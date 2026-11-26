أعلن «بينالي البندقية» تعيين الشيخة حور القاسمي قيّمةً فنيةً لدورته الـ62، التي تُقام من 8 أبريل (نيسان) إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2028. وبذلك تكون أول عربية تُختار لهذه المهمة الفنية الكبيرة في تاريخ هذا المعرض الدولي، الذي ينتظره مبدعو العالم كل سنتين لاكتشاف جديد الجماليات التي تُجمع لهم في مكان واحد.

وجاء هذا التعيين، حسب ما أُعلن على موقع «البينالي» الرسمي، عقب اجتماع مجلس الإدارة، وبناءً على توصية من رئيسه بيتر أنجيلو بوتافوكو. وقد عُيّنت الشيخة حور القاسمي مديرةً لقسم الفنون البصرية، مع تكليفها بمهمة تقييم (إدارة) الدورة الـ62 من المعرض الدولي للفنون.

وقالت حور القاسمي، بعد اختيارها، إن المعرض الدولي للفنون شكّل بالنسبة إليها، كما لكثيرين حول العالم، منصةً مهمة. وأضافت: «كانت زيارتي الأولى له خلال دورته الـ50 عام 2003، بعد فترة وجيزة من بدء عملي قيّمةً لبينالي الشارقة. ولا يزال (بينالي البندقية) يمثّل بالنسبة إليّ مساحةً بالغة الأهمية للاطّلاع والتفاعل مع تجارب العديد من الفنانين والقيّمين المؤثرين».

الشيخة حور القاسمي (مؤسسة الشارقة للفنون)

وأعربت القاسمي عن اعتزازها بهذه الدعوة الثمينة لتقييم الدورة المقبلة، وامتنانها لرئيس البينالي، بيتر أنجيلو بوتافوكو، ولأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي أولوها إياها، مؤكدةً تطلعها إلى العمل مع فريق البينالي والترحيب بالجمهور.

من جانبه، قال بيتر أنجيلو بوتافوكو، رئيس مجلس إدارة بينالي البندقية، إن «حور القاسمي نجحت طوال مسيرتها في خلق فضاء رحب يلتقي فيه المحلي بالعالمي، فمنحت بذلك صوتاً لقصص ومشاعر تشكّلت عبر البحث والتجارب غير المتوقعة». وأضاف: «إن عملها عبّر عن اهتمام عميق بالذاكرة الراسخة وإرثها، وأظهر نظرة منفتحة على تعقيدات الحاضر، وقدرة نادرة على الإنصات إلى الأماكن وساكنيها. كما تتبدّى فيها صفات التوازن والاتزان، وهو ما أسميه حضوراً خلّاقاً للانسجام الداخلي». ويرى بوتافوكو أن هذه السمات تتقاطع إلى حد بعيد مع رؤية البينالي. وأضاف: «لهذا نعهد إليها، بكامل ثقتنا، بتقييم النسخة الـ62 من معرض الفن الدولي، ويحدونا شغف لاكتشاف كنز المعرفة الحيّة الذي ستضيفه إلى البندقية».

و«بينالي البندقية» أحد أهم التظاهرات الفنية والثقافية في العالم، ومن أبرز المنصات التي يتعرّف من خلالها المبدعون على ملامح الفن المعاصر، حيث تُطرح الأسئلة وتُعرض الرؤى المختلفة الآتية من أصقاع الأرض. انطلق البينالي في مدينة البندقية الإيطالية، وسرعان ما تحوّل إلى موعد عالمي يجمع الفنانين والمبدعين والنقاد والمؤسسات الثقافية من مختلف البلدان. ويُقام بينالي الفن مرة كل سنتين، وتشارك فيه كل دولة عبر جناح وطني تعرض فيه أعمال فنانيها أو أعمال الفنان الذي اختارته، إلى جانب المعارض الدولية والمشروعات الفنية المستقلة. ولا يقتصر دوره على عرض الأعمال الفنية، بل يشكّل مساحة للحوار بين الثقافات واختبار الأفكار الجمالية والفكرية والسياسية التي تشغل العالم، ويمكن تشبيهه بالمرآة التي تعكس آخر التحولات التي يعيشها الإنسان المعاصر.

من معروضات بينالي الفنون في البندقية العام الماضي (موقع بينالي البندقية)

وإذا كان لكل جناح من أجنحة الدول المشاركة في «بينالي البندقية» قيّمه الخاص الذي تختاره بلاده، فإن مهمة الشيخة حور القاسمي، بصفتها قيّمةً على البينالي، تتمثل في وضع تصور عام بالتعاون مع الإدارة والمعنيين، واختيار الفكرة التي تدور حولها الدورة، وإقامة حوار مع المشاركين والتنسيق بين التجارب. وهذا عمل يمتد حتى موعد إقامة المعرض، ويحتاج إلى خبرة وحنكة ومعرفة عميقة بالفن، وجهد طويل، وعلاقات متينة مع المؤسسات الفنية، وهي مقومات تتمتع بها حور القاسمي.

وحور القاسمي قيّمة فنية وشخصية بارزة في المشهد الفني الدولي. وتتولى، منذ عام 2009، قيادة «مؤسسة الشارقة للفنون»، التي أسستها بهدف تعزيز المعرفة بالفن المعاصر ودعم التبادل الثقافي في الشارقة وعلى الصعيد الدولي. وقد كانت أول امرأة تُعيَّن قيّمةً للجناح الوطني لدولة الإمارات في «بينالي البندقية». وهي حاصلة على ماجستير في تقييم الفن المعاصر من الكلية الملكية للفنون في لندن (2008)، ودبلوم في الرسم من الأكاديمية الملكية للفنون في لندن (2005)، وبكالوريوس في الفنون من كلية سليد للفنون الجميلة في لندن (2002). كما حصلت على دكتوراه فخرية من جامعة الفنون الإبداعية في فارنهام بالمملكة المتحدة (2023)، وتقلدت وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب برتبة ضابط، الممنوح من سفارة فرنسا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشغل القاسمي منصب رئيس هيئة الشارقة للمتاحف، ورئيس معهد أفريقيا في الشارقة، ورئيس ترينالي الشارقة للعمارة، والمدير الإبداعي لعلامة الأزياء «قاسمي» التي تتخذ من لندن مقراً لها، ورئيس جامعة الدراسات العالمية في الشارقة. ومنذ عام 2025، تتولى أيضاً رئاسة حي الشارقة للإبداع وجامعة الفنون في الشارقة.

وتقديراً لإسهاماتها في الفنون، اختيرت سفيرةً فوق العادة للثقافة العربية لعامي 2025 - 2026 من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».