أغلقت السلطات في إسطنبول متنزّهاً طبيعياً في منطقة ساريير أمام المشاة والمركبات، بالتزامن مع توسيع فرق البحث نطاق عملياتها لرصد لبؤة يُعتقد أنها طليقة بعد رؤيتها في المنطقة مؤخراً.

وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية أنّ رجال الأمن منعوا المواطنين من دخول المتنزّه، في حين فرضت قوات الدرك والشرطة المحلّية قيوداً على الوصول إلى منطقة البحث والمنازل المجاورة.

كما أُنشئ مركز قيادة داخل مقرّ حكومي محلّي بحي أوسكومروكوي، لتنسيق الجهود والعمل على الإمساك بالحيوان حياً.

وصرّح رئيس بلدية ساريير، مصطفى أوكتاي أكسو، أمام الصحافيين، بأنّ طائرات مسيّرة مزوّدة بكاميرات حرارية لم ترصد أي بصمة حرارية في المنطقة البالغة مساحتها 5 هكتارات، والتي ركّزت الفرق عملياتها فيها ليلة الأحد.

وأوضح أنه بحلول الاثنين، كانت الطائرات المسيّرة تتولّى مسح 5 مواقع عبر 3 أحياء سكنية، مشيراً إلى أنّ الغابة تُغطّي مساحة تصل إلى نحو 54 كيلومتراً مربّعاً.

مكان الحيوان لا يزال مجهولاً

وانطلقت عملية البحث بعد الإبلاغ عن رؤية حيوان يُعتقد أنه لبؤة في حيّ أوسكومروكوي، مساء الأحد، ممّا دفع السكان إلى إبلاغ قيادة الشرطة في المنطقة. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة حيواناً يشبه اللبؤة، ممّا دفع السلطات إلى تحذير السكان ودعوتهم إلى توخّي الحذر.

وأعلنت المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزّهات الوطنية، مساء الأحد، أنّ الفرق حدّدت موقع الحيوان في منطقة حرجية، وأنّ أطباء بيطريين يشاركون في جهود الإمساك به، وإنما مكانه ظلّ غير معلوم.

وذكر أكسو أنه كان يتوجّب على الحيوان عبور منطقة سكنية للوصول إلى الغابة من موقع آخِر مشاهدة مُبلَّغ عنها، لكن المسار الذي سلكه خلال الليل لا يزال مجهولاً. وحضَّ السكان على الإبلاغ عن أي مشاهدات لمساعدة الفرق على تضييق نطاق البحث.

وتشارك في العملية هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وسلطات المدينة والبلدية، ومسؤولو حماية الطبيعة، ووحدات الدرك.

الادّعاء العام يُحقّق في ملكية الحيوان

بالتزامن، فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً للتعرُّف على مالك الحيوان والمكان الذي هرب منه.

وأشار أكسو إلى أنّ كاميرات المراقبة أظهرت الحيوان يمرّ بجوار مجموعة من الدجاج دون أن يؤذيها، ممّا أثار تكهّنات بأنه ربما تربَّى على يد أحد الأشخاص، لكنه شدَّد على أن هذا الأمر يظلّ غير مؤكّد، ولم يجرِ تحديد هوية أيّ مالك حتى الآن.