أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أستون في إنجلترا، أن علاجاً يُستخدم لمرة واحدة على مدار ستة أيام لعلاج حالات جفاف العين المتوسطة إلى الشديدة يمكن أن يوفر راحة مستمرة من أعراض المرض.

وأفادت دراستهم المنشورة في دورية «BMJ Open Ophthalmology» أن العلاج يعتمد على وضع غشاء أمنيوسي مجفف تحت عدسة لاصقة، بحيث يعمل كضمادة تطلق ببطء عوامل نمو طبيعية، وبروتينات، مما يساعد في تقليل الالتهاب، ودعم تجدد الأعصاب، ومساعدة سطح القرنية على استعادة أنسجة سليمة. وفي الوقت ذاته، تعمل العدسة اللاصقة على تثبيت الأنسجة في مكانها، وحماية العين من الاحتكاك الناتج عن رمش الجفون، ومن العوامل البيئية الخارجية، كما تعمل كوسيلة لإيصال العلاج للعين، ومنعه من الخروج منها.

ويُصيب جفاف العين نحو ثلث البالغين، وهي حالة لا تنتج فيها العين كمية كافية من الدموع، أو تنتج دموعاً لا تكفي لترطيب سطح العين، ما قد يؤدي لظهور أعراض مثل الشعور بوجود رمل في العين، أو الحكة، أو الوخز، أو زيادة إفراز الدموع، أو الاحمرار، أو الحساسية تجاه الضوء، أو تشوش الرؤية المؤقت.

وشملت الدراسة التي قادها الباحث ترافي هوارتي -بالتعاون مع شركة «نيوفيجن بيوثرابيس»- 33 مشاركاً يعانون من جفاف العين المزمن الذي لم يستجب للعلاجات السابقة.

واختبر الباحثون عشاء جديداً يتميز بوجود منطقة مركزية شفافة، ومفتوحة، مما يتيح للمرضى الحفاظ على رؤيتهم طوال فترة العلاج. ويُسهم التصميم الجديد في التزام مرضى جفاف العين بالعلاج؛ إذ يعالج إحدى السلبيات الرئيسة للأغشية التقليدية التي تغطي سطح العين بالكامل، والتي كانت تسبب تشوشاً مؤقتاً في الرؤية، وتؤدي بالتالي إلى تقليل التزام المرضى بالعلاج.

وقد أظهرت النتائج أن الغشاء الجديد ساهم في تقليل أعراض المرض لدى المشاركين بنسبة 36 في المائة، وذلك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد انتهاء العلاج. كما لوحظ انخفاض بنسبة 50 في المائة في «تصبغ القرنية»، مما يعكس تحسناً في صحة سطح العين، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 62 في المائة في كثافة فروع أعصاب القرنية بعد شهر واحد، وهو ما يشير إلى بدء عملية تجدد الأعصاب.

وقد بلغ معدل التوقف عن العلاج عند استخدام الغشاء الجديد 5 في المائة فقط، مقارنة بـ39 في المائة عند استخدام الغشاء التقليدي. وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقدم دليلاً مصوراً على بقاء الغشاء الأمنيوسي في مكانه داخل العين، مما يدحض الافتراض القائل بأن هذه الأغشية تتحلل بسرعة بعد تثبيتها داخل العين.

ووفق الباحثين يؤكد هذا الفهم الجديد أهمية بقاء الغشاء لفترة كافية، وتصميمه المناسب لتحقيق تأثيرات علاجية مستدامة، كما يسلط الضوء على الدور الحيوي للإدارة الصحيحة للعلاج، وضمان ملاءمة العدسة للعين بشكل مثالي.

وقال الدكتور ترافيه هوارتي، الباحث الرئيس للدراسة واختصاصي البصريات في جامعة أستون: «تُبرز نتائجنا المزايا السريرية للتصميم الجديد، وتؤكد فعالية الغشاء الأمنيوسي المجفف في علاج مرض جفاف العين».

وأوضح في بيان الأربعاء: «يوفر هذا الابتكار تخفيفاً مستداماً للأعراض، ويقلل من الالتهاب، مع الحفاظ على الرؤية أثناء ارتدائه، مما يعزز من التزام المريض بالعلاج. والأهم من ذلك، تؤكد هذه النتائج على ضرورة ضبط مقاس العدسة بدقة، وضمان تمركز الغشاء في مكانه الأمثل؛ فالوضع الصحيح يعد ركيزة أساسية لتحقيق الفعالية العلاجية، وضمان جودة الرؤية، ورضا المريض».