سجلت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا مكاسب قوية، الخميس، بعدما بدت أحدث موجة من الرسوم الجمركية الأميركية أقل ضرراً مما كان يُخشى في البداية، فيما أتاحت عطلة عيد الشكر استراحة مرحباً بها من المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ولم تتضمن مقترحات البيت الأبيض لفرض رسوم جمركية جديدة على 14 شريكاً تجارياً رئيسياً، من بينهم الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، مفاجآت سلبية، والأهم أنها لن تُضاف إلى الرسوم المفروضة في يوليو (تموز)، كما يُرجح ألا يبدأ تطبيق المعدلات الجديدة قبل فبراير (شباط) أو مارس (آذار).

وقال محللون لدى «جيه بي مورغان» إن «الأثر الاقتصادي الكلي لهذه الزيادة يُرجح أن يكون محدوداً، لا سيما أن التحقيقات المرتبطة بها كانت معلنة منذ فترة طويلة».

وأضافوا أن «عدداً من الواردات الرئيسية لا يزال معفى من الرسوم، بما في ذلك السلع التكنولوجية، كما أظهرت الإدارة الأميركية حساسية تجاه الاضطرابات التي قد تصيب الأسواق». وأشاروا إلى أن هذه الحساسية من شأنها أن تحد من حدة الزيادات الجمركية مستقبلاً.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1.6 في المائة، بعد مكاسب سجلتها الأسواق الآسيوية، ما دفع المؤشر العالمي الشامل «إم إس سي آي» إلى الصعود بنسبة 0.4 في المائة.

وتُغلق بورصة «وول ستريت» الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر، فيما استمر تداول العقود الآجلة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.5 في المائة لكل منهما، بعدما عوضت خسائر حادة سجلتها في وقت مبكر من الجلسة السابقة.

وقالت الصين، الخميس، إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة رداً على أحدث الرسوم الأميركية، فيما دعت سنغافورة واشنطن إلى إعادة النظر فيها.

مخاوف الذكاء الاصطناعي «ملموسة»

وقال تريستان هانسون، مدير صندوق متعدد الأصول لدى «إم آند جي»، إن «السوق، ما لم تكن الأرقام شديدة التطرف، ستتجاوز بعض هذه الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية»، مضيفاً أن موجة الصعود استمدت زخمها من استقرار الأسواق الأميركية خلال الليلة السابقة، رغم استمرار المخاوف بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والإنفاق الضخم على البنية التحتية اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا.

وأضاف: «كان مستوى الخوف ملموساً للغاية خلال الأيام الأخيرة».

ولا تزال شركة التكنولوجيا العملاقة «إنفيديا» مصدر قلق، بعدما وضعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني تحت المراقبة لاحتمال خفضه، مشيرة إلى نقاط ضعف في إدارة شركة صناعة الرقائق ومجلس إدارتها.

وفي قطاع التكنولوجيا أيضاً، قال إيلون ماسك، خلال الليلة السابقة، إن كل طفل في الولايات المتحدة سيحصل على سهمين في شركة «سبيس إكس»، المتخصصة في الفضاء والذكاء الاصطناعي، التي يديرها، متعهداً بتقديم هبة تبلغ قيمتها نحو 18 مليار دولار.

قرار «الفيدرالي» الأميركي تحت المجهر

ويتساءل مستثمرو السندات عما إذا كانت الخسائر الواسعة التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية خلال الشهر الحالي، إلى جانب الشكوك بشأن استدامة الاستثمارات في قطاع الأعمال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، قد تدفع البنوك المركزية إلى تخفيف توجهاتها المتشددة.

وفي حين تشير العقود الآجلة إلى احتمال نسبته 98 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، تراجعت التكهنات بشأن زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

ومع ذلك، فإن احتمال فرض رسوم جمركية إضافية لا يساعد توقعات التضخم.

وقال ستيفن براون، كبير الاقتصاديين لمنطقة أميركا الشمالية لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن «العبء الإضافي للرسوم الجمركية يُرجح أن يكون محدوداً، لكنه سيمنح الأسعار دفعة إضافية هامشية، وسيبقي تضخم السلع الأساسية مرتفعاً حتى العام المقبل».

وفي أسواق العملات، لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، ليستقر عند 103.78 نقطة.

واستقر اليورو عند 1.09685 دولار، مقارنة بأدنى مستوى سجله مؤخراً عند 1.0881 دولار، فيما ظل الدولار مستقراً إلى حد كبير أمام الين الياباني عند 159.31 ين، مع استمرار مخاطر التدخل في سوق الصرف بما يبقي مستوى 160 يناً حاجزاً للمكاسب.

وقال ناوكي تامورا، العضو المتشدد في مجلس إدارة بنك اليابان، الخميس، إن على البنك التحرك سريعاً إزاء مؤشرات تجاوز التضخم المستويات المستهدفة، بما في ذلك تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما أبقى احتمالات رفعها في وقت مبكر من ديسمبر قائمة.

وفي أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف أكبر مصفاة نفط في السعودية، فيما قالت إيران إن ألغاماً أصابت سفناً في مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5 في المائة إلى 95.1 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1 في المائة إلى 84.51 دولار للبرميل.

وتراجع الذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 3565 دولاراً للأونصة، بعدما انخفض بنحو 8 في المائة منذ بداية الشهر الحالي، ليسجل أدنى مستوياته في عام.