أعلن المغرب وموريتانيا هدفاً مشتركاً بمضاعفة قيمة المبادلات التجارية بحلول عام 2030، بالتزامن مع مشروعين لشق طريق بري وإحداث ربط كهربائي يريد البلدان أن يجعلا منهما عنواناً للمرحلة المقبلة، وفق ما أعلن مسؤولون خلال «أسبوع المغرب في موريتانيا» المنعقد في نواكشوط منذ الاثنين الماضي.

وهذه هي النسخة الثالثة من الأسبوع الاقتصادي الذي تنظمه سفارة المغرب وجمعية «منتدى الجنوب» المغربية كل عام في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار «معاً لبناء شراكة تضامنية»، وتشارك فيها أكثر من 70 شركة مغربية، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وعلى هامش الحدث، استقبل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، الثلاثاء، الوزير المغربي المنتدب المكلف التجارة الخارجية عمر حجيرة، واتفق البلدان على تحديث اتفاقية تجارية يعود تاريخها إلى 40 عاماً، وعلى مضاعفة المبادلات التجارية.

أرقام ومستهدفات

وقال الوزير المغربي حجيرة إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 370 مليون دولار في 2025، بزيادة 15 في المائة بالمقارنة مع عام 2024، وهو ما يجعل موريتانيا ثاني سوق أفريقية للصادرات المغربية وأولى الأسواق العربية، فيما يمثل المغرب 37 في المائة من واردات موريتانيا الأفريقية.

وأعلن أن البلدين «يطمحان إلى الارتقاء بمبادلاتهما التجارية الثنائية إلى 6 مليارات درهم (نحو 600 مليون دولار) في أفق سنة 2030».

وأضاف أن الهدف يجب ألا يقتصر على رفع حجم المبادلات التجارية، بل أن يشمل التنويع والتنمية في الاتجاهين. ودعا إلى استثمارات متبادلة في الزراعة والصناعات الغذائية والصيد والطاقات المتجددة والسياحة. وعدّ تحديث اتفاقية التجارة المبرمة في أغسطس (آب) 1986 «أولوية».

مباحثات بين مسؤولي موريتانيا والمغرب تنتهي بتوقيع بيان مشترك (إعلام محلي)

وقال إن الطريق البري بين معبر الكركرات الحدودي وميناء طنجة على البحر المتوسط، وطوله نحو 2200 كيلومتر، يتيح للمصدّرين الموريتانيين الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وإن موريتانيا يمكن أن تكون «بوابة» للشركات المغربية نحو بقية أجزاء القارة الأفريقية.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، إن بلادها تعمل على تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك «بما يمنح علاقات بلدينا مزيداً من الحيوية والفاعلية».

وأضافت: «ما يجمع بلدينا أكبر من حدود الجغرافيا، وأعمق من مصالح الظرف»، قبل أن تدعو إلى «تحويل رصيد الأُخوَّة إلى مشاريع منتجة، والتقارب إلى شراكات مستدامة».

كما دعا رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى تحويل الإمكانات الكبيرة إلى «فرص استثمارية وشراكات عملية»، وقال إن القطاع الخاص «المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل»، مشيراً إلى أن مجالات التعاون يجب أن تشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصيد والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية التي وصفها بأنها «مجالات واعدة».

وقال مدير وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، التاه أحمد مولود، إن المنتجات المغربية رسخت حضورها «بفضل جودة الصناعة المغربية وقدرتها التنافسية»، وإن المرحلة المقبلة «ينبغي أن تكون مرحلة الاستثمار والإنتاج المشترك».

«مرحلة النضج»

ووفق بيان مشترك صادر عن وزيرة التجارة الموريتانية والوزير المغربي المنتدب المكلف التجارة الخارجية، اتفق البلدان على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة في المغرب، 27 يناير (كانون الثاني) 2027، وتشكيل فريق عمل مشترك حول التدفقات الزراعية والغذائية قبل نهاية يناير نفسه.

كما شمل الاتفاق تنظيم منتدى استثماري مطلع 2027 في موريتانيا، والاعتراف المتبادل بالاعتمادات الصحية الغذائية، بالإضافة إلى شراكة في التكوين السياحي مع مدينة ورزازات المغربية، وإنشاء سوق جملة حديثة في العاصمة الموريتانية، تنتهي دراساتها نهاية 2027.

وقال السفير المغربي في نواكشوط، حميد شبار، إن العلاقات بين البلدين «في طور الانتقال من علاقات تقليدية إلى شراكة استراتيجية»، وإنها «بلغت اليوم مرحلة النضج، وتنحو أكثر من أي وقت مضى نحو المشاريع والمبادرات العملية القابلة للتجسيد على أرض الواقع».

وأشار السفير إلى اكتمال دراسات الربط الكهربائي، وإلى اتفاق إطار وُقّع في سبتمبر (أيلول) الماضي لتأهيل الطريق بين نواكشوط ومدينة نواذيبو الموريتانية المطلة على المحيط الأطلسي، وطوله 480 كيلومتراً. وكان البلدان قد وقَّعا هذا الاتفاق ليشمل ربط العاصمة الموريتانية نواكشوط بمدينة الداخلة المغربية، مروراً بمعبر الكركرات الحدودي.

وأعلن البلدان أن مشروع الطريق يندرج في «المبادرة الأطلسية» المغربية لمنح دول الساحل منفذاً على الأطلسي، حيث من المتوقع أن يكتمل ميناء الداخلة نهاية عام 2028.