يستقطب مهرجان البليد للطهي، في نسخته الخامسة، نخبة من الطهاة العالميين حائزي تقدير دليل «ميشلان»، إلى جانب مواهب عُمانية وإقليمية، في برنامج يمتد طوال نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، ويحتفي بتنوع فنون الطهي والمذاقات العالمية، بالتزامن مع احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني.

ويستضيف منتجع البليد صلالة بإدارة «أنانتارا»، المهرجان، الذي يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في فنون الطهي بمحافظة ظفار، ويتضمن سبع أمسيات عشاء استثنائية، وتجارب متخصصة في صناعة الحلويات، بمشاركة طهاة من مطاعم حاصلة على نجوم «ميشلان»، إلى جانب طهاة من فنادق ومنتجعات مجموعة «ماينور» داخل السلطنة وخارجها.

وتتصدر قائمة المشاركين أسماء عالمية؛ من بينها الشيف التركي عثمان سيزينر، مؤسس مطعم «أو دي أورال» في مدينة إزمير، الحاصل على نجمة «ميشلان» ونجمة «ميشلان الخضراء» للاستدامة، والشيف فرانكي وونغ، الحائز جائزة أفضل طاهٍ شاب من دليل «ميشلان» لعام 2025، والذي يجمع في أطباقه بين تقنيات المطبخ الفرنسي والتأثيرات اليابانية ومطبخ هونغ كونغ.

كما يشارك الشيف ماركو فان روتن، رئيس الطهاة التنفيذي بفندق أنانتارا غراند كراسنابولسكي أمستردام، الذي يضم مطعم «ذا وايت روم» الحائز نجمة «ميشلان»، والمتوَّج بلقب أفضل طاهٍ في أوروبا والأميركتين ضِمن دوري ماينور للفنادق لعام 2026.

ويضم المهرجان أيضاً الشيف محمد البلوشي، من منتجع أنانتارا الجبل الأخضر، والشيف ريم الرحبي من تيفولي لا في مسقط، إلى جانب الشيفين العُمانيين عمار الحارثي وخلود عبد الله جمعة خزانة من منتجع البليد صلالة، فضلاً عن خبير صناعة الحلويات الشيف نويل كاتيس، مؤسس علامة «SNAAP»، وصاحب تجربة شوكولاته دبي الشهيرة.

وتحضر الهوية العُمانية بقوة في برنامج المهرجان، من خلال أمسيات تحتفي بالمكونات المحلية والموروث الغذائي لمحافظة ظفار، تتخللها عروض للفنون التقليدية، في إطار احتفالات المنتجع بمرور عشر سنوات على تأسيسه. كما تبرز الفعاليات المقبلة تعاون الطهاة العالميين مع نظرائهم العُمانيين، من خلال أمسية تجمع الشيفين محمد البلوشي وريم الرحبي في 27 نوفمبر.

وتتواصل الأمسيات العالمية في 19 و20 نوفمبر، بمشاركة الشيف ماركو فان روتن، في حين يقدم الشيف عثمان سيزينر أمسية «روح بحر إيجة» في 24 نوفمبر، مستلهماً تجربة مطعمه في إزمير، مع التركيز على المكونات الموسمية والاستدامة ودعم المنتجين المحليين.

وفي الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، يقدم الشيف نويل كاتيس تجربة متخصصة في الحلويات العُمانية الحرفية، يعيد خلالها تقديم المكونات والنكهات التقليدية بأساليب عصرية.