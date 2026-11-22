تولي هوليوود أهمية كبرى للإيرادات المكتسبة من عرض أفلامها خلال الرحلات الجوية؛ إذ نقلت شركات الطيران العام الماضي عدداً من الركاب يوازي عدد التذاكر التي باعتها دور السينما في العالم، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت قد باعت دور السينما في أنحاء العالم نحو 4.98 مليار تذكرة عام 2025، حسب المرصد السمعي البصري الأوروبي، فيما بلغ عدد المسافرين جواً نحو 4.97 مليار مسافر، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» (IATA).

وقالت تيري ستاينر، رئيسة شركة «تيري ستاينر إنترناشونال»، أكبر موزع مستقل للمحتوى الترفيهي على متن الطائرات، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تأخذ شركات الطيران الأمر على محمل الجد، وكذلك تفعل شركات الأفلام. فهذه سوق مهمة لها».

عندما أسست ستاينر شركتها عام 1993، كانت شركات الطيران تكتفي في الغالب بعرض بضعة أفلام على شاشة واحدة في مقدمة المقصورة يشاهدها الركاب جميعاً. وأفادت بأنه منذ ذلك الحين، بات بإمكان كل راكب أن يختار ما يناسبه بفضل التقدم التكنولوجي.

مع تزويد ظهور المقاعد بشاشات تتيح للركاب الاختيار من قوائم تضم عدداً من الأفلام والمسلسلات والموسيقى والألعاب، باتت مشاهدة فيلم على متن الطائرة جزءاً يكاد لا يتجزأ من الرحلة.

وقالت ستاينر التي عملت لسنوات في الإعلانات وعالم الأفلام إن الركاب «يشاهدون الأفلام على متن الطائرة لأسباب مختلفة».

وأضافت: «في بعض الأحيان يشاهد أشخاص الفيلم نفسه لمرات عدة لأنه يمنحهم شعوراً بالراحة. ومن جهة أخرى، هناك ركاب يريدون شيئاً جديداً، ويقولون لأنفسهم (لقد فاتني هذا الفيلم في صالات السينما. يجدر بي مشاهدته)».

وتؤدي شركتها دور الوسيط بين الاستوديوهات وشركات الطيران، فتزود نحو مائة ناقلة جوية بالأفلام، وتوزعها أيضاً للعرض خارج دور السينما، في المستشفيات والسجون وعلى متن السفن السياحية وفي الجامعات وفي المواقع التابعة للجيش الأميركي.

ولكل شركة طيران طابعها الخاص، على ما توضح ستاينر التي تتمثل مهمتها في اختيار الأفلام الأنسب لكل منها.

وبلغ حجم سوق خدمات الترفيه والاتصال بالإنترنت على متن الطائرات 2.85 مليار دولار عام 2015، ويُتوقع أن يصل هذا العام إلى 9.5 مليار دولار، وفق شركة «ماركتس أند ماركتس» (MarketsandMarkets) للأبحاث التي تعزو هذا النمو جزئياً إلى اعتماد شركات الطيران على التقنيات اللاسلكية.

ومع توافر الإنترنت اللاسلكي مجاناً وإمكان تنزيل المحتوى، بات بإمكان الركاب اللجوء إلى منصات البث لمتابعة ما فاتهم من حلقات مسلسلاتهم أو لمشاهدة فيلم وثائقي.

وقالت ستاينر إن شركات الطيران تواجه اليوم ما واجهته دور السينما حين انتشرت منصات المشاهدة عبر الإنترنت واضطرت الصالات إلى التكيف معها. لكنها تابعت أن هذه المنصات لا تنافس موزعي الأفلام على الطائرات ولا تعرقل عملهم.

وأوضحت: «هناك فرق بين ما يمكن للركاب مشاهدته على تلك المنصات وما نقدمه لهم. فنحن نعرض أفلاماً حديثة الإصدار يصعب مشاهدتها على المنصات في الوقت نفسه».

وأضافت أن سوق بيع الأفلام لعرضها على متن الطائرات «ستبقى طويلاً».

ونالت ستاينر أخيراً جائزة «أبيكس» (APEX) عن مجمل مسيرتها، تكريماً لها على عقود من الابتكار والريادة وما تركته من أثر في قطاع الطيران العالمي.

أمام الركاب خيارات واسعة من الأفلام تنتمي إلى أنواع سينمائية مختلفة وتأتي من شتى أنحاء العالم، وتعرض بنسخ مترجمة ومعدلة لتلائم المشاهدة على متن الطائرة.

فما الذي يجعل فيلماً مناسباً لرحلة جوية؟ أجابت ستاينر مبتسمة: «أفلام الرعب والتشويق ليست الخيار الأمثل. أما حوادث تحطّم الطائرات فمرفوضة تماماً».

وتبقى الأفلام الجماهيرية من الخيارات الأساسية، إلى جانب «الأفلام الكوميدية والأعمال الرومانسية وأنواع معينة من الدراما».

لكن يصعب أحياناً توقع ما سيلقى رواجاً.

وقالت: «قد يكون لديك فيلم فني صغير جداً فيلقى إقبالاً، أو قد تختاره بضع شركات طيران فحسب، وهذا شعور رائع. وقد يكون لديك فيلم حقّق نجاحاً هائلاً في الصالات، لكنه لا يناسب شركات الطيران بسبب ما يتضمنه من عنف أو محتوى جنسي، أو بسبب موضوعه أو لأي سبب آخر».

حتى إن أفلام الطائرات باتت تشكل فئة ثقافية قائمة بذاتها؛ إذ تحدّث مدونات ومواقع متخصصة بانتظام أدلتها لما يستحق المشاهدة على ارتفاع 30 ألف قدم.

وكتبت مجلة «هاربرز بازار» في سبتمبر (أيلول): «الرحلة الطويلة خير ذريعة لتشاهد أخيراً ذلك الفيلم الكلاسيكي الذي طالما أجلت مشاهدته»، مقترحة من بين أفلام أخرى «كازابلانكا»، الفيلم الصادر عام 1942 والفائز بالأوسكار. وأشارت ستاينر إلى أنها ستشاهد «بالتأكيد شيئاً لم أره من قبل»، عندما تسافر جواً. وعندما سألت عما إذا كانت ستُستحدث يوماً فئة خاصة بأفلام الطائرات في جوائز الأوسكار، أجابت: «ألن يكون ذلك رائعاً؟ أتمنى ذلك».