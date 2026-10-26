«وجه الفيريتين»... هل تكشف الملامح عن نقص مخزون الحديد؟

«هل تعانين من وجه الفيريتين؟»... بهذا السؤال تظهر شابة في مقطع فيديو على (تيك توك)، مشيرة إلى الهالات السوداء تحت العينين، وشحوب البشرة، وتقصف الشعر، إلى جانب صور تُظهر التغيرات قبل العلاج وبعده. وتعزو صانعة المحتوى هذه السمات إلى مستويات الحديد في جسمها.

ويأتي هذا الفيديو ضمن عدد متزايد من المقاطع، والمنشورات على «تيك توك» و«إنستغرام» التي تزعم أن انخفاض مستوى الفيريتين، وهو بروتين يخزن الحديد في الجسم، قد يترك علامات ظاهرة على الوجه.

ويعدد مستخدمون لهذه المنصات علامات تشمل شحوب البشرة، أو ميل لونها إلى الرمادي، والهالات السوداء تحت العينين، وجفاف الشفتين، أو تشققهما، وتساقط الشعر، وضعف الأظافر، فيما ينشر آخرون صوراً شخصية يقولون إنها تُظهر اختلافات واضحة في المظهر.

وانتشرت عبارة «وجه الفيريتين» على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجذبت مقاطع الفيديو التي تتناولها ملايين المشاهدات. لكن أطباء يؤكدون أن المظهر وحده لا يكفي لتشخيص نقص الحديد.

وقالت طبيبة الرعاية الأولية عزيزة سيساي، التي تعمل في منطقة ويست ميدلاندز، لـ«بي بي سي نيوز»: «وجه الفيريتين ليس تشخيصاً طبياً، لكنه قد يكون مؤشراً يخبرنا بأن هناك شيئاً ما يحدث».

وأوضحت أن شحوب البشرة وتساقط الشعر وهشاشة الأظافر قد تصاحب انخفاض مستويات الحديد، لكنها قد تكون أيضاً علامات على حالات صحية أخرى.

ما هو الفيريتين؟

تعكس مستويات الفيريتين مدى مخزون الحديد في الجسم، في حين أن الهيموغلوبين هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء، والمسؤول عن نقل الأكسجين. وعندما ينخفض مستوى الهيموغلوبين تقل قدرة الدم على حمل الأكسجين، وهي حالة تُعرف باسم فقر الدم.

لكن مخزون الحديد قد ينفد قبل انخفاض مستوى الهيموغلوبين، ما يعني أن الشخص قد يعاني نقص الحديد وأعراضه من دون أن يكون مصاباً بفقر الدم.

وقال استشاري أمراض الدم درو بروفان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «قد لا يكون لديك أي مخزون من الحديد، ومع ذلك تحافظ على مستوى الهيموغلوبين. وهنا يكمن التباين الكبير».

من جانبها، قالت سو بافورد، استشارية أمراض الدم أيضاً، إن نقص الحديد شائع، وغالباً ما لا يُشخَّص لدى النساء بالقدر الكافي.

وتشير الإرشادات البريطانية الصادرة عن الجمعية البريطانية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن انخفاض مستوى الفيريتين عن 15 ميكروغراماً لكل لتر يدل على نفاد مخزون الحديد، في حين أن انخفاضه عن 30 ميكروغراماً لكل لتر يشير عموماً إلى انخفاض هذا المخزون.

وقالت لوسي إم، البالغة 32 عاماً، التي تنشر محتوى عن تساقط الشعر عبر حسابها «@marvluceskin» على «إنستغرام»» و«تيك توك»، إن مصطلح «وجه الفيريتين» بدا معبّراً عن التغيرات التي لاحظتها في مظهرها. وفي عام 2021 بدأت تعاني خفقان القلب، والإرهاق، وتساقط الشعر. وبعد أن أُبلغت بأن نتائج فحوص الدم لديها طبيعية، وشُخّصت باضطراب القلق العام، أظهر فحص لاحق أن مستوى الفيريتين لديها بلغ 12 ميكروغراماً لكل لتر. وقالت لوسي إنها بدت «رمادية اللون»، وإن شعرها أصبح باهتاً، وهشاً.

هل يمكن أن يغيّر انخفاض الحديد مظهر الوجه؟

غالباً ما تشجع مقاطع الفيديو المتعلقة بـ«وجه الفيريتين» المشاهدين على البحث عن مجموعة من العلامات الجسدية، بدءاً من الهالات السوداء، وشحوب البشرة، وصولاً إلى جفاف الشفتين، وخفة الشعر، وهشاشة الأظافر، ثم مقارنتها بمظهرهم الشخصي.

وتقول إحدى صانعات المحتوى في مقطع فيديو، وهي تشير إلى الكاميرا: «أنتِ لستِ قبيحة، بل إن مستوى الفيريتين لديكِ منخفض».

لكن بروفان قال إنه من «المستحيل» تحديد مستوى الفيريتين لدى شخص ما استناداً إلى مظهر وجهه. وأوضح أن الأشخاص الذين يعانون فقر دم شديداً قد تبدو بشرتهم شاحبة، وأن الإرهاق قد يسهم في ظهور الهالات السوداء تحت العينين، لكنه شدد على أن هذه العلامات البصرية «ذاتية، وغير موثوقة».

وأضافت بافورد أن التغيرات في لون البشرة قد تكون أقل وضوحاً لدى أصحاب البشرة الداكنة، ما يعني أن الأشخاص الذين يبحثون تحديداً عن العلامات المتداولة عبر الإنترنت قد لا ينتبهون إلى إصابتهم بنقص الحديد.

التوعية أم المعلومات المضللة؟

بالنسبة إلى الأطباء، تُعد الأعراض التي يعانيها الشخص وكيفية شعوره أكثر فائدة من مظهره الخارجي. وقال بروفان وسيساي إن فحوص الدم لا تقتصر أهميتها على تأكيد نقص الحديد، بل تساعد أيضاً في تحديد أسبابه، وتوجيه العلاج المناسب.

وقد تسهم عوامل عدة في حدوث نقص الحديد، منها غزارة الدورة الشهرية، وانخفاض كمية الحديد في النظام الغذائي، وفقدان الدم من الجهاز الهضمي، ومشكلات امتصاص الحديد عبر الأمعاء.

ويُعالج نقص الحديد عادةً بمكملات الحديد التي تؤخذ عن طريق الفم. وقالت بافورد إن أفضل وقت لتناول أقراص الحديد هو على معدة فارغة، ويفضل في الصباح الباكر، ونصحت بتجنب الشاي والقهوة في وقت تناولها، لأنهما قد يعيقان امتصاص الحديد.

ويمكن أيضاً الحصول على الحديد بصورة طبيعية من أطعمة تشمل اللحوم، والفاصوليا، والعدس، والخضراوات الورقية الخضراء، والحبوب المدعمة بالحديد.

الأعراض الشائعة لنقص الحديد:

• الإرهاق والتعب المزمن: الشعور المستمر بقلة الطاقة، وعدم القدرة على بذل المجهود المعتاد.

• شحوب البشرة: ملاحظة شحوب واضح في الجلد، وداخل الجفون السفلية، واللثة، والشفتين.

• ضيق التنفس: مواجهة صعوبة في التنفس حتى مع أقل مجهود بدني، أو عند صعود الدرج.

• تسارع أو خفقان ضربات القلب: شعور بنبضات قلب سريعة أو غير منتظمة نتيجة محاولة القلب تعويض نقص الأكسجين.

• الصداع والدوخة: تكرار الشعور بالصداع الخفيف، أو الدوار، وخاصة عند الوقوف فجأة.

• برودة الأطراف: الشعور المستمر ببرودة في اليدين، والقدمين.