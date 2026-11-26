استيقظت طفلة سعودية تُدعى لبنى الحربي، صباح أحد الأيام على فاجعة وفاة أحد أقارب عائلتها خارج المملكة، متأثراً بجراحه نتيجة لغم أرضي وُصف بـ«المنسي»، لتبدأ من هذه القصة عملية بحث علمي واسع للحد من الظواهر السامة بما فيها الألغام في ذهن الطفلة السعودية.

ومن فكرة توظيف الروبوتات في مراقبة البيئة والتعرف على الأجسام المحيطة، طوّرت لاحقاً المبتكرة السعودية لبنى الحربي (17 عاماً) نموذجاً روبوتياً يحمل اسم «إيكوغارد» (EcoGuard)، يجمع بين استشعار المعادن ومراقبة جودة الهواء وقياس المسافات إلى العوائق، في مشروع عرضته خلال معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، بالعاصمة السعودية الرياض.

لبنى الحربي مع والدها على هامش «سيف» (تصوير: تركي العقيلي)

ويقوم المشروع الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على شرحه من المطوّرة الحربي، على فكرة جمع وظائف استشعار متعددة داخل روبوت متحرك، يستطيع التقاط قراءات أولية من البيئة المحيطة، وتنبيه المستخدم إليها، بما يتيح استكشاف إمكانات الاستفادة من التقنيات الحديثة في أعمال المراقبة البيئية والسلامة.

ويعتمد النموذج الذي قدمته لبنى على لوحة تحكم إلكترونية من نوع «Arduino»، تتصل بمجموعة من الحساسات والأجهزة، من بينها وحدة لكشف المعادن، وحساس لمراقبة جودة الهواء، وآخر يعمل بالموجات فوق الصوتية لقياس المسافة إلى العوائق القريبة. وعندما تستجيب وحدة استشعار المعادن وفق الشروط المبرمجة، يصدر الروبوت تنبيهاً صوتياً وآخر ضوئياً باستخدام مصباح أحمر، إلى جانب عرض رسالة على شاشة إلكترونية، بينما تتيح الحساسات الأخرى قراءة مؤشرات جودة الهواء والمسافات المحيطة بالروبوت.

ولا تتوقف فكرة المشروع عند الوظائف المتاحة في نسخته الحالية؛ إذ تتطلع الحربي إلى تطويره مستقبلاً بإضافة تقنيات أكثر تطوراً من بينها رادار اختراق الأرض، الذي يُستخدم لتصوير ما تحت سطح التربة، وحساسات كيميائية متخصصة لرصد مواد مختارة في الهواء، وأجهزة استشعار حراري بالأشعة تحت الحمراء لمتابعة الاختلافات في درجات الحرارة.

وتشمل خطط التطوير كذلك تحسين دقة الحساسات ومعايرتها، وإتاحة تسجيل البيانات وإرسال القراءات لاسلكياً، وصولاً إلى واجهة موحدة تعرض المعلومات التي تجمعها تقنيات الاستشعار المختلفة.

ومع تعدد الوظائف التي يستهدفها المشروع، لا يزال «إيكوغارد» في مرحلته الأولية بوصفه نموذجاً تعليمياً وتوضيحياً، وليس جهازاً معتمداً للكشف عن الألغام أو المخاطر المتفجرة، كما أن تقنيات الرادار والاستشعار الكيميائي والحراري لا تزال ضمن التطويرات المستقبلية المقترحة، ولم تُدمج في النموذج الحالي.

ويمثل مشروع «إيكوغارد» إحدى التجارب السعودية المشاركة في المعرض، التي تسعى إلى تحويل التقنيات الإلكترونية وأجهزة الاستشعار إلى تطبيقات عملية قابلة للتطوير، عبر الجمع بين المعرفة التقنية والابتكار في مجالات المراقبة البيئية.

أكثر من 120 ألف مشارك ومشاركة في «سيف» (أكاديمية طويق)

الحربي التي تدرس في إحدى مراحل التعليم العام في السعودية، قالت معلمتاها الريم العتيبي وروان الأحمري، إن فكرتها جاءت نتيجة قصة مؤثرة لتتحول إلى ابتكار ينقذ الأرواح.

وأعربت المعلمتان عن فخرهما بدعم لبنى ومرافقتها في رحلتها نحو تحويل فكرة إنسانية إلى مشروع ابتكاري يحمل رسالة سامية، تحت اسم «Ecoguard».

وعن رحلتها قالت المعلمتان: «منذ أن طرحت لبنى فكرتها، حرصنا على احتضان شغفها وتشجيعها على تطوير مشروعها، ومساندتها في تحويل الفكرة إلى نموذج ابتكاري، من خلال التوجيه والمتابعة وتقديم الملاحظات التي تساعدها على تطوير عملها والاستعداد للمشاركة في مسابقة (سيف)».

تابعت المعلّمتان: «نؤمن بأن دور المعلم لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى اكتشاف قدرات الطلاب، والإيمان بأفكارهم، ومنحهم المساحة لتحويل طموحاتهم إلى إنجازات واقعية»، وتوقّعتا أن تصل رسالة هذا الابتكار إلى كل من يستطيع المساهمة في حماية الأرواح.

وتأتي مشاركة الحربي ضمن معرض ومسابقة «سيف»، التي تنظمها وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع «أكاديمية طويق»، ضمن الأنشطة المصاحبة للقمة العالمية للأمن والتقنية، بمشاركة أكثر من 120 ألف مشارك، يستعرضون مشاريع تتنوع بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصحة والسلامة.