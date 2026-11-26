وجدت الممثلة المصرية تارا عماد في تجربة الفقد التي ألمت بها مدخلاً لفهم شخصية «ميرة» التي تجسدها في فيلم «في ظلال القاهرة»، إذ لم يكن انجذابها إلى الشخصية مرتبطاً باختلافها عن الأدوار التي سبق أن قدمتها فحسب، وإنما بقدرتها على فهم مشاعر امرأة تحاول التماسك وسط انهيار عالمها، وتؤجل التعبير عن حزنها خشية أن يفقد المحيطون بها قدرتهم على الصمود.

وشهد الفيلم، الذي أخرجه الشقيقان راني وسالم مصالحة، عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين من «المهرجان الدولي للفيلم بمراكش»، مستعيداً تداعيات قرار إعدام الخنازير في مصر عام 2009، من خلال حكاية عائلة تعيش في حي الزبالين بمنشية ناصر، وتواجه تحولات تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت تارا عماد، في حوار لـ«الشرق الأوسط» إن حماسها للمشاركة في الفيلم بدأ منذ القراءة الأولى للسيناريو، بعدما لمست صدقاً في الكتابة والمشاعر التي تحملها الشخصيات، مشيرة إلى أنها أبلغت المخرج راني مصالحة برغبتها في تجسيد شخصية «ميرة»، لشعورها بوجود رابط إنساني بينها وبين الشخصية، جعلها أكثر رغبة في خوض التجربة.

تارا عماد خلال وجودها في مهرجان مراكش السينمائي (إدارة المهرجان)

وأوضحت أن رؤيتها للشخصية خلال التصوير ارتبطت بصورة إنسان يحاول النجاة من الغرق، إذ تعيش «ميرة» حالة مستمرة من المقاومة، وتحاول التقاط أنفاسها وسط عالم ينهار من حولها، بينما تشعر بمسؤوليتها تجاه والدها وشقيقها وزوجها، فضلاً عن محاولتها الحفاظ على نفسها، رغم ما تعانيه من مشاعر الفقدان والألم.

وأشارت إلى أن مرورها شخصياً بتجربة الفقدان جعلها أكثر قدرة على استيعاب مشاعر الشخصية، وفهم طبيعة الصراع الداخلي الذي تعيشه، لكنها لم تسعَ إلى إسقاط تجربتها الخاصة عليها، لاختلاف الظروف وطريقة التعامل مع الحزن، مؤكدة أن الرابط بينهما كان في فهم طبيعة الفقدان وتأثيره على الإنسان، وليس في تطابق التجربتين.

ولفتت إلى أن «أكثر ما أثار مشاعرها تجاه (ميرة) هو احتياجها المستمر إلى الاحتواء، في الوقت الذي تتحمل فيه مسؤولية الحفاظ على تماسك أسرتها»، موضحة أن «الشخصية لا تمنح نفسها حتى فرصة البكاء، خشية أن يؤدي انهيارها إلى انهيار من حولها، وهو ما جعل التعبير عن حزنها يعتمد على التفاصيل الدقيقة والنظرات، بدلاً من الانفعالات الظاهرة».

وتحدثت عماد عن تجربة التصوير داخل حي الزبالين، رغم اختلاف البيئة الاجتماعية عن تلك التي اعتادت العيش فيها، معتبرة أن وجود الممثل داخل المكان الحقيقي الذي تنتمي إليه شخصيته يمثل فرصة مهمة لفهمها، والتعرف إلى طبيعة حياتها وعلاقاتها بالآخرين، وهو ما أتاح لفريق العمل الاقتراب من الواقع الذي يسعى الفيلم إلى تقديمه.

تارا عماد وحسن مالك في مشهد من الفيلم (إدارة مهرجان مراكش)

وأضافت أن «العمل في مثل هذه البيئات لا يمثل بالنسبة إليها عائقاً، وإنما يعد جزءاً من طبيعة مهنة التمثيل، التي تفرض على الممثل محاولة الاقتراب من الحياة الحقيقية للشخصيات التي يجسدها»، معربة عن سعادتها بإتاحة الفرصة للتصوير في الأماكن التي تدور فيها الأحداث، والتفاعل مع أبناء المجتمع الذي يتناوله الفيلم.

وعن تجربة العمل مع مخرجين في فيلم واحد، أوضحت أن «في ظلال القاهرة» يمثل تجربتها الثانية من هذا النوع بعد فيلم «7 Dogs»، مشيرة إلى أنها لم تجد صعوبة في التعامل مع الشقيقين راني وسالم مصالحة، بل استمتعت بمشاهدة الطريقة التي يعملان بها للوصول إلى رؤية إبداعية مشتركة.

وأوضحت أن معايير اختيارها للأدوار تتغير من مرحلة إلى أخرى، لكنها تبحث في الوقت الراهن عن الأعمال التي تمنحها متعة الممارسة الفنية، بصرف النظر عن طبيعة الشخصيات التي تقدمها، مستشهدة بتجربتها في حكاية «أنت وحدك» ضمن مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، التي استمتعت بتقديمها رغم الأجواء الكئيبة التي هيمنت على أحداثها. على حد تعبيرها.

وأكدت أن رغبتها في تقديم شخصيات حقيقية وواقعية تترك أثراً داخلها قبل أن تصل إلى الجمهور، أصبحت من المعايير الأساسية التي تحكم اختياراتها، مشيرة إلى أن ارتباطها بمهنة التمثيل وشغفها بها يدفعانها إلى البحث عن تجارب تستمتع بتفاصيل صناعتها، وليس فقط بالنتائج التي تحققها بعد العرض.

تارا مع صناع الفيلم خلال عرضه في «مراكش» (إدارة المهرجان)

وفيما يتعلق بالإيرادات السينمائية، قالت تارا عماد إنها لا تشغل تفكيرها بشكل شخصي، بينما لم تستبعد إجراء تغييرات جديدة على مظهرها خلال تجاربها المقبلة، بعدما سبق أن قصت شعرها من أجل دورها في فيلم «7 Dogs»، لافتة إلى أن فكرة تغيير مظهرها مجدداً تظل واردة، وإن لم تتخذ قراراً بشأنها حتى الآن.

واعتبرت المنافسة بين أبناء جيلها ظاهرة صحية، لما توفره من دوافع لتطوير القدرات الفنية والبحث عن اختيارات مختلفة، مؤكدة أن اهتمامها ينصب بصورة مستمرة على تحسين أدائها، واكتساب المزيد من الخبرات، والابتكار والتجديد في الشخصيات التي تقدمها، بدلاً من تكرار تجاربها السابقة.

وبينما تغيب تارا عن موسم دراما رمضان المقبل، فإنها تستعد للظهور سينمائياً من خلال الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، مفضلة عدم الحديث عن تفاصيل مشاركتها في العمل أو طبيعة الشخصية التي تجسدها في الوقت الراهن.