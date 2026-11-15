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العالم الولايات المتحدة​

عودة تدريجية للرحلات الجوية في أميركا

أطول اضطراب للملاحة الجوية منذ هجمات 11 سبتمبر... وترمب حمّل إدارة بايدن المسؤولية

مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (ولاية فرجينيا) بعد إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات (أ.ف.ب)
مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (ولاية فرجينيا) بعد إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات (أ.ف.ب)
TT
TT

عودة تدريجية للرحلات الجوية في أميركا

مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (ولاية فرجينيا) بعد إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات (أ.ف.ب)
مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (ولاية فرجينيا) بعد إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات (أ.ف.ب)

عبّرت السلطات الأميركية عن أملها في عودة حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها بحلول مساء الأحد، بعد يومين على توقف شامل للطيران بسبب إصلاحات في خطوط الاتصال.

وكانت شركات الطيران في الولايات المتحدة قد ألغت يوم السبت أكثر من 6400 رحلة جوية في الولايات المتحدة وأجّلت أكثر من 8000 رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» لتتبع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها يوم الأحد ألغيت بالفعل. وصرح مدير إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد أنه يتوقع عودة عمليات شركات الطيران إلى طبيعتها إلى حد كبير في وقت متأخر الأحد. وقدم اعتذاره عن هذا الاضطراب، مضيفاً أن النظام لا يزال مستقراً.

مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (فرجينيا) بعد إلغاء العديد من الرحلات (أ.ف.ب)

«كارثة»

وألقى الرئيس دونالد ترمب الأحد باللوم على إدارة سلفه جو بايدن في توقف الطيران على مستوى البلاد. وفي أول تصريحات تصدر عنه بهذا الشأن منذ أوقفت السلطات الأميركية جميع رحلات الطيران عدة ساعات الجمعة جراء تعثّر تحديث تقني، وصف ترمب إدارة حكومة بايدن لقطاع الطيران بأنها «كارثة». وقال على منصته «تروث سوشيال»: «أفسدوا كل ما لمسوه. أُنفقت أموال طائلة من دون تدبير، ما جعل نظاماً قديماً ومتهالكاً أسوأ مما كان عليه عندما بدأوا».

وكانت إدارة الطيران قد أصدرت يوم الجمعة قراراً بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى توقف جميع الرحلات المغادرة تقريباً لمدة خمس ساعات تقريباً. وكان ذلك أطول توقف للرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وأحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

ودفعت هذه المشكلة ‌البيت الأبيض إلى عقد ‌اجتماع طارئ في غرفة العمليات يوم الجمعة، كما بدأت وكالات اتحادية جهوداً حثيثة لتحديد ما إذا كان ‌الأمر يتعلق بهجوم إلكتروني. لكن وزير النقل شون دافي قال السبت إن المشكلة تعود إلى قيام شركة «إل ثري هاريس»، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، بتركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية. وأضاف في مؤتمر صحافي: «نعمل على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة، أي هل كان خطأ من المستخدم أم خطأ من المثبت التابع لشركة (إل ثري هاريس)، أم أنهم قاموا بتركيب جهاز توجيه معيب؟ لم نحدد بعد ما هو سبب العطل».

وقالت نقابة المتخصصين المحترفين في سلامة الطيران، التي تمثل موظفي السلامة في إدارة الطيران الاتحادية، إن المشكلة اقتصرت على جهازي توجيه جرى تحديثهما يوم الجمعة. وقال مسؤول لـ«رويترز» إنه يعتقد أن جهازي التوجيه موجودان في أركنساس وتكساس.

وقال مسؤول في إدارة الطيران الاتحادية إن الوكالة أجرت تقييماً للسلامة قبل تنفيذ الأعمال. وقالت النقابة إن الفنيين الذين تمثلهم لم يشاركوا في عمليات التحديث التي أدت إلى وقف الإقلاع.

وقالت «إل ثري هاريس» إنها تتعامل مع المشكلة بجدية وتدعم إدارة الطيران الاتحادية في تحقيقها. وانخفضت أسهمها ‌بنحو أربعة في المائة في أحدث تعاملات بعد إغلاق السوق يوم الجمعة.

مسافرون ينتظرون عند مكاتب تسجيل الوصول في مطار لوس أنجليس الدولي بعد الاستئناف التدريجي للرحلات (أ.ف.ب)

مراكز اتصالات مثقلة بالأحمال

وقال دافي ‌إن المشكلة بدأت بعد ظهر يوم الجمعة عندما واجهت مراكز مراقبة الحركة الجوية اضطرابات في أنظمة الرادار والاتصالات. وقال مسؤولون إن مشكلة جهاز التوجيه أدت إلى ‌إثقال كاهل مراكز الاتصالات الأخرى بالبيانات. وصرح دافي: «كنا نتلقى أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوان، مما تسبب في مشكلات في اتصالاتنا ‌مع الطائرات، وتسبب أيضاً في بعض الاضطرابات في عمل راداراتنا».

وأثرت المشكلة على الاتصالات في 17 من أصل 22 مركزاً للطيران في أنحاء البلاد، وهي مرافق تابعة لإدارة الطيران الاتحادية تتحكم في الطائرات خلال مرحلة الطيران العادية للرحلة. وقال بيدفورد إن الإدارة أمرت بوقف الإقلاع من المطارات تحسباً لفقدان أحد مراكز الاتصالات بالكامل. وأضاف بيدفورد: «لم تتوقف أي منشأة عن العمل. ولم نفقد أي شيء بشكل كامل».

وقالت الإدارة إنها تجري اختبارات إضافية مع شركة «إل ثري هاريس» لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مخاطر إضافية. وألغت شركات «يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز» نحو 25 في المائة من رحلاتها يوم السبت، في حين ألغت «جيت بلو» نحو 45 في المائة. وأصدرت شركات طيران إعفاءات تسمح للركاب بإعادة حجز رحلاتهم لتواريخ لاحقة دون تكلفة.

شاشات الرحلات في مطار لاغوارديا بنيويورك بعد العودة التدريجية للرحلات (أ.ف.ب)

ورغم أن إدارة الطيران الاتحادية رفعت في نهاية المطاف أمر التوقف عن الإقلاع مساء يوم الجمعة، لم تنته بعد الاضطرابات التي يواجهها الركاب إذ لا يزال عشرات الآلاف منهم عالقين في مطارات بأنحاء البلاد. وتحاول شركات الطيران تجهيز أطقم الطيران والموظفين الآخرين لاستئناف العمل بعد هذا الاضطراب الهائل.

وأدى الاضطراب إلى تقطع السبل ببعض فرق كرة القدم الجامعية يوم الجمعة قبل مباريات كانت مقررة يوم السبت.

ويمثل الاضطراب الذي وقع يوم الجمعة أحدث وأكثر العلامات وضوحاً على الضغوط التي يتعرض لها نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، الذي يعاني من مشكلات في التكنولوجيا والمعدات والاتصالات بسبب التقادم، فضلاً عن نقص يبلغ عدة آلاف من المراقبين الجويين.

ودعا وزير النقل يوم الجمعة إلى تخصيص تمويل 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، بزيادة على 30 مليار دولار طلبها في وقت سابق، وذلك بعد أن وافق الكونغرس على 12.5 مليار دولار العام الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم السبت لشبكة «فوكس نيوز» إنه يؤيد إقرار مزيد من التمويل للحركة الجوية العام الحالي. ويسيطر الجمهوريون بزعامة جونسون على الكونغرس حتى العام المقبل، حين يتولى الديمقراطيون السيطرة بعد مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال النائبان الأميركيان ريك لارسن وأندريه كارسون، الديمقراطيان اللذان من المقرر أن يترأسا العام المقبل لجنة النقل والبنية التحتية في مجلس النواب ولجنتها الفرعية للطيران على الترتيب، في بيان مشترك يوم السبت إن لجنتيهما ستعملان على «محاسبة الإدارة على ما حدث لضمان عدم تكرار هذه الفوضى». وقال لارسن وكارسون إن وزارة النقل، منذ تلقيها 12.5 مليار دولار العام الماضي، أرست عقوداً بقيمة 4.3 مليار دولار لكنها لم تنفق سوى مليار دولار.

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العالم الولايات المتحدة​

عودة تدريجية للرحلات الجوية في أميركا

مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (ولاية فرجينيا) بعد إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات (أ.ف.ب)
مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (ولاية فرجينيا) بعد إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات (أ.ف.ب)
TT
TT

عودة تدريجية للرحلات الجوية في أميركا

مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (ولاية فرجينيا) بعد إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات (أ.ف.ب)
مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (ولاية فرجينيا) بعد إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات (أ.ف.ب)

عبّرت السلطات الأميركية عن أملها في عودة حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها بحلول مساء الأحد، بعد يومين على توقف شامل للطيران بسبب إصلاحات في خطوط الاتصال.

وكانت شركات الطيران في الولايات المتحدة قد ألغت يوم السبت أكثر من 6400 رحلة جوية في الولايات المتحدة وأجّلت أكثر من 8000 رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» لتتبع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها يوم الأحد ألغيت بالفعل. وصرح مدير إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد أنه يتوقع عودة عمليات شركات الطيران إلى طبيعتها إلى حد كبير في وقت متأخر الأحد. وقدم اعتذاره عن هذا الاضطراب، مضيفاً أن النظام لا يزال مستقراً.

مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (فرجينيا) بعد إلغاء العديد من الرحلات (أ.ف.ب)

«كارثة»

وألقى الرئيس دونالد ترمب الأحد باللوم على إدارة سلفه جو بايدن في توقف الطيران على مستوى البلاد. وفي أول تصريحات تصدر عنه بهذا الشأن منذ أوقفت السلطات الأميركية جميع رحلات الطيران عدة ساعات الجمعة جراء تعثّر تحديث تقني، وصف ترمب إدارة حكومة بايدن لقطاع الطيران بأنها «كارثة». وقال على منصته «تروث سوشيال»: «أفسدوا كل ما لمسوه. أُنفقت أموال طائلة من دون تدبير، ما جعل نظاماً قديماً ومتهالكاً أسوأ مما كان عليه عندما بدأوا».

وكانت إدارة الطيران قد أصدرت يوم الجمعة قراراً بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى توقف جميع الرحلات المغادرة تقريباً لمدة خمس ساعات تقريباً. وكان ذلك أطول توقف للرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وأحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

ودفعت هذه المشكلة ‌البيت الأبيض إلى عقد ‌اجتماع طارئ في غرفة العمليات يوم الجمعة، كما بدأت وكالات اتحادية جهوداً حثيثة لتحديد ما إذا كان ‌الأمر يتعلق بهجوم إلكتروني. لكن وزير النقل شون دافي قال السبت إن المشكلة تعود إلى قيام شركة «إل ثري هاريس»، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، بتركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية. وأضاف في مؤتمر صحافي: «نعمل على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة، أي هل كان خطأ من المستخدم أم خطأ من المثبت التابع لشركة (إل ثري هاريس)، أم أنهم قاموا بتركيب جهاز توجيه معيب؟ لم نحدد بعد ما هو سبب العطل».

وقالت نقابة المتخصصين المحترفين في سلامة الطيران، التي تمثل موظفي السلامة في إدارة الطيران الاتحادية، إن المشكلة اقتصرت على جهازي توجيه جرى تحديثهما يوم الجمعة. وقال مسؤول لـ«رويترز» إنه يعتقد أن جهازي التوجيه موجودان في أركنساس وتكساس.

وقال مسؤول في إدارة الطيران الاتحادية إن الوكالة أجرت تقييماً للسلامة قبل تنفيذ الأعمال. وقالت النقابة إن الفنيين الذين تمثلهم لم يشاركوا في عمليات التحديث التي أدت إلى وقف الإقلاع.

وقالت «إل ثري هاريس» إنها تتعامل مع المشكلة بجدية وتدعم إدارة الطيران الاتحادية في تحقيقها. وانخفضت أسهمها ‌بنحو أربعة في المائة في أحدث تعاملات بعد إغلاق السوق يوم الجمعة.

مسافرون ينتظرون عند مكاتب تسجيل الوصول في مطار لوس أنجليس الدولي بعد الاستئناف التدريجي للرحلات (أ.ف.ب)

مراكز اتصالات مثقلة بالأحمال

وقال دافي ‌إن المشكلة بدأت بعد ظهر يوم الجمعة عندما واجهت مراكز مراقبة الحركة الجوية اضطرابات في أنظمة الرادار والاتصالات. وقال مسؤولون إن مشكلة جهاز التوجيه أدت إلى ‌إثقال كاهل مراكز الاتصالات الأخرى بالبيانات. وصرح دافي: «كنا نتلقى أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوان، مما تسبب في مشكلات في اتصالاتنا ‌مع الطائرات، وتسبب أيضاً في بعض الاضطرابات في عمل راداراتنا».

وأثرت المشكلة على الاتصالات في 17 من أصل 22 مركزاً للطيران في أنحاء البلاد، وهي مرافق تابعة لإدارة الطيران الاتحادية تتحكم في الطائرات خلال مرحلة الطيران العادية للرحلة. وقال بيدفورد إن الإدارة أمرت بوقف الإقلاع من المطارات تحسباً لفقدان أحد مراكز الاتصالات بالكامل. وأضاف بيدفورد: «لم تتوقف أي منشأة عن العمل. ولم نفقد أي شيء بشكل كامل».

وقالت الإدارة إنها تجري اختبارات إضافية مع شركة «إل ثري هاريس» لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مخاطر إضافية. وألغت شركات «يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز» نحو 25 في المائة من رحلاتها يوم السبت، في حين ألغت «جيت بلو» نحو 45 في المائة. وأصدرت شركات طيران إعفاءات تسمح للركاب بإعادة حجز رحلاتهم لتواريخ لاحقة دون تكلفة.

شاشات الرحلات في مطار لاغوارديا بنيويورك بعد العودة التدريجية للرحلات (أ.ف.ب)

ورغم أن إدارة الطيران الاتحادية رفعت في نهاية المطاف أمر التوقف عن الإقلاع مساء يوم الجمعة، لم تنته بعد الاضطرابات التي يواجهها الركاب إذ لا يزال عشرات الآلاف منهم عالقين في مطارات بأنحاء البلاد. وتحاول شركات الطيران تجهيز أطقم الطيران والموظفين الآخرين لاستئناف العمل بعد هذا الاضطراب الهائل.

وأدى الاضطراب إلى تقطع السبل ببعض فرق كرة القدم الجامعية يوم الجمعة قبل مباريات كانت مقررة يوم السبت.

ويمثل الاضطراب الذي وقع يوم الجمعة أحدث وأكثر العلامات وضوحاً على الضغوط التي يتعرض لها نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، الذي يعاني من مشكلات في التكنولوجيا والمعدات والاتصالات بسبب التقادم، فضلاً عن نقص يبلغ عدة آلاف من المراقبين الجويين.

ودعا وزير النقل يوم الجمعة إلى تخصيص تمويل 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، بزيادة على 30 مليار دولار طلبها في وقت سابق، وذلك بعد أن وافق الكونغرس على 12.5 مليار دولار العام الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم السبت لشبكة «فوكس نيوز» إنه يؤيد إقرار مزيد من التمويل للحركة الجوية العام الحالي. ويسيطر الجمهوريون بزعامة جونسون على الكونغرس حتى العام المقبل، حين يتولى الديمقراطيون السيطرة بعد مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال النائبان الأميركيان ريك لارسن وأندريه كارسون، الديمقراطيان اللذان من المقرر أن يترأسا العام المقبل لجنة النقل والبنية التحتية في مجلس النواب ولجنتها الفرعية للطيران على الترتيب، في بيان مشترك يوم السبت إن لجنتيهما ستعملان على «محاسبة الإدارة على ما حدث لضمان عدم تكرار هذه الفوضى». وقال لارسن وكارسون إن وزارة النقل، منذ تلقيها 12.5 مليار دولار العام الماضي، أرست عقوداً بقيمة 4.3 مليار دولار لكنها لم تنفق سوى مليار دولار.

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العالم الولايات المتحدة​

هل تسبّب جهازا توجيه في أركنساس وتكساس في شلل الطيران الأميركي؟

أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)
أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)
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TT

هل تسبّب جهازا توجيه في أركنساس وتكساس في شلل الطيران الأميركي؟

أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)
أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)

أفاد تقرير صحافي بأن جهاز توجيه جديد في موقع تابع لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية بولاية أركنساس يقع في صدارة الأجهزة المشتبه في تسببها بالتعطل الواسع الذي أصاب نظام الطيران الأميركي، واستمر قرابة خمس ساعات، متسبباً في إلغاء وتأجيل أكثر من 20 ألف رحلة جوية منذ الجمعة، مع عدم استبعاد مساهمة جهاز توجيه آخر في ولاية تكساس في تفاقم الأزمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد أدى عطل في جهاز التوجيه الجديد إلى إغراق شبكة الاتصالات المستخدمة من جانب مراقبي الحركة الجوية بكميات هائلة من البيانات، مما تسبب في اضطرابات واسعة أجبرت السلطات على وقف الرحلات المغادرة في أنحاء البلاد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية رصدت أول الأعطال في مركزها بمدينة إنديانابوليس، المسؤول عن مراقبة الرحلات الجوية على ارتفاعات شاهقة فوق مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة. وسرعان ما امتدت المشكلات إلى الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، وسط تشويش وانقطاعات متكررة دفعت الطيارين إلى طلب توضيحات.

وبدأ موظفو الإدارة المكلفون بحل المشكلة بحثهم في إنديانابوليس، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. لكنهم حصروا المشكلة بعد ذلك في موقعين: محطة لاسلكية تابعة للإدارة في مدينة إل دورادو بولاية أركنساس، ومحطة رادار في مدينة أماريلو بولاية تكساس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن معدات الشبكات في موقع أركنساس، وربما الموقع الآخر في تكساس، تسببت في تحميل زائد على نظام الاتصالات الذي يستخدمه آلاف مراقبي الحركة الجوية لتوجيه الطيارين عبر المجال الجوي للبلاد، بعدما أرسلت كميات غير طبيعية من البيانات خلال فترات زمنية قصيرة.

وقالت ريبيكا غاي، المسؤولة عن التكنولوجيا في إدارة الطيران الاتحادية، خلال مؤتمر صحافي عقد السبت، إن الموقعين كانا يرسلان إشارات إلى الشبكة بمعدل مرتفع للغاية، بلغ نحو ألف اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ.

وأوضحت أن هذه البيانات انتقلت عبر شبكة معقدة من الأسلاك النحاسية وكابلات الألياف الضوئية، التي تشكل البنية الأساسية لاتصالات إدارة الطيران الاتحادية.

وهذه الشبكة، التي يعود تاريخها إلى عقود مضت، تخضع حالياً لعملية تحديث واسعة بتكلفة مليارات الدولارات.

وتتولى شركة «إل ثري هاريس»، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، الإشراف على هذه الشبكة، التي تضم روابط حيوية للرادار والاتصالات وبيانات الرحلات الجوية.

وقد عانت هذه الشبكة من أعطال متكررة في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لاستبدالها بشبكة حديثة وأجهزة توجيه أكثر تطوراً. غير أن جهود صيانة واستبدال هذه الشبكة -التي تُعد بالغة الأهمية- استغرقت سنوات، وتزايدت تكلفتها بمرور الوقت.

جهاز جديد في أركنساس محور التحقيق

ووفقاً للتقرير، بدأت المشكلة بعد فترة وجيزة من تركيب شركة «إل ثري هاريس» جهاز توجيه جديد في موقع أركنساس، من تصنيع شركة «إتش بي إي»، إذ بدأ الجهاز بعد ظهر الجمعة في إرسال كميات ضخمة من البيانات.

وذكر مسؤولون حكوميون وآخرون من قطاع الطيران أن البيانات الصادرة عن ذلك الجهاز، إلى جانب بيانات من جهاز آخر في ولاية تكساس، تسببت في إرباك النظام. وأوضح برايان بيدفورد، المسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية أن هذا الخلل أدى إلى تعطل الاتصالات في 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً تابعاً للإدارة، تتولى الإشراف على الرحلات الجوية على ارتفاعات شاهقة.

وأشار مسؤول حكومي مطلع على النظام إلى وجود نحو 60 جهاز توجيه من النوع نفسه تعمل حالياً بشكل طبيعي ضمن شبكة إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشكلات التي وقعت يوم الجمعة ناجمة عن عيب في جهاز التوجيه الجديد، أم عن خطأ في إعدادات الضبط من قِبل شركة «إل ثري هاريس».

وتساءل بيدفورد يوم السبت قائلاً: «هل كان هناك خطأ في التركيب؟ أم في الإعدادات؟ أم أننا أدخلنا إلى النظام جهازاً معيباً تسبب في انتشار هذه الأخطاء؟» مشيراً إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية لا تزال تحقق في ملابسات الواقعة.

في المقابل، قال متحدث باسم شركة «إتش بي إي» إن أجهزة التوجيه بدت وكأنها تعمل كما هو مفترض، مؤكداً أنها لم تتعرض لعطل.

ووفقاً لمسؤولين حكوميين وآخرين في القطاع، فقد حدد مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية خاصية في جهاز التوجيه تبين أنها تسببت في تدفق البيانات بشكل مفرط، إذ كانت تسمح بإرسال المعلومات إلى نطاق أوسع من المطلوب. وجرى تعطيل هذه الخاصية في جميع الأجهزة المماثلة داخل الشبكة.

إيقاف الجهازين أعاد استقرار الشبكة

ومع تصاعد الأزمة واندفاع المسافرين لإعادة حجز رحلاتهم واستئجار السيارات وحجز الفنادق، سارعت إدارة الطيران الاتحادية إلى تحديد مصدر الخلل واحتواء تداعياته.

وقالت ريبيكا غاي إن السلطات تمكنت من إيقاف الجهازين الموجودين في أركنساس وتكساس وفصلهما عن الشبكة الرئيسية، مضيفة: «عطلنا الجهازين على الفور وتمكنا من استعادة استقرار شبكتنا».

من جانبه، قال وزير النقل الأميركي شون دافي إنه لا توجد أدلة تشير إلى أن ما حدث كان نتيجة عمل تخريبي متعمد، موضحاً أن التحقيق يركز على احتمال وجود مشكلة فنية في أجهزة التوجيه أو ما وصفه بـ«عدم الكفاءة» لدى الشركة المتعاقدة، «إل ثري هاريس».

وفي تعليق لها، أفادت شركة «إل ثري هاريس» بأنها تدعم التحقيق الذي تجريه الوكالة لمعرفة أسباب الخلل.

وأشار دافي إلى أنه إلى حين استبدال جميع الأسلاك النحاسية بحلول نهاية عام 2028، قد تظل احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات قائمة.

وقال: «هذا نظام تابع لإدارة الطيران الاتحادية لم يرتقِ لمستوى التحدي، وكذلك الشركة المتعاقدة لم تكن على مستوى التحدي، أو ربما لم تكن المعدات ذاتها على مستوى التحدي المطلوب».

وتأمل السلطات الأميركية بعودة حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها بحلول مساء اليوم (الأحد). وأفاد موقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت آوير» عن إلغاء أكثر من ألف رحلة ليوم الأحد حتى ساعات الفجر الأولى، بعدما أحصى السبت إلغاء 6400 رحلة من أصل 41 ألفا كانت مقررة.

وكانت إدارة الطيران المدني أعلنت إلغاء 12 ألف رحلة الجمعة. وتوقع رئيس إدارة الطيران الفدرالية برايان بيدفورد السبت استئناف الرحلات الجوية بالكامل بحلول الأحد.

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«لا أعرف ماذا أفعل»... طالب طيران يُفاجأ بوقف الرحلات في أميركا خلال أول رحلة منفردة له

عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
TT
TT

«لا أعرف ماذا أفعل»... طالب طيران يُفاجأ بوقف الرحلات في أميركا خلال أول رحلة منفردة له

عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)

كان طالب الطيران بمفرده في قمرة القيادة خلال أول رحلة منفردة له عبر البلاد، عندما أبلغته مراقبة للحركة الجوية بتعليمات لم يكن يتوقع سماعها قط: «تم فرض وقف للإقلاع على مستوى البلاد وعليه الهبوط».

وقال للمراقبة الجوية: «سيدتي... أنا طالب طيران. بصراحة، هذه أول مرة أقوم فيها برحلة منفردة عبر البلاد، ولا أعرف ماذا أفعل»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهر هذا التبادل الذي جرى فوق تكساس يوم الجمعة جانباً من الارتباك في الأجواء، بعدما أدى تعطل شبكة اتصالات إلى دفع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية لوقف الرحلات المغادرة في أنحاء الولايات المتحدة أكثر من 4 ساعات. ولا يتوقع أن تعود حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى جداولها الطبيعية قبل وقت متأخر من اليوم (الأحد).

وكان الطيار قد أقلع من مطار هيكس قرب فورت وورث. وبدأت المراقبة الجوية بهدوء توجيهه للعودة، وأرشدته للابتعاد عن طائرات أخرى في المنطقة، بينها طائرتان هليكوبتر.

ومع اقترابه من المطار، طلب الطيار تطمينات بأن العودة آمنة. وسأل: «هل هناك أي خطب في هيكس؟».

وأكدت له المراقبة الجوية أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وواصلت إرشاده خلال الاقتراب من المدرج. وهبطت طائرته بسلام بعد دقائق، وفقاً لخدمة «فلايت أوير» لتتبع الرحلات.

وكانت محنة الطيار مثالاً على الارتباك الذي عمَّ نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة، حين كانت نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء. وهبطت جميعها بسلام رغم عمل مراقبي الحركة الجوية بقدرات جزئية فقط للرادار والاتصالات.

وكان هذا أول توقف على مستوى البلاد منذ تعطل أجهزة الكومبيوتر التابعة لإدارة الطيران الاتحادية، في يناير (كانون الثاني) 2023. وقبل ذلك، كان آخر توقف من هذا النوع عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

حفل موسيقي في الجو

تقطعت السبل بعشرات الآلاف من المسافرين في صالات المطارات من بوسطن إلى سياتل، ومن نيويورك إلى لوس أنجليس. وامتلأت المطارات بالركاب الذين واجهوا إلغاء الرحلات وطوابير طويلة، بينما سارعت شركات الطيران إلى إعادة حجز رحلاتهم. وتخلى بعضهم عن السفر جواً تماماً، وبحثوا عن سيارات مستأجرة وحافلات وقطارات.

وكانت فرق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ودوري الهوكي الوطني، وفرق رياضية جامعية، بين من هرعوا لإعادة ترتيب رحلاتهم، بينما حذرت شركات الطيران من أن الطائرات وأطقمها التي خرجت عن مواقعها قد تتسبب في إلغاءات مطلع الأسبوع.

لكن التجربة لم تكن سيئة للجميع.

فعلى ارتفاع شاهق فوق الاضطراب، وجد ركاب على متن رحلة لشركة «ساوث ويست إيرلاينز» من لوس أنجليس إلى أورلاندو أنفسهم يتشاركون الطائرة مع فرق موسيقية عدة كانت متجهة إلى جولة «فانس ووربد».

وكانت فرق «هوباستانك»، و«سيمبل بلان»، و«ذا يوزد»، والمغنية لولو على متن الرحلة التي غادرت لوس أنجليس، قبل إعلان وقف الرحلات على مستوى البلاد. ومع انتشار أنباء التوقف، حوَّل الموسيقيون مقصورة الطائرة إلى حفل موسيقي مرتجل، مستخدمين ميكروفونات ومكبرات صوت أحضروها معهم إلى الطائرة، وبثوا الموسيقى عبر نظام النداءات الداخلية للطائرة، وفقاً لمقاطع فيديو وروايات نُشرت على الإنترنت.

وكتبت لولو لاحقاً أن الركاب الذين لديهم خدمة «واي فاي» علموا، بينما كانوا يحلقون على ارتفاع 35 ألف قدم، أن الطائرات في أنحاء البلاد يجري وقفها على الأرض.

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