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صحتك

6 روائح غير مألوفة في الجسم قد تكشف عن مشكلات صحية خفية

رائحة الجسم قد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها (بيكسلز)
رائحة الجسم قد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها (بيكسلز)
TT
TT

6 روائح غير مألوفة في الجسم قد تكشف عن مشكلات صحية خفية

رائحة الجسم قد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها (بيكسلز)
رائحة الجسم قد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها (بيكسلز)

لا تقتصر وظيفة الروائح التي تصدر عن الجسم على كونها أمراً مرتبطاً بالنظافة الشخصية أو العادات اليومية، فقد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية، عن عدد من خبراء الصحة قولهم إن هناك 6 روائح غير معتادة قد ترتبط بمشكلات صحية مختلفة، وهي:

رائحة الفم التي تشبه الفاكهة أو طلاء الأظافر

قد تشير رائحة الفم التي تشبه الفاكهة أو مادة الأسيتون (الموجودة في طلاء الأظافر) إلى أن الجسم يعتمد على حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، وهي حالة قد تحدث عند الصيام أو اتباع أنظمة غذائية شديدة الانخفاض في الكربوهيدرات أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

وأوضح الدكتور أندريه بوزيتش، جراح الفم، أن هذه العمليات تؤدي إلى إنتاج مركبات تُعرف باسم الكيتونات، وهي المسؤولة عن ظهور تلك الرائحة المميزة في النَفَس.

لكن ظهور هذه الروائح بشكل قوي وواضح قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالسكري غير المنضبط، خاصة عندما يعجز الجسم عن استخدام الغلوكوز بصورة صحيحة، فيلجأ إلى تكسير الدهون لإنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى تراكم الكيتونات.

وقد تكون هذه الرائحة مؤشراً على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة إذا لم تُعالج سريعاً. وتشمل الأعراض المصاحبة لها العطش الشديد، وكثرة التبول، والغثيان، وآلام البطن، وسرعة التنفس، والشعور بالنعاس. وقد تؤدي الحالة إلى جفاف شديد ومضاعفات خطيرة، من بينها إصابة الكلى وفقدان الوعي.

لذلك، فإن ظهور هذه الرائحة بصورة واضحة، خاصة مع الأعراض السابقة أو لدى المصابين بالسكري، يستدعي التوجه إلى الطوارئ فوراً.

رائحة البول القوية والكريهة

قد تكون الرائحة النفاذة وغير المعتادة للبول مؤشراً على وجود التهاب في المسالك البولية، إذ يمكن للبكتيريا التي تتكاثر داخل الجهاز البولي أن تغير تركيب البول، ما يؤدي إلى تغير رائحته ومظهره.

وقالت الدكتورة نيسا أسلم، وهي طبيبة عامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الرائحة القوية والكريهة للبول قد تشير إلى وجود عدوى، خاصة إذا صاحبتها أعراض مثل الشعور بالألم أو الحرقان أثناء التبول، وزيادة الحاجة إلى دخول الحمام، أو ظهور البول بمظهر عكر.

لكن تغير رائحة البول وحده لا يعني بالضرورة وجود التهاب، إذ يمكن أن ينتج أيضاً عن الجفاف، أو تناول بعض الأطعمة والأدوية والمكملات الغذائية.

وإذا كان الجفاف هو السبب، فقد يساعد شرب كميات كافية من الماء والسوائل على استعادة الرائحة الطبيعية للبول، الذي يُفضل أن يكون فاتح اللون وقليل الرائحة.

أما إذا استمرت الرائحة رغم تناول السوائل بكميات كافية، أو صاحبتها أعراض بولية أخرى، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب.

رائحة السمك في منطقة المهبل

لا تعني جميع التغيرات في رائحة المهبل وجود مشكلة صحية، إذ قد تتغير الرائحة بصورة طبيعية نتيجة التغيرات الهرمونية المرتبطة بالدورة الشهرية ومستويات هرموني الإستروجين والبروجستيرون.

لكن ظهور رائحة سمكية واضحة قد يشير إلى الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري، وهي حالة شائعة تنتج عن اختلال التوازن الطبيعي للبكتيريا الموجودة في المهبل.

وأوضحت أسلم أن هذه الرائحة ترتبط بتغير مستوى الحموضة الطبيعي في المهبل، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات كيميائية متطايرة تُعرف باسم الأمينات، وهي المسؤولة عن الرائحة السمكية.

وقد تصبح الرائحة أكثر وضوحاً بعد العلاقة الزوجية أو أثناء الدورة الشهرية، كما قد تصاحبها تغيرات في الإفرازات المهبلية أو تهيج بسيط أو شعور بعدم الراحة أثناء التبول.

ويُعالج التهاب المهبل البكتيري عادة بالمضادات الحيوية التي يصفها الطبيب، سواء في صورة أقراص تؤخذ عن طريق الفم أو مستحضرات مهبلية.

ومع ذلك، لا تعني كل تغيرات الرائحة وجود التهاب بكتيري، إذ قد تكون هناك أسباب أخرى، مثل الإكزيما الجلدية أو بعض الأمراض الجلدية التي تصيب المنطقة الحساسة. ولذلك، فإن استمرار الحكة أو الأعراض غير المعتادة يستدعي الفحص الطبي.

رائحة الفم الكريهة والمستمرة

تنتج رائحة الفم الكريهة في كثير من الأحيان عن أسباب شائعة، مثل تراكم البكتيريا داخل الفم، وأمراض اللثة، وتسوس الأسنان، وجفاف الفم، كما يمكن أن يسهم التدخين وبعض الأطعمة والأدوية في ظهورها.

لكن استمرار الرائحة بصورة قوية ومزعجة قد يشير إلى مشكلة تحتاج إلى علاج، مثل خراج الأسنان أو التهاب اللثة المتقدم أو التهاب موضع خلع الأسنان، أو وجود ضرس عقل مطمور، بالإضافة إلى التهابات اللوزتين والجيوب الأنفية.

ومن الأسباب الأخرى حصوات اللوزتين، وهي ترسبات صغيرة متكلسة تتكون نتيجة تجمع بقايا الطعام والبكتيريا ومواد أخرى داخل تجاويف اللوزتين، وقد تسبب رائحة كريهة للغاية وطعماً غير مستحب في الفم.

وفي بعض الحالات، قد ترتبط رائحة النَفَس الكريهة المزمنة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، الذي يحدث عندما تعود محتويات المعدة إلى المريء.

وقد يصاحب هذه الحالة الشعور بحرقة المعدة، ووجود طعم مر في الفم، والسعال المزمن، والتهاب الحلق، كما يمكن أن يؤدي الارتجاع إلى تآكل مينا الأسنان.

ويعتمد العلاج على السبب وشدة الأعراض، وقد يساعد تناول وجبات صغيرة وتجنب الأطعمة التي تحفز الارتجاع على تخفيف المشكلة، بينما يمكن استخدام بعض الأدوية لتقليل الحموضة وتخفيف الأعراض.

وحذر بوزيتش من الاعتماد على غسول الفم القوي أو النعناع لإخفاء الرائحة باستمرار، موضحاً أن هذه الوسائل «تخفي الرائحة مؤقتاً وقد تؤخر التشخيص».

وينصح بمراجعة طبيب الأسنان إذا استمرت رائحة الفم رغم الاهتمام الجيد بنظافة الأسنان واللثة.

تغير مفاجئ في رائحة العرق

تتغير رائحة الجسم بصورة طبيعية نتيجة ممارسة الرياضة، وارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات الهرمونية والعادات اليومية، لكن ظهور رائحة جديدة ومختلفة بصورة مفاجئة أو زيادة التعرق بشكل غير معتاد قد يستدعي الانتباه.

وقد يرتبط التعرق الليلي المتكرر بفرط نشاط الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية أو بعض أنواع العدوى والمشكلات الصحية الأخرى.

وتزداد أهمية الفحص الطبي إذا صاحب التعرق فقدان غير مبرر للوزن أو ارتفاع مستمر في درجة الحرارة.

كما أن التعرق المفرط قد يكون حالة مرضية مستقلة تُعرف بفرط التعرق، ولا يرتبط بالضرورة بوجود مرض آخر.

وأوضحت أسلم أن التغير في رائحة الجسم بالكامل قد يكون أحياناً علامة على اضطرابات في التمثيل الغذائي أو مشكلات في وظائف الأعضاء، بما في ذلك أمراض الكبد والكلى.

ولذلك، فإن استمرار تغير رائحة الجسم رغم الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام مضادات التعرق يستدعي استشارة الطبيب، خاصة إذا صاحبه إرهاق شديد أو فقدان غير مبرر للوزن أو تغيرات في التبول أو التبرز.

رائحة السمك في الجسم بالكامل

يختلف ظهور رائحة السمك في مناطق متعددة من الجسم عن الرائحة السمكية المرتبطة بالتهاب المهبل البكتيري، إذ قد يشير في حالات نادرة إلى اضطراب أيضي يُعرف باسم متلازمة رائحة السمك.

وتحدث هذه الحالة نتيجة تراكم مادة كيميائية تُسمى ثلاثي ميثيل أمين داخل الجسم، ثم خروجها عبر العرق والبول واللعاب والنَفَس، مما يؤدي إلى ظهور رائحة مميزة تشبه السمك، وقد يصفها بعض المصابين بأنها تشبه رائحة السمك المتعفن أو الفضلات أو القمامة.

وقد تكون الرائحة مستمرة أو متقطعة، وتصبح أكثر وضوحاً في بعض الفترات، مثل فترة الدورة الشهرية أو فترات التغيرات الهرمونية أو التعرض للضغط النفسي أو ممارسة الرياضة أو الإصابة بالعدوى.

ويعتمد تشخيص الحالة على تحليل البول للكشف عن مستويات المادة الكيميائية.

ورغم عدم وجود علاج نهائي واحد لهذه الحالة، يمكن السيطرة على أعراضها أحياناً من خلال تقليل تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على المادة أو المركبات التي تستخدمها بكتيريا الأمعاء لإنتاجها، ومن بينها الأسماك البحرية والمحار والكبد وصفار البيض وبعض أنواع المأكولات البحرية.

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سرطان القولون يتزايد بين الشباب... ما الأسباب؟

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سرطان القولون يتزايد بين الشباب... ما الأسباب؟

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تبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً وحالة واحدة بين كل 26 امرأة وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
TT

سرطان القولون يتزايد بين الشباب... ما الأسباب؟

تبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً وحالة واحدة بين كل 26 امرأة وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان (أرشيفية - أ.ف.ب)
تبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً وحالة واحدة بين كل 26 امرأة وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان (أرشيفية - أ.ف.ب)

تشهد معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ارتفاعاً مقلقاً بين الشباب والبالغين دون سن الخمسين، رغم تراجعها بين الفئات العمرية الأكبر، وفق تقارير وبيانات طبية حديثة.

وأظهرت بيانات الجمعية الأميركية للسرطان ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض بنسبة 3 في المائة سنوياً بين البالغين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً، خلال الفترة من 2013 إلى 2022. وبحلول عام 2026، أصبح سرطان القولون والمستقيم السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان بين هذه الفئة العمرية.

ما سرطان القولون؟

سرطان القولون هو السرطان الذي يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة المعروف باسم القولون. القولون، الذي يبلغ طوله نحو 5 أقدام، هو الأنبوب الطويل المسؤول بشكل أساسي عن نقل الطعام المهضوم إلى المستقيم ثم خارج الجسم في النهاية. يتطور سرطان القولون عندما تتكاثر بعض السلائل، أو الخلايا غير الطبيعية، داخل البطانة الداخلية للقولون، وتحوله تدريجياً من حالة غير سرطانية إلى حالة سرطانية.

عادة يتطور سرطان القولون تدريجياً ويتقدم عبر مراحل مختلفة على مدار سنوات عدة. ومع ذلك، مع التقدم في اختبارات الفحص وخيارات العلاج، يمكن للاكتشاف المبكر أن يمنع الأورام الحميدة من أن تصبح سرطانية، وحتى إذا تطور السرطان، فهناك كثير من العلاجات التي يمكن أن تساعد في السيطرة عليه.

تنامي أرقام الإصابات به:

وفي الولايات المتحدة، يُعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان تشخيصاً، وثاني سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان بين الرجال والنساء. وتقدّر الجمعية الأميركية للسرطان تشخيص نحو 108 آلاف و860 حالة جديدة بالمرض خلال عام 2026، إلى جانب تسجيل نحو 55 ألفاً و230 وفاة.

وتبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً، وحالة واحدة بين كل 26 امرأة، وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان.

وفي مؤشر آخر على تصاعد الإصابات بين الأصغر سناً، تشير البيانات إلى أن شخصاً واحداً من كل خمسة أشخاص يُشخّصون بسرطان القولون والمستقيم يقل عمره عن 55 عاماً، فيما ترتفع معدلات الإصابة بين من هم دون الخمسين بنحو 3 في المائة سنوياً.

وفي المقابل، أظهر تحليل حديث لبيانات المعهد الوطني للسرطان شمل الفئات العمرية حتى سن السبعين، تراجع معدل الإصابة من 55.2 حالة لكل 100 ألف شخص عام 2000 إلى 36.7 حالة عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 38.3 حالة عام 2023.

الأعراض الشائعة لسرطان القولون:

قد تكون الأعراض المبكرة لسرطان القولون والمستقيم غير واضحة. انتبه لما يلي:

• تغير عادات التغوط: مثل الإصابة المستمرة بالإسهال، أو الإمساك، أو الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل.

• دم في البراز: ظهور دم أحمر فاتح، أو دم داكن/ أسود يشبه القطران، أو نزف من المستقيم.

• تقلصات وألم البطن: انزعاج مستمر في البطن أو غازات أو آلام متكررة.

• تغير شكل البراز: أن يصبح البراز رفيعاً أو شريطياً على غير العادة.

• فقدان الوزن غير المبرر: خسارة الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع نظام غذائي أو تعمد ذلك.

• الإرهاق والضعف العام: الشعور بالتعب المستمر نتيجة الإصابة بفقر الدم (الأنيميا) الناتج عن النزف المزمن.

• الغثيان أو القيء: قد تحدث أحياناً في حال وجود انسداد جزئي في الأمعاء.

العوامل المحتملة وأسباب الارتفاع

الأغذية فائقة المعالجة:

الإكثار من الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية.

العوامل الوراثية:

نحو 20 في المائة من الحالات المبكرة ترتبط بمتلازمات السرطان الوراثية، فيما تظل النسبة الأكبر بلا سبب وراثي واضح.

التغيرات البيئية والبكتيرية:

تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى ارتباط بعض البكتيريا في الأمعاء بنشوء المرض مبكراً.

عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون:

1. عوامل تتعلق بنمط الحياة والغذاء:

• النظام الغذائي غير الصحي: الإكثار من تناول اللحوم الحمراء (مثل لحم البقر والضأن) واللحوم المصنعة (كالنقانق واللانشون)، وقلة تناول الألياف والفواكه والخضراوات.

• السمنة وزيادة الوزن: ترتبط السمنة، وخاصة تراكم الدهون حول منطقة البطن، بارتفاع خطر الإصابة.

• الخمول البدني: عدم ممارسة التمارين الرياضية أو الحركة بشكل كافٍ.

• التدخين: تعاطي التبغ بشتى أنواعه وإدمان المشروبات الكحولية.

2. العوامل الشخصية والتاريخ الطبي:

• العمر: يزداد الخطر بشكل ملحوظ بعد سن الخمسين (رغم إمكانية حدوثه في سن مبكرة)، ويوصي الأطباء ببدء الفحوصات من عمر 45 عاماً تقريباً.

• الإصابة السابقة بالسلائل (الأورام الحميدة): وجود زوائد لحمية في القولون أو المستقيم سابقاً.

• الأمراض الالتهابية المزمنة للقولون: مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي المزمن.

• الإصابة بمرض السكري (النوع الثاني): أو وجود مقاومة للإنسولين.

3. العوامل الوراثية والتاريخ العائلي

• التاريخ العائلي: وجود إصابات بسرطان القولون أو الزوائد اللحمية بين أقارب الدرجة الأولى.

• المتلازمات الوراثية: مثل متلازمة لينش (HNPCC) أو داء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP).

علاج سرطان القولون:

يعتمد علاج سرطان القولون بشكل أساسي على مرحلة المرض، ومكان الورم، والحالة الصحية العامة للمريض. تشمل الخيارات العلاجية الرئيسية ما يلي:

1. التدخل الجراحي

• في المراحل المبكرة: يمكن إزالة السلائل أو الأورام الصغيرة مباشرة أثناء تنظير القولون أو من خلال جراحة طفيفة التوغل مثل تنظير البطن.

• في المراحل المتقدمة (استئصال القولون الجزئي): تتم إزالة الجزء المصاب من القولون مع حواف من الأنسجة السليمة والغدد الليمفاوية القريبة. قد يلجأ الجراح أحياناً إلى فغر القولون (فتح كيس خارجي لتجميع الفضلات)، سواء كان مؤقتاً أو دائماً.

2. العلاج الكيميائي

• يُستخدم لقتل الخلايا السرطانية أو تقليص حجم الورم قبل الجراحة، أو بعد الجراحة للقضاء على أي خلايا متبقية وتقليل فرصة عودة المرض.

3. العلاج الإشعاعي

• يُستخدم في حالات معينة لتقليص حجم الأورام الكبيرة قبل الجراحة لتسهيل إزالتها، أو لتخفيف الأعراض والألم في المراحل المتقدمة.

4. العلاج الموجه والعلاج المناعي

• العلاج الموجه: أدوية تستهدف طفرات أو مواد كيميائية معينة تغذي الخلايا السرطانية وتمنع نموها، وغالباً ما تُدمج مع العلاج الكيميائي.

• العلاج المناعي: أدوية تساعد جهاز المناعة في الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها في حالات معينة (مثل التي تحتوي على خصائص جينية محددة).

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صحتك

6 روائح غير مألوفة في الجسم قد تكشف عن مشكلات صحية خفية

رائحة الجسم قد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها (بيكسلز)
رائحة الجسم قد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها (بيكسلز)
TT
TT

6 روائح غير مألوفة في الجسم قد تكشف عن مشكلات صحية خفية

رائحة الجسم قد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها (بيكسلز)
رائحة الجسم قد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها (بيكسلز)

لا تقتصر وظيفة الروائح التي تصدر عن الجسم على كونها أمراً مرتبطاً بالنظافة الشخصية أو العادات اليومية، فقد تحمل أحياناً مؤشرات مبكرة على تغيرات صحية لا ينبغي تجاهلها.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية، عن عدد من خبراء الصحة قولهم إن هناك 6 روائح غير معتادة قد ترتبط بمشكلات صحية مختلفة، وهي:

رائحة الفم التي تشبه الفاكهة أو طلاء الأظافر

قد تشير رائحة الفم التي تشبه الفاكهة أو مادة الأسيتون (الموجودة في طلاء الأظافر) إلى أن الجسم يعتمد على حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، وهي حالة قد تحدث عند الصيام أو اتباع أنظمة غذائية شديدة الانخفاض في الكربوهيدرات أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

وأوضح الدكتور أندريه بوزيتش، جراح الفم، أن هذه العمليات تؤدي إلى إنتاج مركبات تُعرف باسم الكيتونات، وهي المسؤولة عن ظهور تلك الرائحة المميزة في النَفَس.

لكن ظهور هذه الروائح بشكل قوي وواضح قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالسكري غير المنضبط، خاصة عندما يعجز الجسم عن استخدام الغلوكوز بصورة صحيحة، فيلجأ إلى تكسير الدهون لإنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى تراكم الكيتونات.

وقد تكون هذه الرائحة مؤشراً على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة إذا لم تُعالج سريعاً. وتشمل الأعراض المصاحبة لها العطش الشديد، وكثرة التبول، والغثيان، وآلام البطن، وسرعة التنفس، والشعور بالنعاس. وقد تؤدي الحالة إلى جفاف شديد ومضاعفات خطيرة، من بينها إصابة الكلى وفقدان الوعي.

لذلك، فإن ظهور هذه الرائحة بصورة واضحة، خاصة مع الأعراض السابقة أو لدى المصابين بالسكري، يستدعي التوجه إلى الطوارئ فوراً.

رائحة البول القوية والكريهة

قد تكون الرائحة النفاذة وغير المعتادة للبول مؤشراً على وجود التهاب في المسالك البولية، إذ يمكن للبكتيريا التي تتكاثر داخل الجهاز البولي أن تغير تركيب البول، ما يؤدي إلى تغير رائحته ومظهره.

وقالت الدكتورة نيسا أسلم، وهي طبيبة عامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الرائحة القوية والكريهة للبول قد تشير إلى وجود عدوى، خاصة إذا صاحبتها أعراض مثل الشعور بالألم أو الحرقان أثناء التبول، وزيادة الحاجة إلى دخول الحمام، أو ظهور البول بمظهر عكر.

لكن تغير رائحة البول وحده لا يعني بالضرورة وجود التهاب، إذ يمكن أن ينتج أيضاً عن الجفاف، أو تناول بعض الأطعمة والأدوية والمكملات الغذائية.

وإذا كان الجفاف هو السبب، فقد يساعد شرب كميات كافية من الماء والسوائل على استعادة الرائحة الطبيعية للبول، الذي يُفضل أن يكون فاتح اللون وقليل الرائحة.

أما إذا استمرت الرائحة رغم تناول السوائل بكميات كافية، أو صاحبتها أعراض بولية أخرى، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب.

رائحة السمك في منطقة المهبل

لا تعني جميع التغيرات في رائحة المهبل وجود مشكلة صحية، إذ قد تتغير الرائحة بصورة طبيعية نتيجة التغيرات الهرمونية المرتبطة بالدورة الشهرية ومستويات هرموني الإستروجين والبروجستيرون.

لكن ظهور رائحة سمكية واضحة قد يشير إلى الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري، وهي حالة شائعة تنتج عن اختلال التوازن الطبيعي للبكتيريا الموجودة في المهبل.

وأوضحت أسلم أن هذه الرائحة ترتبط بتغير مستوى الحموضة الطبيعي في المهبل، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات كيميائية متطايرة تُعرف باسم الأمينات، وهي المسؤولة عن الرائحة السمكية.

وقد تصبح الرائحة أكثر وضوحاً بعد العلاقة الزوجية أو أثناء الدورة الشهرية، كما قد تصاحبها تغيرات في الإفرازات المهبلية أو تهيج بسيط أو شعور بعدم الراحة أثناء التبول.

ويُعالج التهاب المهبل البكتيري عادة بالمضادات الحيوية التي يصفها الطبيب، سواء في صورة أقراص تؤخذ عن طريق الفم أو مستحضرات مهبلية.

ومع ذلك، لا تعني كل تغيرات الرائحة وجود التهاب بكتيري، إذ قد تكون هناك أسباب أخرى، مثل الإكزيما الجلدية أو بعض الأمراض الجلدية التي تصيب المنطقة الحساسة. ولذلك، فإن استمرار الحكة أو الأعراض غير المعتادة يستدعي الفحص الطبي.

رائحة الفم الكريهة والمستمرة

تنتج رائحة الفم الكريهة في كثير من الأحيان عن أسباب شائعة، مثل تراكم البكتيريا داخل الفم، وأمراض اللثة، وتسوس الأسنان، وجفاف الفم، كما يمكن أن يسهم التدخين وبعض الأطعمة والأدوية في ظهورها.

لكن استمرار الرائحة بصورة قوية ومزعجة قد يشير إلى مشكلة تحتاج إلى علاج، مثل خراج الأسنان أو التهاب اللثة المتقدم أو التهاب موضع خلع الأسنان، أو وجود ضرس عقل مطمور، بالإضافة إلى التهابات اللوزتين والجيوب الأنفية.

ومن الأسباب الأخرى حصوات اللوزتين، وهي ترسبات صغيرة متكلسة تتكون نتيجة تجمع بقايا الطعام والبكتيريا ومواد أخرى داخل تجاويف اللوزتين، وقد تسبب رائحة كريهة للغاية وطعماً غير مستحب في الفم.

وفي بعض الحالات، قد ترتبط رائحة النَفَس الكريهة المزمنة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، الذي يحدث عندما تعود محتويات المعدة إلى المريء.

وقد يصاحب هذه الحالة الشعور بحرقة المعدة، ووجود طعم مر في الفم، والسعال المزمن، والتهاب الحلق، كما يمكن أن يؤدي الارتجاع إلى تآكل مينا الأسنان.

ويعتمد العلاج على السبب وشدة الأعراض، وقد يساعد تناول وجبات صغيرة وتجنب الأطعمة التي تحفز الارتجاع على تخفيف المشكلة، بينما يمكن استخدام بعض الأدوية لتقليل الحموضة وتخفيف الأعراض.

وحذر بوزيتش من الاعتماد على غسول الفم القوي أو النعناع لإخفاء الرائحة باستمرار، موضحاً أن هذه الوسائل «تخفي الرائحة مؤقتاً وقد تؤخر التشخيص».

وينصح بمراجعة طبيب الأسنان إذا استمرت رائحة الفم رغم الاهتمام الجيد بنظافة الأسنان واللثة.

تغير مفاجئ في رائحة العرق

تتغير رائحة الجسم بصورة طبيعية نتيجة ممارسة الرياضة، وارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات الهرمونية والعادات اليومية، لكن ظهور رائحة جديدة ومختلفة بصورة مفاجئة أو زيادة التعرق بشكل غير معتاد قد يستدعي الانتباه.

وقد يرتبط التعرق الليلي المتكرر بفرط نشاط الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية أو بعض أنواع العدوى والمشكلات الصحية الأخرى.

وتزداد أهمية الفحص الطبي إذا صاحب التعرق فقدان غير مبرر للوزن أو ارتفاع مستمر في درجة الحرارة.

كما أن التعرق المفرط قد يكون حالة مرضية مستقلة تُعرف بفرط التعرق، ولا يرتبط بالضرورة بوجود مرض آخر.

وأوضحت أسلم أن التغير في رائحة الجسم بالكامل قد يكون أحياناً علامة على اضطرابات في التمثيل الغذائي أو مشكلات في وظائف الأعضاء، بما في ذلك أمراض الكبد والكلى.

ولذلك، فإن استمرار تغير رائحة الجسم رغم الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام مضادات التعرق يستدعي استشارة الطبيب، خاصة إذا صاحبه إرهاق شديد أو فقدان غير مبرر للوزن أو تغيرات في التبول أو التبرز.

رائحة السمك في الجسم بالكامل

يختلف ظهور رائحة السمك في مناطق متعددة من الجسم عن الرائحة السمكية المرتبطة بالتهاب المهبل البكتيري، إذ قد يشير في حالات نادرة إلى اضطراب أيضي يُعرف باسم متلازمة رائحة السمك.

وتحدث هذه الحالة نتيجة تراكم مادة كيميائية تُسمى ثلاثي ميثيل أمين داخل الجسم، ثم خروجها عبر العرق والبول واللعاب والنَفَس، مما يؤدي إلى ظهور رائحة مميزة تشبه السمك، وقد يصفها بعض المصابين بأنها تشبه رائحة السمك المتعفن أو الفضلات أو القمامة.

وقد تكون الرائحة مستمرة أو متقطعة، وتصبح أكثر وضوحاً في بعض الفترات، مثل فترة الدورة الشهرية أو فترات التغيرات الهرمونية أو التعرض للضغط النفسي أو ممارسة الرياضة أو الإصابة بالعدوى.

ويعتمد تشخيص الحالة على تحليل البول للكشف عن مستويات المادة الكيميائية.

ورغم عدم وجود علاج نهائي واحد لهذه الحالة، يمكن السيطرة على أعراضها أحياناً من خلال تقليل تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على المادة أو المركبات التي تستخدمها بكتيريا الأمعاء لإنتاجها، ومن بينها الأسماك البحرية والمحار والكبد وصفار البيض وبعض أنواع المأكولات البحرية.

مواضيع
الصحة مشاكل صحية أمراض العالم
صحتك

«مفارقة السمنة»... الوزن الزائد بعد سن الـ65 قد يطيل العمر

احتفاظ كبار السن ببعض الكيلوغرامات الإضافية قد يطيل عمرهم (أرشيفية - أ.ب)
احتفاظ كبار السن ببعض الكيلوغرامات الإضافية قد يطيل عمرهم (أرشيفية - أ.ب)
TT
TT

«مفارقة السمنة»... الوزن الزائد بعد سن الـ65 قد يطيل العمر

احتفاظ كبار السن ببعض الكيلوغرامات الإضافية قد يطيل عمرهم (أرشيفية - أ.ب)
احتفاظ كبار السن ببعض الكيلوغرامات الإضافية قد يطيل عمرهم (أرشيفية - أ.ب)

على عكس الاعتقاد الشائع بأن الوزن الزائد يمثل خطراً صحياً في جميع مراحل العمر، كشفت عدّة دراسات علمية أن احتفاظ كبار السن ببعض الكيلوغرامات الإضافية قد يرتبط بفرص أكبر للعيش لفترة أطول، مقارنةً بمن يتمتعون بوزن يقع ضمن المعدلات الطبيعية، في ظاهرة تُعرف باسم «مفارقة السمنة».

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تشير النتائج إلى أن العلاقة بين الوزن والصحة تتغير مع التقدم في العمر، فبينما يرتبط الوزن الزائد بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان لدى الشباب ومتوسطي العمر، تبدو الصورة مختلفة لدى الأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاماً؛ إذ قد يوفر الوزن الإضافي قدراً من الحماية في مواجهة بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالشيخوخة.

أوضح برايان بليسمير، الباحث في مجال الصحة بجامعة رود آيلاند المشارك في أحدث دراسة تناولت هذه الظاهرة، أن «الصورة تختلف تماماً عندما نتحدث عن كبار السن»، مشيراً إلى أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بعد سن 65 عاماً يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع، مع وجود بعض التحفظات المتعلقة بمكان تخزين الدهون في الجسم.

ويُصنف مؤشر كتلة الجسم -وهو مقياس يعتمد على الطول والوزن- ضمن النطاق الطبيعي إذا تراوح بين 18.5 و24.9. أما الأشخاص الذين يتراوح مؤشرهم بين 25 و29.9 فيُعتبرون «زائدي الوزن»، بينما يُصنف من يتراوح مؤشرهم بين 30 و39.9 ضمن فئة «السمنة».

السمنة في مواجهة المرض

أظهرت دراسة حديثة، نُشرت في دورية الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة، وشملت نحو 6900 شخص تجاوزوا 65 عاماً، أن الرجال الذين يعانون زيادة الوزن أو درجات بسيطة من السمنة كانوا أقل عرضة للوفاة بنحو النصف خلال فترة متابعة امتدت 14 عاماً، مقارنة بالرجال الذين يتمتعون بمؤشر كتلة جسم طبيعي.

أما لدى النساء، فكان التأثير أقل وضوحاً، لكن النتائج أظهرت أن النساء اللاتي يعانين زيادة الوزن سجلن معدل وفيات أقل بنسبة 27 في المائة مقارنة بصاحبات الوزن الطبيعي.

وفي المقابل، تبين أن الخطر الأكبر للوفاة يظهر لدى كبار السن الذين يعانون نقص الوزن، ويقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 18.5.

ومع ذلك، لا تعني هذه النتائج أن جميع درجات السمنة مفيدة؛ إذ أظهرت الدراسة أن السمنة المفرطة، عندما يتجاوز مؤشر كتلة الجسم 40، ترتبط بارتفاع خطر الوفاة.

ولا تُعد هذه النتائج جديدة تماماً، إذ رصد باحثون في دراسات سابقة فوائد محتملة للوزن الزائد لدى كبار السن المصابين بأمراض مزمنة، من بينها أمراض الكلى والشرايين التاجية وفشل القلب، كما أشارت أبحاث أخرى إلى تحسن فرص البقاء على قيد الحياة لدى بعض المرضى الأكبر سناً المصابين بأنواع معينة من السرطان، من بينها سرطان القولون.

وقال كميار كلنتر زاده، أستاذ أمراض الكلى وعلم الأوبئة في مركز هاربور بجامعة كاليفورنيا، إنه أجرى دراسة في هذا الشأن، ووجد أن السمنة ليست ضارة في جميع الحالات، موضحاً: «عندما نتعامل مع حالات صعبة، بما في ذلك حالات الإصابة بأمراض الكلى التي تتطلب غسلاً كلوياً للبقاء على قيد الحياة، قد يكون وجود وزن زائد أو سمنة أمراً مفيداً».

وأضاف أن «ميزة البقاء على قيد الحياة المرتبطة بالسمنة تزداد كلما تقدم الشخص في العمر».

ما سبب ارتباط السمنة في الكبر بطول العمر؟

يرجع الباحثون هذه الظاهرة إلى عدة تفسيرات محتملة، من بينها أن احتفاظ كبار السن بمخزون إضافي من الطاقة والمواد الغذائية قد يساعدهم على مواجهة الأزمات الصحية والمرضية التي تزداد احتمالات حدوثها مع التقدم في العمر.

وفي تفسير آخر، يرى الباحثون أن النتائج قد تتأثر بما يُعرف بـ«انحياز البقاء»؛ إذ ربما يكون الأشخاص الذين عانوا أمراضاً مرتبطة بالسمنة قد توفوا بالفعل في أعمار أصغر، ما يجعل كبار السن الذين استمروا في الحياة مجموعة مختلفة من الناحية الصحية.

لكن الخبراء يحذرون من الاعتماد على الوزن وحده لتقييم الحالة الصحية؛ إذ يرى الدكتور سي لي، أستاذ طب الشيخوخة الباحث بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن مؤشر كتلة الجسم «مقياس غير مكتمل إلى حد كبير»، لأنه لا يوضح مقدار الكتلة العضلية أو العظمية لدى الشخص، ولا يقدم صورة شاملة عن توزيع الدهون في الجسم.

وتبرز هنا أهمية محيط الخصر؛ إذ أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة رود آيلاند، وقادها الدكتور برايان بليسمير، أن الرجال والنساء الذين لديهم محيط خصر مرتفع كانوا أكثر عرضة للوفاة، بصرف النظر عن مؤشر كتلة الجسم لديهم.

وحدّد الباحثون محيط الخصر المرتفع بأكثر من 89 سنتيمتراً تقريباً للنساء و102 سنتيمتر للرجال.

وأوضح بليسمير أن «الدهون المخزَّنة في منطقة البطن أكثر نشاطاً من الناحية البيولوجية» مقارنةً بالدهون الموجودة في الأرداف أو الصدر، مشيراً إلى ارتباطها بدرجة أكبر بمقاومة الإنسولين والالتهابات وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني.

وفي السياق نفسه، أوصت لجنة «لانسيت» المعنية بتقديم المشورة بشأن الممارسات والسياسات الصحية، باستخدام مؤشرات إضافية، مثل محيط الخصر، بدلاً من الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده عند تشخيص السمنة.

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