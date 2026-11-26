كاتس يهدد بتهجير مليون فلسطيني في غزة إذا لم تتخل «حماس» عن سلاحهاhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345966-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
كاتس يهدد بتهجير مليون فلسطيني في غزة إذا لم تتخل «حماس» عن سلاحها
جنود إسرائيليون يعتقلون رجلاً فلسطينياً خلال مداهمة بمخيم الأمعري للاجئين في رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
هدّد وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، الخميس، بتنفيذ عملية عسكرية وتهجير مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، في حال لم تتخل حركة «حماس» عن سلاحها.
وقال كاتس، في منشور على منصة «إكس»، إن «حماس» أمام خيارين؛ إما «نزع سلاحها طوعاً وتجريد قطاع غزة من السلاح، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو أن يتولى الجيش الإسرائيلي نزع سلاحها في إطار عملية (عربات جدعون 2)، بما يشمل إجلاء مليون من سكان غزة مجدداً نحو الجنوب».
צה«ל חיסל הלילה את חאלד אבו נדא, מחזיק תיק הכלכלה והחינוך בארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, בכיר נוסף בארגון הטרור חמאס וזאת בהמשך לעשרות חיסולים משמעותיים בחודש האחרון.בכירי החמאס וכל מי שנטלו חלק בטבח ה-7 באוקטובר ניצודים ונרדפים.גם יומם של ראש החמאס אל-חיה וחבריו הרוצחים...
ووفق المفوضية السامية، فقد جرى تهجير 42 ألفاً و666 فلسطينياً قسراً على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد دعا، أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل منع خطر وقوع «جرائم وحشية» إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن سياسات «التطهير العِرقي» تزداد في هذه المناطق.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بـ«الجهود المنهجية والعنيفة الرامية إلى استبدال مستوطنين إسرائيليين بالمجتمعات الفلسطينية»، فضلاً عن «تقطيع أوصال المنطقة بطريقة تُقوّض أي آفاق مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي».
وفي ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، خلال الأشهر الأخيرة، أعرب المسؤول الأممي عن خشيته من أن يمتد خطر التهديد المُحدق ببقاء الفلسطينيين «ليشمل كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف أنه في الضفة الغربية، كما في غزة، «يتواصل قتل المدنيين، كما تعرَّض مئات الآلاف من الفلسطينيين للتهجير القسري، في حين يشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى نيتهم جعل هذا التهجير دائماً. ونتيجة كل ذلك يجب إجراء تحقيقات مستقلة، كما ينبغي محاسبة المسؤولين، ويجب على جميع الدول دعم عمل المحاكم الدولية في هذا الصدد»، وفق المسؤول الأممي.
كما ذكّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حركة «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين واحترام سلامة العمليات الإنسانية.
انتقد أفيخاي أدرعي ما نشرته الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية من فيديو تتحدث فيه إلى تلامذة داخل فصل دراسي في لبنان وعدّه خطأ.
«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
كاتس يهدد بتهجير مليون فلسطيني في غزة إذا لم تتخل «حماس» عن سلاحهاhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345966-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
كاتس يهدد بتهجير مليون فلسطيني في غزة إذا لم تتخل «حماس» عن سلاحها
جنود إسرائيليون يعتقلون رجلاً فلسطينياً خلال مداهمة بمخيم الأمعري للاجئين في رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
هدّد وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، الخميس، بتنفيذ عملية عسكرية وتهجير مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، في حال لم تتخل حركة «حماس» عن سلاحها.
وقال كاتس، في منشور على منصة «إكس»، إن «حماس» أمام خيارين؛ إما «نزع سلاحها طوعاً وتجريد قطاع غزة من السلاح، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو أن يتولى الجيش الإسرائيلي نزع سلاحها في إطار عملية (عربات جدعون 2)، بما يشمل إجلاء مليون من سكان غزة مجدداً نحو الجنوب».
צה«ל חיסל הלילה את חאלד אבו נדא, מחזיק תיק הכלכלה והחינוך בארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, בכיר נוסף בארגון הטרור חמאס וזאת בהמשך לעשרות חיסולים משמעותיים בחודש האחרון.בכירי החמאס וכל מי שנטלו חלק בטבח ה-7 באוקטובר ניצודים ונרדפים.גם יומם של ראש החמאס אל-חיה וחבריו הרוצחים...
ووفق المفوضية السامية، فقد جرى تهجير 42 ألفاً و666 فلسطينياً قسراً على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد دعا، أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل منع خطر وقوع «جرائم وحشية» إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن سياسات «التطهير العِرقي» تزداد في هذه المناطق.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بـ«الجهود المنهجية والعنيفة الرامية إلى استبدال مستوطنين إسرائيليين بالمجتمعات الفلسطينية»، فضلاً عن «تقطيع أوصال المنطقة بطريقة تُقوّض أي آفاق مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي».
وفي ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، خلال الأشهر الأخيرة، أعرب المسؤول الأممي عن خشيته من أن يمتد خطر التهديد المُحدق ببقاء الفلسطينيين «ليشمل كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف أنه في الضفة الغربية، كما في غزة، «يتواصل قتل المدنيين، كما تعرَّض مئات الآلاف من الفلسطينيين للتهجير القسري، في حين يشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى نيتهم جعل هذا التهجير دائماً. ونتيجة كل ذلك يجب إجراء تحقيقات مستقلة، كما ينبغي محاسبة المسؤولين، ويجب على جميع الدول دعم عمل المحاكم الدولية في هذا الصدد»، وفق المسؤول الأممي.
كما ذكّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حركة «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين واحترام سلامة العمليات الإنسانية.
آيزنكوت يستأنف مفاوضات تشكيل الحكومة مع حزب يساري رئيسيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345958-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
آيزنكوت يستأنف مفاوضات تشكيل الحكومة مع حزب يساري رئيسي
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت في الكنيست (أ.ف.ب)
قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، اليوم الخميس، إنه توصل إلى تسوية لخلاف مع حزب يساري كان يشكل تحدياً أمام مسعاه لتشكيل حكومة جديدة، والإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت الشهر الماضي.
وعلق حزب «الديمقراطيين» اليساري، هذا الأسبوع، محادثاته مع حزب «يشار» المنتمي لتيار يمين الوسط بزعامة آيزنكوت، معبراً عن استيائه من المفاوضات المستمرة بين الحزب وحزب «ليكود» اليميني بزعامة نتنياهو لاستكشاف إمكانية تشكيل حكومة وحدة.
وكلف الرئيس الإسرائيلي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، لكنه يواجه حتى الآن صعوبات في تشكيل ائتلاف حاكم. فالتكتل المتوقع أن يستند إليه، والذي يضم حزب «الديمقراطيين»، لا يملك أغلبية برلمانية، وأي انشقاق محتمل من شأنه أن يعقد بشكل كبير طريقه إلى السلطة.
وقال آيزنكوت، في بيان، صباح اليوم الخميس، إن المفاوضات بين حزب «يشار» و«الديمقراطيين» استؤنفت. وأضاف: «ستتواصل هذا الصباح المناقشات المكثفة الرامية إلى استكمال اتفاق الائتلاف»، وفقاً لوكالة «رويترز».
ولم يصدر حزب «الديمقراطيين» أو زعيمه يائير غولان تعليقاً بعد.
طريق معقد نحو السلطة
تأتي المفاوضات الشاقة بشأن تشكيل الائتلاف في أعقاب انتخابات غير حاسمة أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، لم تسفر عن فوز واضح لآيزنكوت، أو نتنياهو. وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) لمحاولة تشكيل حكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية.
وحصل هو وشركاؤه المفترضون على 48 مقعداً في الانتخابات، وهو ما يقل كثيراً عن الأغلبية المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. أما نتنياهو وتحالفه التقليدي من الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية اليهودية المتشددة فحصلوا على 53 مقعداً، وهو أيضاً أقل من الأغلبية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، وفي خطوة قد تعزز فرصه في تشكيل ائتلاف، أعلن آيزنكوت أنه توصل مع أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، إلى اتفاق يقضي بانضمام حزبيهما رسمياً إلى ائتلاف واحد.
ويعد ليبرمان من أبرز منتقدي الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، رغم أن أحد هذه الأحزاب أبدى انفتاحاً على التحالف مع آيزنكوت. كما دأب على استبعاد التحالف مع الحزبين العربيين في إسرائيل، اللذين يمنح مجموع مقاعدهما البالغ 19 مقعداً آيزنكوت أغلبية مريحة.
لكن هذا الأسبوع، بدا أن ليبرمان قد خفف من حدة موقفه، إذ قال في مقابلة مع «هيئة البث العامة» الإسرائيلية (راديو كان) إن حكومة تضم حزب «يهدوت هتوراه» (يهودية التوراة المتحدة) الديني المتشدد وتحظى بدعم «أغلبية يهودية واضحة» قد ترى النور بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
ومثل يائير غولان، رفض ليبرمان محادثات الوحدة مع حزب «ليكود» بزعامة نتنياهو. وقال ليبرمان: «ستكون هناك حكومة ذات أغلبية يهودية».
ويمكن أن يفتح ذلك الباب أمام تشكيل حكومة أقلية تضم 55 مقعداً، تتألف من تكتل آيزنكوت، وحزب «يهدوت هتوراه»، وتحظى بدعم خارجي من القائمة العربية المتحدة التي تملك ثمانية مقاعد.
لكن تشكيل مثل هذا الائتلاف سيكون أمراً معقداً، إذ من المرجح أن يكون على آيزنكوت وليبرمان وشركائهما التوصل إلى تسوية مع «يهدوت هتوراه» بشأن قانون يلزم طلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددة بأداء الخدمة العسكرية.
وتعهد آيزنكوت وحلفاؤه خلال الحملة الانتخابية بإنهاء إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد الإجباري، في حين يعارض قادة التيار اليهودي المتشدد هذا التجنيد بشدة.
«الحرس الثوري»: ناقلتان اصطدمتا بألغام شمال ميناء خصب العمانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345946-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
وأعلنت الهيئة أيضاً تلقيها بلاغاً عن انفجار ناجم عن مقذوف مجهول قرب ناقلة نفط، على بُعد 50 ميلاً بحرياً غرب دبي، مساء الأربعاء.
وقالت الهيئة إن قبطان الناقلة أبلغ عن الحادث عند الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش، مشيراً إلى سلامة جميع أفراد الطاقم، وعدم تسجيل أضرار بالسفينة أو آثار بيئية.
ودعت السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، موضحة أن السلطات تحقق في الحادث. ولم تحدد الهيئة مصدر المقذوف.
تراجع الملاحة
وتراجع عدد السفن التي تعبر مضيق «هرمز» أسبوعياً من 217 إلى 147 سفينة بين الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) و23 منه، بحسب شركة «كبلر» لبيانات الشحن.
وبلغ متوسط عدد الناقلات العابرة 11 ناقلة يومياً في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، مقابل 50 قبل الحرب، وأشارت الشركة إلى أن كثيراً من الرحلات تجري وأجهزة التتبع مطفأة، لدواعٍ أمنية غالباً.
وقالت «كبلر» إن كميات الخام والمنتجات النفطية المشحونة عبر المضيق إلى خارج الخليج لا تزال عند ما يزيد قليلاً على نصف مستوياتها قبل الحرب.
وتراجعت صادرات الخام من الشرق الأوسط إلى 13.96 مليون برميل يومياً في الأسبوع الذي بدأ في 16 نوفمبر، من 15.77 مليون في الأسبوع السابق، بحسب بيانات «كبلر» التي أوردتها «رويترز».
وكانت هذه الصادرات قد بلغت 18.99 مليون برميل يومياً في أكتوبر، متجاوزة متوسط الأشهر الثلاثة التي سبقت الحرب، البالغ 18.56 مليون برميل.
وتراجع خام برنت 24 في المائة من أعلى مستوى له في 6 أشهر، عند 118 دولاراً للبرميل في 30 أكتوبر، ليغلق الاثنين عند 89.33 دولار.
وسجَّلت المنظمة البحرية الدولية 141 هجوماً على سفن تجارية في المضيق ومحيطه منذ بدء الحرب في فبراير (شباط)، بينها 15 على الأقل في نوفمبر، و35 على الأقل في أكتوبر، الشهر الأسوأ منذ بدء الحرب.
وأحصى مركز المعلومات البحرية المشترك، الذي تشرف عليه البحرية الأميركية، إصابة 12 سفينة على الأقل في نوفمبر، بعد 17 في أكتوبر.
ووسَّعت واشنطن الحصار الأسبوع الماضي. وحذر مركز المعلومات البحرية المشترك، الذي تشرف عليه البحرية الأميركية، من أن السفن قد تُعدُّ منتهِكةً للحصار إذا تسلمت شحنات من سفن خاضعة للقيود، أو نقلت بضائع حملت في إيران.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، السبت، إن بلاده ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» لكسر الحصار.
وأظهرت بيانات تتبع السفن، الاثنين، أن ناقلة نفط إيرانية تحمل اسم «خط شكن» عبرت الحصار، لكن محللين رجحوا أن يكون موقعها مزوراً، وأن الناقلة قد لا تكون موجودة أصلاً.
وفي 17 نوفمبر، ضربت مقاتلة أميركية موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً لـ«الحرس الثوري» في جزيرة قشم، ووسَّعت إيران بعدها هجماتها لتشمل قاعدة جوية أميركية في الكويت، وهاجمت البحرين مرات عدة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل العام الجديد.