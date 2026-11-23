تتجه أنظار الكرة الأفريقية، الثلاثاء، إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تستعد محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لإصدار حكمها النهائي في النزاع بين المغرب والسنغال على لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد عشرة أشهر من المباراة النهائية التي شهدت أحداثاً استثنائية داخل الملعب، قبل أن تتحول إلى قضية قانونية أثارت جدلاً واسعاً بشأن صلاحيات الحكام ولوائح البطولات القارية.

وتترقب الأطراف المعنية القرار الذي سيصدر، بعد ظهر الثلاثاء، وفق إعلان المحكمة، وسط تضارب التوقعات بشأن هوية البطل، إذ كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن ثقة داخل الاتحاد المغربي بتثبيت اللقب، في حين أشارت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية إلى أن التفسير الصارم لقوانين كرة القدم يدعم موقف السنغال، مقابل تفسير أوسع للوائح البطولة يمنح المغرب الأفضلية القانونية.

وبحسب «ماركا»، فإن مصادر استشارتها الصحيفة تتوقع صدور حكم في مصلحة المنتخب المغربي، لكنها أوضحت أن هذا التوقع يعكس، على الأقل، الاعتقاد السائد بين مسؤولي الاتحاد المغربي، دون الإشارة إلى امتلاك معلومات مباشرة من المحكمة.

في المقابل، قدمت «أسوشييتد برس» قراءة مختلفة، مؤكدة أن قوانين اللعبة، بوصفها المرجعية الأساسية لكرة القدم، يفترض أن تقود إلى انتصار السنغال في القضية، بينما قد يمنح تطبيق لوائح كأس الأمم الأفريقية بصورة أوسع اللقب للمغرب.

منتخب المغرب يأمل في تأكيد قرار قضائي جديد عبر كاس (أ.ب)

وتعود القضية إلى نهائي 18 يناير (كانون الثاني) الماضي في الرباط، عندما انسحب عدد من لاعبي السنغال من أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، عقب مراجعة تقنية الفيديو، وسط اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن التوتر بدأ بعدما اعتقد السنغاليون أن إسماعيلا سار سجل هدف الفوز، قبل اكتشاف أن الحكم الكونغولي جان جاك ندالا احتسب مخالفة لمصلحة المغرب. وتصاعدت الأحداث عندما احتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 98، ليقود المدرب باب تياو عدداً من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني نحو غرف الملابس.

واستؤنفت المباراة بعد توقف استمر نحو ربع ساعة، قبل أن يهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء بطريقة «بانينكا» تصدى لها الحارس إدوار ميندي، ثم سجل باب غاي هدف الفوز السنغالي في الوقت الإضافي، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-0 ويتوج المنتخب السنغالي بلقبه القاري الثاني.

غير أن الاتحاد المغربي تقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، استناداً إلى المادة 82 من لوائح البطولة، التي تنص على اعتبار الفريق الذي يرفض اللعب أو يغادر الملعب قبل نهايته دون إذن الحكم خاسراً ومستبعداً من المنافسة.

وفي 17 مارس (آذار)، قررت لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» إلغاء نتيجة المباراة واعتبار السنغال خاسرة بنتيجة 3-0، استناداً إلى المادتين 82 و84، ومنح اللقب للمغرب.

ورفض الاتحاد السنغالي القرار، ووصفه بأنه «ظالم وغير مسبوق وغير مقبول»، قبل أن يتقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، متمسكاً بأن الحكم سمح باستكمال المباراة واعتمد نتيجتها، وأن قراراته المتعلقة بأحداث الملعب نهائية.

وأوضحت شبكة «تي في 5 موند» الفرنسية أن السنغال تستند إلى مبدأ قانوني راسخ يعرف بـ«عقيدة ميدان اللعب»، تؤيده سوابق قضائية لدى محكمة التحكيم الرياضي، ويقضي بعدم إعادة النظر في القرارات الرياضية للحكام، ما لم يثبت وجود فساد أو سوء نية.

وأشارت إلى أن الحكم كان يستطيع إنهاء المباراة واعتبار المغرب فائزاً بالانسحاب، لكنه اختار استكمالها، ثم اعتمد فوز السنغال، وهو ما يمثل جوهر الحجة القانونية التي يقدمها الاتحاد السنغالي.

منتخب السنغال يترقب إعادة اللقب (أ.ب)

وفي تطور قانوني لافت، نقل موقع «سينيغو» السنغالي أن رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي أقر، في 30 مارس (آذار) الماضي، بوجود خلل في تشكيل لجنة الاستئناف التي أصدرت القرار لمصلحة المغرب، بسبب مشاركة معز الناصري، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، فيها، مؤكداً أنه لم يكن ينبغي له المشاركة. وقد يثير ذلك تساؤلات بشأن سلامة الإجراءات، دون أن يعني بالضرورة إلغاء القرار.

وكشفت وكالة «رويترز» أن المحكمة استمعت إلى مرافعات الأطراف الثلاثة، السنغال والمغرب والاتحاد الأفريقي، خلال جلسة مغلقة عقدت في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أمام هيئة تحكيم يرأسها الخبير القانوني الفرنسي جيرالد سيمون، وتضم الإيطالي لويجي فوماجالي والألماني أولريش هاس.

وكانت المحكمة قد توقعت إصدار قرارها بعد أيام من الجلسة، قبل أن تختار إصدار حكم مكتمل يتضمن أسبابه القانونية، وهي عملية استغرقت عدة أسابيع. وأوضحت «رويترز» أن أحكام المحكمة تتمتع بقوة قانونية مماثلة للأحكام القضائية الوطنية، ويمكن تنفيذها وفق اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

وأشارت «بي بي سي» إلى أن موتسيبي تعهد في مارس باحترام الحكم الذي ستصدره المحكمة، مهما كانت نتيجته، في وقت قد يؤدي فيه إلغاء قرار لجنة الاستئناف إلى زيادة الضغوط على الاتحاد الأفريقي ومراجعة بعض لوائحه.

كما لفتت إلى أن أحداث النهائي دفعت المجلس الدولي لكرة القدم «إيفاب» إلى إقرار تعديل في أبريل (نيسان)، يسمح للحكم بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الذي يغادر الملعب احتجاجاً على قراره، ويمتد إلى المسؤولين الذين يحرضون اللاعبين على المغادرة، مع اعتبار الفريق المتسبب في إلغاء المباراة خاسراً من حيث المبدأ.

وتتجاوز تداعيات القضية هوية البطل، بعدما شهدت العلاقة بين الاتحادين المغربي والسنغالي توتراً متصاعداً، خصوصاً مع اعتراض الجانب المغربي على المشاهد التي رافقت النهائي، في مقابل اتهامات سنغالية بوجود نفوذ مغربي واسع داخل المؤسسات الكروية الأفريقية.

وبينما تترقب القارة الحكم، تؤكد «بي بي سي» أن القرار سيكون نهائياً من الناحية الرياضية، مع بقاء إمكانية الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية لأسباب إجرائية محدودة، في قضية قد تترك أثراً طويل الأمد على العلاقة بين قوانين اللعبة ولوائح المسابقات القارية.