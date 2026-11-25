في تطورات وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها «مثيرة، ودرامية، وتمثل ضربة للادعاء العام»، أبلغت القاضية الإسرائيلية، ريفكا فريدمان فيلدمان، الأربعاء، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بأن فرص إدانة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في القضية المعروفة بـ4000 «ضئيلة»، وينبغي إسقاط تهمة الرشوة عنه.

كما قالت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إنه يتعين إعادة النظر في قضيتين أخريين هما؛ الملف 2000، والتوصل إلى اتفاق في الملف 1000، ما يعني عملياً انهيار القضايا الثلاث ضد نتنياهو.

بدوره، طالب نتنياهو بإنهاء فوري لمحاكمته. وقال في كلمة متلفزة: «عشر سنوات تعرضنا خلالها أنا وعائلتي وابني لمعاناة رهيبة، عشر سنوات من التحريض على الكراهية... من سيعيد إلينا تلك السنوات؟»، مضيفاً: «يجب إنهاء المحاكمة فوراً».

ما التهم؟

وبدأت القضية ضد نتنياهو قبل عقد من الزمن في يونيو (حزيران) 2016، عندما أمر المستشار القضائي للحكومة آنذاك، أفيحاي مندلبليت، للمرة الأولى بفتح «تحقيق أولي» بشأن نتنياهو، بعدما عرضت عليه وحدة «لاهف 433» معلومات تضمنت «قائمة طويلة من الادعاءات التي تشير إلى ارتكاب نتنياهو جرائم محتملة تتجاوز المعايير الأخلاقية. وخضع رئيس الوزراء للاستجواب للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2017.

ووجهت إلى نتنياهو في 2019 تهم الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والتي ينفيها جميعاً، وبدأت المحاكمة في 2020، وتتضمن ثلاث قضايا جنائية. وينفي نتنياهو هذه التهم، ويدفع ببراءته.

القضية 4000: يقول ممثلو الادعاء إن نتنياهو منح مزايا تنظيمية قيمتها 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات. ويضيفون أنه سعى في المقابل للحصول على تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق شاؤول إلوفيتش. وفي هذه القضية، اتهم نتنياهو بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. ونفى إلوفيتش ارتكاب أي مخالفات.

القضية 1000: اتُهم نتنياهو بالاحتيال، وخيانة الأمانة، للاشتباه بأنه وزوجته تلقيا دون سند قانوني ما يقرب من 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار) في شكل هدايا من أرنون ميلشان، وهو مواطن إسرائيلي، ومنتج في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر. وقال ممثلو الادعاء إن الهدايا شملت زجاجات شمبانيا، وأنواعاً من السيجار الفاخر، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في مصالحه التجارية. ولا يواجه باكر وميلشان أي اتهامات.

القضية 2000: يقول ممثلو الادعاء إن نتنياهو تفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، تقدم الصحيفة بموجبها تغطية إيجابية عنه في مقابل تشريع لإضعاف صحيفة منافسة. وفي هذا الصدد اتُهم نتنياهو بالاحتيال، وخيانة الأمانة.

خطوة غير مألوفة

ووصلت بهاراف ميارا إلى المحكمة المركزية في القدس بطلب من القضاة في خطوة غير مألوفة، وقالت للقضاة إنها وفريق الادعاء سيدرسون توصيات المحكمة، معتبرة أنه يجب أن تنتهي المحاكمة إما بصدور حكم، أو بالتوصل إلى «تسوية مناسبة».

مُعارض لنتنياهو يضع قناعاً يمثله ويلبس زي سجين ويداه مكبلتان خارج مقر المحكمة في تل أبيب في ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وبدأت رئيسة الهيئة، القاضية فيلدمان، حديثها في المحكمة التي استمرت 10 دقائق فقط، قائلة إنه «بعد انتهاء شهادة نتنياهو، وصلت الإجراءات إلى مفترق طرق، ونعتقد أنه ينبغي علينا دراسة كيفية المضي قدماً. في رأينا، تتطلب المصلحة العامة إعادة النظر في الأمر»، مضيفة: «لم نصدر حكماً، بل نسعى إلى عرض أفكارنا ورؤيتنا للأمور».

وأكدت فيلدمان أنه في القضية رقم 4000 التي كانت تعتبر الأخطر، فإن فرص الإدانة ضئيلة، لدرجة تبرر إعادة النظر في الأمر، وفي القضية 2000 توجد شكوك جدية حول ما إذا كان ما ورد في لائحة الاتهام يشكل جريمة. وفي القضية 1000 يمكن الوصول إلى اتفاق.

وأضافت: «نقترح إسقاط التهمة في القضية رقم 4000، وإعادة النظر في القضية رقم 2000، والسعي للتوصل إلى تسوية في القضية رقم 1000».

انتصار معنوي كبير

يشكل الاتجاه الذي أعلنته المحكمة انتصاراً معنوياً كبيراً لنتنياهو الذي ظل يقول طيلة عقد من الزمن إنه لم يرتكب أي مخالفات، مدعياً أن التهم الموجهة إليه جرى تلفيقها في إطار محاولة انقلاب دبرتها الشرطة، والنيابة العامة، وخصومه السياسيون.

وكانت المحكمة قد أشارت مرتين سابقاً إلى أنها لا ترى أساساً للتهمة الوحيدة المتعلقة بالرشوة في الملف 4000، لكن الموقف الذي أعلنته اليوم يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يوضح أن القضاة لا يتصورون صدور إدانة في هذه القضية على الإطلاق.

أما فيما يتعلق بالملف 2000، فموقف المحكمة أنها غير مقتنعة بأن الادعاءات تشكل جريمة، وبالتالي فهي غير مقتنعة بوجود قضية تستوجب الرد عليها.

وقالت «تايمز أوف إسرائيل» إن محامي نتنياهو، عميت حداد، اقترح فوراً أن يجتمع الطرفان (الادعاء وفريق نتنياهو) لتسوية القضية برمتها، وهو اقتراح قوبل بمعارضة كل من المحكمة والمستشارة القضائية للحكومة.

وقوبل إعلان المحكمة باحتفاء واضح في أوساط حلفاء نتنياهو، حيث علق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على قرار المحكمة قائلاً إنه «بعد سنوات من اضطهاد نتنياهو، حان الوقت لوضع حد لمحاكمة باطلة، تُقسّم المجتمع الإسرائيلي، وتكبّد الدولة ثمناً باهظاً». وانضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى النقاش قائلاً إن «ما قاله القضاة بعد ما يقرب من عقد من اضطهاد نتنياهو يجب أن يصدم كل مواطن في دولة إسرائيل». وتابع، مردداً العبارة المرتبطة بنتنياهو: «القضايا تنهار. هناك اضطهاد من قبل الدولة العميقة التي تريد إسقاط اليمين وزعيمه، ولن نستسلم لهم».

وعلق رئيس «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، كذلك متعهداً بمحاسبة «كل من تورط في هذه القضية»، مضيفاً: «إن دراما المحاكمة أشبه بزلزال بلغت قوته 4000 درجة على مقياس ريختر. لا يوجد شيء، لأنه لم يكن هناك شيء أصلاً».

مؤيدو نتنياهو خارج مقر المحكمة في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولم يتضح فوراً ما هي الخطوة التالية. وقالت «يديعوت أحرونوت» إنه فيما ينصب تركيز القضاة الآن على القضية رقم 1000 فقط، وهم يرون ضرورة التوصل إلى تسوية بشأنها أيضاً، سيُطلب من المستشارة القضائية دراسة الأمر، واتخاذ قرار حاسم، وإبلاغ القضاة بموقفها.

وأضافت: «يكمن الحل إما في اللجوء إلى الوساطة، تمهيداً لصفقة الإقرار بالذنب، أو في تواصل مباشر بهدف التوصل إلى اتفاق مبتكر بشأن الإقرار بالذنب».

وكانت المستشارة القضائية متمسكة بأن أي تسوية إقرار بالذنب يجب أن تنطوي على إلحاق «وصمة عار» بنتنياهو، وهو ما يرفضه نتنياهو قطعياً، ولا يعتقد أنه سيتجاوب معه أبداً الآن.