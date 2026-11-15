تقرير: إسرائيل اختطفت جنرالين إيرانيين لكشف مصير طيار مفقود منذ 40 عاماً
الطيار الإسرائيلي رون أراد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رغم مرور 40 عاماً على اختفاء الطيار الإسرائيلي رون أراد، إثر سقوط طائرته فوق لبنان عام 1986، لا تزال إسرائيل تبحث عن معلومات تكشف مصيره، بعدما نفذت أجهزة استخباراتها عمليات خطف واستجواب خارج حدودها، استناداً إلى شكوك بشأن تورط إيران في اختفائه، وفق ما كشفه تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز».
وفي سبتمبر (أيلول) 2021، اختطف عملاء استخبارات إسرائيليون الجنرال الإيراني عبد الله صابري أثناء ممارسته رياضة الجري في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السورية دمشق، بعدما تسللوا إلى المنطقة متنكرين في هيئة عمال نقل، وفق تحقيق «نيويورك تايمز». ونُقل صابري إلى إسرائيل لاستجوابه بشأن أراد، قبل أن يُترك لاحقاً في أحد شوارع جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث قال إنه تعرض للتعذيب.
اختطاف جنرال بإسطنبول
وكشف التحقيق أن عملية اختطاف صابري نُفذت رغم تقارير استخباراتية إسرائيلية سابقة خلصت إلى عدم وجود أدلة على تورط إيران في اختفاء أراد. وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية واصلت عملياتها ضد شخصيات إيرانية، مدفوعة بقناعة بأن طهران تعرف مصير الملاح المفقود.
وتناول التحقيق أيضاً تفاصيل جديدة عن اختفاء الجنرال الإيراني علي رضا عسكري في إسطنبول عام 2006، إذ نقل عن مسؤولين أميركيين سابقين أن عملاء «الموساد» اختطفوه واستجوبوه بشأن أراد، ثم قتلوه، بعدما تبين أنه لا يملك معلومات عن مصيره.
البحث يعود إلى لبنان
وبحسب التحقيق، وقع أراد في أسر حركة «أمل» اللبنانية عام 1986، قبل أن ينقطع أثره. وخلص تحقيق مشترك أجراه «حزب الله» وإيران إلى أنه توفي على الأرجح عام 1988 في بلدة النبي شيت بشرق لبنان، حيث كان محتجزاً، وربما دُفن هناك.
وتوصلت تحقيقات استخباراتية إسرائيلية لاحقة إلى نتائج مماثلة، ما عزز الاعتقاد بأن أراد لم يُنقل إلى إيران، وأن طهران لم تكن متورطة في اختفائه.
وفي تحول يعكس تغير القناعة الاستخباراتية الإسرائيلية، نفذت قوات كوماندوز إسرائيلية عملية في بلدة النبي شيت هذا العام بحثاً عن رفات أراد، لكنها لم تعثر عليه، فيما يستمر البحث عن مصيره بعد أربعة عقود من اختفائه.
تقرير: إسرائيل اختطفت جنرالين إيرانيين لكشف مصير طيار مفقود منذ 40 عاماً
الطيار الإسرائيلي رون أراد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رغم مرور 40 عاماً على اختفاء الطيار الإسرائيلي رون أراد، إثر سقوط طائرته فوق لبنان عام 1986، لا تزال إسرائيل تبحث عن معلومات تكشف مصيره، بعدما نفذت أجهزة استخباراتها عمليات خطف واستجواب خارج حدودها، استناداً إلى شكوك بشأن تورط إيران في اختفائه، وفق ما كشفه تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز».
وفي سبتمبر (أيلول) 2021، اختطف عملاء استخبارات إسرائيليون الجنرال الإيراني عبد الله صابري أثناء ممارسته رياضة الجري في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السورية دمشق، بعدما تسللوا إلى المنطقة متنكرين في هيئة عمال نقل، وفق تحقيق «نيويورك تايمز». ونُقل صابري إلى إسرائيل لاستجوابه بشأن أراد، قبل أن يُترك لاحقاً في أحد شوارع جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث قال إنه تعرض للتعذيب.
اختطاف جنرال بإسطنبول
وكشف التحقيق أن عملية اختطاف صابري نُفذت رغم تقارير استخباراتية إسرائيلية سابقة خلصت إلى عدم وجود أدلة على تورط إيران في اختفاء أراد. وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية واصلت عملياتها ضد شخصيات إيرانية، مدفوعة بقناعة بأن طهران تعرف مصير الملاح المفقود.
وتناول التحقيق أيضاً تفاصيل جديدة عن اختفاء الجنرال الإيراني علي رضا عسكري في إسطنبول عام 2006، إذ نقل عن مسؤولين أميركيين سابقين أن عملاء «الموساد» اختطفوه واستجوبوه بشأن أراد، ثم قتلوه، بعدما تبين أنه لا يملك معلومات عن مصيره.
البحث يعود إلى لبنان
وبحسب التحقيق، وقع أراد في أسر حركة «أمل» اللبنانية عام 1986، قبل أن ينقطع أثره. وخلص تحقيق مشترك أجراه «حزب الله» وإيران إلى أنه توفي على الأرجح عام 1988 في بلدة النبي شيت بشرق لبنان، حيث كان محتجزاً، وربما دُفن هناك.
وتوصلت تحقيقات استخباراتية إسرائيلية لاحقة إلى نتائج مماثلة، ما عزز الاعتقاد بأن أراد لم يُنقل إلى إيران، وأن طهران لم تكن متورطة في اختفائه.
وفي تحول يعكس تغير القناعة الاستخباراتية الإسرائيلية، نفذت قوات كوماندوز إسرائيلية عملية في بلدة النبي شيت هذا العام بحثاً عن رفات أراد، لكنها لم تعثر عليه، فيما يستمر البحث عن مصيره بعد أربعة عقود من اختفائه.
آيزنكوت يفاوض الجميع بالجميعhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341501-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
من داخل تحالفه، يلعب آيزنكوت مع قائد حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، أحد أكبر السياسيين المجربين. وليبرمان يريد أن يشد آيزنكوت إلى الوراء لمنعه من استخدام «ورقة الجوكر» لتشكيل الحكومة؛ أي حكومة أقلية تستند إلى شبكة أمان تمنع الإقالة مكونة من 67 نائباً (كتلة آيزنكوت مع العرب)، ويجره إلى المفاوضات مع أحزاب اليهود المتشددين (الحريديم). لكنَّ آيزنكوت قطع خطوة إلى الأمام؛ فبادر بعقد جلستَي مفاوضات مع «الليكود» من دون اشتراط استبعاد بنيامين نتنياهو، ومع الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، واستبعد المتطرف الثاني إيتمار بن غفير، وهو الأمر الذي يُحذر منه ليبرمان. كأن لسان حال آيزنكوت يقول: «أنا أيضاً أجيد اللعب».
والوضع في التحالف الذي يقوده آيزنكوت (فاز إجمالاً بـ48 مقعداً) ملتبس بدرجة غير قليلة؛ فمن جهة يريد ليبرمان (يحوز 7 مقاعد) المضي في المفاوضات مع الأحزاب الحريدية المتشددة (تحوز 14 مقعداً) لكنها تريد في المقابل إعفاءً من التجنيد، وهو ما يتخذ منه آيزنكوت موقفاً رافضاً.
وعلى الجهة الأخرى يرفض يائير لبيد ونفتالي بنيت (فاز حزبهما بـ12 مقعداً) وبدرجة ما آيزنكوت، التحالف مع الأحزاب العربية (فازت بـ19 مقعداً)، لعدم إغضاب ناخبيهم من اليمين.
مفاوضات نتنياهو... وخدعة «الموساد»
الجلسة بين فريقَي آيزنكوت ونتنياهو كانت مقررة منذ أسبوع، لكن آيزنكوت ألغاها احتجاجاً على خطاب التخوين الذي أطلقه نتنياهو في حفل افتتاح أعمال البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
واتفق آيزنكوت مع نتنياهو على إجراء اللقاء مجدداً، الأحد، وذلك في جلسة الإحاطة الأمنية يوم الخميس، التي اختتماها ببيان إيجابي.
لكن بعدها، اكتشف آيزنكوت أن نتنياهو خدعه ولم يخبره بأنه أرسل رئيس «الموساد»، رومان غومان، إلى واشنطن، لإقناع إدارة الرئيس دونالد ترمب بضرورة ضرب إيران؛ ورأى أن تلك الطريقة تدل على خداع نتنياهو وعدم جديته في الدعوة لحكومة وحدة.
وفي سبيل العودة إلى المفاوضات، سرَّب رجال نتنياهو إلى الإعلام أن رئيس «الموساد»، نقل معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول نية ومخطط إيران اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين كبار في إدارته.
مع ذلك، قرر آيزنكوت أن يجري اللقاء مع الليكود، تحت عنوان «محاولة التوصل إلى وحدة»، مع العلم بأن أياً منهما لا يريد هذه الوحدة ويضع شروطاً تعجيزية في طريقها ويُجري فقط مناورات بشأنها، حتى الآن.
لكن نتنياهو واصل الخداع، وخرج بتصريحات يتوجه فيها إلى آيزنكوت قائلاً: «غادي. تعالَ. ادخل إلى الغرفة. وبدلاً من محاولة تشكيل حكومة هشة وخطيرة، لن تكون قادرة على مواجهة ولو جزء بسيط من التحديات الأمنية والوطنية التي تواجهنا، فلنفعل الأمر المطلوب. تعالَ إلى الغرفة من دون شروط مسبقة. لنضع جميع الخلافات والمقاطعات جانباً، ولنتوصل إلى تفاهمات من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها، بما في ذلك مسألة التجنيد التي يمكن حلها بالتعاون مع ممثلي الجمهور الحريدي. هكذا نرد على أولئك الذين تعمدوا الخروج من القاعة (يقصد بعضاً من النواب العرب) في أثناء نشيد (هتكفا). السبيل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية».
وأسهب نتنياهو في الحديث عن الأهمية «الوطنية» لتشكيل حكومة وحدة. وذكر أن «النظام الإيراني الساعي إلى تدمير إسرائيل، يعمل مجدداً على استئناف برنامجه النووي. وليكن الأمر واضحاً، فإن هذا النظام المجرم الذي لم يتردد في قتل آلاف كثيرة من أبناء شعبه، لن يتردد في استخدام السلاح النووي ضدنا، وسيفعل ذلك فور تمكنه من العودة إلى تخصيب اليورانيوم والتطوير المتسارع للأسلحة النووية».
«بيبي... أنت مخادع كذاب»
وتطرق نتنياهو إلى جلسة الإحاطة الأمنية التي عقدها مع آيزنكوت يوم الخميس، قائلاً إنها كانت «محادثة مهمة، إذ إننا نعرف بعضنا منذ سنوات طويلة حينما كان رئيس أركان الجيش، وقبل ذلك أيضاً». وأشار إلى أن «هذا اللقاء عزَّز فهمي لمدى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة، حكومة تضم جميع الأحزاب التي تؤيد وجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والتي ستكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الهائلة والمعقدة التي تواجهنا».
وكعادته في الآونة الأخيرة، لم يترك آيزنكوت كلمات نتنياهو في الهواء وردَّ عليها ببيان فوري قائلاً: «بيبي أنت مخادع كذاب». وأضاف: «أنت تعرف يا بيبي عن جلسة المفاوضات المقررة بين طاقمَي (يشار) و(الليكود). دعوتك لي ليست سوى مناورة، بل خدعة إعلامية. هذه الحيل لا تنطلي عليَّ، ولا على مواطني إسرائيل أيضاً».
وأسهب آيزنكوت: «لإزالة أي شك، فإن نتنياهو يعلم أيضاً أن شروط الانضمام إلى حكومة طوارئ برئاستي هي الاعتراف بالمبادئ التي طرحتُها والتخلي عن المتطرفين. نتنياهو يدرك خسارته في الانتخابات، ويدرك أيضاً أن هناك أغلبية مطلقة من مواطني إسرائيل وأعضاء الكنيست ترفضه، ويعلم أن حكومة جديدة وجيدة ستشكَّل لا محالة. لذلك فهو يخوض معركة دفاعية تهدف إلى وضع العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة وإحباط استبدال رئيس الكنيست».
وختم بالقول: «أعمل في هذه اللحظات على تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاستي في أسرع وقت ممكن».
ماذا يقترح آيزنكوت على نتنياهو؟
أوردت القناة 13 الإسرائيلية مساء السبت، أن آيزنكوت سيعرض على نتنياهو في الأيام القريبة، حكومة وحدة جدية، لكنه سيصر على رئاستها بنفسه من دون تناوب بينهما.
ووفق التقرير نفسه، فإن حزب «يَشار» سيسعى إلى تهيئة إطار عمل لنتنياهو يتيح له إدارة الشؤون السياسية، وقد يعرض عليه أيضاً حزمة تشمل السكن والأمن وشؤون شخصية. كما من المقرر أن يتواصل آيزنكوت مع حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش. وقال مقربون كبار من آيزنكوت: «نحن على استعداد للتسوية، لكن ليس فيما يتعلق بمسألة رئيس الحكومة».
وقالت القناة 14 إن آيزنكوت يتحدث عن صفقة شاملة مع نتنياهو يتم فيها ترتيب وضعه في المحكمة (أي الغاء محاكمته في قضايا الفساد)، بواسطة انتخابه رئيساً للدولة (لأن القانون يمنع محاكمة رئيس الدولة). لكنَّ مقربين من آيزنكوت نفوا ذلك قطعياً، وأكدوا أن العرض لا يتطرق بتاتاً إلى المحكمة.
بكل الأحوال، هذه المعطيات تشير إلى أن آيزنكوت أيضاً بدأ يلعب، أو يسبح في بحر السياسة العكر. وحسب سياسيين عرب ممن يديرون المفاوضات مع فريق آيزنكوت، فإن الرجل يناور ليبرمان والحريديم والعرب معاً. فلكي يجعلهم يدورون في فلكه، يضع أمام كل منهم تحدياً من نوع آخر ويقول لهم: لديَّ خيارات أخرى سواكم.
تركيا: أوزيل يتعهد بالفوز بالانتخابات بعد انتخابه رئيساً لـ«الحزب الجديد»
تعهد أوزغور أوزيل الذي انتخب رئيساً لـ«الحزب الجديد» بالفوز بالانتخابات المقررة عام 2028 (حساب الحزب في إكس)
أكد زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل أن حزبه بدأ مسيرته نحو حكم البلاد، متعهداً بالفوز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2028.
وفي الوقت ذاته، لمح رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعين مؤقتاً بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، إلى إمكانية انضمام الحزب إلى «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، و«الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي.
وانتخب أوزيل رئيساً لـ«الحزب الجديد» الذي أسسه في 24 يوليو (تموز) الماضي، بعد إبعاده مؤقتاً بقرار قضائي من رئاسة حزب «الشعب الجمهوري»، رئيساً للحزب في ختام اليوم الأول للمؤتمر، حيث كان هو المرشح الوحيد، بينما شهد اليوم الثاني انتخاب 160 عضواً في المجلس المركزي للحزب ولجنة الانضباط العليا.
تعهد بالفوز بالانتخابات
وبذلك، بات «الحزب الجديد» الذي شكله أوزيل و90 نائباً استقالوا من حزب «الشعب الجمهوري» بعد قرار «البطلان المطلق» لمؤتمره العام الذي عقد في 5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وإعادة رئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، مؤهلاً لخوض الانتخابات، المقررة في 7 مايو (أيار) 2028.
ومن أجل خوض أي حزب جديد في تركيا الانتخابات، يفرض القانون شرطين، هما أن يستكمل الحزب تنظيماته في 41 ولاية من ولايات البلاد الـ81 وأن يعقد مؤتمره العام قبل 6 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات.
وفي كلمته، خلال افتتاح المؤتمر، وصف أوزيل تأسيس «الحزب الجديد» بأنه كان استمراراً للعملية السياسية التي أعقبت قرار «البطلان المطلق» لمؤتمر حزب «الشعب الجمهوري» في 2023، و3 مؤتمرات استثنائية لاحقة، لافتاً إلى أن «الحزب الجديد» كان «مطلباً للشعب»، واستكمل عملية تأسيسه بتبرعات المواطنين.
وقال أوزيل إن «الحزب الجديد» تأسس ليس ليكون حزباً للمعارضة فحسب، بل ليكون حزباً سيفوز في أول انتخابات ستشهدها البلاد، وأن هذا هو مطلب الشعب، وأن حزبه ليس هو الحزب الذي يترك أحداً وقف وراءه.
وعرض خلال افتتاح المؤتمر مقطع فيديو بدأ باقتحام قوات الشرطة مقر حزب «الشعب الجمهوري» في 25 مايو 2025، ومسيرة أوزيل حتى تأسيس «الحزب الجديد».
انتقادات للحكومة
وقال أوزيل إن الحكم ببطلان المؤتمر العام لـ«الشعب الجمهوري» لم يكن عملية قانونية، بل كان «تحالفاً بين السلطان المطلق (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته) والبطلان المطلق».
وتناول سلسلة الإجراءات، التي سبقت قرار المحكمة، واستهداف البلديات التابعة للحزب، بعد فوزه على حزب «العدالة والتنمية» للمرة الأولى في 24 عاماً، وعودته ليكون الحزب الأول في البلاد يعد 47 عاماً، واصفاً اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس (آذار) 2025 بأنه خطوة تهدف إلى منع المنافسة السياسية.
ووجه أوزيل انتقادات للحكومة بسبب ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة ومعدل الفقر وانعدام العدالة في الدخل والضرائب، واتهم حزب «العدالة والتنمية» بالتحول إلى «مرتع للفساد» كما كشفت عن ذلك فضيحة «التلاعب في صناديق الاستثمار»، متعهداً بأن يحل حزبه جميع هذه المشاكل.
وانتقد أوزيل، في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار «تركيا تتجدد» اعتقال الصحافيين والقيود المفروضة على الصحف والقنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن حزبه سيضمن حال وصوله إلى السلطة، قدرة الصحافيين على العمل دون التعرض لخطر التحقيق أو الحبس أو العقاب بسبب أداء عملهم.
وأكد أنه ستتم معالجة السلام الاجتماعي في تركيا جنباً إلى جنب مع الديمقراطية، داعياً المواطنين إلى توحيد الصفوف بين الناس من مختلف التوجهات السياسية والشرائح الاجتماعية تحت مظلة «تحالف تركيا».
وانتقد أوزيل السياسة الخارجية للحكومة الحالية وموقفها من مأساة غزة، مؤكداً أن حزبه سيرسخ تضامناً حقيقياً مع الشعب الفلسطيني، وليس تضامناً قائماً على الشعارات واللعب على مشاعر الفلسطينيين واستغلال معاناتهم، بينما يتم التحرك بأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وخلال افتتاح المؤتمر، جرى بث رسالة فيديو مُعدّة بتقنية الذكاء الاصطناعي من رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي المحتجز، أكرم إمام أوغلو، أكد فيها أن بإمكان الناس من مختلف الآراء والمعتقدات السياسية العمل معاً من أجل مستقبل مشترك، قائلاً: «سنُنمّي تحالف تركيا معاً... وسيكون كل شيء على ما يرام، وسينتصر الوطن».
وشارك في المؤتمر العام الأول لـ«الحزب الجديد» ممثلون عن 27 حزباً تركياً، إلى جانب ممثلين عن أحزاب أوروبية، فيما لم توجه الدعوة إلى حزب «الشعب الجمهوري».
كليتشدار أوغلو للتحالف مع إردوغان
في المقابل، اتهم رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعين مؤقتاً بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، أوزيل ورفاقه بتقسيم الحزب الذي أسسه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، مدعياً أنه لم يقبل تعيين وصي على الحزب بعد حكم «البطلان المطلق»، وأنه اضطر للعودة إلى رئاسته حتى لا يتم تعيين وصي عليه.
ورداً على سؤال، خلال فعالية في مدينة كوجا إيلي، غرب تركيا، ليل السبت - الأحد، لمح كليتشدار أوغلو إلى إمكانية الانضمام إلى «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» حال واجهت تركيا مشكلة تستدعي ذلك.
وحدد شروط الانضمام إلى التحالف بأن يكون قائماً على مبدأ «الحكم المشترك» للبلاد، مضيفاً: إذا قالوا «سنمنحكم وزارتين أو 5 وزارات» فلن نقول ذلك لأنه «غير منطقي بتاتاً».