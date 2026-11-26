دافيد ليسنار (أ.ف.ب)

في خضم المخاض السياسي الذي تشهده الساحة الفرنسية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي لعام 2027، برز اسم دافيد ليسنار بوصفه أحد أبرز الوجوه الساعية إلى إعادة صياغة معادلة اليمين الفرنسي، وتقديم بديل يجمع بين الليبرالية الاقتصادية والصرامة السيادية.

الرجل الذي ارتبط اسمه لسنوات بإدارة مدينة «كان» الساحلية، اختار أن يخوض السباق نحو قصر الإليزيه متسلحاً بتجربته البلدية، وبمشروع سياسي يرفع شعار «طاقة جديدة» (Nouvelle Énergie)، في محاولة لكسر حالة الجمود التي يرى أنها تكبل الدولة الفرنسية.

L’extrême gauche génère toujours de la pauvreté et la suppression des libertés.Le combat contre Lfi est donc un combat pour le pouvoir d’achat des Français et pour notre démocratie. pic.twitter.com/pYASq6K4WD — David Lisnard (@davidlisnard) November 21, 2026

من أزقة «كان» إلى أروقة السياسة

وُلد دافيد ليسنار في الثاني من فبراير (شباط) عام 1969 في مدينة ليموج وسط فرنسا، لكن جذوره العائلية تضرب عميقاً في الجنوب الفرنسي، وتحديداً في مدينة «كان»، حيث ينحدر من سلالة عريقة من الصيادين استقرت هناك منذ قرون.

كان جده الأكبر مقاولاً شيد سوق «فورفيل» الشهير في قلب المدينة، بينما كان والده دوني ليسنار لاعب كرة قدم محترفاً.

نشأ ليسنار في بيئة علمته الاعتماد على الذات مبكراً؛ إذ مارس في شبابه أعمالاً يدوية وبسيطة، من بينها العمل صانعاً للبيتزا وتاجراً، لتمويل دراسته الجامعية.

هذا المسار العملي توازى مع تحصيل أكاديمي رفيع المستوى، حيث تخرج في معهد الدراسات السياسية في بوردو عام 1992، قبل أن ينال درجة الماجستير في القانون العام من جامعة «باريس بانتيون أساس»، وهو المزيج الذي منحه فهماً عميقاً لآليات عمل الدولة وتشريعاتها.

دافيد ليسنار (أ.ف.ب)

صعود تدريجي من الميدان المحلي

لم يأتِ دافيد ليسنار إلى السياسة من بوابة الصالونات الباريسية، بل تدرج في العمل الميداني والإداري خطوة بخطوة. استهل مسيرته المهنية في منتصف التسعينات ملحقاً برلمانياً ومديراً لمكتب النائب والعمدة جاك بيليسار، كما عمل رئيساً لشركة ومسؤولاً إدارياً، قبل أن يعود إلى مدينته «كان» عام 1999 ليشغل منصب نائب العمدة آنذاك برنار بروشان، ويتولى إدارة شركة الاقتصاد المختلط المسؤولة عن «قصر المهرجانات» الشهير.

في أبريل (نيسان) عام 2014، تُوّج هذا المسار بانتخابه عمدة لمدينة «كان»، وهو المنصب الذي حافظ عليه باكتساح في انتخابات عام 2020 بنسبة تجاوزت 88 في المائة، ثم أُعيد انتخابه مجدداً في عام 2026.

ولم يتوقف نفوذه عند حدود مدينته، بل امتد ليشمل رئاسة تجمع بلديات «كان باي دو ليران» منذ عام 2017، ونيابة رئاسة مجلس مقاطعة «الألب البحرية»، وصولاً إلى انتخابه رئيساً لـ«جمعية رؤساء بلديات فرنسا» منذ عام 2021، وهو المنصب الذي منحه ثقلاً وطنياً كبيراً بوصفه صوت الجماعات المحلية في مواجهة السلطة المركزية.

Je remercie chaleureusement tous les maires de France pour leur confiance.C’est un magnifique résultat qui nous permettra de toujours mieux faire entendre la voix des libertés locales, des réalités du terrain, de l’avenir d’une France du concret et des solutions.Au travail.... — David Lisnard (@davidlisnard) November 25, 2026

قطيعة مع الحزب التقليدي وإعلان الترشح للرئاسة

لأكثر من عقدين، كان ليسنار أحد أركان اليمين الفرنسي التقليدي ضمن حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، ثم حزب «الجمهوريين»، حيث شغل منصب نائب رئيس الحزب.

غير أن تباين الرؤى حول الخط السياسي والاستراتيجي دفعه إلى اتخاذ قرار حاسم في 31 مارس (آذار) 2026، حين أعلن مغادرته حزب «الجمهوريين»، وترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027.

يخوض ليسنار السباق الرئاسي تحت راية حركته السياسية «طاقة جديدة» التي أسسها في «كان» عام 2014 ثم وسّع انتشارها وطنياً، مستنداً إلى قاعدة شعبية متنامية تجاوزت مائة ألف منتسب في أواخر عام 2026.

ووفقاً لبيانات نشرها موقع «بوبليك سينا» (Public Sénat) في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، فقد أظهرت المؤشرات تقدماً لافتاً ليسنار بين أنصار اليمين والوسط، حيث حصد نسبة تأييد بلغت 54 في المائة متجاوزاً رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، بينما أشارت منصة «ليميسيكل» (L'Hémicycle) في 22 نوفمبر 2026 إلى تحقيقه متوسطاً يقارب 10 في المائة من نوايا التصويت في الجولة الأولى.

ثورة ليبرالية وتقليص قبضة الدولة على الاقتصاد

يرتكز المشروع الرئاسي لدافيد ليسنار، الذي يضم 245 مقترحاً مفصلاً، على تشخيص مفاده أن فرنسا تعاني من «تصلب بيروقراطي» وإنفاق عام مفرط يهدد سيادتها ومستقبل أجيالها.

وفي الشق الاقتصادي، يدعو ليسنار إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 200 و300 مليار يورو خلال الولاية الرئاسية الواحدة، مع تقليص عدد موظفي القطاع العام بأكثر من 400 ألف وظيفة.

كما يطرح خفض الضرائب المفروضة على الإنتاج لتحفيز الشركات، وإدخال نظام التقاعد بالرسملة تدريجياً لتخفيف العبء عن المالية العامة.

بالتوازي مع الإصلاح المالي، يتبنى ليسنار رؤية جذرية للامركزية مستلهماً تجربته في إدارة مدينة «كان»، حيث نجح في خفض الديون دون رفع الضرائب.

ويقترح إعادة هيكلة الإدارة الترابية عبر إلغاء المستويات الإدارية المتشابكة وتعويض الأقاليم والجهات بكيانات إدارية أكثر مرونة، مع منح البلديات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها بعيداً عن وصاية المركز.

دافيد ليسنار (أ.ف.ب)

تشدد في ملف الهجرة وإعادة الاعتبار للسيادة والتعليم

على الصعيد السيادي والأمني، يتبنى برنامج ليسنار خطاً متشدداً في ملف الهجرة، يشمل تقليص عدد تصاريح الإقامة إلى الثُمن، وإلغاء حق الحصول التلقائي على الجنسية بالولادة، ومراجعة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.

كما يدعو إلى تكريس أولوية القانون الوطني في الدستور الفرنسي لتجاوز أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن.

وفي مجالات التعليم والدفاع، يطالب المرشح الرئاسي بإعادة الاعتبار للسلطة والتميز في المدرسة عبر إلغاء الخريطة المدرسية، ومنح استقلالية أوسع للمؤسسات التعليمية في اختيار مناهجها وكوادرها.

أما في الشق الأمني والعسكري، فيدعو إلى الحزم الصارم في مواجهة شبكات المخدرات والتطرف، ورفع ميزانية الدفاع الوطني إلى ما بين 3 و3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع التمسك باستقلالية الردع النووي الفرنسي، مقدماً نفسه بوصفه رجل الدولة القادر على تحرير طاقات الفرنسيين واستعادة هيبة المؤسسات.