تتجه أسواق رأس المال في السعودية ودول الخليج إلى أداء دور أكبر في تمويل التحول الاقتصادي، مع تنامي الاحتياجات الاستثمارية وتوسع برامج التنمية، وهو ما يتطلب، بحسب شركة «بلاك روك»، تطوير أسواق أكثر عمقاً وسيولة، وربط الثروات السيادية والمدخرات المحلية برؤوس الأموال الدولية.

وتتوقع الشركة وصول حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، بينما قد تتجاوز أصول صناديق الثروة السيادية 7 تريليونات دولار، بما يوفر قاعدة مالية واسعة لدعم الاستثمار، لكنه يضع في الوقت نفسه أسواق المنطقة أمام تحدي توسيع قدرتها على استيعاب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة.

وفي تقرير بعنوان «تمويل المرحلة المقبلة: تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي»، حددت «بلاك روك» خمس أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل حشد المدخرات المحلية طويلة الأجل، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية للأسواق وتعزيز السيولة، واستقطاب رؤوس الأموال الدولية، وتحسين الترابط بين الأسواق عبر الحدود.

الثروة السيادية وحدها لا تكفي

ترى «بلاك روك» أن صناديق الثروة السيادية ستواصل أداء دور محوري في تمويل الطموحات الاقتصادية الخليجية، غير أن تعميق الأسواق المحلية وتوسيع مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدولية سيكتسبان أهمية متزايدة في المرحلة المقبلة.

ويتيح تطوير أسواق رأس المال تنويع مصادر التمويل أمام الشركات والمشروعات، بدلاً من الاعتماد على التمويل العام أو المصرفي وحده، كما يفتح المجال أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية للمشاركة في الاستثمار طويل الأجل.

وقال كاشف رياض، رئيس استشارات الأسواق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «بلاك روك»، إن التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية يتيح فرصاً لأسواق رأس المال للاضطلاع بدور أوسع في تمويل النمو، مشيراً إلى أن المملكة أحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير منظومتها المالية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتركز على تعزيز عمق الأسواق والسيولة والترابط، بما يدعم الطموحات طويلة الأجل، لافتاً إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العامة والخاصة، ومواصلة استقطاب رؤوس الأموال الدولية، من شأنها تطوير نظام مالي أكثر تنوعاً ومرونة.

المدخرات المحلية تدخل معادلة التمويل

ولا تقتصر فرص تطوير أسواق رأس المال على جذب الاستثمارات الخارجية، إذ يشدد التقرير على أهمية توسيع قاعدة الادخار والاستثمار المحلي، بما يوفر مصادر تمويل مستقرة وطويلة الأجل، ويمنح الأفراد فرصاً أوسع للمشاركة في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى دور برامج الادخار المرتبطة بالعمل، وصناديق الاستثمار المتنوعة، والصناديق المتداولة في البورصة، والمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في توسيع المشاركة في الأسواق المالية.

ويمكن لهذه الأدوات، بحسب التقرير، أن تساعد الأسر على تعزيز أمنها المالي، بالتوازي مع تكوين قاعدة أكبر من رؤوس الأموال المحلية المتاحة لتمويل الشركات ومشروعات البنية التحتية وأولويات التنمية.

ويربط التقرير نجاح هذه المنظومة بوجود أطر تنظيمية فعَّالة، وحماية للمستثمرين، وثقافة مالية أوسع، إلى جانب بنية تحتية قوية ومرنة للأسواق، بما يعزز الثقة ويشجع الاستثمار طويل الأجل.

إصلاحات السعودية وقطر لتعميق الأسواق

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للأسواق، أشار التقرير إلى الإصلاحات التنظيمية في السعودية وقطر، التي تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين قدرات إدارة المخاطر.

وفي قطر، اتخذت هيئة الأسواق المالية خطوة لتحديث القواعد المنظمة لأسواق رأس المال من خلال قرار مجلس الهيئة رقم 8 لعام 2025، الذي وحّد وحدث القواعد المتعلقة بالطرح العام والخاص، وإدراج وتداول الأسهم والسندات والصكوك ووحدات الصناديق، إلى جانب الإفصاح وحقوق الأولوية وبناء سجل الأوامر وإعادة شراء الأسهم وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط إجراءات الطرح والإدراج، وتعزيز حماية المستثمرين، ومواءمة الإطار التنظيمي مع المعايير الدولية.

أما في السعودية، فقد واصلت المملكة تطوير منظومة السوق المالية، بما في ذلك إلغاء متطلبات المستثمر الأجنبي المؤهل وتحرير الوصول المباشر للمستثمرين الأجانب إلى السوق، وهو ما وسَّع المشاركة الدولية.

كما شملت جهود التطوير سوق المشتقات المدرجة، بما في ذلك العقود المستقبلية على المؤشرات والأسهم الفردية، بما يعزز أدوات التحوُّط وإدارة المخاطر ويوفر خيارات استثمارية أوسع.

ويرى التقرير أن الإصلاحات في البلدين تسهم في بناء أطر سوقية أكثر وضوحاً ومواءمة مع المعايير الدولية، بما يدعم زيادة قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز مشاركة المستثمرين، وتحسين تخصيص رؤوس الأموال طويلة الأجل.

أسواق أعمق لتمويل القطاع الخاص

ومع استمرار السعودية في تنفيذ برامجها الاستثمارية الوطنية الكبرى وتطوير قطاعها الخاص، يمكن لأسواق رأس المال المحلية أن تؤدي دوراً أكبر في تنويع مصادر التمويل ودعم نمو الشركات واستقطاب الاستثمارات الدولية.

ويؤكد التقرير أن توسيع الفرص الاستثمارية وتطوير البنية التحتية للأسواق ينبغي أن يتقدما بالتوازي مع تعزيز السيولة والترابط مع الأسواق العالمية، بما يتيح للمنطقة الاستفادة بصورة أكثر كفاءة من ثرواتها السيادية ومدخراتها المحلية وتدفقات الاستثمار الدولي.

وخلصت «بلاك روك» إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي ستعتمد على تحقيق تقدم متكامل في منظومات الادخار، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز النفاذ عبر الحدود، بما يدعم تمويل التحول الاقتصادي ويوسع مشاركة المستثمرين في ثمار النمو.