قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، اليوم الخميس، إنه توصل إلى تسوية لخلاف مع حزب يساري كان يشكل تحدياً أمام مسعاه لتشكيل حكومة جديدة، والإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت الشهر الماضي.

وعلق حزب «الديمقراطيين» اليساري، هذا الأسبوع، محادثاته مع حزب «يشار» المنتمي لتيار يمين الوسط بزعامة آيزنكوت، معبراً عن استيائه من المفاوضات المستمرة بين الحزب وحزب «ليكود» اليميني بزعامة نتنياهو لاستكشاف إمكانية تشكيل حكومة وحدة.

وكلف الرئيس الإسرائيلي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، لكنه يواجه حتى الآن صعوبات في تشكيل ائتلاف حاكم. ‌فالتكتل المتوقع أن يستند ‌إليه، والذي يضم حزب «الديمقراطيين»، لا يملك أغلبية ​برلمانية، وأي ‌انشقاق محتمل من ​شأنه أن يعقد بشكل كبير طريقه إلى السلطة.

وقال آيزنكوت، في بيان، صباح اليوم الخميس، إن المفاوضات بين حزب «يشار» و«الديمقراطيين» استؤنفت. وأضاف: «ستتواصل هذا الصباح المناقشات المكثفة الرامية إلى استكمال اتفاق الائتلاف»، وفقاً لوكالة «رويترز».

ولم يصدر حزب «الديمقراطيين» أو زعيمه يائير غولان تعليقاً بعد.

طريق معقد نحو السلطة

تأتي المفاوضات الشاقة بشأن تشكيل الائتلاف في أعقاب انتخابات غير حاسمة أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، لم تسفر عن فوز واضح لآيزنكوت، أو نتنياهو. وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) لمحاولة تشكيل حكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)

وحصل هو ‌وشركاؤه المفترضون على 48 مقعداً في الانتخابات، ‌وهو ما يقل كثيراً عن الأغلبية المطلوبة في الكنيست المؤلف ​من 120 مقعداً. أما نتنياهو وتحالفه التقليدي ‌من الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية اليهودية المتشددة فحصلوا على 53 مقعداً، وهو أيضاً ‌أقل من الأغلبية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، وفي خطوة قد تعزز فرصه في تشكيل ائتلاف، أعلن آيزنكوت أنه توصل مع أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، إلى اتفاق يقضي بانضمام حزبيهما رسمياً إلى ائتلاف واحد.

ويعد ليبرمان من أبرز منتقدي الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، رغم أن أحد هذه الأحزاب ‌أبدى انفتاحاً على التحالف مع آيزنكوت. كما دأب على استبعاد التحالف مع الحزبين العربيين في إسرائيل، اللذين يمنح مجموع مقاعدهما البالغ 19 مقعداً آيزنكوت أغلبية مريحة.

لكن هذا الأسبوع، بدا أن ليبرمان قد خفف من حدة موقفه، إذ قال في مقابلة مع «هيئة البث العامة» الإسرائيلية (راديو كان) إن حكومة تضم حزب «يهدوت هتوراه» (يهودية التوراة المتحدة) الديني المتشدد وتحظى بدعم «أغلبية يهودية واضحة» قد ترى النور بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ومثل يائير غولان، رفض ليبرمان محادثات الوحدة مع حزب «ليكود» بزعامة نتنياهو. وقال ليبرمان: «ستكون هناك حكومة ذات أغلبية يهودية».

ويمكن أن يفتح ذلك الباب أمام تشكيل حكومة أقلية تضم 55 مقعداً، تتألف من تكتل آيزنكوت، وحزب «يهدوت هتوراه»، وتحظى بدعم خارجي من القائمة العربية المتحدة التي تملك ثمانية مقاعد.

لكن تشكيل مثل هذا الائتلاف سيكون أمراً معقداً، إذ من المرجح أن يكون على آيزنكوت وليبرمان وشركائهما التوصل إلى تسوية مع «يهدوت هتوراه» بشأن قانون يلزم ​طلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددة بأداء الخدمة ​العسكرية.

وتعهد آيزنكوت وحلفاؤه خلال الحملة الانتخابية بإنهاء إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد الإجباري، في حين يعارض قادة التيار اليهودي المتشدد هذا التجنيد بشدة.