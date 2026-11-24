استعادت السنغال لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، الثلاثاء، بعدما أيدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الطعن الذي تقدمت به ضد قرار تجريدها من اللقب.

وطعنت السنغال في قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إعلان المغرب بطلاً للقارة، رغم فوز المنتخب السنغالي على مستضيف البطولة بهدف دون رد بعد التمديد، في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب لمدة 14 دقيقة، بعدما احتُسبت ركلة جزاء ضدهم في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وعاد عدد منهم إلى غرفة الملابس احتجاجاً على القرار، قبل استئناف اللعب.

محكمة كاس اتخذت قرارها الحاسم (كاس)

وأهدر المغرب ركلة الجزاء، لتنتقل المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي سجلت خلالها السنغال هدف الفوز باللقب.

لكن السنغال جُردت من اللقب بعد شهرين، بعدما قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي باعتبارها منسحبة من المباراة بسبب مغادرة لاعبيها أرض الملعب، وألغت النتيجة الأصلية ومنحت المغرب الفوز بنتيجة 3 - 0.

وسارعت السنغال إلى تقديم طعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، أعلى هيئة قضائية رياضية، في 25 مارس (آذار)، فيما عُقدت جلسة الاستماع في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول).

وخلصت هيئة التحكيم، برئاسة الخبير الفرنسي في القانون الرياضي جيرالد سيمون، وعضوية الإيطالي لويجي فوماكالي، أستاذ القانون الدولي، وأولريش هاس، المحامي المقيم في هامبورغ وأستاذ القانون بجامعة زيوريخ، إلى أن «حكم المباراة لم يرتكب أي خطأ قانوني»، وفقاً لما أعلنه ماتيو ريب، الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضي.