لأسباب أمنية... ألمانيا والنمسا تتحركان لانتزاع أغلبية ملكية «تيك توك» في أوروبا
شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
ترى ألمانيا والنمسا أن هناك فرصاً جيدة لنقل ملكية الأنشطة الأوروبية لمنصة الفيديو «تيك توك» إلى جهات أوروبية.
وقال وزير الدولة الألماني لشؤون الثقافة والإعلام، فولفرام فايمر، في فيينا، اليوم (الخميس) إنه لمس، بعد أيام قليلة من إطلاق المبادرة المشتركة، ردود فعل إيجابية على الصعيدَين السياسي ومن جانب المستثمرين المحتملين.
وأضاف السياسي المستقل: «هناك عدد كبير من الدول الأوروبية تؤيد هذه المبادرة». وأعلن فايمر ووزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة، ألكسندر برول، رسمياً توجيه دعوة إلى الشركة الصينية لإجراء مفاوضات، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال فايمر إن الهدف هو تأسيس مشروع مشترك يمتلك فيه المستثمرون الأوروبيون ما لا يقل عن 51 في المائة من الأنشطة الأوروبية للمنصة. وأضاف موضحاً: «الهدف هو منع تسرب البيانات الأوروبية الأكثر حساسية إلى أجهزة الاستخبارات الصينية، سواء كانت بيانات خاصة وشخصية للغاية، أو بيانات ذات صلة بالأمن». وتابع فايمر أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، مشيراً إلى أن المسألة لا تقتصر على الجانب التجاري، بل تتعلق أيضاً بالمساس بالسيادة على البيانات.
وتُعدُّ الولايات المتحدة نموذجاً يحتذى به في هذا الإجراء؛ إذ أبرمت الشركة الأم لمنصة «تيك توك»، (بايت دانس)، اتفاقاً لتأسيس مشروع مشترك يمتلك الجانب الأميركي الحصة الأكبر فيه، ويتولى إدارة أنشطة المنصة في السوق الأميركية.
وقال فايمر إن منصة «تيك توك» نفسها ستبدي اهتماماً بإجراء محادثات بمجرد أن تدرك الشركة المالكة لها أن الحكومات الأوروبية جادة في مساعيها. وأشار إلى أن العام المقبل سيكون حاسماً في هذا الشأن، مضيفاً: «نرغب في أن نكون قد وصلنا، بحلول نهاية عام 2027، إلى مرحلة نكون فيها قد أنجزنا المشروع بنجاح». وتقدر مصادر مطلعة أن قيمة الاستثمار اللازم للدخول في هذا المشروع ستبلغ عشرات المليارات من اليوروات.
ووفقاً للبيانات، يصل عدد مستخدمي «تيك توك» في أوروبا إلى نحو 200 مليون شخص. ويستخدم المنصة نحو ثلث سكان الجارتين الناطقتين بالألمانية، ألمانيا والنمسا. وقال برول: «مَن يسيطر على المنصة يسيطر على ما يشاهده ملايين الأوروبيين والأوروبيات ويفكرون فيه ويتداولونه».
لأسباب أمنية... ألمانيا والنمسا تتحركان لانتزاع أغلبية ملكية «تيك توك» في أوروبا
شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
ترى ألمانيا والنمسا أن هناك فرصاً جيدة لنقل ملكية الأنشطة الأوروبية لمنصة الفيديو «تيك توك» إلى جهات أوروبية.
وقال وزير الدولة الألماني لشؤون الثقافة والإعلام، فولفرام فايمر، في فيينا، اليوم (الخميس) إنه لمس، بعد أيام قليلة من إطلاق المبادرة المشتركة، ردود فعل إيجابية على الصعيدَين السياسي ومن جانب المستثمرين المحتملين.
وأضاف السياسي المستقل: «هناك عدد كبير من الدول الأوروبية تؤيد هذه المبادرة». وأعلن فايمر ووزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة، ألكسندر برول، رسمياً توجيه دعوة إلى الشركة الصينية لإجراء مفاوضات، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال فايمر إن الهدف هو تأسيس مشروع مشترك يمتلك فيه المستثمرون الأوروبيون ما لا يقل عن 51 في المائة من الأنشطة الأوروبية للمنصة. وأضاف موضحاً: «الهدف هو منع تسرب البيانات الأوروبية الأكثر حساسية إلى أجهزة الاستخبارات الصينية، سواء كانت بيانات خاصة وشخصية للغاية، أو بيانات ذات صلة بالأمن». وتابع فايمر أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، مشيراً إلى أن المسألة لا تقتصر على الجانب التجاري، بل تتعلق أيضاً بالمساس بالسيادة على البيانات.
وتُعدُّ الولايات المتحدة نموذجاً يحتذى به في هذا الإجراء؛ إذ أبرمت الشركة الأم لمنصة «تيك توك»، (بايت دانس)، اتفاقاً لتأسيس مشروع مشترك يمتلك الجانب الأميركي الحصة الأكبر فيه، ويتولى إدارة أنشطة المنصة في السوق الأميركية.
وقال فايمر إن منصة «تيك توك» نفسها ستبدي اهتماماً بإجراء محادثات بمجرد أن تدرك الشركة المالكة لها أن الحكومات الأوروبية جادة في مساعيها. وأشار إلى أن العام المقبل سيكون حاسماً في هذا الشأن، مضيفاً: «نرغب في أن نكون قد وصلنا، بحلول نهاية عام 2027، إلى مرحلة نكون فيها قد أنجزنا المشروع بنجاح». وتقدر مصادر مطلعة أن قيمة الاستثمار اللازم للدخول في هذا المشروع ستبلغ عشرات المليارات من اليوروات.
ووفقاً للبيانات، يصل عدد مستخدمي «تيك توك» في أوروبا إلى نحو 200 مليون شخص. ويستخدم المنصة نحو ثلث سكان الجارتين الناطقتين بالألمانية، ألمانيا والنمسا. وقال برول: «مَن يسيطر على المنصة يسيطر على ما يشاهده ملايين الأوروبيين والأوروبيات ويفكرون فيه ويتداولونه».
بريطانيا: انخفاض الهجرة إلى أدنى مستوى في نحو 30 عاماً باستثناء فترة الجائحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5345964-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
بريطانيا: انخفاض الهجرة إلى أدنى مستوى في نحو 30 عاماً باستثناء فترة الجائحة
وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود تغادر مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت (إ.ب.أ)
أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم (الخميس)، أن بريطانيا سجلت أدنى مستوى لصافي الهجرة السنوي منذ نحو 30 عاماً، باستثناء فترة جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما يخفف الضغط السياسي على الحكومة، لكنه قد يعيق الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن صافي الهجرة انخفض إلى 77 ألفاً خلال 12 شهراً، حتى نهاية يونيو (حزيران)، مقارنة مع 204 آلاف في العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997، باستثناء فترة الجائحة، وهو مستوى سعت الحكومات السابقة إلى تحقيقه، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتعهَّد رئيس الوزراء المحافظ السابق ديفيد كاميرون، للمرة الأولى في عام 2010، بخفض صافي الهجرة إلى «عشرات الآلاف»، لكنه لم يفلح في تحقيق هذا الهدف.
وتراجع صافي الهجرة السنوي إلى بريطانيا بنحو 90 في المائة عن أعلى مستوى بلغه في عام 2023، حين اقترب من مليون شخص.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود إن الحكومة استعادت السيطرة على الوضع.
This Government has restored control. We have brought net migration to 77,000, down 92% from its peak under the previous Government. Where they failed, we have delivered for the British people.This didn’t happen by accident. It happened because this government took action.But...
دافيد ليسنار عمدة «كان» المنافس الجديد في انتخابات فرنسا 2027https://aawsat.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84/5345957-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-2027
دافيد ليسنار عمدة «كان» المنافس الجديد في انتخابات فرنسا 2027
دافيد ليسنار (أ.ف.ب)
في خضم المخاض السياسي الذي تشهده الساحة الفرنسية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي لعام 2027، برز اسم دافيد ليسنار بوصفه أحد أبرز الوجوه الساعية إلى إعادة صياغة معادلة اليمين الفرنسي، وتقديم بديل يجمع بين الليبرالية الاقتصادية والصرامة السيادية.
الرجل الذي ارتبط اسمه لسنوات بإدارة مدينة «كان» الساحلية، اختار أن يخوض السباق نحو قصر الإليزيه متسلحاً بتجربته البلدية، وبمشروع سياسي يرفع شعار «طاقة جديدة» (Nouvelle Énergie)، في محاولة لكسر حالة الجمود التي يرى أنها تكبل الدولة الفرنسية.
L’extrême gauche génère toujours de la pauvreté et la suppression des libertés.Le combat contre Lfi est donc un combat pour le pouvoir d’achat des Français et pour notre démocratie. pic.twitter.com/pYASq6K4WD
وُلد دافيد ليسنار في الثاني من فبراير (شباط) عام 1969 في مدينة ليموج وسط فرنسا، لكن جذوره العائلية تضرب عميقاً في الجنوب الفرنسي، وتحديداً في مدينة «كان»، حيث ينحدر من سلالة عريقة من الصيادين استقرت هناك منذ قرون.
كان جده الأكبر مقاولاً شيد سوق «فورفيل» الشهير في قلب المدينة، بينما كان والده دوني ليسنار لاعب كرة قدم محترفاً.
نشأ ليسنار في بيئة علمته الاعتماد على الذات مبكراً؛ إذ مارس في شبابه أعمالاً يدوية وبسيطة، من بينها العمل صانعاً للبيتزا وتاجراً، لتمويل دراسته الجامعية.
هذا المسار العملي توازى مع تحصيل أكاديمي رفيع المستوى، حيث تخرج في معهد الدراسات السياسية في بوردو عام 1992، قبل أن ينال درجة الماجستير في القانون العام من جامعة «باريس بانتيون أساس»، وهو المزيج الذي منحه فهماً عميقاً لآليات عمل الدولة وتشريعاتها.
صعود تدريجي من الميدان المحلي
لم يأتِ دافيد ليسنار إلى السياسة من بوابة الصالونات الباريسية، بل تدرج في العمل الميداني والإداري خطوة بخطوة. استهل مسيرته المهنية في منتصف التسعينات ملحقاً برلمانياً ومديراً لمكتب النائب والعمدة جاك بيليسار، كما عمل رئيساً لشركة ومسؤولاً إدارياً، قبل أن يعود إلى مدينته «كان» عام 1999 ليشغل منصب نائب العمدة آنذاك برنار بروشان، ويتولى إدارة شركة الاقتصاد المختلط المسؤولة عن «قصر المهرجانات» الشهير.
في أبريل (نيسان) عام 2014، تُوّج هذا المسار بانتخابه عمدة لمدينة «كان»، وهو المنصب الذي حافظ عليه باكتساح في انتخابات عام 2020 بنسبة تجاوزت 88 في المائة، ثم أُعيد انتخابه مجدداً في عام 2026.
ولم يتوقف نفوذه عند حدود مدينته، بل امتد ليشمل رئاسة تجمع بلديات «كان باي دو ليران» منذ عام 2017، ونيابة رئاسة مجلس مقاطعة «الألب البحرية»، وصولاً إلى انتخابه رئيساً لـ«جمعية رؤساء بلديات فرنسا» منذ عام 2021، وهو المنصب الذي منحه ثقلاً وطنياً كبيراً بوصفه صوت الجماعات المحلية في مواجهة السلطة المركزية.
Je remercie chaleureusement tous les maires de France pour leur confiance.C’est un magnifique résultat qui nous permettra de toujours mieux faire entendre la voix des libertés locales, des réalités du terrain, de l’avenir d’une France du concret et des solutions.Au travail....
لأكثر من عقدين، كان ليسنار أحد أركان اليمين الفرنسي التقليدي ضمن حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، ثم حزب «الجمهوريين»، حيث شغل منصب نائب رئيس الحزب.
غير أن تباين الرؤى حول الخط السياسي والاستراتيجي دفعه إلى اتخاذ قرار حاسم في 31 مارس (آذار) 2026، حين أعلن مغادرته حزب «الجمهوريين»، وترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027.
يخوض ليسنار السباق الرئاسي تحت راية حركته السياسية «طاقة جديدة» التي أسسها في «كان» عام 2014 ثم وسّع انتشارها وطنياً، مستنداً إلى قاعدة شعبية متنامية تجاوزت مائة ألف منتسب في أواخر عام 2026.
ووفقاً لبيانات نشرها موقع «بوبليك سينا» (Public Sénat) في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، فقد أظهرت المؤشرات تقدماً لافتاً ليسنار بين أنصار اليمين والوسط، حيث حصد نسبة تأييد بلغت 54 في المائة متجاوزاً رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، بينما أشارت منصة «ليميسيكل» (L'Hémicycle) في 22 نوفمبر 2026 إلى تحقيقه متوسطاً يقارب 10 في المائة من نوايا التصويت في الجولة الأولى.
ثورة ليبرالية وتقليص قبضة الدولة على الاقتصاد
يرتكز المشروع الرئاسي لدافيد ليسنار، الذي يضم 245 مقترحاً مفصلاً، على تشخيص مفاده أن فرنسا تعاني من «تصلب بيروقراطي» وإنفاق عام مفرط يهدد سيادتها ومستقبل أجيالها.
وفي الشق الاقتصادي، يدعو ليسنار إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 200 و300 مليار يورو خلال الولاية الرئاسية الواحدة، مع تقليص عدد موظفي القطاع العام بأكثر من 400 ألف وظيفة.
كما يطرح خفض الضرائب المفروضة على الإنتاج لتحفيز الشركات، وإدخال نظام التقاعد بالرسملة تدريجياً لتخفيف العبء عن المالية العامة.
بالتوازي مع الإصلاح المالي، يتبنى ليسنار رؤية جذرية للامركزية مستلهماً تجربته في إدارة مدينة «كان»، حيث نجح في خفض الديون دون رفع الضرائب.
ويقترح إعادة هيكلة الإدارة الترابية عبر إلغاء المستويات الإدارية المتشابكة وتعويض الأقاليم والجهات بكيانات إدارية أكثر مرونة، مع منح البلديات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها بعيداً عن وصاية المركز.
تشدد في ملف الهجرة وإعادة الاعتبار للسيادة والتعليم
على الصعيد السيادي والأمني، يتبنى برنامج ليسنار خطاً متشدداً في ملف الهجرة، يشمل تقليص عدد تصاريح الإقامة إلى الثُمن، وإلغاء حق الحصول التلقائي على الجنسية بالولادة، ومراجعة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
كما يدعو إلى تكريس أولوية القانون الوطني في الدستور الفرنسي لتجاوز أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن.
وفي مجالات التعليم والدفاع، يطالب المرشح الرئاسي بإعادة الاعتبار للسلطة والتميز في المدرسة عبر إلغاء الخريطة المدرسية، ومنح استقلالية أوسع للمؤسسات التعليمية في اختيار مناهجها وكوادرها.
أما في الشق الأمني والعسكري، فيدعو إلى الحزم الصارم في مواجهة شبكات المخدرات والتطرف، ورفع ميزانية الدفاع الوطني إلى ما بين 3 و3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع التمسك باستقلالية الردع النووي الفرنسي، مقدماً نفسه بوصفه رجل الدولة القادر على تحرير طاقات الفرنسيين واستعادة هيبة المؤسسات.