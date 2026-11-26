تدور أحداث فيلم «ليلة باظت خالص» خلال ليلة صاخبة، تتوالى فيها المفارقات والمواقف غير المتوقعة التي يواجهها بطل العمل، وتدفعه إلى إعادة اكتشاف ذاته ومراجعة قراراته، قبل يوم واحد فقط من موعد زفافه، في إطار يجمع بين الكوميديا والعبثية والواقعية.

وبدأ عرض الفيلم في دور السينما المصرية الأربعاء، وهو من بطولة أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي وتارا عماد، وسيناريو محمد الحسيني، بمشاركة مخرج العمل خالد منصور، ومن إنتاج مصطفى الفرماوي.

وأُقيم العرض الخاص للفيلم مساء الثلاثاء، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين، من بينهم طه دسوقي وأحمد بحر وعمرو عابد، إلى جانب المخرج هادي الباجوري.

وتنطلق الأحداث في اليوم الأخير الذي يسبق حفل زفاف «علاء»، الذي يؤدي دوره أحمد مالك، ويتزامن مع وقفة العيد، إذ يجد نفسه وسط سلسلة من الأزمات، تبدأ بمحاولته تدبير إيجار قاعة الأفراح وسداد بقية مستحقاتها، بعدما هدده صاحب القاعة بإلغاء الحجز حال عدم الدفع، ولا تنتهي عند مطالب عروسه «رانيا»، التي تجسد شخصيتها تارا عماد، بإجراء بروفة على الرقصات والأغاني المقرر تقديمها خلال الحفل.

وبين ضغوط الاستعداد للزفاف وتلاحق الأزمات، يجد «علاء» نفسه أمام ليلة عصيبة، تتصاعد خلالها الأحداث وتضعه في مواقف متلاحقة، لا يجد معها سوى ترديد عبارة «فرحي هيبوظ» كلما واجهته أزمة جديدة.

الملصق الدعائي للفيلم (الشركة المنتجة)

لكن الأزمة تتفاقم عندما يتعرض «علاء» وصديقه «محمود»، ابن خالته الذي يؤدي دوره ميشيل ميلاد، للسطو وسرقة المبلغ الذي تمكّن بالكاد من تدبيره بمساعدة صديقه. ولا يتوقف الأمر عند السرقة، إذ يتعرض الاثنان للتجريد من كل ما بحوزتهما، قبل أن يُلقيا على الطريق الدائري.

وتتوالى الكوارث خلال رحلتهما للبحث عن وسيلة لتدبير المبلغ المطلوب، إذ يواجه «علاء» إصابات ومواقف مثيرة في شوارع القاهرة خلال الليل، وتدفعهما سلسلة من الأحداث إلى الوقوع في أزمات جديدة، قبل أن يلتقيا سائق تاكسي يُدعى «أبو يوسف»، يؤدي دوره خالد الصاوي، لينضم إليهما ويصبح ثالث أفراد الرحلة.

ويقدم أحمد مالك وميشيل ميلاد ثنائياً فنياً جديداً من خلال الفيلم، إذ تجمعهما صداقة انعكست على أجواء العمل، كما أشاد كل منهما بالآخر في تصريحات صحافية خلال العرض الخاص. ووصف مالك ميشيل بأنه ممثل بارع في الكوميديا، معتبراً أن مشاركته في الفيلم من أبرز المكاسب التي حققها العمل، فيما أعرب ميشيل عن سعادته بالتعاون مع مالك، مؤكداً أن العمل معه كان ممتعاً، وأنه ممثل يتمتع بقدرات فنية كبيرة.

من جانبه، كتب ميشيل ميلاد عبر حسابه على «فيسبوك» أن شخصيته في الفيلم من أقرب الشخصيات إلى قلبه، معرباً عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وفي سياق الترويج للفيلم، طرح مطرب الراب ويجز الأغنية الدعائية للعمل، بعنوان «ضياء ضياء»، قبل يومين من انطلاق عرضه في دور السينما، وحققت الأغنية تفاعلاً لافتاً.

أحمد مالك وصديقه الفنان طه دسوقي خلال العرض الخاص للفيلم (الشركة المنتجة)

وحسب الناقد محمد عبد الرحمن، يقدم فيلم «ليلة باظت خالص» تجربة مغايرة في السينما المصرية، تجمع بين الجدية والعبث على مدار ليلة واحدة، تدفع شخصياته إلى إعادة اكتشاف ذواتهم وعلاقاتهم بالآخرين، بفعل أحداث مثيرة وغير متوقعة.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الفيلم يقدم طرحاً جريئاً، ويؤكد أن تجربة المخرج خالد منصور والمؤلف محمد الحسيني الأولى في فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» تمهد لتجارب أخرى تستحق الاهتمام في السينما المصرية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن أحمد مالك وميشيل ميلاد شكّلا ثنائياً متفاهماً على الشاشة، واستطاعا تقديم ديو فني يكمل فيه كل منهما الآخر، كما لفت إلى أن خالد الصاوي ظهر في أفضل حالاته بالفيلم، ومنح نفسه مساحة أكبر للتجريب وتقديم شخصيات جديدة عليه.

وبعيداً عن الإشادات التي حصداها من خلال فيلمهما الأول، اختار المخرج خالد منصور والمؤلف محمد الحسيني توجهاً مختلفاً في «ليلة باظت خالص». ويقول الحسيني إنهما تعمدا تقديم فكرة مغايرة لفيلمهما الأول «رامبو»، تجمع بين الكوميديا السوداء والمواقف العبثية التي نعيشها في حياتنا اليومية.

وأوضح، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنهما يكتبان أعمالهما معاً، وقد جمعتهما جلسات نقاش مطولة قبل الشروع في الكتابة، حتى استقرا على النسخة الخامسة من السيناريو لبدء التصوير.

ميشيل ميلاد على أحد الملصقات الدعائية للفيلم (الشركة المنتجة)

وأكد الحسيني أن اختيار الممثلين يخضع في النهاية لرؤية المخرج وقراره، مشيراً إلى أنهما، خلال كتابة السيناريو، وجدا أن أحمد مالك هو الأنسب لأداء الدور، وقد تحمس مالك بدوره للفيلم منذ اللحظة الأولى. وأوضح أن جميع أبطال العمل قدموا شخصيات مختلفة عما اعتادوا تقديمه، مثمناً مشاركة الفنان خالد الصاوي إلى جانب النجوم الشباب.

وترى الناقدة منى شديد أن فيلم «ليلة باظت خالص» يراهن على استلهام الفوضى الليلية في شوارع القاهرة وتحويلها إلى مادة كوميدية، مستفيداً من خصوصية ليلة وقفة العيد، وما تشهده من ازدحام، فضلاً عن محاولته تقديم كوميديا تمزج بين الواقع والعبث، بعيداً عن القوالب التقليدية. كما يستثمر المخرج خفة ظل ميشيل ميلاد والتناقض بين شخصيته وشخصية أحمد مالك في خلق مفارقات كوميدية.

وأضافت منى شديد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم حيوية الفكرة وإمكاناتها الكوميدية، لا ينجح الفيلم دائماً في ضبط إيقاع حكايته، لافتة إلى أن تراكم المواقف وتداخلها أضعفا البناء الدرامي إلى حد ما، مع ظهور بعض المسارات والشخصيات وكأنها مقحمة على السياق

خالد الصاوي وزوجته في عرض الفيلم (الشركة المنتجة)

وتلفت منى شديد إلى أنه رغم البصمة التي يضيفها خالد الصاوي من خلال شخصية «أبو يوسف»، فإن ظهور الشخصية واختفاءها المفاجئ، من دون مبررات درامية واضحة في سياق الأحداث، يحدّان من تأثيرها داخل الحكاية.

في المقابل، يؤكد المؤلف محمد الحسيني أن الفيلم، بمجرد طرحه، أصبح ملكاً للجمهور، وأن أي نقاش حوله من شأنه إثراء التجربة وتحقيق الغرض منها، مرحباً بالآراء النقدية التي تتناول العمل. وأوضح أن أحداث الليلة تتضمن تفاصيل كثيرة ومتسارعة، يعيشها البطل وتدفعه إلى تغيير مواقفه، لكن هناك لحظات تعمّد صناع الفيلم تركها لتكون بمثابة متنفس للأبطال والجمهور لالتقاط الأنفاس، وهي لحظات قد يرى البعض أنها تؤثر في إيقاع الفيلم، فيما لا يرى آخرون ذلك.