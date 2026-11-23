أعلنت «مؤسسة بينالي الدرعية» عن تنظيم الدورة الثالثة من معرض الكتب الفنية «PaperBack»، في حي جاكس بالدرعية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة 23 جهة من 19 دولة، تجمع ناشرين ومبادرات من السعودية ومختلف أنحاء العالم.
ويهدف المعرض إلى توفير منصة للفنانين، والمجموعات الفنية، ودور الطباعة المستقلة، ودور النشر، ومتاجر الكتب، للتعاون والاحتفاء بالممارسات والتجارب المختلفة في مجال نشر الكتب الفنية.
وتشهد هذه الدورة مشاركة جهات من الفلبين وتشيلي والمملكة المتحدة والسودان للمرة الأولى، إلى جانب مشاركات محلية تشمل متجر فن جميل ودار خُنفُس للنشر والمنفلة، وعدداً من دور النشر والمنصات المستقلة، من بينها ورق وفكر طنجة وريزو مصر.
كما يتضمن المعرض برنامجاً تفاعلياً من ورش العمل والجلسات والأنشطة التي تتناول موضوعات النشر والطباعة والممارسات الإبداعية، وتُقام في حي جاكس بالتزامن مع أيام المعرض. وينطلق البرنامج في 3 ديسمبر بجلسة حوارية مفتوحة عن المطبوعة المصاحبة لمعرض «خيَال حتميّ: الخرائط، والفن، وملامح عالمنا»، الذي تنظمه حالياً وزارة الثقافة السعودية في البندقية، بمشاركة القيّمة الفنية للمعرض سارة المطلق والقيّمة الفنية المعاونة أمينة دياب، اللتين تتناولان الإصدار بوصفه امتداداً للأبحاث التي قام عليها المعرض. ويستكشف الإصدار العلاقة بين الخرائط والسرديات والطرق المختلفة لفهم العالم، من خلال الجمع بين الخرائط التاريخية والنصوص الأدبية الجديدة والأعمال الفنية المعروضة في المعرض ومقالات من إنتاج القيّمين الفنيين.
ويشمل البرنامج أيضاً ورشة متخصصة في طباعة الريزوغراف تقدمها «ورق» خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، وتُختتم بإنتاج عمل فني جماعي بهذه التقنية، إلى جانب ورش للأطفال حول الطباعة بالقوالب وصناعة المجلات، وفعالية «ناشرون عن النشر» التي تشهد إطلاق كتابين يتناولان حركة الكتب وتجارب النشر من زاويتين مختلفتين. كما يشهد 5 ديسمبر إطلاق كتاب جديد لداود سيهومبينغ من «بتريكورنر» بعنوان «في دوائر النشر: كيف تعمل معارض الكتب الفنية؟»، الذي يستكشف النماذج المختلفة لتنظيم معارض الكتب الفنية وفهمها.
ومن المقرر أن يشهد المعرض في 4 ديسمبر إطلاق كتاب «في العمرانِ الدائر: جدّة ودواراتها»، بالتعاون بين فلي وفن جميل، بمشاركة الكاتبة والباحثة السعودية نوف الحارثي والمصورة هتون الحارثي. ويوثق الكتاب الدوارات المعمارية التي شكّلت جزءاً من المشهد الحضري والبصري لمدينة جدة، من خلال البحث والكتابة والصور الفوتوغرافية، متتبعاً تاريخها ودورها بوصفها معالم حضرية وأعمالاً فنية ارتبطت بمرحلة مهمة من تطور المدينة.
وحققت الدورتان الأولى والثانية من المعرض نجاحاً كبيراً ونمواً ملحوظاً، حيث تضاعفت مبيعات الكتب بين الدورتين.
وقالت سيبل فاسكيز، مديرة إدارة البرامج الثقافية في مؤسسة بينالي الدرعية: «يسعدني جداً أن يعود معرض الكتب الفنية بدورته الثالثة ليجمع مجدداً الناشرين والمبدعين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم في حي جاكس. يوفّر المعرض اليوم منصة متنامية لدعم أعمال النشر المستقل وفتح مجالات التعاون أمام الناشرين المحليين والدوليين، كما يوفّر لزوّاره فرصة الانخراط المباشر في تجربة النشر من خلال برنامج ثقافي تفاعلي يقام بالتزامن مع أيام المعرض».