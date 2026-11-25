قد يبدو البحر متساوياً في ارتفاعه على امتداد الشاطئ، لكن ما تراه العين لا يعكس دائماً ما يحدث تحت سطح الماء. فقد كشفت دراسة علمية جديدة أن مستويات المد والجزر قد تختلف بنحو متر واحد بين مناطق متقاربة على الساحل نفسه، وهو تفاوت قد يصنع فارقاً كبيراً بين منطقة آمنة وأخرى مهددة بالفيضانات، خصوصاً عندما تضرب العواصف الساحلية. وفقاً لصحيفة «الغارديان».

واعتمد باحثون من جامعة ميونيخ التقنية وجامعة أكسفورد على صور الأقمار الاصطناعية لرصد خطوط الشواطئ، واستخدموا الساحل نفسه أداةً طبيعية لقياس ارتفاع المدّ، في منهج مختلف عن أجهزة القياس التقليدية التي ترصد مستوى المياه في نقاط محددة.

ومن خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الاصطناعية على مدى أربعة عقود لسواحل المحيط الهادئ، رصد الباحثون تفاوتات واضحة في مستويات المدّ على مسافات قصيرة نسبياً. وفي خليج ساوث تاراناكي (South Taranaki Bight) بنيوزيلندا، بلغ الفرق نحو متر واحد على امتداد قرابة 90 كيلومتراً، ما يكشف أن البحر لا يتحرك بالوتيرة نفسها حتى في المناطق الساحلية المتجاورة.

ولا تبدو هذه الفروق مجرد تفاصيل جغرافية صغيرة، إذ قد تكون لها انعكاسات مباشرة على حياة السكان، والمجتمعات الساحلية. ففي العاصفة نفسها، قد تواجه منطقة ارتفاعاً خطيراً في المياه، بينما تظل منطقة قريبة منها أقل عرضة للغمر، وهو ما يجعل تحديد المخاطر بدقة أكثر تعقيداً مما توحي به الخرائط الساحلية التقليدية.

وتكتسب الطريقة الجديدة أهمية خاصة في المناطق التي تفتقر إلى محطات كافية لقياس المد والجزر، إذ يمكن لصور الأقمار الاصطناعية أن توفر معلومات أوسع عن التغيرات المحلية، وتساعد على كشف فروق ربما لا تظهر في القياسات المتباعدة، أو المحدودة.

ويرى الباحثون أن الاستفادة من الشواطئ بوصفها مقياساً طبيعياً، إلى جانب البيانات الفضائية، قد تفتح المجال أمام تطوير نماذج أكثر دقة للتنبؤ بالمد، والفيضانات. كما يمكن أن تساعد هذه المعلومات السلطات المحلية على تحديد المناطق الأكثر هشاشة، وتحسين خطط الحماية، والاستجابة، في وقت تواجه فيه المدن الساحلية تحديات متزايدة مع العواصف، وارتفاع مستويات المياه.

وفي مواجهة البحر، قد لا يكون الفارق بين الأمان والخطر كبيراً في المسافة، لكنه قد يكون كبيراً في مستوى المياه؛ متر واحد فقط -أحياناً- يكفي لتغيير المشهد كله.