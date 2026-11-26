لم يعد الغلاء في لبنان يُقاس فقط بما تسجله الأسعار من ارتفاعات، بل بما يفرضه يومياً من تغييرات في حياة الأسر وخياراتها الاستهلاكية. فمع تآكل القدرة الشرائية واتساع الهوة بين المداخيل وتكلفة المعيشة، باتت عائلات كثيرة تعيد حساب نفقاتها بنداً بنداً، وتستغني عن سلع اعتادت شراءها، أو تستبدل بها خيارات أقل تكلفة، في محاولة لتأمين الضروريات حتى موعد الراتب التالي. ومع امتداد هذه الضغوط إلى شرائح من الطبقة المتوسطة، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الفقر وتدهور الأمن الغذائي.

وتعكس جولات التسوّق الدورية حجم التحوّل في سلوك المستهلكين، مع تزايد لجوء المقيمين في لبنان إلى خيارات أكثر تقشفاً تحت وطأة الضغوط المعيشية المتراكمة. ويأتي ذلك نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمداخيل في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاضطرابات الداخلية المستمرة وتقلّص الأنشطة الاقتصادية، في أعقاب جولات الحرب المتكررة على مدى ثلاث سنوات متتالية.

ولا تحتاج المقارنة بين مستويات الأجور الدنيا والحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية لعائلة صغيرة مؤلفة من أربعة أو خمسة أفراد، إلى كثير من التحليل لإظهار عمق الفجوة التي تواجه غالبية الشرائح الاجتماعية، من الطبقة المتوسطة إلى الفئات الأدنى دخلاً. فهذه الفئات تجني مداخيل تقل عن ألف دولار شهرياً، في مقابل نفقات يناهز متوسطها 1500 دولار، من دون احتساب تكلفة السكن التي تتجاوز 600 دولار للشقق الصغيرة في المدن، وتمتد إلى البلدات القريبة بفعل موجات النزوح المتتالية.

وفي ظل هذه الفجوة المتزايدة وتآكل القدرة الشرائية، لم يعد صعباً ملاحظة التحوّل في سلوك المستهلكين، من تفضيل المنتجات الغذائية واليومية الأفضل نوعية إلى البحث عن الأقل سعراً، مع تقليص الكميات قدر الإمكان، واللجوء إلى أساليب مختلفة لترشيد الاستهلاك وتوزيع استخدام المواد المتوافرة حتى موعد استحقاق الراتب التالي. وهذا ما تعكسه شهادة سيدة التقتها «الشرق الأوسط» أثناء تفقدها أسعار عبوات زيت الطعام في أحد المتاجر الكبرى.

يواجه أكثر من مليون شخص انعداماً حاداً في أمنهم الغذائي (فاو)

مؤشر الغلاء يرتفع بنحو 17 %

وتكشف مكونات مؤشر الغلاء عن جانب من معاناة المستهلكين؛ فالرقم الرسمي يشير إلى ارتفاع بنحو 17 في المائة، على أساس سنوي حتى نهاية الشهر الماضي، في حين تعدّت تكاليف النقل والتعليم والتزود بالمياه والكهرباء حدود 36 في المائة. وهي مصروفات أساسية تماثل الحاجة إلى الغذاء، ولا يمكن تقنينها أو ترحيلها من شهر إلى آخر؛ ما يفرض اللجوء إلى مدخرات «القرش الأبيض» المتآكلة، أو الاستدانة من الأهل والأقارب.

وتقول السيدة المتسوّقة مهى، بصراحة، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد انزلقنا بسرعة من الطبقة المتوسطة إلى فئة المتعثرين نسبياً، وأخشى فعلاً الانضمام قريباً إلى صفوف الفقراء، بعدما فقدنا ميزة الدخل المزدوج من عملي أنا وزوجي. وبات تدبير المصاريف وتلبية تكاليف الخدمات يشكلان تحدياً يومياً، بما يشمل تكلفة التدفئة في فصل الشتاء، وسعر البنزين لسيارتنا المتهالكة، والاتصالات والإنترنت. وهذا ما يضطرنا إلى ترشيد الاستهلاك وانتقاء الأقل سعراً من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه ومواد الغسيل والتنظيف وسواها».

وبذلك، فإن الزيادة الأقل ضمن المؤشر العام، التي سجلها بند المواد الغذائية والمشروبات وبلغت 10 في المائة، لا تعكس تحسناً فعلياً في استقرار الأمن الغذائي، بل تخفي استمرار هشاشة الأسر وتراجع قدرتها على مواجهة الأزمات والصدمات المستقبلية. ويأتي ذلك في ظل الانكماش الحاد للاقتصاد، وتراجع إيرادات السياحة، وتصاعد التوترات الداخلية المرتبطة بملف سلاح «حزب الله»، والمخاوف من اندلاع جولة حرب جديدة، فضلاً عن تداعيات الأزمات الإقليمية على الإمدادات والأسعار وتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين.

ولا تزال فرص العمل محدودة، وفق تقرير محدث لمنظمة «فاو» التابعة للأمم المتحدة، في ظل استنزاف مدخرات الأسر وتراكم الديون، واستمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى؛ مما يزيد من الضغوط على الأوضاع المعيشية للأسر، ويجبر العديد منها إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واللجوء إلى استراتيجيات تكيّف متزايدة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.

وبالفعل، يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة «الأزمة أو ما هو أشد»، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، وفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أنجزته وزارة الزراعة، بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وأظهر التحليل أن 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21 في المائة من السكان الذين شملهم المسح الميداني، يواجهون المرحلة 3 أو أعلى، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، من بينهم 52 ألف شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4). وبحلول منتصف العام المقبل، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون الأزمة إلى 24 في المائة من الذين شملهم التحليل، في حين يُرجّح أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ إلى 97 ألف شخص، أي ما يُقارب ضعف العدد الحالي.

تتفاوت مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية في لبنان (فاو)

وتتفاوت مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية في لبنان؛ إذ يواجه نحو 686 ألف شخص من اللبنانيين المقيمين، أي ما يعادل 18 في المائة، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 805 آلاف شخص، أي 21 في المائة، بحلول منتصف عام 2027.

كما يواجه 28 في المائة من اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد. وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة بين الوافدين الجدد من سوريا (بعد التغيير بنهاية عام 2024)؛ ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية المشمولة بالتحليل.

كذلك، تظل الأوضاع الأكثر إثارة للقلق، وفق التقرير الدولي، تتركّز في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل. ولا تزال الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية الزراعية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتعطل الأنشطة الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، تقوّض سبل العيش الزراعية ومصادر دخل الأسر الريفية؛ ما يحدّ من قدرتها على مواصلة الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجاتها الغذائية.