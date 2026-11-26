تدخل منظومة حماية المستهلك في السعودية مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير، مع إنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين عن المستهلكين وجمعياتهم والقطاع الخاص، وإعداد استراتيجية وطنية لتوحيد جهود الجهات الرقابية وتنسيق اختصاصاتها. كما يمنح النظام الجديد المشغلين الاقتصاديين مهلة تصل إلى عام لتصحيح أوضاعهم، ويقر مكافآت تشجيعية لتحفيز الإبلاغ عن المخالفات.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار نظام حماية المستهلك الجديد، الذي يستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوسيع مشاركة المستهلكين في مناقشة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بحقوقهم.

كان مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وافق مؤخراً على النظام.

تصحيح الأوضاع

وبموجب الترتيبات الجديدة، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تتولى وزارة التجارة مهمات ومسؤوليات الجهة المختصة بحماية المستهلك، بصورة مؤقتة، إلى حين البت في الدراسة التي تُعِدها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن تحديد الجهة المختصة. ويُمنح المشغلون الاقتصاديون مهلة لا تتجاوز عاماً من تاريخ نفاذ النظام لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، ينص النظام على إنشاء مجلس يسمى «المجلس الاستشاري للمستهلك»، على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد تشكيله وقواعد عمله. ويضم ممثلين للمستهلكين من ذوي الخبرة والاهتمام، وممثلين لجمعيات المستهلك، إلى جانب ممثلين للقطاع الخاص.

ويتولى المجلس تقديم الاستشارات والآراء والمقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون حماية المستهلك، سواء بطلب من الجهة المختصة أم بمبادرة منه.

استراتيجية وطنية

كما تتولى الجهات المعنية استطلاع مرئياته بشأن مشروعات الأنظمة واللوائح المرتبطة بحماية المستهلك، في حين يضطلع المجلس بتنظيم المناقشات والحوار وتبادل الآراء بين ممثلي المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين والخبراء.

وعلى صعيد التنسيق المؤسسي، ترتبط اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، المشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء، بالجهة المختصة المنصوص عليها في النظام الجديد، وتتولى إعداد خطة استراتيجية وطنية لحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المعنية، ورفْعها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية، إلى جانب إعداد الخطط التشغيلية لتنفيذها ومراجعتها وتقويمها وتحديثها.

وتشمل مهمات اللجنة تحديد الجهات المعنية بحماية المستهلك ونطاق اختصاص كل منها في مجالَي الرقابة والإشراف، بالاتفاق مع تلك الجهات، فضلاً عن تنسيق المهمات والجهود والأنشطة بينها، بما يعزز تكامل الأدوار ويحد من تداخل الاختصاصات.

وتتولى اللجنة التعاون مع الجهات المعنية في رسم السياسات العامة والخاصة بحماية المستهلك، وتطوير الأنظمة واللوائح والبرامج اللازمة لتنفيذها، والعمل على تنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال التدريب، إلى جانب تحسين إجراءات العمل وأساليبه في الجهات ذات العلاقة.

مراقب تفتيش آخر يتابع أسعار السلع بأحد المراكز التجارية (واس)

تطوير السياسة والرقابة

وتتضمن اختصاصاتها أيضاً تمكين تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بشأن التدابير المتخَذة أو المزمع اتخاذها لتعزيز حماية المستهلك، فضلاً عن تطوير وسائل تعريف المستهلكين بالجهات المسؤولة عن تلقّي شكاواهم، وتسهيل وصولهم إليها.

وفي جانب تحفيز الإبلاغ عن المخالفات، نصّت الترتيبات على أن يكون إقرار قواعد منح المكافآت المنصوص عليها في النظام بالاتفاق مع وزارة المالية، مع مراعاة ما يتعلق بمكافآت المبلغين، وفق حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يسهم في الكشف عن مخالفة الأحكام النظامية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.

وتعكس هذه الترتيبات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً لحماية المستهلك، تجمع بين تطوير السياسات والرقابة، وتنسيق المسؤوليات الحكومية، وإتاحة مساحة أوسع لمشاركة المستهلكين والقطاع الخاص في مناقشة القضايا والتشريعات ذات الصلة.