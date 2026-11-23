قال المخرج النمساوي أدريان جويجينجر إن ما جذبه إلى القصة الحقيقية لفيلم «أربعة ناقص ثلاثة» هو أن باربرا استطاعت أن تستعيد قدرتها على الفرح بعد سنوات من فقد زوجها، وطفليها، مؤكداً أن الكتاب الذي دوّنت فيه باربرا تجربتها ساعد كثيراً من القرّاء، وألهمهم، ففكّر في أن الفيلم يمكن أن يصل بدوره إلى أشخاص يمرّون بتجارب مشابهة، ويمنحهم أملاً في أن تتّسع حياتهم مجدداً لأشياء يصعب عليهم تخيّلها في الأيام الأولى من الحداد.

وأضاف جويجينجر لـ«الشرق الأوسط» أنه لكي يصوّر حياة باربرا بعد الحادث، كان عليه أولاً أن يتعرّف إلى حياتها قبله، فخلال التحضير سألها عن أحلامها، ومواهبها، وعيوبها، وعن الخلافات التي عرفها زواجها، لافتاً إلى أن بطلة العمل فاليري باخنر استفادت من هذه التفاصيل في بناء الشخصية، إذ صار في وسعها أن تفهم ما كانت باربرا تتطلّع إليه، وكيف كانت تتصرّف مع زوجها وطفليها في أيامهم العادية، ومن خلال هذه التفاصيل يتعرّف المشاهد إلى العائلة التي غابت، وإلى الحياة التي اضطرت باربرا إلى إعادة بنائها.

وتدور أحداث «أربعة ناقص ثلاثة» حول باربرا التي كانت تعمل مع زوجها في فن التهريج، قبل أن تفقده وطفليهما في حادث يتركها وحدها، ويتنقّل الفيلم بين محاولاتها لإعادة بناء حياتها بعد الفاجعة ومشاهد من حياة الأسرة قبلها، تستعيد لحظات المرح، وما عرفته علاقة الزوجين من توتر، ويختصر العنوان ما حدث في عملية حسابية بسيطة، فالأسرة كانت تتألف من أربعة أشخاص، بقيت باربرا وحدها بعد موت الثلاثة.

مخرج الفيلم النمساوي أدريان جويجينجر (الشركة المنتجة)

وفاز الفيلم بثلاث جوائز في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، ومنحت لجنة التحكيم، برئاسة المخرج المغربي نبيل عيوش، العمل «الهرم الذهبي» لأفضل فيلم، فيما نالت فاليري باخنر جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها شخصية «باربرا»، وحصل روبرت شتادلوبر على جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ عن أداء شخصية الزوج.

وتحدّث جويجينجر عن تعاون باربرا مع فريق العمل منذ بداية كتابة السيناريو، فشاركت في مناقشة النص، واختيار الممثلين، ثم حضرت البروفات مع باخنر وشتادلوبر على مدى شهرين، مشيراً إلى أنها كانت راغبة في إنجاز الفيلم، وتفهّمت أن بناء الحكاية على الشاشة يتطلّب تعديل بعض الوقائع، فكان يعود إليها طوال تلك المراحل.

وأشار المخرج النمساوي إلى أن العمل عن قرب مع الممثلين كان أحد أسباب تحمّسه للمشروع، فقد سبق أن أخرج أفلاماً درامية، ووجد أن التعامل مع الانفعالات القوية يعد من جوانب العمل التي يرتاح إليها، مؤكداً أنه بعد البروفات أتاح للممثلين مساحة للارتجال في بعض المشاهد، وكان يطلب منهم أحياناً أن يحاولوا حبس دموعهم، فتأتي الدموع رغم ذلك، لقناعته بأن الموقف الدرامي نفسه يحمل من الألم ما يكفي، فلا يحتاج الممثل في مثل هذه اللحظات إلى توجيه صريح بالبكاء.

مزج الفيلم بين الكوميديا والمعاناة الإنسانية (إدارة المهرجان)

وتطرّق جويجينجر إلى إدخال الفكاهة في فيلم عن الفقد، وقال إن مهنة باربرا وزوجها منحته مدخلاً إلى لحظات الضحك من واقع حياتهما، فكلاهما كان يعمل محترفاً في فن التهريج، والضحك والبكاء يجتمعان في شخصية المهرّج، مشيراً إلى أن الحكاية المأساوية تظل قادرة على استيعاب لحظات فكاهية، وفي «أربعة ناقص ثلاثة» ساعده عمل الزوجين على إدخال تلك اللحظات بوصفها جزءاً من علاقتهما، ومن الطريقة التي عاشا بها معاً.

وأضاف أن «الانتقال بين الحاضر والماضي أتاح وضع لحظات الفرح العائلي إلى جوار مشاهد تعيش فيها باربرا ألم الغياب، فمع كل عودة إلى الماضي يتعرّف المشاهد إلى الزوج والطفلين من خلال ما كان يضحكهم، وما اعتادوا أن يفعلوه معاً»، مؤكداً أن وجود تلك اللحظات كان مهماً بالنسبة إليه، لأنها تمنح أفراد الأسرة حضوراً في الحكاية، وتكشف ما كانت باربرا تحبّه، وبذلك يصبح للذكريات دور في نقل حجم الفقد، بقدر ما تمنح الفيلم لحظاته الأكثر خفة.

وأضاف أن «هذه القدرة كانت أكثر ما بقي بعد إنجاز الفيلم، فقد منحتني قصة باربرا ثقة في أن الإنسان قد يجد في نفسه قوة حين يواجه ظرفاً لم يستعد له، فالأمل الذي أردت نقله يرتبط بما حدث لها بالفعل، إذ مرّت بسنوات من الحزن، ثم استطاعت أن تكتب عن تجربتها، وأن تستعيد الفرح في حياتها»، مؤكداً أن «السينما تستطيع أن تروي حكاية مأساوية، وتتيح للمشاهد أن يضحك في بعض لحظاتها، وتترك له مجالاً للتفكير فيما يمكن أن يأتي بعد الفقد»، على حد تعبيره.

وتطرّق جويجينجر إلى استقبال الفيلم في «القاهرة السينمائي»، وقال إن كثرة الأسئلة بعد العرض فاجأته، ورغم أن الوقت المخصّص للندوة انتهى، بقي لدى بعض المشاهدين ما يريدون سؤاله عنه، وعندما خرج إلى البهو، وجد عدداً منهم ينتظرونه لاستكمال الحديث، والتقاط الصور، معرباً عن سعادته بالجوائز التي حصدها الفيلم.