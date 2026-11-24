يستعد الجيش الأميركي لتفجير نحو 10 آلاف رطل من الذخائر المتهالكة في ولاية أيوا، الأربعاء، بعد أيام من إرجاء العملية على خلفية مخاوف من تلوث المناطق القريبة بمادة الرصاص، بحسب ما أعلن مسؤولون.

ويعتزم الجيش تفجير كامل مخزون البلاد من مادة أزيد الرصاص التي كانت تُستخدم سابقاً صاعقاً لتفجير الذخائر، قبل أن تتقادم وتصبح عرضة لخطر الانفجار التلقائي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان من المقرر تنفيذ عملية التفجير في مصنع للذخيرة بولاية أيوا في الغرب الأوسط في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها أرجئت ثلاثة أيام قبل أن يأمر الرئيس الأميركي بتعليقها.

غير أن وزير الجيش بالوكالة آدم تيلي أكد خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن «ثمة إجماعاً بين الخبراء في أنحاء البلاد على أن تنفيذ تفجير خاضع للسيطرة ومخفّف لمادة أزيد الرصاص... أفضل كثيراً من انفجار تلقائي خارج عن السيطرة».

وتابع أن العملية ستنفَّذ عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش)، الأربعاء، وسط توقعات أن تكون «الظروف الجوية مثالية لضمان حماية الصحة والسلامة العامة في أنحاء المنطقة».

وكان دونالد ترمب قد أمر، الاثنين، بتعليق التفجير، مشيراً إلى أنه لن يُنفذ إلا إذا وافقت عليه محكمة الاستئناف وأيّده حاكم ولاية أيوا المنتخب، الديمقراطي روب ساند.

وبالفعل، أجازت محكمة استئناف فيدرالية، الاثنين، للجيش الأميركي المضي قدماً بالعملية.

ونشر الجيش، الثلاثاء، خريطتين تُظهران مناطق تمتد إلى الجنوب الغربي من موقع التفجير قد تكون عرضة لغبار الرصاص.

وأرفق الخريطتين بالإرشادات التالية «يُرجى تجنب المنطقة المحددة أو البقاء في الأماكن المغلقة وإغلاق النوافذ والأبواب»، محذراً من أن «الأطفال دون السادسة هم أكثر عرضة بشكل خاص لمخاطر الرصاص».