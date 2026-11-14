فيديو لـ«تيك توك» ينتهي بمأساة... أسد يفترس شاباً في باكستان

لقي شاب باكستاني حتفه إثر هجوم أسد عليه أثناء تصوير مقطع فيديو لتطبيق «تيك توك»، في مزرعة خاصة لتربية الحيوانات في مدينة لاهور، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وذكرت تقارير أن الضحية، ويُدعى طه ويبلغ من العمر 19 عاماً، كان يعمل في المزرعة الواقعة بمنطقة لاهنا.

ووقعت الحادثة نحو الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً عن بلاغ قُدّم إلى الشرطة، بأن نعمان حسن، وهو شخصية يتابعها نحو 2.5 مليون شخص على «إنستغرام» و928 ألفاً على «تيك توك»، وصل إلى المزرعة وطلب من طه المشاركة في تصوير مقطع فيديو مع الأسد لنشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الشكوى التي قدّمها والد الضحية، منير أحمد، يُزعم أن حسن «أخرج الأسد من قفصه وبدأ تصوير مقطع فيديو»، قبل أن يهاجم الحيوان المفترس المراهق فجأة.

ونقل حسن الشاب طه إلى مستشفى خاص في المنطقة، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على حسن ومالك المزرعة، الذي عُرف باسم فياض، كما أغلقت المنشأة.

وذكرت الشرطة أن الموقوفَين حاولا إخفاء حقيقة ما جرى، وتصوير الواقعة على أنها هجوم نفّذه كلب.

وقال متحدث باسم شرطة لاهور: «لا يمكن أن يكون الشغف بتطبيق (تيك توك) أهم من حياة الإنسان».

وأضاف: «لا يُسمح لأحد بتعريض حياة البشر للخطر بذريعة الهواية أو الترفيه. وسيجري التحقيق في محاولة طمس الحقائق، وفي جميع جوانب الإهمال».

وأفادت الشرطة بأنها تحقق في ما إذا كانت المنشأة تمتلك تصريحاً لاقتناء الحيوان المفترس، وما إذا كانت قد التزمت بإجراءات السلامة المعتمدة.

وتضم حسابات حسن على منصات التواصل الاجتماعي مئات المقاطع المصوّرة التي يظهر فيها وهو يتفاعل مع حيوانات من فصيلة السنوريات الكبيرة، ويشاركها أحياناً في ألعاب تتسم بالخشونة.

وفي باكستان، يُعد اقتناء الأسود والفهود والنمور وحيوانات البوما والجاغوار رمزاً للمكانة الاجتماعية. ويُسمح قانوناً باقتناء هذه الحيوانات، شريطة تسجيلها ودفع رسوم. ومع ذلك، تشترط اللوائح إبقاء هذه الحيوانات خارج حدود المدن.

وفي يناير (كانون الثاني)، فقد صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات ذراعه إثر هجوم أسد أليف عليه داخل مزرعة خاصة لتربية الحيوانات بمدينة لاهور.

وفي حادثة أخرى، أُصيبت فتاة بجروح بعدما هرب أسد كان يُربّى حيواناً أليفاً، أثناء نقله على متن عربة «ريكشة».

وكانت السلطات قد شنّت، العام الماضي، حملة لمكافحة تربية الأسود بصورة غير قانونية بوصفها حيوانات أليفة، عقب حادثة شهدتها مدينة لاهور، هرب خلالها أسد وتسبّب في إصابة امرأة وطفليها.