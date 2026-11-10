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ثقافة وفنون كتب

«فرنسا الأبية» تصنع التاريخ... كيف تحول برنامج سياسي إلى الكتاب الأكثر مبيعاً؟

بثمن فنجان قهوة... كيف يخطط اليسار الفرنسي لكسر شوكة البيروقراطية وأسواق المال من خلال كتاب «مستقبلنا المشترك»

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)
كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)
TT
TT

«فرنسا الأبية» تصنع التاريخ... كيف تحول برنامج سياسي إلى الكتاب الأكثر مبيعاً؟

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)
كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

​يمثّل كتاب «مستقبلنا المشترك» (L'Avenir en commun)، الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute»، «مانيفستو» سياسياً استثنائياً وظاهرة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي والأدبي الفرنسي.

لم يعد هذا العمل مجرد كراس حزبي أو بيان انتخابي عابر؛ بل تحول إلى حدث جماهيري كسر الأرقام القياسية ليتصدر قوائم المبيعات في المكتبات الفرنسية، مما يجعله أول كتاب برنامج سياسي في تاريخ فرنسا يتحول إلى ظاهرة مبيعات شعبية «Best-seller» وتنفد طبعته الأولى البالغة ثمانين ألف نسخة فور نزوله إلى الأسواق.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

هذا الإقبال الاستهلاكي الفريد يُعيد تعريف علاقة المواطن الفرنسي بالبرامج المكتوبة، ويطرح رؤية حركة «فرنسا الأبية» (LFI)، بقيادة مؤسسها جان-لوك ميلونشون، بوصفها بديلاً بنيوياً شاملاً لمنظومة الحكم الحالية في أفق الاستحقاق الرئاسي لعام 2027، مقدمةً قرارات تقطع مع السياسات الليبرالية التي هيمنت على قصر الإليزيه خلال العقد الماضي.

جان-لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

فلسفة المنطلق وتوقيت محكوم بـ«حالة الطوارئ»

يتأسس الكتاب في نسخته الراهنة على هندسة فكرية شاملة صِيغت بدقة لتتجاوز الهيكل التقليدي لبرامج اليسار الكلاسيكي، حيث ينقسم متن العمل إلى 6 أقسام رئيسية تتوزع عبر 23 فصلاً و111 وحدة تفصيلية، تقدم في طياتها أكثر من 1000 إجراء تفصيلي (1069 تدبيراً ملموساً) تمت مراجعتها وضبطها لتمثل خطة حكم متكاملة ومستدامة.

ولم يكن توقيت الكشف عن هذه الترسانة البرامجية وليد الصدفة؛ بل جاء محاذاة لتجمعات شعبية حاشدة في ضواحي باريس، قادتها مسؤولة البرنامج كليمانس غيتيه والمنسق العام مانويل بومبار، لتأكيد البعد الجماهيري للمشروع. وتنطلق الرؤية التحليلية للنص من تشخيص أزمة الحضارة الإنسانية والاجتماعية، لتعلن رغبة الحركة في إعلان «حالة طوارئ اجتماعية» فورية، والاعتماد على استراتيجية اللجوء إلى المراسيم الرئاسية الفورية لفرض القرارات الاقتصادية الملحة، متجاوزة البيروقراطية البرلمانية الكلاسيكية في مواجهة أسواق المال.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute»

الثورة الاجتماعية في الأجور وهندسة جديدة للتقاعد

في طليعة التحولات الملموسة، يمثل الشق الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية حجر الزاوية في العقيدة السياسية لكتاب «مستقبلنا المشترك». ولا يطرح الكتاب وعوداً فضفاضة؛ بل يتبنى قرارات جريئة وصارمة من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور (SMIC) إلى نحو 1700 يورو صافية، بوصفها خطوة لتصحيح الاختلالات الناجمة عن التضخم، بالتوازي مع إلغاء قوانين التقاعد المثيرة للجدل، والعودة الحتمية إلى خيار التقاعد عند سن الستين عاماً.

وتتلاقى هذه الرؤية الاجتماعية مع إعادة تقييم شاملة للوظيفة العامة، وتقديم دعم مكثف للأسر أحادية المعيل، فضلاً عن إرساء مبدأ التغطية الصحية الشاملة التي تضمن للدولة استرداد كامل تكاليف العلاج لمواطنيها، مما يمثل إطاراً متكاملاً لإعادة توزيع الثروات وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

جان-لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

التخطيط البيئي الصارم وإعادة رسم خريطة الأقاليم

يفرد الكتاب مساحة واسعة لما يسمى «التخطيط البيئي الصارم»، وهو مفهوم يتجاوز مجرد الحفاظ التقليدي على الطبيعة إلى إحداث هيكلة إدارية وجغرافية كاملة للجمهورية الفرنسية.

يقترح البرنامج استبدال التقسيمات التقليدية بما يُعرف بـ«الأقاليم الإيكولوجية» التي تعتمد على الحدود الطبيعية والموارد الحيوية مثل مجاري المياه والأحواض الزراعية، بهدف تمكين التجمعات السكنية من التكيف المباشر مع التغيرات المناخية وتحقيق السيادة الغذائية.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

ويترافق هذا التحول الهيكلي الجذري مع تمسك الحزب باستراتيجيته الرامية إلى التخلي التدريجي والكامل عن الطاقة النووية والوقود الأحفوري لصالح الطاقات المتجددة، وتأسيس وزارة مستحدثة للإنتاج الغذائي تعنى بمراقبة التزام الشركات بالمعايير البيئية، وربط الدعم الحكومي بمدى احترام الطبيعة.

الاقتصاد المواجه لأسواق المال وسلاح «حق المصادرة»

تثير التوجهات المالية للبرنامج نقاشاً واسعاً نظراً لجرأتها وهجومها المباشر على تمركز الثروة وتحديها لمنظومة المال العالمية. ويراهن البرنامج على ضخ ما يزيد على مائة مليار يورو في خزينة الدولة عبر تبني نظام ضريبي تصاعدي مشدد على أصحاب الدخول المرتفعة وثروات الشركات الكبرى، مستلهماً الأفكار الدولية المتعلقة بفرض ضرائب على الأثرياء لتأمين تمويل عادل للخدمات العامة.

ولتأمين استقلالية القرار الاقتصادي عن تقلبات الأسواق، يقترح البرنامج إنشاء قطب بنكي عام ومستقل يتولى حصرياً تمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل الخاصة بالتحول البيئي.

كما يتضمن النص بنداً ثورياً يمنح الدولة «حق المصادرة الاستثنائي» للمصانع والمؤسسات الإنتاجية الحيوية إذا اعتبرت الحكومة أن طريقة إدارتها تمس بالأمن القومي أو المصالح العليا للمجتمع.

كبح جماح الذكاء الاصطناعي وتأسيس الجمهورية السادسة

لم يغفل النص التطورات التكنولوجية والدستورية المتسارعة؛ حيث خصص الكتاب فصلاً كاملاً لتقنين وحوكمة الذكاء الاصطناعي، عبر المطالبة بإنشاء بعثة وطنية عليا وهيئة رقابية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الأنظمة الذكية ذات المخاطر العالية.

وفي خطوة تحمل أبعاداً فلسفية، يطالب البرنامج بحظر كامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى محاكاة العلاقات العاطفية مع البشر حماية للنسيج الاجتماعي من الاغتراب التكنولوجي.

أما على الصعيد السياسي المؤسسي، فيحمل الشق الدستوري طموحاً ثورياً يسعى لإنهاء النظام الرئاسي الحالي والتأسيس لـ«الجمهورية السادسة»، عبر دعوة مجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً يقوم على فكرة «السيادة الشعبية الدائمة»، واعتماد نظام الاقتراع النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية لضمان تمثيل عادل لجميع التيارات الفكرية، وتفعيل أدوات ديمقراطية مباشرة تمنح الشعب القدرة على تشريع القوانين وعزل المسؤولين.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

كيف تحول البرنامج السياسي إلى ظاهرة أدبية وشعبية؟

يكمن اللغز وراء تحول هذا الكتاب إلى الأول من نوعه في تاريخ فرنسا من حيث سرعة الانتشار الجماهيري، في أسلوب صناعته الفريد وتسعيره المدروس. لم يكتب هذا البرنامج خلف الأبواب المغلقة؛ بل استند إلى عملية تشاركية واسعة شملت أكثر من 24 ألف مساهمة مواطنية، إلى جانب جلسات استماع مكثفة مع النقابات والجمعيات والخبراء الفكريين والبيئيين. هذا الإحساس بالملكية الجماعية للمحتوى دفع آلاف المواطنين والشباب إلى شرائه ليس للقراءة الفردية فحسب؛ بل لإهدائه ونشره بوصفه أداة إقناع سياسي مباشر.

وتضاف إلى ذلك العوامل اللوجستية الذكية، حيث طُرح الكتاب بسعر شعبي زهيد للغاية يبلغ 4.9 يورو، مما أزاح العوائق المالية وجعله متاحاً لجميع الفئات الاجتماعية.

ويثبت تدفق الجماهير نحو المكتبات وتسببهم في نفاد المخزون، أن الكتاب تحول من مجرد نص سياسي إلى وثيقة رمزية للمقاومة الاجتماعية، والتطلع نحو ما يصفه مؤلفوه ومؤيدوه بـ«الحياة الأفضل» في فرنسا الجديدة.

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ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

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ثقافة وفنون كتب

«فرنسا الأبية» تصنع التاريخ... كيف تحول برنامج سياسي إلى الكتاب الأكثر مبيعاً؟

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)
كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)
TT
TT

«فرنسا الأبية» تصنع التاريخ... كيف تحول برنامج سياسي إلى الكتاب الأكثر مبيعاً؟

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)
كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

​يمثّل كتاب «مستقبلنا المشترك» (L'Avenir en commun)، الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute»، «مانيفستو» سياسياً استثنائياً وظاهرة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي والأدبي الفرنسي.

لم يعد هذا العمل مجرد كراس حزبي أو بيان انتخابي عابر؛ بل تحول إلى حدث جماهيري كسر الأرقام القياسية ليتصدر قوائم المبيعات في المكتبات الفرنسية، مما يجعله أول كتاب برنامج سياسي في تاريخ فرنسا يتحول إلى ظاهرة مبيعات شعبية «Best-seller» وتنفد طبعته الأولى البالغة ثمانين ألف نسخة فور نزوله إلى الأسواق.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

هذا الإقبال الاستهلاكي الفريد يُعيد تعريف علاقة المواطن الفرنسي بالبرامج المكتوبة، ويطرح رؤية حركة «فرنسا الأبية» (LFI)، بقيادة مؤسسها جان-لوك ميلونشون، بوصفها بديلاً بنيوياً شاملاً لمنظومة الحكم الحالية في أفق الاستحقاق الرئاسي لعام 2027، مقدمةً قرارات تقطع مع السياسات الليبرالية التي هيمنت على قصر الإليزيه خلال العقد الماضي.

جان-لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

فلسفة المنطلق وتوقيت محكوم بـ«حالة الطوارئ»

يتأسس الكتاب في نسخته الراهنة على هندسة فكرية شاملة صِيغت بدقة لتتجاوز الهيكل التقليدي لبرامج اليسار الكلاسيكي، حيث ينقسم متن العمل إلى 6 أقسام رئيسية تتوزع عبر 23 فصلاً و111 وحدة تفصيلية، تقدم في طياتها أكثر من 1000 إجراء تفصيلي (1069 تدبيراً ملموساً) تمت مراجعتها وضبطها لتمثل خطة حكم متكاملة ومستدامة.

ولم يكن توقيت الكشف عن هذه الترسانة البرامجية وليد الصدفة؛ بل جاء محاذاة لتجمعات شعبية حاشدة في ضواحي باريس، قادتها مسؤولة البرنامج كليمانس غيتيه والمنسق العام مانويل بومبار، لتأكيد البعد الجماهيري للمشروع. وتنطلق الرؤية التحليلية للنص من تشخيص أزمة الحضارة الإنسانية والاجتماعية، لتعلن رغبة الحركة في إعلان «حالة طوارئ اجتماعية» فورية، والاعتماد على استراتيجية اللجوء إلى المراسيم الرئاسية الفورية لفرض القرارات الاقتصادية الملحة، متجاوزة البيروقراطية البرلمانية الكلاسيكية في مواجهة أسواق المال.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute»

الثورة الاجتماعية في الأجور وهندسة جديدة للتقاعد

في طليعة التحولات الملموسة، يمثل الشق الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية حجر الزاوية في العقيدة السياسية لكتاب «مستقبلنا المشترك». ولا يطرح الكتاب وعوداً فضفاضة؛ بل يتبنى قرارات جريئة وصارمة من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور (SMIC) إلى نحو 1700 يورو صافية، بوصفها خطوة لتصحيح الاختلالات الناجمة عن التضخم، بالتوازي مع إلغاء قوانين التقاعد المثيرة للجدل، والعودة الحتمية إلى خيار التقاعد عند سن الستين عاماً.

وتتلاقى هذه الرؤية الاجتماعية مع إعادة تقييم شاملة للوظيفة العامة، وتقديم دعم مكثف للأسر أحادية المعيل، فضلاً عن إرساء مبدأ التغطية الصحية الشاملة التي تضمن للدولة استرداد كامل تكاليف العلاج لمواطنيها، مما يمثل إطاراً متكاملاً لإعادة توزيع الثروات وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

جان-لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

التخطيط البيئي الصارم وإعادة رسم خريطة الأقاليم

يفرد الكتاب مساحة واسعة لما يسمى «التخطيط البيئي الصارم»، وهو مفهوم يتجاوز مجرد الحفاظ التقليدي على الطبيعة إلى إحداث هيكلة إدارية وجغرافية كاملة للجمهورية الفرنسية.

يقترح البرنامج استبدال التقسيمات التقليدية بما يُعرف بـ«الأقاليم الإيكولوجية» التي تعتمد على الحدود الطبيعية والموارد الحيوية مثل مجاري المياه والأحواض الزراعية، بهدف تمكين التجمعات السكنية من التكيف المباشر مع التغيرات المناخية وتحقيق السيادة الغذائية.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

ويترافق هذا التحول الهيكلي الجذري مع تمسك الحزب باستراتيجيته الرامية إلى التخلي التدريجي والكامل عن الطاقة النووية والوقود الأحفوري لصالح الطاقات المتجددة، وتأسيس وزارة مستحدثة للإنتاج الغذائي تعنى بمراقبة التزام الشركات بالمعايير البيئية، وربط الدعم الحكومي بمدى احترام الطبيعة.

الاقتصاد المواجه لأسواق المال وسلاح «حق المصادرة»

تثير التوجهات المالية للبرنامج نقاشاً واسعاً نظراً لجرأتها وهجومها المباشر على تمركز الثروة وتحديها لمنظومة المال العالمية. ويراهن البرنامج على ضخ ما يزيد على مائة مليار يورو في خزينة الدولة عبر تبني نظام ضريبي تصاعدي مشدد على أصحاب الدخول المرتفعة وثروات الشركات الكبرى، مستلهماً الأفكار الدولية المتعلقة بفرض ضرائب على الأثرياء لتأمين تمويل عادل للخدمات العامة.

ولتأمين استقلالية القرار الاقتصادي عن تقلبات الأسواق، يقترح البرنامج إنشاء قطب بنكي عام ومستقل يتولى حصرياً تمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل الخاصة بالتحول البيئي.

كما يتضمن النص بنداً ثورياً يمنح الدولة «حق المصادرة الاستثنائي» للمصانع والمؤسسات الإنتاجية الحيوية إذا اعتبرت الحكومة أن طريقة إدارتها تمس بالأمن القومي أو المصالح العليا للمجتمع.

كبح جماح الذكاء الاصطناعي وتأسيس الجمهورية السادسة

لم يغفل النص التطورات التكنولوجية والدستورية المتسارعة؛ حيث خصص الكتاب فصلاً كاملاً لتقنين وحوكمة الذكاء الاصطناعي، عبر المطالبة بإنشاء بعثة وطنية عليا وهيئة رقابية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الأنظمة الذكية ذات المخاطر العالية.

وفي خطوة تحمل أبعاداً فلسفية، يطالب البرنامج بحظر كامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى محاكاة العلاقات العاطفية مع البشر حماية للنسيج الاجتماعي من الاغتراب التكنولوجي.

أما على الصعيد السياسي المؤسسي، فيحمل الشق الدستوري طموحاً ثورياً يسعى لإنهاء النظام الرئاسي الحالي والتأسيس لـ«الجمهورية السادسة»، عبر دعوة مجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً يقوم على فكرة «السيادة الشعبية الدائمة»، واعتماد نظام الاقتراع النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية لضمان تمثيل عادل لجميع التيارات الفكرية، وتفعيل أدوات ديمقراطية مباشرة تمنح الشعب القدرة على تشريع القوانين وعزل المسؤولين.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

كيف تحول البرنامج السياسي إلى ظاهرة أدبية وشعبية؟

يكمن اللغز وراء تحول هذا الكتاب إلى الأول من نوعه في تاريخ فرنسا من حيث سرعة الانتشار الجماهيري، في أسلوب صناعته الفريد وتسعيره المدروس. لم يكتب هذا البرنامج خلف الأبواب المغلقة؛ بل استند إلى عملية تشاركية واسعة شملت أكثر من 24 ألف مساهمة مواطنية، إلى جانب جلسات استماع مكثفة مع النقابات والجمعيات والخبراء الفكريين والبيئيين. هذا الإحساس بالملكية الجماعية للمحتوى دفع آلاف المواطنين والشباب إلى شرائه ليس للقراءة الفردية فحسب؛ بل لإهدائه ونشره بوصفه أداة إقناع سياسي مباشر.

وتضاف إلى ذلك العوامل اللوجستية الذكية، حيث طُرح الكتاب بسعر شعبي زهيد للغاية يبلغ 4.9 يورو، مما أزاح العوائق المالية وجعله متاحاً لجميع الفئات الاجتماعية.

ويثبت تدفق الجماهير نحو المكتبات وتسببهم في نفاد المخزون، أن الكتاب تحول من مجرد نص سياسي إلى وثيقة رمزية للمقاومة الاجتماعية، والتطلع نحو ما يصفه مؤلفوه ومؤيدوه بـ«الحياة الأفضل» في فرنسا الجديدة.

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ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

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اقتصاد فرنسا سياسة اليمين المتطرف كتب ماكرون باريس فرنسا
ثقافة وفنون كتب

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟
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ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

في غفلة من ضوابط «الإليزيه» وبروتوكولات الرئاسة الصارمة، هزّ العاصمة الفرنسية زلزال سياسي وإعلامي غير مسبوق، فجّرته الصحافية والمعلقة السياسية البارزة فرانسواز دوغوا.

الزلزال تجسّد في كتابها الصادر حديثاً بعنوان «أنتم جميعاً قساة جداً معي (Vous êtes tous trop durs avec moi)»، والذي تحوّل في غضون ساعات إلى الحدث الأبرز في البلاد.

الكتاب لا يمثل مجرد تحليل سياسي لولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بل هو اختراق غير مسبوق لخصوصية رأس السلطة، حيث نشرت الكاتبة مراسلات سرية وعفوية دارت بينها وبين الرئيس عبر تطبيق «تلغرام» على مدى عامين كاملين، دون علمه أو الحصول على إذن مسبق منه بالنشر.

وفي خطوة بالغة الجرأة تعكس طبيعة العلاقة المعقدة، أرسلت دوغوا نسخة من الكتاب إلى قصر الإليزيه ممهورة بطلب غريب، وهو أن يوقعها الرئيس بنفسه، في تحدٍّ صارخ لأعراف التعامل مع المقامات الرسمية.

غلاف كتاب الصحافية والمعلقة السياسية فرانسواز دوغوا «الزلزال»: «أنتم جميعاً قساة جداً معي» (أمازون)

شرارة من منصة «إكس» تفتح أبواب السرية

لم يكن أحد يتوقع أن تبدأ هذه العلاقة الافتراضية الساخنة بكلمة شكر. ففي صيف عام 2024، بادرت الكاتبة فرانسواز دوغوا، المحسوبة تاريخياً على خط اليسار الفرنسي، بالدفاع الشرس عبر منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، عن السيدة الأولى بريجيت ماكرون، في وجه موجة من الشائعات ونظريات المؤامرة التي طالت حياتها الخاصة.

هذا الموقف أثار امتناناً عميقاً لدى ماكرون، الذي قرر كسر الحواجز وتجاوز مستشاريه الإعلاميين، فأرسل لدوغوا رسالة نصية مباشرة يشكرها فيها على إنصاف زوجته.

كانت هذه الرسالة بمثابة الضوء الأخضر الذي التقطته الصحافية المتمرسة، لتتحول القناة الافتراضية بينهما على تطبيق «تلغرام» إلى مساحة مستمرة ومفتوحة للنقاشات السياسية العميقة، والتنفيس عن الضغوط، بعيداً عن الرقابة الرسمية والمصطلحات الدبلوماسية الجاهزة.

اعترافات الرواق الأخير ومرارة العزلة

تنقل المواد المنشورة في الكتاب صورة شديدة القتامة عن الحياة اليومية للرئيس الفرنسي وهو يقترب من نهاية ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027. تكشف المراسلات السرية عن رجل يعيش عزلة خانقة داخل قصر الإليزيه، ويشعر بالمرارة تجاه النخب السياسية والإعلامية التي يتهمها بالافتراء عليه وعدم تقدير حجم التضحيات التي قدمها من أجل فرنسا.

العبارة التي اختارتها الكاتبة عنواناً للمؤلَّف «أنتم جميعاً قساة جداً معي» تلخص الحالة النفسية لماكرون وتكشف عن وطأة الضغوط السياسية التي يواجهها، وتراجع شعبيته، والإحساس المتزايد لديه بأن عهده ينتهي وسط جحود جماعي من الحلفاء والخصوم على حد سواء.

غلاف كتاب الصحافية والمعلقة السياسية فرانسواز دوغوا «الزلزال»: «أنتم جميعاً قساة جداً معي» (أمازون)

في وجه العاصفة... لاءات ماكرون الحاسمة

رغم نبرة الشكوى والعزلة التي طغت على عديد من الرسائل، فإن المراسلات تكشف أيضاً عن جانب العناد والصلابة في شخصية ماكرون، خصوصاً في اللحظات الحرجة التي تلت قراره المثير للجدل بحل الجمعية الوطنية.

وفي إحدى الرسائل الحازمة، يقطع الرئيس الفرنسي الطريق تماماً أمام الشائعات التي تروِّج لإمكانية تنحيه المبكر عن السلطة بفعل الأزمات السياسية المتلاحقة، كاتباً بعبارات قاطعة ما معناه أنه لن يستقيل أبداً وتحت أي ظرف من الظروف.

كما يظهر الدفاع المستميت للرئيس عن إصلاحه المثير للجدل لنظام التقاعد، حيث اعتبر في نقاشه مع دوغوا أن أي تراجع أو تعليق لهذا القانون كان سيقود الاقتصاد الفرنسي إلى مأزق مالي حتمي وكارثي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

كواليس الانقلاب على اليسار وتكليفات الظل

يميط الكتاب اللثام عن كواليس اللعبة السياسية المعقدة التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث تكشف الرسائل المتبادلة عن الموقف الحقيقي والمسبق لماكرون من صعود تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري.

المراسلات تثبت أن الرئيس لم يكن يملك أدنى نية لتسليم مفاتيح الحكومة لليسار، وأنه كان يضمر سخرية واضحة من ترشيح لوسي كاستيه لمنصب رئيسة الوزراء، معتبراً وصولها إلى قصر «ماتينيون» أمراً غير واقعي بالمرة.

وتوضح الرسائل كيف كان ماكرون يدير المناورات السياسية في الخفاء لتعطيل تقدم اليسار، باحثاً عن صيغ بديلة تضمن استمرار خطوطه العريضة في الحكم، وهو ما تحقق لاحقاً بتعيين حكومة تتوافق مع حساباته الرئاسية.

سهام رئاسية تصيب الحلفاء والخصوم بلا تصفية

لم تقتصر رسائل «تلغرام» على المواقف المبدئية، بل تعدَّتها إلى تقييمات شخصية لا ترحم وجَّهها ماكرون إلى رموز المشهد السياسي الفرنسي. ولم يسلم من هذه السهام حتى أقرب المقربين منه، إذ يُظهر الكتاب انتقادات لاذعة وجَّهها الرئيس إلى رئيس وزرائه الأسبق غابرييل أتال، معتبراً أن الأخير نال من الفرص والدعم السياسي ما يفوق بكثير ما يستحقه.

وفي المقابل، نالت القيادات الاشتراكية نصيباً وافراً من الهجوم الرئاسي، حيث وصفهم ماكرون بـ«الفاشلين» الذين عجزوا عن تقديم بديل حقيقي، في حين شكك صراحةً في الأهلية السياسية لزعيم «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشون، واصفاً طموحه في الوصول إلى السلطة بالوهم الذي لا يمكن أن يتحقق في فرنسا.

الغد الغامض ورفض العمل تحت مظلة المليارديرات

تطرقت المراسلات المسربة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الشارع الفرنسي، وهي مستقبله المهني والشخصي بعد مغادرته قصر الإليزيه بحلول عام 2027.

وفي رده على التقارير الصحافية والشائعات التي زعمت أنه يرتّب للانتقال إلى قطاع الأعمال الخاص أو العمل كمستشار لدى بعض كبار الأثرياء والمليارديرات الفرنسيين، جاء رد ماكرون حاسماً ومحاطاً بمسحة من الكبرياء السياسي.

الرئيس أكد لدوغوا أنه لن يعمل لدى أي شخص بمجرد خروجه من الرئاسة، معبراً عن ذلك بمقولة بليغة تشير إلى أنه يفضل العيش في بيت صغير يملكه على أن يقطن قصراً كبيراً يعود للآخرين، في إشارة إلى رغبته في الحفاظ على استقلاليته وهيبته كرئيس سابق.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

صدمة في «الإليزيه» وتأريخ تراجيدي لنهاية العهد

نزل الكتاب كالصاعقة على الدوائر المحيطة بالرئيس، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الفريق الرئاسي ومستشاري التواصل لم يعلموا بوجود هذا المؤلَّف أو بمحتواه الصادم إلا قبل ثلاثة أيام فقط من وصوله إلى المكتبات، نظراً لأن الكاتبة فرضت سياجاً من السرية التامة على مشروعها بالاتفاق مع دار النشر «روبرت لافونت».

ويرى المراقبون في باريس أن هذا الكتاب يمثل وثيقة سياسية بالغة الخطورة، فهو لا يقتصر على كونه خرقاً لسرية الاتصالات الرئاسية، بل يقدم تأريخاً تراجيدياً وحياً لـ«نهاية العهد الماكروني»، كاشفاً عن جوانب إنسانية وسياسية معقدة لرئيس يصارع الأمواج العاتية في خريف ولايته، ويرى في كل انتقاد يوجَّه إليه قسوة لا يستحقها.

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كتب ماكرون ثقافة الشعوب سياسة انتخابات باريس فرنسا
ثقافة وفنون كتب

الحياة سرداً معلّباً في زمن الخوارزميّات

كاثرين جيزير-مورتون
كاثرين جيزير-مورتون
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الحياة سرداً معلّباً في زمن الخوارزميّات

كاثرين جيزير-مورتون
كاثرين جيزير-مورتون

لا تكاد تخلو جريدة أو مجلّة في أيّامنا من مقالة أو أكثر تحذر من إدمان الشاشات وتآكل قدرات التركيز التي انتهى إليها الإنسان المعاصر، بعدما حولت الأجهزة الذكيّة تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى خبز يوميّ لا تستغني عنه مليارات من البشر، وأصبحت أقرب إلى أدوات لإعادة هندسة وعي الجمهور وفق اعتبارات سياسية وتجاريّة تتحكم فيها نخبة متنفذة فوق الحكومات والحدود.

بروفسورة علم الاجتماع الأميركية كاثرين جيزير-مورتون في كتابها «قصة حياتك: كيف تشكّل وسائل التواصل الاجتماعي تجربتنا لكل شيء - 2026»*، تتجاوز تلك التحذيرات المألوفة نحو منطقة أكثر عمقاً، وربما أشد إزعاجاً، إلى حيث تتشكل السرديات التي يرويها الأفراد في المجتمعات الحديثة عن أنفسهم وفق قوالب جاهزة تفرضها الخوارزميات، لتغدو العلامة التجارية الشخصية التي يسوّقها المرء عن ذاته بنية تحتية للهوية، وهواء يستنشقه يومياً داخل فضاءات رقمية تعيد نحت أدق تفاصيل الحياة العائلية والشخصية لتلائم صيغة العرض على الآخرين.

غلاف كتابها

ينطلق «قصة حياتك»، الذي يستند بشكل كبير إلى مادة عمود المؤلفة الدوري في مجلة «ذا كت» الأميركية وأطروحتها للدكتوراه حول «المؤثرات الأمهات»، من فكرة مركزية مفادها أن المنصات الرقمية تحولت إلى «مواقع للعرافة»، يبحث فيها المستخدمون عن نماذج سردية يستعيرونها لحياتهم، وعن قوالب جاهزة يصوغون بها تجاربهم اليومية، ما يفرض التساؤل حول تأثير تلك القوالب المستعارة على التجارب الإنسانية، وعن الثمن الذي يدفعه الفرد عندما يستبدل بالتعقيد الإنساني اللانهائي خيوط سرديات مكتملة ومعدة مسبقاً للعرض. وتلاحظ جيزير-مورتون أن الأجيال الشابة التي نشأت مع الهواتف الذكية تجد صعوبة في إدراك العلامة التجارية الشخصية كمفهوم منفصل عن ذواتها؛ لأنها تشبه الهواء الذي تنفسوه طوال حياتهم، ما يجعل الكتاب أقرب إلى سجل تاريخي يلتقط حالة «هستيريا» جماعية تتجاوز السلوك الفردي.

تقدم المؤلفة تحليلاً لما تسميه «فرط الواقعية الخانق»، وهي الحالة التي يذعن فيها الواقع لمتطلبات الصورة، فيتحول العالم إلى مسرح مصمم لإنتاج المحتوى، والوجهات السياحية إلى خلفيات للعرض الرقمي، وحفلات الزفاف إلى معارض تجارية لمقاولين متخصصين، وتصمم المطاعم والفنادق لتوفر زوايا تصوير مناسبة، وتقدّم الوجبات كمادة خام لمحتوى بصري... وتلتقط هذا التحول بلغة سلسة تمزج التحليل الاجتماعي المتقدم بالسرد الشخصي الحميم، مع نبرة ترفض الوعظ الأخلاقي، وتتجنب لوم المستخدمين الذين يقعون ضحايا، ويكونون شركاء فاعلين في الوقت ذاته.

يتميز الطرح في «قصّة حياتك» بقدرته على إظهار كيف أدى التبسيط السردي الذي تفرضه الخوارزميات، والذي يكافئ الإيجاز المخلّ والدراما والتطرف العاطفي، إلى تواري تجارب إنسانية كاملة من الفضاء العام مثل التّردد في خيارات الحياة، والارتياح لما يخالف الموضة، والاستسلام للحزن، وخيبة الأمل، والقبول بالواقع. ويوثّق كذلك كيف تلمّع المنصات لحظات التحول الكبرى والقصص ذات «أقواس التضحية المكتملة» كما تسميها، وهو نمط أميركيّ بامتياز حيث يخرج المرء من كل محنة معافى وممتناً، فكأن السرديات الرائجة تنتمي إلى عالم آخر يختلف عن عالم البشر العاديين الذي نعيشه، في وقت يخضع فيه السرد عن الضعف لقواعد اجتماعية صارمة، القاسم المشترك بينها جميعاً هو إعادة تقديمه لضمان بقاء العلامة التجارية الشخصيّة على المنصات قوية وتحظى بالمتابعة.

ولا شك أن أحد أهم فصول الكتاب ذلك الذي يحلل ما يمكن تسميته بتبني قواعد الخوارزمية في عادات النشر، فيشير إلى تعلّم المستخدمين التفكير مثل الخوارزميات، وممارسة الأفراد للرقابة الذاتية والتحريف والكذب «بسهولة التنفس»، في سياق رسم صورة بديلة عن أنفسهم تكون «قابلة للتسعير» من قبل الآخرين، سواء كانت العائدات من ذلك مالية أو رمزية أو متخيلة. وتؤكد جيزير-مورتون ما سبق أن ذهب إليه كوري دوكتورو في «الإنشيتيفيكيشن - 2025» عن حتميّة تردي المنصات الرقمية مع مرور الوقت، فتقول إن سنوات الشعور بالحرية والمرح على وسائل التواصل تزامنت مع أوقات كانت فيها الشركات المالكة للتطبيقات خارج مرحلة توقع تحقيق الأرباح، في حين أدى تصاعد المتطلبات التجارية لاحقاً إلى تغيير صيغة التعامل مع المستخدمين وممارسة الضغوط عليهم كي يقدموا أنفسهم بشكل متزايد كسلع.

ثمة سؤال بالغ الأهمية يطرحه الكتاب حول علاقة السرديات المعلّبة ببعض أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة مثل العدالة الاجتماعية والمساواة، وقدرة الأفراد على تأكيد هويات أطفالهم، والصحة النفسية للبالغين والمراهقين، وتفتح الباب لربطها بأزمات الصحة النفسية المتفشية بدلالة أن «العلامة التجارية» قد تكون حلت محل الذات نفسها، وأن استيعاب قواعد الخوارزمية يجعل الأفراد يعيدون اجترار القوالب التي تخدم مصالح شركات كبرى تعمل على تحويل التجارب الإنسانية إلى بيانات قابلة للتسويق.

قواعد الخوارزمية تعمل على تحويل التجارب الإنسانية إلى بيانات قابلة للتسويق

تستدعي جيزير-مورتون في معرض التدليل على استنتاجاتها سرديات شخصية ومقابلات مع مؤثرين وعاملين في قطاعات متعددة، من عروض الأزياء إلى حفلات الزفاف المبالغ فيها، ما يمنح نصّها دفئاً وصدقاً، مع إدراك القارئ بالطبع لمحدودية تمثيل تلك الحكايا إحصائياً لأجيال كاملة نشأت في ظل هذه المنصات، على أن قوتها تظل في قدرتها على التقاط لحظة تاريخية فارقة؛ أي تلك اللحظة التي أصبح فيها «الشخص الرقمي» يدير مجمل العرض، في حين يكتفي «الشخص الفعلي» بالمشاهدة من بعيد مدركاً أن شيئاً ما قد ضاع منه بيدَيه. ويبدو هذا التباين واضحاً بين الجيل الذي عاش طفولته في فضاءات ما قبل الرقمنة، والجيل الذي تشكّل وعيه داخل هذه الفضاءات، وهو تباين يشير إلى تحول عميق في بنية التجربة الإنسانية ذاتها.

في الفصل المخصص للإعلانات المستهدفة إضاءة على صعوبة التمييز بين منشورات الأصدقاء والمواد المدفوعة، وهو تداخل يجعل الوعي اختباراً يومياً عندما تتفكك الحدود بين العلاقات الشخصية والعلاقات التجارية، ويتحوّل كل تفاعل اجتماعي إلى مادة للاستثمار الرأسمالي.

وتعترف المؤلفة ضمنياً بأن البديل لهذا النظام التحفيزي المنحرف الذي تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي يظل قيد البحث، وتتقبل حقيقة أن العيش داخل هذه السرديات الافتراضية هو بدوره جزء من تجربة الوجود ذاتها، والطريق إلى الخروج منها يظل متاحاً لمن أراد، في حين تظل موضوعة السردية التي يتبناها الفرد قضية وجودية وسياسية في ذات الآن، ومسألة تستحق التأمّل العميق بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الحلول السريعة.

*The Story of Your Life How Social Media Shapes the Way We Experience Everything, Kathryn Jezer-Morton, Icon Books, 2026.

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