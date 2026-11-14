فيديو لـ«تيك توك» ينتهي بمأساة... أسد يفترس شاباً في باكستان
باكستان تسمح قانوناً باقتناء حيوانات مثل الأسود والنمور شريطة تسجيلها ودفع رسوم (رويترز)
لقي شاب باكستاني حتفه إثر هجوم أسد عليه أثناء تصوير مقطع فيديو لتطبيق «تيك توك»، في مزرعة خاصة لتربية الحيوانات في مدينة لاهور، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وذكرت تقارير أن الضحية، ويُدعى طه ويبلغ من العمر 19 عاماً، كان يعمل في المزرعة الواقعة بمنطقة لاهنا.
ووقعت الحادثة نحو الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً عن بلاغ قُدّم إلى الشرطة، بأن نعمان حسن، وهو شخصية يتابعها نحو 2.5 مليون شخص على «إنستغرام» و928 ألفاً على «تيك توك»، وصل إلى المزرعة وطلب من طه المشاركة في تصوير مقطع فيديو مع الأسد لنشره على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب الشكوى التي قدّمها والد الضحية، منير أحمد، يُزعم أن حسن «أخرج الأسد من قفصه وبدأ تصوير مقطع فيديو»، قبل أن يهاجم الحيوان المفترس المراهق فجأة.
ونقل حسن الشاب طه إلى مستشفى خاص في المنطقة، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.
وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على حسن ومالك المزرعة، الذي عُرف باسم فياض، كما أغلقت المنشأة.
وذكرت الشرطة أن الموقوفَين حاولا إخفاء حقيقة ما جرى، وتصوير الواقعة على أنها هجوم نفّذه كلب.
وقال متحدث باسم شرطة لاهور: «لا يمكن أن يكون الشغف بتطبيق (تيك توك) أهم من حياة الإنسان».
وأضاف: «لا يُسمح لأحد بتعريض حياة البشر للخطر بذريعة الهواية أو الترفيه. وسيجري التحقيق في محاولة طمس الحقائق، وفي جميع جوانب الإهمال».
وأفادت الشرطة بأنها تحقق في ما إذا كانت المنشأة تمتلك تصريحاً لاقتناء الحيوان المفترس، وما إذا كانت قد التزمت بإجراءات السلامة المعتمدة.
وتضم حسابات حسن على منصات التواصل الاجتماعي مئات المقاطع المصوّرة التي يظهر فيها وهو يتفاعل مع حيوانات من فصيلة السنوريات الكبيرة، ويشاركها أحياناً في ألعاب تتسم بالخشونة.
وفي باكستان، يُعد اقتناء الأسود والفهود والنمور وحيوانات البوما والجاغوار رمزاً للمكانة الاجتماعية. ويُسمح قانوناً باقتناء هذه الحيوانات، شريطة تسجيلها ودفع رسوم. ومع ذلك، تشترط اللوائح إبقاء هذه الحيوانات خارج حدود المدن.
وفي يناير (كانون الثاني)، فقد صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات ذراعه إثر هجوم أسد أليف عليه داخل مزرعة خاصة لتربية الحيوانات بمدينة لاهور.
وفي حادثة أخرى، أُصيبت فتاة بجروح بعدما هرب أسد كان يُربّى حيواناً أليفاً، أثناء نقله على متن عربة «ريكشة».
وكانت السلطات قد شنّت، العام الماضي، حملة لمكافحة تربية الأسود بصورة غير قانونية بوصفها حيوانات أليفة، عقب حادثة شهدتها مدينة لاهور، هرب خلالها أسد وتسبّب في إصابة امرأة وطفليها.
فيديو لـ«تيك توك» ينتهي بمأساة... أسد يفترس شاباً في باكستان
باكستان تسمح قانوناً باقتناء حيوانات مثل الأسود والنمور شريطة تسجيلها ودفع رسوم (رويترز)
لقي شاب باكستاني حتفه إثر هجوم أسد عليه أثناء تصوير مقطع فيديو لتطبيق «تيك توك»، في مزرعة خاصة لتربية الحيوانات في مدينة لاهور، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وذكرت تقارير أن الضحية، ويُدعى طه ويبلغ من العمر 19 عاماً، كان يعمل في المزرعة الواقعة بمنطقة لاهنا.
ووقعت الحادثة نحو الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً عن بلاغ قُدّم إلى الشرطة، بأن نعمان حسن، وهو شخصية يتابعها نحو 2.5 مليون شخص على «إنستغرام» و928 ألفاً على «تيك توك»، وصل إلى المزرعة وطلب من طه المشاركة في تصوير مقطع فيديو مع الأسد لنشره على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب الشكوى التي قدّمها والد الضحية، منير أحمد، يُزعم أن حسن «أخرج الأسد من قفصه وبدأ تصوير مقطع فيديو»، قبل أن يهاجم الحيوان المفترس المراهق فجأة.
ونقل حسن الشاب طه إلى مستشفى خاص في المنطقة، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.
وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على حسن ومالك المزرعة، الذي عُرف باسم فياض، كما أغلقت المنشأة.
وذكرت الشرطة أن الموقوفَين حاولا إخفاء حقيقة ما جرى، وتصوير الواقعة على أنها هجوم نفّذه كلب.
وقال متحدث باسم شرطة لاهور: «لا يمكن أن يكون الشغف بتطبيق (تيك توك) أهم من حياة الإنسان».
وأضاف: «لا يُسمح لأحد بتعريض حياة البشر للخطر بذريعة الهواية أو الترفيه. وسيجري التحقيق في محاولة طمس الحقائق، وفي جميع جوانب الإهمال».
وأفادت الشرطة بأنها تحقق في ما إذا كانت المنشأة تمتلك تصريحاً لاقتناء الحيوان المفترس، وما إذا كانت قد التزمت بإجراءات السلامة المعتمدة.
وتضم حسابات حسن على منصات التواصل الاجتماعي مئات المقاطع المصوّرة التي يظهر فيها وهو يتفاعل مع حيوانات من فصيلة السنوريات الكبيرة، ويشاركها أحياناً في ألعاب تتسم بالخشونة.
وفي باكستان، يُعد اقتناء الأسود والفهود والنمور وحيوانات البوما والجاغوار رمزاً للمكانة الاجتماعية. ويُسمح قانوناً باقتناء هذه الحيوانات، شريطة تسجيلها ودفع رسوم. ومع ذلك، تشترط اللوائح إبقاء هذه الحيوانات خارج حدود المدن.
وفي يناير (كانون الثاني)، فقد صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات ذراعه إثر هجوم أسد أليف عليه داخل مزرعة خاصة لتربية الحيوانات بمدينة لاهور.
وفي حادثة أخرى، أُصيبت فتاة بجروح بعدما هرب أسد كان يُربّى حيواناً أليفاً، أثناء نقله على متن عربة «ريكشة».
وكانت السلطات قد شنّت، العام الماضي، حملة لمكافحة تربية الأسود بصورة غير قانونية بوصفها حيوانات أليفة، عقب حادثة شهدتها مدينة لاهور، هرب خلالها أسد وتسبّب في إصابة امرأة وطفليها.
حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني مواطنة طرابلسيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340925-%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
اكتشف الطرابلسيون بمناسبة زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لمدينتهم، أن حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تسكن بينهم.
فقد استهل إردوغان جولته في مدينة طرابلس، يوم الجمعة، بزيارة مواطنته سلمى السباعي، حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني، وسط استغراب كثيرين، وتساؤلهم حول السيدة التي قصدها الزائر التركي.
جاء اللقاء مع سلمى السباعي في اليوم الثاني له في لبنان، في منزلها في حي وسط طرابلس، حيث وجد عدد من أفراد العائلة، لا سيما ولديها الموجودين في لبنان، أحدهما باسم السباعي الذي وصف الزيارة بأنها «جلبت لأسرتنا السعادة».
واعتادت العائلة زيارة سفراء تركيا لدى لبنان، لكنها المرة الأولى التي تأتي فيها شخصية على هذا المستوى. وسلمي السباعي هي الحفيدة من الجيل الرابع للسلطان عبد الحميد من سلالة ابنه البكر محمد سليم، وحفيدة هذا الأخير نميكة التي تزوجت في قصر يلدز من علي كنعان بيك، واضطرا كما بقية أفراد العائلة للرحيل عن تركيا، والإقامة في طرابلس التي عاشا فيها وبقيت سلالتهما إلى اليوم.
ويصف باسم السباعي حياة عائلته بأنها كانت بسيطة وفيها كثير من الخفر، «بسبب الخوف من التعرض للأذى بعد مقتل عدد من أفرادها الذين كانوا سفراء حينها على أيدي أرمن». أما والدته سلمى التي بلغت تسعينها اليوم، فقد بقيت تركية رغم زواجها من الطرابلسي نوري السباعي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في بيتنا، لم تشاهد أمي يوماً المحطات اللبنانية، بل تتابع القنوات التلفزيونية التركية. وبقيت هي وأهلها يتحدثون التركية، وعاشوا عاداتهم التي حملوها معهم». ورغم أنهم حصلوا على الجنسية اللبنانية، فإنهم استعادوا أيضاً جنسيتهم التركية فيما بعد، وسمح للنساء بالعودة لزيارة بلادهن عام 1954، قبل أن يسمح للرجال في وقت متأخر. «أمي تتحدث العثمانية القديمة، فيما التركية التي كان يتحدثها الضيف بلال إردوغان لا تتطابق تماماً مع التي لا تزال تتحدثها أمي».
الحفيدة سلمى حاولت جاهدة متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد، لكنها كانت في كل مرة تبكي بفيض من الحزن، وتطفئ جهازها، قائلة إنها لا تتحمل رؤية ما تعرض له جدها من إجحاف.
ويخبرنا باسم السباعي عن زيارة خاصة قامت بها عائلة السلطان عبد الحميد الموجودة في لبنان إلى تركيا عام 2015 بدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان: «كنا نحو 25 شخصاً، استقبلونا استقبال الملوك بدءاً من الطائرة، وفي الفنادق. فتحت لنا القصور، وواكبنا رجال الأمن، وأقيمت لنا المآدب، ونظمت لنا الجولات في الأماكن التي عاش فيها أجدادنا. تلك كانت زيارة لا تنسى».
استمرت «زيارة بلال إردوغان ربع ساعة، لكنها رفعت معنوياتنا»، يقول باسم السباعي. «فضريبة النفي التي دفعها أجدادي كانت غالية جداً. طردوا من حياة القصور المترفة، وعاش بعضهم في باريس حمّالين ينقلون الشنط، وسائقي سيارات أجرة».
الحفيدة سلمى كانت تزور كل صيف إسطنبول بعد أن استرجعت بعض إرثها وبات لها بيت هناك، تقيم لأشهر ثم تعود، لكن خالتها وخالها، توفيا وكانا آخر من تبقى لها من العائلة هناك، ولم تعد ترغب في العودة. أما الجيل الخامس الذي ينتمي إليه باسم، فينظر إلى ماضي العائلة بحزن. أما عما بقي لهم في تركيا، فيخبرنا أنها الجذور، والتاريخ، وكذلك إرث السلطان عبد الحميد وتركته التي لم تقسّم بعد. كانت له أملاك كثيرة، قبل توليه السلطة، وهذه منعت عن ورثته، ويبدو أن ثمة تسوية تجري لإعادتها لأصحابها.
وهذه ليست السلالة الوحيدة للسلطان عبد الحميد في لبنان، إذ إن نجله الأصغر الأمير عابدين، كان قد ترك تركيا وأقام في جونية شمال لبنان، وتوفي وليست له ذرية.
وتنتمي السباعي إلى الجيل الرابع من أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني، وهي مولودة في دمشق عام 1937، وحفيدة أمينة نميكة إيسين، إحدى حفيدات السلطان. وكانت قد تحدثت في مقابلة مع وكالة «الأناضول» عام 2015 عن الظروف الصعبة التي عاشها أفراد من العائلة العثمانية بعد مغادرتهم تركيا عام 1924، واستقرار بعضهم في باريس.
وأظهرت المقابلة احتفاظها بمقتنيات عائلية تعود إلى الحقبة العثمانية، بينها أوسمة وسرير نُقل من قصر يلدز، فيما حصلت على الجنسية التركية عام 2010.
وسبق أن استقبلت السباعي عام 2017 قريبها أورخان عثمان أوغلو، أحد أحفاد السلطان، في لقاء جمعهما بعد انقطاع منذ عام 2004، واستعادا خلاله ذكريات العائلة التي توزّع أفرادها على بلدان عدة.
«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340891-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84
«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»
فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
يفيض الفيلم الوثائقي الطويل «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» بعذوبة وسحر الفن والموسيقى، إذ تصحبنا السوبرانو المصرية فاطمة سعيد في رحلة تستعيد من خلالها أعمال «موسيقار الأجيال» وحياته وتأثيره في الموسيقى الشرقية والغناء العربي. وتسعى أيضاً من خلال المشروع إلى المساهمة في الحفاظ على إرثه المهدد بالاندثار في ظل غياب تدوين النوت الموسيقية لكثير من مؤلفاته. وتعمل فاطمة سعيد على نشر إبداعات موسيقار «الأجيال» محمد عبد الوهاب، في مصر والوطن العربي وفي أوروبا، ولا سيما ألمانيا حيث تُقيم، ونجحت في تقديم كنوزه الموسيقية على أكبر وأهم مسارح برلين، ليتفاعل معها الجمهور الألماني ويردد بعض مقاطعها.
ونال الفيلم بعد عرضه العالمي الأول، الخميس، إعجاب الجمهور الذي استقبله بتصفيق متواصل أثناء وبعد عرضه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. ويشارك العمل ضمن العروض الخاصة «خارج المسابقة» بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حالياً، ويستمر حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
الفيلم إنتاج ألماني مصري مشترك، وأخرجه الألماني رالف بليجر، ويندرج ضمن مشروع أطلقته فاطمة سعيد بالتعاون مع جامعة «إكسفورد» ومع أسرة الموسيقار الراحل، يهدف لحفظ تراثه الموسيقي وإتاحته للأجيال الجديدة.
رحلة البحث عن الموسيقار
تخوض فاطمة سعيد مغامرة، تنتقل فيها بين كل من القاهرة وبرلين، تبحث عن سبل الحفاظ على موسيقى محمد عبد الوهاب، ونشرها، تغني له في «مترو برلين» وفي شوارعها، فتحظى بتصفيق الجمهور، تؤكد أن شغفها بعبد الوهاب الذي تُعده رائد الفيلم الغنائي، بدأ مع ترديدها لأغنياته مع والدها وهي طفلة، وتشعر أن موسيقاه تُقربها لمصر. تتوقف سعيد عند أغنيات أفلامه، وألحانه لكبار المطربين، وتبهرها أغنية «أنا لك على طول»، التي يقدمها الفيلم في مقطع بصوت عبد الحليم، وتارة بصوتها، تغنيها بكلمات إيطالية، فتبهر جمهوراً لم يسمع عن عبد الوهاب.
وترى أن عبد الوهاب كان مولعاً بموسيقى ورقصة «التانغو»، فتظهر في مشهد وهي تشارك راقصاً ألمانياً في حفل ببرلين أداء رقصة على موسيقى أغنية ليلى مراد «ماليش أمل في الدنيا دي» التي ظهر فيها تأثر الموسيقار الكبير بالتانغو. وبينما بدا الجمهور متحفظاً في البداية، سرعان ما تفاعل معها بقوة ليختتم المشهد بالتصفيق الحار.
في الفيلم تتجه فاطمة سعيد إلي حي «باب الشعرية»، حيث ولد ونشأ محمد عبد الوهاب، باحثة عن المنزل الذي شهد بداياته وتمثاله الذي يقع بميدان باب الشعرية. وتتحدث عن أغانيه الوطنية قائلة إنه لم يشدُ بها فقط لمصر، بل للوطن العربي، وترى أنها تحمل الطابع العاطفي الذي يميز أغنياته الرومانسية. خلال الرحلة تتخذ فاطمة سعيد أدواراً مختلفة، فهي مذيعة تارة، وممثلة تارة أخرى.
عائلة الموسيقار
وتواصل السوبرانو المصرية رحلتها في الفيلم، وتقابل عمر محمد خليل حفيد موسيقار الأجيال الذي يتحدث عن اهتمام أسرته بالحفاظ على إرث جده. وفي مشاهد أخرى تلتقي ابنتيه؛ عصمت وعفت، اللتين ترويان أنه كثيراً ما كان يصيغ ألحانه وهو جالس بينهم. تنهي فاطمة سعيد الرحلة بزيارة متحف محمد عبد الوهاب بوسط القاهرة، وتزور استديوهات الإذاعة بمبنى ماسبيرو، التي شهدت تسجيل بعض أشهر أعماله.
ورغم أن محمد عبد الوهاب رحل عن الدنيا في عام مولدها (1991)، لكن فاطمة سعيد تحمل طموحاً كبيراً بإيصال موسيقاه لخارج حدود العالم العربي، وترى أنه قدّم منجزات فريدة في عالم الموسيقى والغناء كان سابقاً فيها عصره. وتنجح في تقديم حفل لألحانه بأهم قاعات الموسيقى «كونسيرت هاوس» ببرلين.
يختتم الفيلم بلقطة تجمع فاطمة سعيد ووالدها، وهما يغنيان «عيني بترف» من ألحان محمد عبد الوهاب وغناء ليلى مراد.
تحديات
وعقب انتهاء العرض، تحدثت فاطمة سعيد مع الجمهور عن التحديات التي صاحبت إنجاز الفيلم، موضحة أن تصويره استغرق 4 سنوات، وهي فترة طويلة اضطرت فيها للتنقل بين القاهرة وبرلين بشكل مستمر بالتوازي مع ارتباطاتها الموسيقية.
كما أشارت إلى أن التجربة شكّلت أولى خطواتها في مجال التمثيل، لكنها اعتبرت التجربة ممتعة جداً على حد تعبيرها.
لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء
وعلّق الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، مؤكداً أنه من محبي عبد الوهاب، وأنه عرفه عن قرب كما قدمه في حفله الأخير بلندن. وذكر أن فاطمة سعيدة أخبرته برغبتها في أن يكون العرض الأول للفيلم بمهرجان القاهرة، ورغم أن وقت التسجيل قد انتهى، فإنه طلب فتح باب التقديم من جديد لأجل الفيلم الذي شاهد مقاطع غير مكتملة جذبته بشدة، وطلب تأليف قطعة موسيقية تصاحب عرض الفيلم في المهرجان.
ولفت فهمي، في كلمته، إلى أن عبد الوهاب لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء خلال السنوات الأخيرة، ولفت إلى غياب أعمال سينمائية ومسلسلات درامية تتناول سيرته وإرثه الفني الغنائي والسينمائي، مشيداً بجهود فاطمة سعيد ومخرج الفيلم.
وخطف المخرج رالف بيلجر الأنظار على مسرح الأوبرا حين ظهر واضعاً كوفية فلسطينية، وقال إن ولعه بموسيقى عبد الوهاب واهتمام فاطمة سعيد جعلاه يتحمس للفيلم، خصوصاً في ظل اهتمامه بتقديم أفلام عن موسيقيين عظام على غرار بيتهوفن وتشايكوفسكي.
وثائقي وروائي
وقال الناقد المغربي خالد الخضري إن الفيلم يتجاوز التوثيق، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «رأيي أنه ليس وثائقياً فقط، يكشف لنا مسيرة عبد الوهاب ويستعيد ألحانه، لكنه أيضاً فيلم روائي يتميز بحيوية وتغمره الموسيقى والأغنيات الخالدة»، مؤكداً أن هذا الفيلم جعلنا نحب عبد الوهاب وموسيقاه أكثر، ونُعيد اكتشافه كموسيقي ترك أثراً خالداً في الغناء العربي، كما أكد الخضري أن «الفيلم يكشف عن موهبة بطلته، ليس في الغناء فقط، بل التمثيل أيضاً».
وجمع الموسيقار محمد عبد الوهاب، المولود عام 1901، بين الغناء والتلحين والتمثيل، وكان قد بدأ الغناء في سن 17 وتبناه الشاعر الكبير أحمد شوقي منذ نبوغه المبكر.
وتغنى بألحان عبد الوهاب، الذي لقب بـ«موسيقار الأجيال»، كبار المطربين المصريين والعرب، من بينهم أم كلثوم وفيروز، وليلى مراد، وعبد الحليم حافظ، ونجاة، وصباح، وفايزة أحمد.