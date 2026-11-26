رصد معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن أعمال بناء سريعة في منشأة إيرانية محصنة داخل جبل بمنطقة بهجت آباد وسط البلاد، في منتصف المسافة بين موقع أصفهان النووي ومنشأة نطنز.

وقال المعهد، في سلسلة منشورات على منصة «إكس» الأربعاء، إن وظيفة المنشأة غير واضحة، لكنها قد ترتبط بأغراض عسكرية مثل الصواريخ أو منظومات أسلحة رئيسية أخرى، مضيفاً أن «غرضاً نووياً لا يمكن استبعاده».

واستند المعهد في تقديره إلى مستوى تأمين الموقع وطبيعة البناء ووتيرته والممارسات الإيرانية السابقة، مشيراً إلى أن التقييم الدقيق يحتاج إلى مزيد من المعلومات.

صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر أعمال بناء منشأة بهجت آباد المحصنة داخل جبل، على مسافة 62 كيلومتراً من كل من موقع أصفهان النووي وجبل الفأس قرب نطنز (فانتور/معهد العلوم والأمن الدولي)

وأوضح أن إيران أقامت كثيراً من المنشآت المحصنة المتفرقة من هذا النوع، لكن منشأة بهجت آباد تتميز بوتيرة بناء غير معتادة.

وتبعد المنشأة 62 كيلومتراً عن كل من موقع أصفهان وجبل «كولنغ غاز لا»، المعروف باسم «جبل الفأس»، قرب نطنز، بحسب المعهد.

تسلسل البناء

وأظهرت صور القمر الأوروبي «سنتينل-2»، التي راجعتها شركة «فانتور» لصور الأقمار الاصطناعية، أن أولى أعمال التجريف بدأت بين 7 و12 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في ما أصبح لاحقاً المنطقة الإدارية ومدخل المنشأة.

وفي 11 يناير (كانون الثاني) 2026 بدأ شق طريق يربط هذه المنطقة بموقع مجمع الأنفاق.

ورُصد أول نشاط في منطقة الأنفاق الشرقية في 3 أبريل (نيسان)، ثم ظهر ركام الحفر في 28 أبريل، وبدأت معالم منطقة الأنفاق الغربية تتشكل في 12 يونيو (حزيران).

وتُظهر صورة التقطتها «فانتور» الثلاثاء، ونشرها المعهد مع شروح لمواقع المنشأة الرئيسية، أن إيران بدأت أخيراً تركيب الحاجز الأمني الخارجي.

وقدّر المعهد أن المساحة داخل المحيط الأمني الخارجي ستبلغ نحو 5 آلاف هكتار، أي نحو 50 كيلومتراً مربعاً، عند اكتماله، وهي مساحة الموقع كله لا المنشآت المبنية.

وقال المعهد إنه سينشر في تقرير لاحق مزيداً من الصور التي توثق تفاصيل الموقع وتقدم البناء منذ 2025.

وأبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الفصلي هذا الشهر، «قلقاً متزايداً» لأنها «لا تعرف الموقع الدقيق» لمنشأة تخصيب أعلنتها إيران في أصفهان، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية، بحسب «رويترز».

ولم يتضح من تقرير المعهد ما إذا كانت لمنشأة بهجت آباد صلة بمنشأة أصفهان، أو بالمواد النووية التي تسعى الوكالة إلى التحقق من مصيرها.

صورة بالأقمار الاصطناعية توضح مواقع الأنفاق الشرقية والغربية والمرافق الإدارية في منشأة بهجت آباد، التي بدأت أعمال إنشائها في ديسمبر 2025 (فانتور/معهد العلوم والأمن الدولي)

لا وصول للمفتشين

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الوكالة لم تتلقَّ من إيران أي معلومات عن موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تصل إلى أي منها باستثناء محطة بوشهر.

وأضاف، في مؤتمر صحافي في فيينا، أن لدى إيران «الكثير من المواد النووية» غير الخاضعة للتحقق: «لا نستطيع القول أين هي، ولا نستطيع القول ماذا حدث لها».

وأشار إلى أن الوكالة فقدت منذ نحو 18 شهراً «استمرارية المعرفة» بمخزونات اليورانيوم المخصب حتى 60 في المائة، وقال إن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق سياسي أوسع.

وكانت الوكالة قد قدّرت، قبل ضربات يونيو 2025، أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك أمام مجلس المحافظين في 19 نوفمبر، إنه لا يوجد حالياً عائق فني يمنع عودة المفتشين إلى المنشآت الإيرانية المتضررة.

وأضافت الدول الأربع أن تنفيذ اتفاق الضمانات «لا يمكن تعليقه من جانب واحد»، وحثت طهران على التعامل مع الوكالة «دون مزيد من التأخير».

وقال المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف، في 18 نوفمبر، إن استعادة التحقق الكامل لا تتحقق عبر الإجراءات الفنية وحدها، وإن المطلوب أولاً وقف الأعمال العدائية وتقديم واشنطن وتل أبيب ضمانات بعدم استخدام القوة.

وربط بيان مشترك لإيران والصين وروسيا، في اليوم نفسه، استئناف أنشطة التحقق بإنهاء الأعمال العدائية بشكل شامل، وتقديم ضمانات موثوقة بعدم تكرار الهجمات.

صورة بالأقمار الاصطناعية توضح مواقع الأنفاق الشرقية والغربية والمرافق الإدارية في منشأة بهجت آباد، التي بدأت أعمال إنشائها في ديسمبر 2025 (فانتور/معهد العلوم والأمن الدولي)

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، قبل اجتماع المجلس، إن بلاده لن تمنح الوكالة حق الوصول إلى المنشآت «حتى تُلبّى شروط إيران وتنتهي الحرب بشكل دائم».

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.