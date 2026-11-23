متى يبدأ الإنسان التمثيل أمام الكاميرا؟ يضع فيلم «يمكنك رؤية كل شيء» (You Can See Everything) هذا السؤال في قلب تجربة سينمائية تبدأ بتوثيق الأيام التي سبقت دخول إليزابيث هولمز، المؤسسة السابقة لشركة «ثيرانوس» المدانة بالاحتيال، إلى السجن، ثم تتسع تدريجياً لتصبح تأملاً في موقفها والفارق بين الحقيقة والأداء المحسوب.

ووصل الفيلم إلى صالات السينما السعودية بعد رحلة عالمية استثنائية تجاوزت إيراداتها 100 مليون دولار، لكنه بدأ عرضه محلياً من المركز العاشر في شباك التذاكر، وفق التقرير الأسبوعي لهيئة الأفلام.

تنطلق أحداث الفيلم قبل 34 يوماً من دخول هولمز السجن لقضاء عقوبة تتجاوز 11 عاماً، بعدما أُدينت بالاحتيال على مستثمرين في شركتها التي وعدت بإحداث ثورة في فحوص الدم. وبعد سنوات من الصمت، تمنح هولمز المخرجَين ناثان فيلدر ولانس أوبنهايم فرصة الاقتراب من حياتها الخاصة، انطلاقاً من رغبتها في تقديم روايتها واستعادة صورتها أمام الجمهور.

تفتح هولمز منزلها أمام الكاميرا، وتظهر إلى جانب شريكها بيلي إيفانز وطفليهما، وسط حياة أسرية تبدو شديدة التنظيم، يغلب عليها الاهتمام بالطفل الرضيع وتبادل الأحاديث الودية، مع مشاهد دافئة أقرب إلى إعلان عائلي مصقول. غير أن هذا الدفء يتكرر بإفراط، ليتحول تدريجياً إلى مصدر للريبة، وهو ما ينعكس في نظرات فيلدر الذي يجري معهم الأحاديث، وفي الطلبات المتكررة منه بإطفاء الكاميرا.

عيون متسعة أمام العدسة

بوستر الفيلم (imdb)

تبدو هولمز متصالحة بصورة لافتة مع الكاميرا، رغم اقتراب موعد دخولها السجن؛ إذ تحدق بعينين واسعتين، وتبتسم طويلاً، وتجيب بثقة تجعل انفعالاتها قابلة لأكثر من قراءة. كما يظهر في أدائها جمود عاطفي حتى في اللحظات التي يُفترض أن تكشف ضعفها، فيما توحي قدرتها على التحكم في تعبيراتها بأنها تعرف جيداً كيف تريد للآخرين أن يروها.

أما إيفانز فيشاركها صناعة هذه الحالة، ويبدو أكثر انشغالاً بطريقة تقديم الأسرة وحماية روايتها، إذ يطلب من فيلدر، في مناسبات عدة، إيقاف التصوير. ومع تقدم الأحداث، يصبح حضوره جزءاً أساسياً من غموض هولمز؛ فهو شريك عاطفي ومدافع عنها ووسيط بينها وبين العالم، فضلاً عن كونه شخصاً يحاول التأثير في مسار الفيلم الذي يجري تصويره.

في مواجهتهما، يعتمد ناثان فيلدر على أسلوبه القائم على الصمت الطويل والأسئلة المباشرة؛ إذ يترك الإجابات تمتد، ويراقب الارتباك الذي يظهر بين الكلمات، ثم يتدخل بجملة قصيرة تقلب معنى المشهد. كما يبدو على وجهه جمود يقابل جمود هولمز، فتبدو المواجهة بينهما أشبه بمنافسة خفية بين شخصيتين تجيدان التحكم في تعبيراتهما.

ثلاث ساعات ممتلئة

تقترب مدة الفيلم من ثلاث ساعات؛ يتناول نصفه الأول الأيام التي سبقت دخول هولمز السجن، قبل أن ينتقل إلى مرحلة مختلفة مع ظهور أماندا سيفريد، التي جسّدت شخصية هولمز في مسلسل «The Dropout». ويستعين بها فيلدر لإعادة تمثيل بعض المواقف التي عاشها مع هولمز، ليتحول الفيلم من مراقبة شخصية حقيقية إلى فحص الطريقة التي يعيد بها التمثيل تشكيل هذه الشخصية.

ويمثّل حضور سيفريد نقطة تحول بارزة في الفيلم؛ فبعد أن أمضى المشاهد وقتاً طويلاً مع هولمز نفسها، يجد أمامه ممثلة تحاول استعادة نبرتها وحركاتها أمام الكاميرا، فتبرز المفارقة بين امرأة تحجب مشاعرها وممثلة تستخدم أدواتها لكشف تلك المشاعر.

وأطلقت شركة «A24» حملة لدعم سيفريد في فئة أفضل ممثلة مساعدة ضمن سباق الأوسكار، في إطار ترشيح محتمل يعكس الطبيعة الهجينة للعمل؛ إذ يجمع ظهورها بين أدائها بشخصيتها الحقيقية وتجسيدها لهولمز. كما دفعت الحفاوة النقدية بالفيلم إلى صدارة النقاشات المرتبطة بسباق أفضل فيلم وثائقي، مع طموح يمتد إلى فئة أفضل فيلم، وهو إنجاز لم يسبق لفيلم وثائقي تحقيقه في تاريخ الأوسكار.

ظاهرة في صالات السينما

إليزابيث هولمز قبل دخولها السجن (imdb)

بدأت رحلة فيلم «You Can See Everything» بعرض مفاجئ في مهرجان «تيلورايد»، قبل أن يتحول إلى أحد أكثر أفلام الموسم إثارة للنقاش. وحقق 15.6 مليون دولار في افتتاحيته الأميركية، فيما وصلت إيراداته العالمية إلى نحو 102.4 مليون دولار، بينها 93.4 مليون دولار في أميركا الشمالية، ليصبح واحداً من أنجح الأفلام الوثائقية تجارياً خلال السنوات الأخيرة، وسابع أعلى أفلام «A24» إيراداً على مستوى العالم.

في المقابل، جاءت انطلاقة الفيلم في السعودية متواضعة؛ إذ حقق 363.8 ألف ريال (نحو 97 ألف دولار) من بيع 5.5 ألف تذكرة، وحلّ في المركز العاشر خلال أسبوعه الأول. وتزامن عرضه مع طرح 5 أفلام جديدة، إلى جانب الحضور القوي لأعمال عربية ومحلية تمتلك قاعدة جماهيرية واضحة.

وحافظ الفيلم المصري «حدوتة» على الصدارة في أسبوعه الثاني، محققاً 12.5 مليون ريال (نحو 3.3 مليون دولار)، أي ما يعادل نحو 62 في المائة من إجمالي إيرادات الأسبوع، البالغة 20.1 مليون ريال (نحو 5.4 مليون دولار). وجاء فيلم «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» ثانياً بإيرادات بلغت 1.4 مليون ريال (نحو 373 ألف دولار)، فيما بدأ الفيلم السعودي «جحيم العابرين» عرضه في المركز الثالث، محققاً 881.7 ألف ريال (نحو 235 ألف دولار)، مستفيداً من جماهيرية رواية أسامة المسلم المقتبس عنها.

ومن المنتظر أن تشتد المنافسة في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي مع طرح فيلم «Paper Tiger»، من بطولة سكارليت جوهانسون وآدم درايفر، وعودة روبرت دي نيرو وبن ستيلر في فيلم «Focker In-Law»، إلى جانب فيلم «Fjord». وقد يعيد هذا الزخم ترتيب القائمة ويختبر قدرة الأفلام المطروحة خلال هذا الأسبوع على الاستمرار في شباك التذاكر.