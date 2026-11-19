قد يكون الشعور بالبرد أمراً طبيعياً مع انخفاض درجات الحرارة، لكن استمرار الإحساس بالبرودة، خاصة في اليدين والقدمين رغم دفء المكان، قد يكون إشارة إلى وجود مشكلة صحية تتجاوز تأثير الطقس.

وفي هذا السياق نقل موقع «أونلي ماي هيلث» عن الدكتور توشار تايال، مدير قسم الطب الباطني بمستشفى «سي كيه بيرلا» في الهند، قوله إن الحساسية المستمرة تجاه البرد قد تكون أحياناً علامة على اضطراب في عملية التمثيل الغذائي، أو وظائف الغدة الدرقية، أو مستويات الحديد في الجسم، مشيراً إلى أهمية الانتباه إلى الأعراض المصاحبة، لتحديد السبب.

هل يمكن لقصور الغدة الدرقية أن يجعلك تشعر بالبرد؟

نعم، يُعد قصور الغدة الدرقية أحد الأسباب المحتملة للشعور المستمر بالبرد. وتحدث هذه الحالة عندما لا تنتج الغدة الدرقية كمية كافية من الهرمونات التي تؤدي دوراً أساسياً في تنظيم استخدام الجسم للطاقة، والتحكم في عملية التمثيل الغذائي، والحفاظ على درجة حرارته الداخلية.

ووفقاً لدراسة منشورة في المجلة الرسمية للجمعية الأميركية للغدة الدرقية، فإن انخفاض مستويات هذه الهرمونات يؤدي إلى تباطؤ العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك إنتاج الحرارة، وهو ما يجعل المصابين بقصور الغدة الدرقية أكثر شعوراً بالبرد مقارنة بمن حولهم.

ولا يقتصر الأمر على الإحساس بالبرودة، إذ قد يصاحب الحالة عدد من الأعراض الأخرى، أبرزها:

*زيادة الوزن دون سبب واضح، نتيجة تباطؤ عمليات التمثيل الغذائي.

*الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، حتى مع الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

*جفاف الجلد، وترقق الشعر، أو تساقطه.

*الإصابة بالإمساك بصورة متكررة.

*ضعف العضلات، والشعور بالخمول.

*حدوث تغيرات في الدورة الشهرية لدى النساء.

ونظراً إلى أن هذه الأعراض قد تتطور تدريجياً، فمن السهل الخلط بينها وبين الإرهاق اليومي، أو التغيرات الموسمية.

ويمكن الكشف عن قصور الغدة الدرقية من خلال تحليل وظائف الغدة، الذي يقيس عادة مستوى الهرمون المحفز للغدة الدرقية، وقد يتضمن قياس هرمون الثيروكسين الحر، لتحديد ما إذا كانت الغدة تعمل بصورة طبيعية.

نقص الحديد وعدم تحمل البرد

يُعد نقص الحديد من الأسباب المهمة الأخرى التي قد تجعل الشخص يشعر بالبرد بصورة غير معتادة، إذ يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء، والمسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى مختلف أعضاء الجسم، وأنسجته.

وعندما تنخفض مستويات الحديد، قد لا يتمكن الجسم من إنتاج كمية كافية من خلايا الدم الحمراء السليمة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، ويصاحبه الشعور بالتعب، والضعف، والبرودة غير المعتادة.

وأظهرت دراسة علمية أن النساء اللاتي يعانين من غزارة الدورة الشهرية، والأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الحديد، وكذلك المصابون ببعض اضطرابات الجهاز الهضمي، قد يكونون أكثر عرضة لهذه المشكلة.

ومن أبرز العلامات الأخرى التي قد تصاحب نقص الحديد:

*الدوخة، والصداع المتكرر.

*ضيق التنفس عند ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة.

*شحوب الجلد.

*ضعف الأظافر، وسهولة تكسرها.

*صعوبة التركيز.

*الرغبة غير المعتادة في تناول الثلج لدى بعض الأشخاص.

ويمكن الكشف عن نقص الحديد من خلال مجموعة من تحاليل الدم، أبرزها صورة الدم الكاملة، التي تساعد على تقييم مستوى الهيموغلوبين ومكونات الدم الأخرى، إلى جانب تحليل الفيريتين الذي يوضح مخزون الحديد في الجسم.

أسباب أخرى قد تجعلك تشعر بالبرد طوال الوقت

لا تقتصر أسباب الحساسية المستمرة تجاه البرد على اضطرابات الغدة الدرقية، ونقص الحديد، إذ توجد عوامل صحية أخرى قد تؤثر في قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته، من بينها:

*انخفاض وزن الجسم بصورة ملحوظة، أو عدم تناول كميات كافية من الطعام، ما قد يقلل الطاقة المتاحة لإنتاج الحرارة.

*ضعف الدورة الدموية الذي قد يؤثر في وصول الدم بصورة طبيعية إلى الأطراف.

*تناول بعض الأدوية التي قد تؤثر في تنظيم درجة حرارة الجسم، أو الدورة الدموية.

*الإصابة ببعض الأمراض والحالات الصحية التي تؤثر في قدرة الجسم على تنظيم حرارته.