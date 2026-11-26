قام باحثون من جامعة أكسفورد في إنجلترا بتثبيت أجهزة تسجيل صوتي مصغرة وأجهزة تتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على طيور بحرية لفهم تأثير أنشطة قوارب الصيد على الحياة البرية بشكل أفضل.
وكشفت الدراسة المنشورة، الأربعاء، في دورية «ساينس أدفانسز» أن الطيور البحرية قد تتفاعل مع السفن بوتيرة أكبر بكثير مما تشير إليه بيانات التتبع الرسمية، وأنها توفر أداة إضافية لفهم المواقع التي قد تكون فيها الحياة البرية البحرية عُرضة للمخاطر، كما أنها قد تسهم في الكشف عن أنشطة صيد خفية تجري في عرض البحر.
ويمكن أن تشكل سفن الصيد تهديداً خطيراً للطيور البحرية، لا سيما عندما تنجذب هذه الطيور إلى الأسماك المطروحة أو الطعوم، مما يؤدي إلى وقوعها عرضياً في معدات الصيد. وتُعرف هذه الظاهرة بـ«الصيد العرضي»، وهي مصدر قلق كبير فيما يتعلق بالحفاظ على كثير من أنواع الطيور البحرية، بما في ذلك طائر «جلم الماء البلياري» المهدد بالانقراض.
وفي إطار هذه الدراسة، تبين أن ثلث عمليات الرصد الصوتي - على الأقل - التي سجلتها طيور «الأحمق الشمالي» كانت مرتبطة بسفن لم تظهر في بيانات التتبع العامة. أما بالنسبة لطيور «جلم الماء البلياري»، فقد تبين أن أكثر من حالة واحدة من كل عشر حالات رصد صوتي لم يقابلها أي أثر في بيانات التتبع العامة. ويشير هذا إلى أن خطر وقوع هذه الطيور في شباك الصيد عرضياً أكبر بكثير من التقديرات المستندة إلى البيانات الرسمية.
وطوّر الباحثون طريقة حاسوبية لتحديد الأصوات المحيطة بالطيور أثناء تحليقها فوق المحيط على مدى عدة أيام، بما في ذلك الطنين المميز منخفض التردد لمحركات السفن، ثم قارنوا النتائج بمواقع السفن المسجلة عبر «نظام التعرف الآلي» (AIS)، وكذلك «نظام مراقبة السفن» (VMS) حيثما توفرت بياناته. وفي حين تقتصر التقنية الحالية على رصد وجود السفن، فقد تهدف الأبحاث المستقبلية إلى التمييز بين أصوات المحركات.
وكشفت المقارنة أن الطيور كانت قادرة على رصد أصوات كثير من السفن التي لم تكن مدرجة في سجلات التتبع المتاحة. وقام فريق البحث بعد ذلك بتقدير المسافة بين الطيور وأقرب سفينة مسجلة في بيانات التتبع لحظة التقاط كل صوت، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك سفينة معروفة قريبة بما يكفي لتكون هي مصدر ذلك الصوت. وبناءً على هذا النهج، قدّر الباحثون أن نحو 57 في المائة من أصوات السفن التي رصدتها طيور «الأحمق الشمالي»، و20 في المائة من تلك التي رصدتها طيور «جلم الماء البلياري»، ربما صدرت عن سفن لم تكن خاضعة لأي نظام تتبع.
وقال الدكتور جوناثان روتر، المؤلف الرئيسي للدراسة من قسم علم الأحياء بجامعة أكسفورد، في بيان الأربعاء: «نحن نعلم أن الطيور البحرية تتفاعل بانتظام مع سفن الصيد في عرض البحر، لكن ما فاجأنا هو حجم التفاعلات التي لم تكن مسجلة في أنظمة التتبع التقليدية».
ولا تلتزم جميع السفن ببث مواقعها، كما قد تختفي بعض السفن من أنظمة التتبع بسبب أعطال فنية أو نتيجة إيقاف تشغيل أجهزة التتبع عمداً.
ويمكن أن يساعد تحسين رصد التفاعلات بين الطيور البحرية وسفن الصيد في تحديد المناطق ومصايد الأسماك والموانئ التي تشتد فيها الحاجة إلى تطبيق تدابير للحد من الصيد العرضي (وقوع الطيور في شباك الصيد). كما سيساعد ذلك العلماء على فهم مدى تكرار اقتراب الطيور من السفن بحثاً عن الطعام، وكيف يختلف هذا السلوك من طائر لآخر.
وكما أوضح روتر: «بالنسبة للطيور البحرية المهددة بالانقراض، يعد فهم أماكن وجودها أمراً بالغ الأهمية لحمايتها. فإذا اقتصرنا في تقييمنا على السفن التي تظهر في أنظمة التتبع، فقد نغفل عن مناطق أخرى قد تتعرض فيها الطيور لأنشطة صيد خفية تشكل خطراً عليها».