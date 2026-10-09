9 أفلام عربية في سباق «الأوسكار» وسط منافسة دولية شرسة

تدخل 9 دول عربية سباق جوائز «الأوسكار» في دورته الـ99 لعام 2027، ضمن فئة أفضل فيلم دولي طويل، بعدما اكتملت خلال الأيام الأخيرة قائمة المشاركات العربية بإعلان السعودية وسوريا اختيارهما الرسمي، فيما لا تزال 13 دولة من أصل 22 دولة عربية خارج القائمة المعلَنة حتى الآن.

وتأتي هذه المشاركات وسط منافسة دولية متزايدة التعقيد، عقب تعديلات جديدة على لوائح «الأوسكار» تتيح للأفلام غير الناطقة بالإنجليزية، والفائزة بجوائز كبرى في مهرجانات دولية، التأهُّل إلى سباق الفيلم الدولي عبر مسار مستقل عن الاختيارات الرسمية للدول.

ومن الأمثلة المذكورة الفيلم الأردني الوثائقي القصير «آخر سكان البتراء» للمخرجة لارا دعمس، الذي فاز بالميدالية الذهبية في فئة الأفلام الوثائقية ضمن جوائز «الأوسكار» الطلابية لعام 2026، عن جامعة نيويورك، وتأهّل تلقائياً للمنافسة هذا العام.

وأعلنت السعودية، الأربعاء، اختيار فيلم «مسألة حياة أو موت» للمخرج أنس باطهف لخوض سباق «الأوسكار». ويمزج العمل بين الرومانسية والكوميديا السوداء، وتدور أحداثه في جدة. وكان قد شهد عرضه الأول في الدورة الماضية من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي»، قبل أن يُعرض دولياً في نيويورك وهلسنكي وأوسلو.

الفيلم اللبناني «غضب»... هل يكون الأوفر حظاً بين الأفلام العربية؟ (فيسبوك)

وفي هذا السياق، يرى الناقد السعودي أحمد العياد أن فيلم «مسألة حياة أو موت»، الذي اختارته السعودية للمنافسة هذا العام، يتميّز بمستواه الفني، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «رغم ذلك، لستُ متفائلاً بأن تُحقّق السينما العربية ما حقّقته من حضور العام الماضي».

في المقابل، يُبدي العياد تفاؤله حيال الفيلم اللبناني «غضب»، بمشاركة النجم جورج كلوني في إنتاجه، «ممّا قد يُسهم في تقدّمه بالمنافسة»، وفق قوله.

واختارت سوريا الفيلم الوثائقي الطويل «الجانب الآخر من الشمس» للمخرج توفيق صابوني، الذي يتناول شهادات ناجين من سجن «صيدنايا» خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وأعربت الناقدة السورية لمارا طيارة عن سعادتها، وسعادة صنّاع الأفلام، باختيار فيلم سوري للمنافسة على «الأوسكار» أخيراً، مؤكدةً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم تكن هناك مشاركات رسمية في (الأوسكار) قبل الثورة السورية، لكن بعد عام 2011، استطاع سينمائيون سوريون تشكيل لجنة لاختيار فيلم لخوض المنافسة، وتكرّر ذلك نحو 4 مرات».

وأبدت لمارا طيارة تفاؤلاً كبيراً بإمكان تقدّم أفلام عربية في الدورة المقبلة، مشيرةً إلى أنّ «تجربة العام الماضي، حين كانت السينما العربية قريبة جداً من الفوز بـ(أوسكار) أفضل فيلم دولي، تؤكد قدرتنا على تكرارها».

واختارت الجزائر فيلم «رُقية» للمخرج يانيس قوسيم، الذي شهد عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة «أسبوع النقاد» في «مهرجان فينيسيا»، قبل أن يواصل جولته الدولية، ويحصد مخرجه جائزة أفضل إخراج في «مهرجان سالونيك».

وتدخل مصر المنافسة بفيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي، الذي عُرض للمرة الأولى في الدورة الماضية من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي»، وفاز بجائزة «التانيت الذهبي» لأفضل فيلم في «مهرجان قرطاج». أما العراق فاختار الفيلم الحربي «لا جنة إذا قُتلت على يد امرأة» للمخرج هلكوت مصطفى، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ83 من «مهرجان فينيسيا».

الفيلم المصري «القصص» ضمن منافسات «الأوسكار» (الشركة المنتجة)

واختار الأردن فيلم «غرق» للمخرجة زين دريعي، الذي شهد عرضه العالمي الأول في «مهرجان تورونتو السينمائي» بدورته قبل الماضية، وشارك في مهرجانات عدّة، بينها «لندن» و«البحر الأحمر»، وفاز بجائزة «التانيت البرونزي» في «مهرجان قرطاج».

أما لبنان فيدخل المنافسة بفيلم «غضب» للمخرج رامي قديح، الذي عُرض في الدورتين الأخيرتين من مهرجانَي «فينيسيا» و«تورونتو».

واختار المغرب فيلم «الأكثر حلاوة» للمخرجة ليلى مراكشي، الذي شارك في قسم «نظرة ما» بـ«مهرجان كان السينمائي» عام 2026، فيما اختارت فلسطين فيلم «المواطن أسامة» للمخرج أحمد حسونة، الذي شهد عرضه الأول في الدورة الماضية من «مهرجان فينيسيا».

ويثير غياب تونس عن سباق «الأوسكار» هذا العام تساؤلات، بعدما سجّلت حضوراً خلال الأعوام الماضية، وحقّقت في الدورة السابقة إنجازاً بوصول فيلم «صوت هند رجب» للمخرجة كوثر بن هنية إلى قائمة الترشيحات النهائية الخمسة.

في المقابل، تتنوَّع موضوعات الأفلام العربية المشاركة هذا العام، من الرعب في «رُقية» والدراما الاجتماعية في «غرق»، إلى الكوميديا السوداء في «مسألة حياة أو موت»، والفيلم الوثائقي السوري «الجانب الآخر من الشمس».

وتوقَّع الناقد المصري رامي عبد الرازق وصول أحد الفيلمين، العراقي «لا جنة إذا قُتلت على يد امرأة» للمخرج هلكوت مصطفى، أو الفلسطيني «المواطن أسامة» للمخرج أحمد حسونة، إلى القائمة القصيرة، استناداً إلى مراجعات نقدية بارزة عنهما في «مهرجان فينيسيا»، موضحاً أنه لم يشاهد أياً منهما بعد.

ملصق فيلم «المواطن أسامة» الذي اختارته فلسطين للمنافسة على «الأوسكار» (الشرق الأوسط)

وأضاف عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط»: «أما بقية الأفلام فلا أرى أن مستواها تنافسي إلى درجة تؤهّلها لبلوغ القائمة القصيرة، خصوصاً أن المنافسة في فئة الفيلم الدولي أشدّ شراسة منها في فئات الأفلام الأميركية، ولا سيما مع الأفلام الأوروبية التي تتميَّز بقدر كبير من العمق والنضج والاشتباك مع القضايا الراهنة. وهو مستوى لم تصل إليه أفلامنا بعد، رغم محاولاتها البطيئة التي سرعان ما تتعثّر لأسباب عدّة تتعلّق بالصناعة والعملية الإنتاجية».

ومن المقرّر إعلان القائمة القصيرة، التي تضمّ 15 فيلماً، في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تُعلَن الترشيحات الخمسة النهائية في 21 يناير (كانون الثاني)، قبل إقامة حفل «الأوسكار» في 14 مارس (آذار).