سرطان القولون يتزايد بين الشباب... ما الأسباب؟

تشهد معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ارتفاعاً مقلقاً بين الشباب والبالغين دون سن الخمسين، رغم تراجعها بين الفئات العمرية الأكبر، وفق تقارير وبيانات طبية حديثة.

وأظهرت بيانات الجمعية الأميركية للسرطان ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض بنسبة 3 في المائة سنوياً بين البالغين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً، خلال الفترة من 2013 إلى 2022. وبحلول عام 2026، أصبح سرطان القولون والمستقيم السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان بين هذه الفئة العمرية.

ما سرطان القولون؟

سرطان القولون هو السرطان الذي يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة المعروف باسم القولون. القولون، الذي يبلغ طوله نحو 5 أقدام، هو الأنبوب الطويل المسؤول بشكل أساسي عن نقل الطعام المهضوم إلى المستقيم ثم خارج الجسم في النهاية. يتطور سرطان القولون عندما تتكاثر بعض السلائل، أو الخلايا غير الطبيعية، داخل البطانة الداخلية للقولون، وتحوله تدريجياً من حالة غير سرطانية إلى حالة سرطانية.

عادة يتطور سرطان القولون تدريجياً ويتقدم عبر مراحل مختلفة على مدار سنوات عدة. ومع ذلك، مع التقدم في اختبارات الفحص وخيارات العلاج، يمكن للاكتشاف المبكر أن يمنع الأورام الحميدة من أن تصبح سرطانية، وحتى إذا تطور السرطان، فهناك كثير من العلاجات التي يمكن أن تساعد في السيطرة عليه.

تنامي أرقام الإصابات به:

وفي الولايات المتحدة، يُعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان تشخيصاً، وثاني سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان بين الرجال والنساء. وتقدّر الجمعية الأميركية للسرطان تشخيص نحو 108 آلاف و860 حالة جديدة بالمرض خلال عام 2026، إلى جانب تسجيل نحو 55 ألفاً و230 وفاة.

وتبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً، وحالة واحدة بين كل 26 امرأة، وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان.

وفي مؤشر آخر على تصاعد الإصابات بين الأصغر سناً، تشير البيانات إلى أن شخصاً واحداً من كل خمسة أشخاص يُشخّصون بسرطان القولون والمستقيم يقل عمره عن 55 عاماً، فيما ترتفع معدلات الإصابة بين من هم دون الخمسين بنحو 3 في المائة سنوياً.

وفي المقابل، أظهر تحليل حديث لبيانات المعهد الوطني للسرطان شمل الفئات العمرية حتى سن السبعين، تراجع معدل الإصابة من 55.2 حالة لكل 100 ألف شخص عام 2000 إلى 36.7 حالة عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 38.3 حالة عام 2023.

الأعراض الشائعة لسرطان القولون:

قد تكون الأعراض المبكرة لسرطان القولون والمستقيم غير واضحة. انتبه لما يلي:

• تغير عادات التغوط: مثل الإصابة المستمرة بالإسهال، أو الإمساك، أو الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل.

• دم في البراز: ظهور دم أحمر فاتح، أو دم داكن/ أسود يشبه القطران، أو نزف من المستقيم.

• تقلصات وألم البطن: انزعاج مستمر في البطن أو غازات أو آلام متكررة.

• تغير شكل البراز: أن يصبح البراز رفيعاً أو شريطياً على غير العادة.

• فقدان الوزن غير المبرر: خسارة الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع نظام غذائي أو تعمد ذلك.

• الإرهاق والضعف العام: الشعور بالتعب المستمر نتيجة الإصابة بفقر الدم (الأنيميا) الناتج عن النزف المزمن.

• الغثيان أو القيء: قد تحدث أحياناً في حال وجود انسداد جزئي في الأمعاء.

العوامل المحتملة وأسباب الارتفاع

الأغذية فائقة المعالجة:

الإكثار من الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية.

العوامل الوراثية:

نحو 20 في المائة من الحالات المبكرة ترتبط بمتلازمات السرطان الوراثية، فيما تظل النسبة الأكبر بلا سبب وراثي واضح.

التغيرات البيئية والبكتيرية:

تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى ارتباط بعض البكتيريا في الأمعاء بنشوء المرض مبكراً.

عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون:

1. عوامل تتعلق بنمط الحياة والغذاء:

• النظام الغذائي غير الصحي: الإكثار من تناول اللحوم الحمراء (مثل لحم البقر والضأن) واللحوم المصنعة (كالنقانق واللانشون)، وقلة تناول الألياف والفواكه والخضراوات.

• السمنة وزيادة الوزن: ترتبط السمنة، وخاصة تراكم الدهون حول منطقة البطن، بارتفاع خطر الإصابة.

• الخمول البدني: عدم ممارسة التمارين الرياضية أو الحركة بشكل كافٍ.

• التدخين: تعاطي التبغ بشتى أنواعه وإدمان المشروبات الكحولية.

2. العوامل الشخصية والتاريخ الطبي:

• العمر: يزداد الخطر بشكل ملحوظ بعد سن الخمسين (رغم إمكانية حدوثه في سن مبكرة)، ويوصي الأطباء ببدء الفحوصات من عمر 45 عاماً تقريباً.

• الإصابة السابقة بالسلائل (الأورام الحميدة): وجود زوائد لحمية في القولون أو المستقيم سابقاً.

• الأمراض الالتهابية المزمنة للقولون: مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي المزمن.

• الإصابة بمرض السكري (النوع الثاني): أو وجود مقاومة للإنسولين.

3. العوامل الوراثية والتاريخ العائلي

• التاريخ العائلي: وجود إصابات بسرطان القولون أو الزوائد اللحمية بين أقارب الدرجة الأولى.

• المتلازمات الوراثية: مثل متلازمة لينش (HNPCC) أو داء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP).

علاج سرطان القولون:

يعتمد علاج سرطان القولون بشكل أساسي على مرحلة المرض، ومكان الورم، والحالة الصحية العامة للمريض. تشمل الخيارات العلاجية الرئيسية ما يلي:

1. التدخل الجراحي

• في المراحل المبكرة: يمكن إزالة السلائل أو الأورام الصغيرة مباشرة أثناء تنظير القولون أو من خلال جراحة طفيفة التوغل مثل تنظير البطن.

• في المراحل المتقدمة (استئصال القولون الجزئي): تتم إزالة الجزء المصاب من القولون مع حواف من الأنسجة السليمة والغدد الليمفاوية القريبة. قد يلجأ الجراح أحياناً إلى فغر القولون (فتح كيس خارجي لتجميع الفضلات)، سواء كان مؤقتاً أو دائماً.

2. العلاج الكيميائي

• يُستخدم لقتل الخلايا السرطانية أو تقليص حجم الورم قبل الجراحة، أو بعد الجراحة للقضاء على أي خلايا متبقية وتقليل فرصة عودة المرض.

3. العلاج الإشعاعي

• يُستخدم في حالات معينة لتقليص حجم الأورام الكبيرة قبل الجراحة لتسهيل إزالتها، أو لتخفيف الأعراض والألم في المراحل المتقدمة.

4. العلاج الموجه والعلاج المناعي

• العلاج الموجه: أدوية تستهدف طفرات أو مواد كيميائية معينة تغذي الخلايا السرطانية وتمنع نموها، وغالباً ما تُدمج مع العلاج الكيميائي.

• العلاج المناعي: أدوية تساعد جهاز المناعة في الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها في حالات معينة (مثل التي تحتوي على خصائص جينية محددة).