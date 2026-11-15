6 روائح غير مألوفة في الجسم قد تكشف عن مشكلات صحية خفية

لا تقتصر وظيفة الروائح التي تصدر عن الجسم على كونها أمراً مرتبطاً بالنظافة الشخصية أو العادات اليومية، فقد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية، عن عدد من خبراء الصحة قولهم إن هناك 6 روائح غير معتادة قد ترتبط بمشكلات صحية مختلفة، وهي:

رائحة الفم التي تشبه الفاكهة أو طلاء الأظافر

قد تشير رائحة الفم التي تشبه الفاكهة أو مادة الأسيتون (الموجودة في طلاء الأظافر) إلى أن الجسم يعتمد على حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، وهي حالة قد تحدث عند الصيام أو اتباع أنظمة غذائية شديدة الانخفاض في الكربوهيدرات أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

وأوضح الدكتور أندريه بوزيتش، جراح الفم، أن هذه العمليات تؤدي إلى إنتاج مركبات تُعرف باسم الكيتونات، وهي المسؤولة عن ظهور تلك الرائحة المميزة في النَفَس.

لكن ظهور هذه الروائح بشكل قوي وواضح قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالسكري غير المنضبط، خاصة عندما يعجز الجسم عن استخدام الغلوكوز بصورة صحيحة، فيلجأ إلى تكسير الدهون لإنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى تراكم الكيتونات.

وقد تكون هذه الرائحة مؤشراً على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة إذا لم تُعالج سريعاً. وتشمل الأعراض المصاحبة لها العطش الشديد، وكثرة التبول، والغثيان، وآلام البطن، وسرعة التنفس، والشعور بالنعاس. وقد تؤدي الحالة إلى جفاف شديد ومضاعفات خطيرة، من بينها إصابة الكلى وفقدان الوعي.

لذلك، فإن ظهور هذه الرائحة بصورة واضحة، خاصة مع الأعراض السابقة أو لدى المصابين بالسكري، يستدعي التوجه إلى الطوارئ فوراً.

رائحة البول القوية والكريهة

قد تكون الرائحة النفاذة وغير المعتادة للبول مؤشراً على وجود التهاب في المسالك البولية، إذ يمكن للبكتيريا التي تتكاثر داخل الجهاز البولي أن تغير تركيب البول، ما يؤدي إلى تغير رائحته ومظهره.

وقالت الدكتورة نيسا أسلم، وهي طبيبة عامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الرائحة القوية والكريهة للبول قد تشير إلى وجود عدوى، خاصة إذا صاحبتها أعراض مثل الشعور بالألم أو الحرقان أثناء التبول، وزيادة الحاجة إلى دخول الحمام، أو ظهور البول بمظهر عكر.

لكن تغير رائحة البول وحده لا يعني بالضرورة وجود التهاب، إذ يمكن أن ينتج أيضاً عن الجفاف، أو تناول بعض الأطعمة والأدوية والمكملات الغذائية.

وإذا كان الجفاف هو السبب، فقد يساعد شرب كميات كافية من الماء والسوائل على استعادة الرائحة الطبيعية للبول، الذي يُفضل أن يكون فاتح اللون وقليل الرائحة.

أما إذا استمرت الرائحة رغم تناول السوائل بكميات كافية، أو صاحبتها أعراض بولية أخرى، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب.

رائحة السمك في منطقة المهبل

لا تعني جميع التغيرات في رائحة المهبل وجود مشكلة صحية، إذ قد تتغير الرائحة بصورة طبيعية نتيجة التغيرات الهرمونية المرتبطة بالدورة الشهرية ومستويات هرموني الإستروجين والبروجستيرون.

لكن ظهور رائحة سمكية واضحة قد يشير إلى الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري، وهي حالة شائعة تنتج عن اختلال التوازن الطبيعي للبكتيريا الموجودة في المهبل.

وأوضحت أسلم أن هذه الرائحة ترتبط بتغير مستوى الحموضة الطبيعي في المهبل، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات كيميائية متطايرة تُعرف باسم الأمينات، وهي المسؤولة عن الرائحة السمكية.

وقد تصبح الرائحة أكثر وضوحاً بعد العلاقة الزوجية أو أثناء الدورة الشهرية، كما قد تصاحبها تغيرات في الإفرازات المهبلية أو تهيج بسيط أو شعور بعدم الراحة أثناء التبول.

ويُعالج التهاب المهبل البكتيري عادة بالمضادات الحيوية التي يصفها الطبيب، سواء في صورة أقراص تؤخذ عن طريق الفم أو مستحضرات مهبلية.

ومع ذلك، لا تعني كل تغيرات الرائحة وجود التهاب بكتيري، إذ قد تكون هناك أسباب أخرى، مثل الإكزيما الجلدية أو بعض الأمراض الجلدية التي تصيب المنطقة الحساسة. ولذلك، فإن استمرار الحكة أو الأعراض غير المعتادة يستدعي الفحص الطبي.

رائحة الفم الكريهة والمستمرة

تنتج رائحة الفم الكريهة في كثير من الأحيان عن أسباب شائعة، مثل تراكم البكتيريا داخل الفم، وأمراض اللثة، وتسوس الأسنان، وجفاف الفم، كما يمكن أن يسهم التدخين وبعض الأطعمة والأدوية في ظهورها.

لكن استمرار الرائحة بصورة قوية ومزعجة قد يشير إلى مشكلة تحتاج إلى علاج، مثل خراج الأسنان أو التهاب اللثة المتقدم أو التهاب موضع خلع الأسنان، أو وجود ضرس عقل مطمور، بالإضافة إلى التهابات اللوزتين والجيوب الأنفية.

ومن الأسباب الأخرى حصوات اللوزتين، وهي ترسبات صغيرة متكلسة تتكون نتيجة تجمع بقايا الطعام والبكتيريا ومواد أخرى داخل تجاويف اللوزتين، وقد تسبب رائحة كريهة للغاية وطعماً غير مستحب في الفم.

وفي بعض الحالات، قد ترتبط رائحة النَفَس الكريهة المزمنة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، الذي يحدث عندما تعود محتويات المعدة إلى المريء.

وقد يصاحب هذه الحالة الشعور بحرقة المعدة، ووجود طعم مر في الفم، والسعال المزمن، والتهاب الحلق، كما يمكن أن يؤدي الارتجاع إلى تآكل مينا الأسنان.

ويعتمد العلاج على السبب وشدة الأعراض، وقد يساعد تناول وجبات صغيرة وتجنب الأطعمة التي تحفز الارتجاع على تخفيف المشكلة، بينما يمكن استخدام بعض الأدوية لتقليل الحموضة وتخفيف الأعراض.

وحذر بوزيتش من الاعتماد على غسول الفم القوي أو النعناع لإخفاء الرائحة باستمرار، موضحاً أن هذه الوسائل «تخفي الرائحة مؤقتاً وقد تؤخر التشخيص».

وينصح بمراجعة طبيب الأسنان إذا استمرت رائحة الفم رغم الاهتمام الجيد بنظافة الأسنان واللثة.

تغير مفاجئ في رائحة العرق

تتغير رائحة الجسم بصورة طبيعية نتيجة ممارسة الرياضة، وارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات الهرمونية والعادات اليومية، لكن ظهور رائحة جديدة ومختلفة بصورة مفاجئة أو زيادة التعرق بشكل غير معتاد قد يستدعي الانتباه.

وقد يرتبط التعرق الليلي المتكرر بفرط نشاط الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية أو بعض أنواع العدوى والمشكلات الصحية الأخرى.

وتزداد أهمية الفحص الطبي إذا صاحب التعرق فقدان غير مبرر للوزن أو ارتفاع مستمر في درجة الحرارة.

كما أن التعرق المفرط قد يكون حالة مرضية مستقلة تُعرف بفرط التعرق، ولا يرتبط بالضرورة بوجود مرض آخر.

وأوضحت أسلم أن التغير في رائحة الجسم بالكامل قد يكون أحياناً علامة على اضطرابات في التمثيل الغذائي أو مشكلات في وظائف الأعضاء، بما في ذلك أمراض الكبد والكلى.

ولذلك، فإن استمرار تغير رائحة الجسم رغم الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام مضادات التعرق يستدعي استشارة الطبيب، خاصة إذا صاحبه إرهاق شديد أو فقدان غير مبرر للوزن أو تغيرات في التبول أو التبرز.

رائحة السمك في الجسم بالكامل

يختلف ظهور رائحة السمك في مناطق متعددة من الجسم عن الرائحة السمكية المرتبطة بالتهاب المهبل البكتيري، إذ قد يشير في حالات نادرة إلى اضطراب أيضي يُعرف باسم متلازمة رائحة السمك.

وتحدث هذه الحالة نتيجة تراكم مادة كيميائية تُسمى ثلاثي ميثيل أمين داخل الجسم، ثم خروجها عبر العرق والبول واللعاب والنَفَس، مما يؤدي إلى ظهور رائحة مميزة تشبه السمك، وقد يصفها بعض المصابين بأنها تشبه رائحة السمك المتعفن أو الفضلات أو القمامة.

وقد تكون الرائحة مستمرة أو متقطعة، وتصبح أكثر وضوحاً في بعض الفترات، مثل فترة الدورة الشهرية أو فترات التغيرات الهرمونية أو التعرض للضغط النفسي أو ممارسة الرياضة أو الإصابة بالعدوى.

ويعتمد تشخيص الحالة على تحليل البول للكشف عن مستويات المادة الكيميائية.

ورغم عدم وجود علاج نهائي واحد لهذه الحالة، يمكن السيطرة على أعراضها أحياناً من خلال تقليل تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على المادة أو المركبات التي تستخدمها بكتيريا الأمعاء لإنتاجها، ومن بينها الأسماك البحرية والمحار والكبد وصفار البيض وبعض أنواع المأكولات البحرية.