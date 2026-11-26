اختُتمت في بيروت فعاليّة تقديم التقرير العربيّ الرابع عشر للتنمية الثقافيّة، الصادر عن مؤسّسة الفكر العربيّ بعنوان «الأمن الغذائيّ والمائيّ العربيّ: أزمات متراكمة ومبادرات واعدة»، وذلك بالتعاون مع جامعة القدّيس يوسف في بيروت، وبمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميّين وممثّلين عن منظّمات دوليّة ومؤسّسات معنيّة بقطاعَي الغذاء والمياه، لمناقشة التحدّيات التي تواجه المنطقة العربيّة بصورة عامّة، وبصورة خاصّة لبنان، على صعيد الأمن الغذائيّ والمائيّ، واستكشاف سُبُل تعزيز هذا الأمن.
في كلمته الافتتاحيّة، شدّد المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ، الدكتور هنري العَويط، على أنّ الأمن الغذائيّ والمائيّ قضيّةٌ سياديّةُ ومصيريّة تتجاوز البعد التقنيّ، وأكّد أنّ «الأزمات المرتبطة بهذا الأمن ليست قدراً محتوماً»، وتتطلّب حلولاً متكاملة ومستدامة.
وقال العويط: «لم يقصد التقرير من وراء قرع جرس الإنذار التضخيم والتهويل وإثارة الذُّعر. جُلُّ ما رمى إليه هو التحفيز على المبادرة إلى مجابهة هذه الأَزمات قبل تفاقمها، وإلى تدارك تداعياتها قبل استفحالِها».
من جهته، نوَّه رئيس جامعة القدّيس يوسف، الأستاذ الدكتور فرانسوا بوادك اليسوعيّ، بأهميّة التقرير، وعبّر عن سعادة الجامعة باستضافة هذه الفعاليّة، مؤكّداً ضرورة مواصلة الحوار الفكريّ والعلميّ لمواجهة التحدّيات المتفاقمة.
بدوره، استعرض وزير الزراعة، الدكتور نزار هاني، التحدّيات التي يواجهها القطاع الزراعيّ اللبنانيّ في ظلّ الأزمات المتراكمة وتداعيات الحرب، مشيراً إلى أنّ الوزارة وضعت استراتيجيّة غذائيّة وطنيّة تستند إلى رؤية للتعافي والصمود والتجدّد، وترتكز على الحوكمة والشراكات ووضع المزارع في صلب الأولويّات.
تناولت جلسات الفعاليّة واقع الأمن الغذائيّ والمائيّ في المنطقة العربيّة، في ضوء التحدّيات البنيويّة المتمثّلة في شحّ الموارد المائيّة، والاعتماد الكبير على استيراد الغذاء، وتدهور الأراضي الزراعيّة، وضعف التكامل الإقليميّ. وأبرزت النقاشات ارتباط هذه التحدّيات بأوجه القصور في الحوكمة والسياسات العامّة، مؤكّدة ضرورة تفعيل التعاون العربيّ في مجالات التخطيط، وإدارة الاحتياطيّات الاستراتيجيّة، والإنذار المبكر، والبحث العلميّ.
وشدّد المشاركون على أهميّة الانتقال من الاستجابات الطارئة إلى بناء قدرات وطنيّة مستدامة، من خلال الاستثمار في البنية التحتيّة الزراعيّة، وتوسيع الشراكات بين المؤسّسات الأكاديميّة والبحثيّة والجهات المعنيّة، وتشجيع اعتماد التقنيّات الحديثة والزراعة الذكيّة. وقد حظي البعد الاجتماعيّ والإنسانيّ للأمن الغذائيّ باهتمام المشاركين، الذين أكّدوا ضرورة ضمان حصول الجميع على غذاء صحّي وآمن بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائيّة، وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات، ولا سيّما للفئات المتضرّرة من الحروب والنزوح، إلى جانب تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء.
وفي السياق اللبنانيّ، سلّطت النقاشات الضوء على تداعيات الأزمات المتلاحقة والحرب الأخيرة على القطاع الزراعيّ، وأهميّة توظيف الإمكانات الزراعيّة والعلميّة التي يمتلكها لبنان في مسار التعافي. وبرزت ضرورة ربط الجهود الإغاثيّة ببرامج تنمويّة طويلة الأمد، وتوفير الدعم والتمويل اللازمَيْن لاستعادة القدرة الإنتاجيّة، وحماية سبل عيش المزارعين، وتعزيز صمود المجتمعات المحليّة، خصوصاً في جنوب لبنان.
وعلى صعيد الأمن المائيّ في لبنان، تناولت المداخلات مشكلة تلوّث نهر اللّيطاني الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحّي، وتقصير المؤسّسات المعنيّة في الاضطلاع بمسؤوليّاتها.
واختُتمت الفعاليّة بالتأكيد على أنّ تحقيق الأمن الغذائيّ والمائيّ العربيّ يتطلّب إرادة سياسيّة وتعاوناً مؤسّساتيّاً وتكاملاً بين الدول، فضلاً عن الاستثمار في المعرفة والابتكار والموارد البشريّة، بما يتيح الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء منظومات غذائيّة ومائيّة أكثر قدرة على الصمود والاستدامة.