أعرب علي الحسين، لاعب الفيحاء، عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكداً أنها تمثل دافعاً كبيراً له لمواصلة العمل وتقديم مستويات مميزة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحسين، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن المحافظة على مستواه وتطوير أدائه كانا محور تفكيره خلال الجولات الماضية، مقدماً شكره لزملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري على دعمهم المستمر، ومشيراً إلى أن طموحه يتمثل في مواصلة التطور والإسهام في تحقيق أهداف الفريق بتعاون الجميع.

وعن مواجهة القادسية، الجمعة، في الخبر، أكد الحسين أن فريقه يدرك قوة المنافس وما يمتلكه من عناصر مميزة، مشدداً على أهمية الاستعداد الجيد والتركيز العالي للظفر بالنقاط الثلاث وإسعاد جماهير الفيحاء ومواصلة حصد النقاط.

وكان الفيحاء قد وصل إلى مدينة الخبر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، على أن يستأنف تدريباته، الخميس، استعداداً لمواجهة القادسية.

ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما حقق الفوز في ديربي سدير قبل فترة التوقف الأخيرة.