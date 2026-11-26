هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الصين، اليوم الخميس، على مهمة الإطلاق الناجحة «شنتشو 24» إلى محطة الفضاء «تيانجونغ».

وشارك في المهمة رائد فضاء باكستاني، ما يجعله أول رائد فضاء أجنبي يصل إليها، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويشارك رائد الفضاء الباكستاني محمد زيشان علي (40 عاماً) في الرحلة إلى جانب رائدَي الفضاء الصينيين تانغ هونغ بو (51 عاماً) و«وو يي» (39 عاماً)، بعدما انطلقت المركبة من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية، شمال غربي الصين، أمس الأربعاء.

مجسّم بالحجم الطبيعي لرائد الفضاء الباكستاني محمد زيشان علي خلال فعالية علمية بإسلام آباد يوم 25 نوفمبر 2026 (رويترز)

ولاحقاً، دخلوا محطة الفضاء والتقطوا صوراً جماعية مع ثلاثة رواد فضاء آخرين من مهمة «شنتشو 23».

وأعرب شريف عن امتنان باكستان للصين لإتاحة الفرصة للمشاركة في المهمة، وفق بيان صدر بعد اجتماع مع السفير الصيني جيانغ زايدونغ في مكتب رئيس الوزراء بإسلام آباد.

وقال إن هذه المهمة تُمثّل مسيرة 240 مليون باكستاني، وتجسد أحلام وتطلعات شباب الأمة الإسلامية والمجتمع العلمي.

ويُعد هذا الإطلاق أول رحلة مشتركة تضم رواد فضاء صينيين وأجانب في تاريخ برنامج الصين للرحلات الفضائية المأهولة.

ومن المقرر أن يُجري طاقم المهمة أكثر من 90 تجربة علمية واختباراً تكنولوجياً خلال رحلته.