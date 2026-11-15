«مفارقة السمنة»... الوزن الزائد بعد سن الـ65 قد يطيل العمر

على عكس الاعتقاد الشائع بأن الوزن الزائد يمثل خطراً صحياً في جميع مراحل العمر، كشفت عدّة دراسات علمية أن احتفاظ كبار السن ببعض الكيلوغرامات الإضافية قد يرتبط بفرص أكبر للعيش لفترة أطول، مقارنةً بمن يتمتعون بوزن يقع ضمن المعدلات الطبيعية، في ظاهرة تُعرف باسم «مفارقة السمنة».

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تشير النتائج إلى أن العلاقة بين الوزن والصحة تتغير مع التقدم في العمر، فبينما يرتبط الوزن الزائد بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان لدى الشباب ومتوسطي العمر، تبدو الصورة مختلفة لدى الأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاماً؛ إذ قد يوفر الوزن الإضافي قدراً من الحماية في مواجهة بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالشيخوخة.

أوضح برايان بليسمير، الباحث في مجال الصحة بجامعة رود آيلاند المشارك في أحدث دراسة تناولت هذه الظاهرة، أن «الصورة تختلف تماماً عندما نتحدث عن كبار السن»، مشيراً إلى أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بعد سن 65 عاماً يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع، مع وجود بعض التحفظات المتعلقة بمكان تخزين الدهون في الجسم.

ويُصنف مؤشر كتلة الجسم -وهو مقياس يعتمد على الطول والوزن- ضمن النطاق الطبيعي إذا تراوح بين 18.5 و24.9. أما الأشخاص الذين يتراوح مؤشرهم بين 25 و29.9 فيُعتبرون «زائدي الوزن»، بينما يُصنف من يتراوح مؤشرهم بين 30 و39.9 ضمن فئة «السمنة».

السمنة في مواجهة المرض

أظهرت دراسة حديثة، نُشرت في دورية الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة، وشملت نحو 6900 شخص تجاوزوا 65 عاماً، أن الرجال الذين يعانون زيادة الوزن أو درجات بسيطة من السمنة كانوا أقل عرضة للوفاة بنحو النصف خلال فترة متابعة امتدت 14 عاماً، مقارنة بالرجال الذين يتمتعون بمؤشر كتلة جسم طبيعي.

أما لدى النساء، فكان التأثير أقل وضوحاً، لكن النتائج أظهرت أن النساء اللاتي يعانين زيادة الوزن سجلن معدل وفيات أقل بنسبة 27 في المائة مقارنة بصاحبات الوزن الطبيعي.

وفي المقابل، تبين أن الخطر الأكبر للوفاة يظهر لدى كبار السن الذين يعانون نقص الوزن، ويقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 18.5.

ومع ذلك، لا تعني هذه النتائج أن جميع درجات السمنة مفيدة؛ إذ أظهرت الدراسة أن السمنة المفرطة، عندما يتجاوز مؤشر كتلة الجسم 40، ترتبط بارتفاع خطر الوفاة.

ولا تُعد هذه النتائج جديدة تماماً، إذ رصد باحثون في دراسات سابقة فوائد محتملة للوزن الزائد لدى كبار السن المصابين بأمراض مزمنة، من بينها أمراض الكلى والشرايين التاجية وفشل القلب، كما أشارت أبحاث أخرى إلى تحسن فرص البقاء على قيد الحياة لدى بعض المرضى الأكبر سناً المصابين بأنواع معينة من السرطان، من بينها سرطان القولون.

وقال كميار كلنتر زاده، أستاذ أمراض الكلى وعلم الأوبئة في مركز هاربور بجامعة كاليفورنيا، إنه أجرى دراسة في هذا الشأن، ووجد أن السمنة ليست ضارة في جميع الحالات، موضحاً: «عندما نتعامل مع حالات صعبة، بما في ذلك حالات الإصابة بأمراض الكلى التي تتطلب غسلاً كلوياً للبقاء على قيد الحياة، قد يكون وجود وزن زائد أو سمنة أمراً مفيداً».

وأضاف أن «ميزة البقاء على قيد الحياة المرتبطة بالسمنة تزداد كلما تقدم الشخص في العمر».

ما سبب ارتباط السمنة في الكبر بطول العمر؟

يرجع الباحثون هذه الظاهرة إلى عدة تفسيرات محتملة، من بينها أن احتفاظ كبار السن بمخزون إضافي من الطاقة والمواد الغذائية قد يساعدهم على مواجهة الأزمات الصحية والمرضية التي تزداد احتمالات حدوثها مع التقدم في العمر.

وفي تفسير آخر، يرى الباحثون أن النتائج قد تتأثر بما يُعرف بـ«انحياز البقاء»؛ إذ ربما يكون الأشخاص الذين عانوا أمراضاً مرتبطة بالسمنة قد توفوا بالفعل في أعمار أصغر، ما يجعل كبار السن الذين استمروا في الحياة مجموعة مختلفة من الناحية الصحية.

لكن الخبراء يحذرون من الاعتماد على الوزن وحده لتقييم الحالة الصحية؛ إذ يرى الدكتور سي لي، أستاذ طب الشيخوخة الباحث بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن مؤشر كتلة الجسم «مقياس غير مكتمل إلى حد كبير»، لأنه لا يوضح مقدار الكتلة العضلية أو العظمية لدى الشخص، ولا يقدم صورة شاملة عن توزيع الدهون في الجسم.

وتبرز هنا أهمية محيط الخصر؛ إذ أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة رود آيلاند، وقادها الدكتور برايان بليسمير، أن الرجال والنساء الذين لديهم محيط خصر مرتفع كانوا أكثر عرضة للوفاة، بصرف النظر عن مؤشر كتلة الجسم لديهم.

وحدّد الباحثون محيط الخصر المرتفع بأكثر من 89 سنتيمتراً تقريباً للنساء و102 سنتيمتر للرجال.

وأوضح بليسمير أن «الدهون المخزَّنة في منطقة البطن أكثر نشاطاً من الناحية البيولوجية» مقارنةً بالدهون الموجودة في الأرداف أو الصدر، مشيراً إلى ارتباطها بدرجة أكبر بمقاومة الإنسولين والالتهابات وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني.

وفي السياق نفسه، أوصت لجنة «لانسيت» المعنية بتقديم المشورة بشأن الممارسات والسياسات الصحية، باستخدام مؤشرات إضافية، مثل محيط الخصر، بدلاً من الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده عند تشخيص السمنة.