تعود عجلة منافسات الدوري السعودي للمحترفين للدوران من جديد، الخميس، بعد توقفها منذ في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ بسبب أيام «فيفا» الدولية وخوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك إعادة جدولة المباريات المترتبة على قرار تأجيل بطولة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية إلى ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل بعد أن كان من المقرر إقامتها نهاية العام الحالي.

وتنطلق منافسات الجولة الـ13، بثلاث مواجهات تحمل أهمية كبيرة في سباق تحسين المراكز والابتعاد عن مناطق الخطر؛ إذ يحلّ الشباب ضيفاً على أبها، في حين يستقبل الفتح نظيره الرياض في الأحساء، ويلتقي الفيصلي ضيفه الدرعية في بريدة.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، يحلّ الشباب ضيفاً على نظيره أبها في مواجهة يتطلع من خلالها إلى تحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم، والتقدم خطوات إضافية في لائحة الترتيب، بعدما ابتعد عن دائرة المنافسة على المراكز الأولى.

ويحتل الشباب المركز العاشر برصيد 14 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات مقابل ثلاث هزائم، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، في الوقت الذي تبدو فيه حصيلته النقطية أقل من تطلعات جماهيره.

ورغم ابتعاد الشباب عن فرق المقدمة، فإنه يملك حصيلة تهديفية جيدة، بعدما نجح في تسجيل 20 هدفاً خلال 11 مباراة، غير أن كثرة التعادلات أسهمت في إهداره كثيراً من النقاط.

ويتطلع الشباب إلى استثمار مواجهة متذيل الترتيب لتحقيق انتصار يرفع رصيده إلى 17 نقطة، ويمنحه فرصة التقدم إلى المركز الثامن مؤقتاً، في ظل تقارب الرصيد النقطي بين فرق وسط الترتيب.

أما أبها، فيدخل المواجهة وسط ظروف صعبة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار منذ انطلاق الموسم، مكتفياً بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مقابل ثماني هزائم، ليقبع في المركز الأخير بلائحة الترتيب.

ورغم نجاح أبها في الخروج بنقطة ثمينة أمام الاتحاد في الجولة الماضية، بعدما تعادل معه بهدف لمثله، فإن الفريق لا يزال في حاجة إلى تحقيق انتصاره الأول، خصوصاً في ظل اتساع الفارق بينه وبين مراكز الأمان.

ويأمل أبها استثمار إقامة المواجهة على أرضه وبين جماهيره للبناء على تعادله الأخير أمام الاتحاد، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية في رحلة البحث عن البقاء بين الكبار.

وفي الأحساء، سيكون الفتح أمام اختبار مهم عندما يستضيف نظيره الرياض على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض إلى وضع حد لنزيف النقاط والبدء في رحلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويعيش الفتح موسماً صعباً؛ إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد ست نقاط، بعدما حقق انتصاراً وحيداً خلال 12 مباراة، مقابل ثلاثة تعادلات وثماني هزائم، كان آخرها أمام الهلال بهدفين دون رد.

ويعاني الفتح على الصعيدين الهجومي والدفاعي، بعدما اكتفى بتسجيل عشرة أهداف، في الوقت الذي استقبلت فيه شباكه 25 هدفاً، وهي أرقام تعكس حجم التحديات التي يواجهها الفريق هذا الموسم.

ويدرك الفتح أهمية المواجهة أمام الرياض؛ كون الأخير أحد الفرق التي لا تبتعد كثيراً عن مناطق الخطر؛ إذ إن الفوز سيقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط، ويمنح الفريق الأحسائي فرصة الاقتراب من الفرق التي تسبقه في الترتيب.

من جانبه، يدخل الرياض المواجهة بحثاً عن التعويض، بعدما تعرض لخسارة ثقيلة أمام القادسية بسداسية نظيفة في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي يسعى الفريق إلى تجاوز آثارها سريعاً.

أبها لاستغلال إقامة المباراة على أرضه (نادي أبها)

ويحتل الرياض المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، ويتطلع إلى تحقيق انتصار يمنحه مزيداً من الأمان بعيداً عن المراكز المتأخرة.

وفي بريدة، يستضيف الفيصلي نظيره الدرعية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة يتطلع من خلالها العنابي إلى استعادة توازنه عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام غريمه الفيحاء في ديربي سدير بالجولة الماضية.

ويحتل الفيصلي المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط، بعدما حقق انتصارين وأربعة تعادلات مقابل ست هزائم، ويبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط؛ ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة إليه.

أما الدرعية، فيتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات عقب خسارته أمام نيوم بنتيجة 2 - 1 في الجولة الماضية، ومواصلة حضوره في النصف الأعلى من لائحة الترتيب.

ويحتل الدرعية المركز الثامن برصيد 15 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم، ويملك سجلاً دفاعياً جيداً مقارنة بفرق وسط الترتيب، بعدما استقبلت شباكه 13 هدفاً فقط خلال 12 مباراة.

غير أن الفريق يعاني من محدودية حصيلته الهجومية، بعدما اكتفى بتسجيل عشرة أهداف، وهو ما يتطلع إلى تحسينه أمام الفيصلي الذي استقبلت شباكه 24 هدفاً هذا الموسم.