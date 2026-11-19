لا تزال الأوساط الطبية تواصل محاولاتها في فهم جوانب آلية عمل سموم قناديل البحر، ووضع خطوات مستندة إلى أدلة علمية في معالجة لسعاتها.

وضمن عدد 2 سبتمبر (أيلول) الماضي من مجلة «التقدم العلمي» Science Advances، قدم باحثون من بريطانيا وأستراليا والنرويج دراسة حديثة أكثر عمقاً لفهم الآليات التي من خلالها يتسبب سمّ قنديل البحر بالأضرار الصحية عند تلقي لسعاته. وكانت دراستهم بعنوان «سم قنديل البحر يستهدف البروتينات السكريّة (البروتيوغليكانات) مسبباً موت الخلايا والألم».

لسعات مؤلمة... وسامة

تناولت الدراسة بالبحث نوع «قراص البحر» Sea Nettle من قناديل البحر، الأعلى شيوعاً في شواطئ المحيط الأطلسي.

وقال الباحثون فيها: «تتسبب قناديل البحر، كنوع قراص البحر، في ملايين اللسعات المؤلمة سنوياً. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن آلية عمل سمّها ولا تتوفر علاجات قائمة على أسس علمية دقيقة. وفي هذه الدراسة، أجرينا تحليلاً منهجياً للتفاعلات بين سم هذا القنديل والعائل (المُصاب)».

وقالوا في نتائجهم: «أظهر السم نشاطاً ساماً للخلايا، ويعتمد ذلك على مقدار الجرعة التي تلقتها الخلايا البشرية. وباستخدام تقنية فحص كريسبر CRISPR على مستوى الجينوم الكامل، حددنا الجينات والمسارات البشرية التي تعدّل تأثير السم. وكانت مجموعة الجينات الأبرز التي تم تحديدها هي تلك التي تنظم عملية التخليق الحيوي للبروتيوغليكانات».

دواء مضاد للتخثر يحمي من الآلام

وأضافوا: «وأظهرنا أن دواء الهيبارين Heparin وهو دواء يُستخدم إكلينيكياً في المستشفيات مضاداً للتخثر - يمنع سمية السم على الخلايا. وكان لهذا التأثير طابع علاجي؛ إذ ثبّط عمل السم حتى بعد ساعة واحدة من التعرض له. ووفّر الهيبارين كذلك حماية ضد الألم الحاد التلقائي، وفرط التألم الحراري، الذي يسببه السم. وتفتح هذه النتائج آفاقاً واعدة لإعادة استخدامه علاجاً وقائياً أو علاجياً للحد من آثار لسعات قنديل البحر».

يتعرض السباحون والغواصون إلى لسعات قنديل البحر عند ملامسته

قناديل البحر

قناديل البحر كائنات بحرية تعيش في جميع محيطات العالم، وهي من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض. وتتميز بأجسام رخوة تشبه الجرس، ولها زوائد طويلة تشبه الأصابع، تُعرف باسم «المجسات». وتحتوي هذه «المجسات» على خلايا لاسعة تُسمى «الخلايا الخيطية الكيسية اللاسعة». وقد يحتوي المجس الواحد على آلاف منها. وفي هذه الخلايا مادة سامة. وعند تحفيز هذه الخلايا، بلمس قنديل البحر مثلاً، تنطلق الخيوط باندفاع سريع للغاية إلى الخارج كسهام صغيرة، لتحقن السموم في جسد الضحية المباغتة. وتستغرق هذه العملية برمتها جزءاً من الثانية. وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الخلايا اللاسعة إطلاق سمومها حتى وإن انفصلت عن جسم قنديل البحر، بل ويمكنها أيضاً فعل ذلك حتى لو كان القنديل ميتاً.

ويفيد الأطباء من «مايو كلينك» بالقول: «الإصابة بلسعات قنديل البحر من المشكلات الشائعة إلى حد كبير لدى من يسبحون في البحار والمحيطات أو يمارسون رياضات الغوص فيها، حيث يمكن للمجسات الطويلة الخارجة من قنديل البحر أن تحقن جسم الشخص بالسم من خلال آلاف الشوكات اللاسعة المجهرية».

ردة فعل الجسم البشري

والأساس في وجود هذه السموم هو لمساعد قنديل البحر على حماية نفسه، كما تساعده في اصطياد الفرائس عن طريق لسعها. والأساس كذلك أن قنديل البحر لا يتعمد لسع البشر، بل تحدث اللسعة عند الاحتكاك به أثناء السباحة أو المشي على الشاطئ.

وتفيد المصادر الطبية بأن ردة فعل جسم الإنسان تجاه لسعة قنديل البحر تعتمد على عوامل متعددة، من أهمها:

- نوع قنديل البحر.

- عمر الشخص المُصاب وحالته الصحية ووزن جسمه.

- موضع اللسعة في الجسم.

- مساحة الجلد المعرضة للسعة.

- المدة التي ظل فيها السم داخل جسمه.

أعراض اللسعات

ويقول أطباء «كليفلاند كلينك»: «تعتمد أعراض لسعات قنديل البحر على نوع القنديل الذي لامسته. وفي حال كانت اللسعة طفيفة، فقد تشعر بألم خفيف أو حكة أو شعور بالحرقان أو النبض؛ وقد تظهر اللسعة على شكل طفح جلدي مصحوب ببقع حمراء أو أرجوانية أو بنية اللون.

أما اللسعات الأكثر خطورة، فقد تسبب أضراراً أشد؛ لذا يجب عليك طلب الرعاية الطبية فوراً إذا ظهرت عليك أعراض أكثر حدة، والتي قد تشمل:

- صعوبة في التنفس.

- ألماً في الصدر.

- تشنجات عضلية.

- بثوراً جلدية.

- خدراً أو تنميلاً.

- غثياناً أو قيئاً.

- صعوبة في البلع.

- ألماً في البطن

- تعرقاً مفرطاً».

لسعات قنديل البحر تسبب الألم

سم قنديل البحر

إن سم قنديل البحر عبارة عن مزيج معقد من أنواع البروتينات والببتيدات والإنزيمات والجزيئات غير البروتينية. وتشمل المكونات الكيميائية الرئيسية له:

- البورينات Porins (السموم التي تشكل الثقوب): تُحدِث هذه البروتينات التفاعلية الرئيسية ثقوباً في أغشية الخلايا؛ ما يسمح للمواد السمّية بالتدفق بحرية إلى داخلها، وتدمير خلايا الدم الأحمر وخلايا الجلد والخلايا العصبية.

- الإنزيمات. يحتوي السم على إنزيمات نشطة مثل الفوسفوليباز Phospholipases (التي تحطم أغشية الخلايا)،

والبروتينات المعدنية Metalloproteinases التي تحلل بروتينات الأنسجة وتسبب تلف الجلد المحلي.

- الببتيدات السامة للأعصاب Neurotoxic Peptides. وتستهدف الخلايا العصبية بسلاسل صغيرة من الأحماض الأمينية (عادة من 10 إلى 50)؛ من أجل إحداث ألم شديد أو شلل أو تأثيرات أخرى على الجهاز العصبي.

- الأمينات النشطة في الأوعية الدموية Vasoactive Amines والجزيئات الصغيرة. وتشمل المكونات غير البروتينية الهستامين، و5-هيدروكسي تريبتامين (السيروتونين)، والمركبات الشبيهة بالكينين، التي تسبب الالتهاب والتورم والألم الموضعي الشديد.

التأثيرات السامة

ولذا؛ فإن التأثيرات السامة تشمل:

- التسمم الكيميائي Cytotoxic وتدمير الخلايا والتسبب بموت الأنسجة الموضعي (نخر الجلد)

- التكسر الانحلالي Hemolytic لخلايا الدم الحمراء

- تسمم القلب Cardiotoxic الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيرات سريعة في معدل ضربات القلب أو انهيار شديد في القلب والأوعية الدموية، خاصة مع الأنواع الخطرة من قنديل البحر.

أنواع مختلفة من قناديل البحر في البحار القريبة والبعيدة

توجد آلاف الأنواع المختلفة من قناديل البحر في محيطات العالم وبحاره. ورغم أن بعضها غير ضار، فإن هناك أنواعاً أخرى يجب الحذر منها وتجنبها. ويشهد فصلا الصيف وأواخر الربيع (من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب) تسجيل أكبر الأعداد من قناديل البحر على الشواطئ؛ وذلك بفضل دفء مياه البحر ووفرة العوالق التي يتغذى عليها قنديل البحر. وتتغير أماكن وجود الأسراب منها بشكل غير متوقع، تبعاً لتيارات البحر والرياح وارتفاع درجات حرارة المياه. ومن بين قناديل البحر التي يمكن أن تسبب لسعاتها أضراراً جسيمة:

* قنديل البحر الصندوقي Box Jellyfish الذي يُعدّ أكثر أنواع قناديل البحر فتكاً في العالم. ويعيش في بحار المناطق الاستوائية حول العالم. وهناك أكثر من 40 نوعاً من قناديل البحر الصندوقية، ويُعدّ قنديل البحر الصندوقي الأسترالي أكثرها سمية في العالم.

قناديل المحيطات

* قنديل عرف الأسد Lion’s Mane Jellyfish الذي يُعدّ أكبر أنواع قناديل البحر في العالم؛ إذ يمكن أن يتجاوز عرضه نحو متر واحد، كما يمكن أن يصل طول مجساته - التي تشبه عرف الأسد- إلى نحو 36 متراً. وهي توجد بعيداً، حيث تعيش في المناخات الباردة في المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الهادئ.

* قنديل قراص البحر Sea Nettle الذي يُعدّ واحداً من أكثر أنواع قناديل البحر شيوعاً على طول سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وهو نوع آخر من القناديل كبيرة الحجم التي يمكن أن يتجاوز عرضها نحو 30 سم. ويمتلك كل قنديل من هذا النوع 24 مجساً يمكن أن يصل طولها إلى نحو 1.8 متر

قناديل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر

* قنديل البحر «الموف ستينغر» Pelagia Noctiluca يُعدّ أكثر أنواع قناديل البحر شيوعاً في البحر الأبيض المتوسط. وهو مشهور بلسعاته السامة المؤلمة؛ إذ يتميز بمظلة ذات لون وردي مائل للأرجواني (يصل قطرها إلى 20 سم) ولوامس طويلة.

* قنديل البحر «البيض المقلي» Cotylorhiza Tuberculata هو أحد أكثر أنواع قناديل البحر شيوعاً في البحر الأبيض المتوسط. ويُطلق عليه غالباً اسم «قنديل البحر المتوسطي». وشكله يشبه البيضة المقلية؛ إذ يتميز بقبة مركزية صفراء وقرص مسطح. ولسعتها غير ضارة للبشر في الغالب.

* قنديل البحر القمري Aurelia Aurita هو نوع شفاف ورقيق يتميز بوجود أربع حلقات بنفسجية واضحة، ومنتشر في البحر المتوسط، وأيضاً هو أكثر أنواع قناديل البحر شيوعاً في البحر الأحمر. ولسعته ضعيفة للغاية ونادراً ما تسبب إزعاجاً للبشر؛ ولذا هو غير ضار في الغالب.

ما الذي يسبب لسعة قنديل البحر وكيف تتعامل معها؟

قد يتعرض المرء للمس الخلايا اللاسعة الموجودة لدى قنديل البحر أثناء السباحة في المحيط أو المشي على الشاطئ. ويؤدي هذا التلامس إلى قيام قنديل البحر بحقن سمه في الجسم. ويؤثر السم على الجلد، كما قد يتسرب أيضاً إلى مجرى الدم.

واعتماداً على نوع قنديل البحر ومساحة الجلد التي تعرضت للسم، قد تتسبب اللسعة في الشعور بالألم أو تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة أخرى؛ إذ يمكن أن تكون بعض لسعات قنديل البحر مهددة للحياة. ولذا؛ من الضروري طلب الرعاية الطبية في حال ظهور أعراض شديدة عقب التعرض للسعة قنديل البحر.

ويلخص أطباء «كليفلاند كلينك» خطوات التعامل مع الحالة والعلاج بقولهم: «لا يحتاج معظم الناس إلى مراجعة مقدم الرعاية الصحية عند التعرض للسعة قنديل البحر؛ إذ يمكن تقديم الإسعافات الأولية لمعظم اللسعات، وذلك حسب نوع قنديل البحر».

الإسعافات الأولية

ويمكن علاج اللسعات الخفيفة باتباع الخطوات التالية:

- غسل المنطقة المصابة بمياه البحر لإزالة بقايا المجسات والسم. تجنب استخدام المياه العذبة. ولا ينبغي التبول على مكان اللسعة. لقد انتشرت هذه الخرافة الشعبية لعلاج لسعات قنديل البحر منذ زمن طويل، وتزعم أن وضع البول على مكان اللسعة يبطل مفعول السم، إلا أنه لا توجد دراسات علمية تدعم هذا الادعاء. بل في الواقع، قد يؤدي التبول على مكان اللسعة إلى زيادة الشعور بالألم.

- استخدم ملقطاً أو ارتدِ قفازات لإزالة أي مجسات عالقة في الجلد.

- ضع الخل أو الكحول الطبي على المنطقة المصابة لمنع إطلاق المزيد من السم من الخلايا اللاسعة.

- لتخفيف الألم، يمكنك وضع غسول الكالامين أو كريم الهيدروكورتيزون على مكان اللسعة. كما يمكن استخدام كمادات الثلج أو الماء الساخن للمساعدة في تخفيف الألم والتورم.

الأدوية

وفي حال ضرورة طلب الرعاية الطبية، قد يعالج الطبيب اللسعات الأكثر خطورة باستخدام الأدوية. وتشمل الأدوية التي قد يستخدمها مقدم الرعاية الصحية ما يلي:

- مسكنات الألم: تساعد في تخفيف الشعور بالألم.

- مضادات السموم: تساعد في إبطال مفعول السم.

- مضادات الهيستامين: تساعد في تخفيف الحكة والطفح الجلدي.

وتتحسن معظم حالات لسعات قنديل البحر في غضون ساعات قليلة، لكن بعض اللسعات قد تؤدي إلى طفح جلدي يستمر لأسابيع. وبعد زوال الطفح الجلدي، قد تتبقى ندبة دائمة مكان اللسعة. تواصل مع مقدم الرعاية الصحية إذا استمرت الحكة في مكان اللسعة بعد مرور بضعة أسابيع.