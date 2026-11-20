أكدت السعودية، أمس (الخميس)، حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، مُشدِّدة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها، ومقدَّراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وأفاد الدفاع المدني السعودي بتعرض برج في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» بمدينة الرياض لاعتداء إرهابي حوثي، صباح أمس، نتجت عنه أضرار مادية في عدد من طوابقه، ومبانٍ مجاورة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، و5 صواريخ باليستية، وسادس طوَّاف «كروز» نحو المنطقة الجنوبية. ‏ودعا بيان لوزارة الخارجية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة الاعتداءات الحوثية، وما تُمثله هذه الميليشيا من خطر على أمن المنطقة والعالم.

إلى ذلك، نفت السفارة الأميركية في الرياض الادعاءات المتداولة بشأن تعرض مقرها لهجوم بطائرة مسيَّرة.