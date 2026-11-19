أفضل أنواع الخبز للحفاظ على مستويات السكر في الدمhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5343263-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
بعض أنواع الخبز يمكن أن تساعد في الحد من الارتفاع السريع لمستويات السكر بالدم (بيكسباي)
يعتقد كثيرون أن الخبز من أول الأطعمة التي يجب الاستغناء عنها عند محاولة ضبط مستويات السكر في الدم، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن الأمر لا يتعلق بالتوقف عن تناوله تماماً، وإنما باختيار النوع المناسب وطريقة تصنيعه ومكوناته، إلى جانب الأطعمة التي يتم تناوله معها.
في هذا السياق، استعرض موقع «فيري ويل هيلث» أفضل 7 أنواع من الخبز التي يمكن أن تساعد على الحد من الارتفاع السريع لمستويات السكر في الدم، نقلاً عن اختصاصية التغذية لورين بانوف:
خبز الحبوب المنبتة
يأتي خبز الحبوب المنبتة في مقدمة الخيارات المناسبة للتحكم في مستويات السكر، ويُصنع من حبوب كاملة تبدأ في الإنبات قبل استخدامها في التصنيع، وهي عملية تساعد على تكسير جزء من النشا وتحويله مركباتٍ أسهل في الهضم.
ويتميز هذا النوع باستجابة غليسيمية أقل (أي ارتفاع أقل في سكر الدم) مقارنة بالخبز الأبيض أو خبز القمح الكامل التقليدي، كما يحتوي على نسب أعلى من الألياف والبروتين وبعض الفيتامينات والمعادن؛ ما يساعد على إبطاء الهضم والحفاظ على استقرار مستويات الغلوكوز.
وتشير بعض الدراسات إلى أن الحبوب المنبتة قد تمتلك أيضاً خصائص تساعد في الوقاية من مرض السكري.
خبز القمح الكامل بنسبة 100 %
لا تتساوى جميع أنواع خبز القمح الكامل في قيمتها؛ فالخيار الأفضل لمستويات السكر في الدم هو الخبز المصنوع بنسبة 100 في المائة من الحبوب الكاملة، والتي تكون إما سليمة أو مُعالجة بأقل قدر ممكن، مثل الشوفان أو الشعير أو حبوب القمح الكاملة.
وتستغرق هذه الحبوب وقتاً أطول في التفكك داخل الجهاز الهضمي؛ ما يؤدي إلى إطلاق الغلوكوز في الدم بصورة تدريجية وليس بشكل سريع.
خبز العجين المخمر (ساوردو)
يُصنع خبز العجين المخمر الحقيقي من خلال عملية تخمير بطيئة تعتمد على البكتيريا الطبيعية والخمائر البرية، وتساعد هذه العملية على تكسير جزء من الكربوهيدرات الموجودة في العجين.
وقد تسهم طريقة التخمير في تحسين استجابة الجسم للإنسولين وإبطاء امتصاص الغلوكوز؛ ما يقلل الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد تناول الطعام.
وتشير دراسات عدة إلى أن هذا النوع قد يؤدي إلى ارتفاع أقل في سكر الدم مقارنة بالخبز الأبيض التقليدي.
خبز الجاودار
يتميز خبز الجاودار بقوامه الأكثر كثافة واحتوائه عادة على نسبة أعلى من الألياف القابلة للذوبان في الماء مقارنة بخبز القمح؛ ما يساعد على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء لفترة أطول.
كما تحتوي حبوب الجاودار على مركبات قد تساعد في تحسين استجابة الجسم للإنسولين بعد تناول الطعام.
وينصح باختيار خبز الجاودار المصنوع من حبوب الجاودار بنسبة 100 في المائة أو خبز الجاودار الداكن، وتجنب أنواع الجاودار الفاتحة التي قد تحتوي على دقيق مُكرّر.
خبز الحبوب المتعددة بالبذور
يجمع هذا النوع بين الحبوب الكاملة ومجموعة من البذور، مثل بذور الكتان، والشيا، ودوار الشمس والقرع، التي توفر الدهون الصحية والألياف والبروتين.
وتساعد هذه العناصر الغذائية في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات؛ ما يجعل استجابة مستويات السكر بعد تناوله أكثر توازناً مقارنة بالخبز المصنوع من الدقيق المكرر.
كما تسهم الألياف والبروتين والدهون الصحية الموجودة في البذور في تعزيز الشبع وتحسين القيمة الغذائية للوجبة.
الخبز الغني بالبروتين
تُصنع بعض أنواع الخبز من دقيق اللوز أو جوز الهند أو الحمص، كما تحتوي أنواع أخرى على بروتين مضاف من البازلاء أو الصويا.
وتتميز هذه الأنواع عادة باحتوائها على كميات أقل من الكربوهيدرات القابلة للهضم لكل شريحة، مع ارتفاع نسبة البروتين والألياف؛ وهو ما يساعد على الحد من الارتفاع السريع لسكر الدم وتعزيز الشعور بالشبع.
خبز الشوفان أو الشعير
يتميز الشوفان والشعير باحتوائهما على مادة البيتا غلوكان، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تكوّن مادة هلامية داخل الجهاز الهضمي؛ ما يساعد في إبطاء امتصاص السكر وانتقاله إلى مجرى الدم.
ولهذا؛ فإن الخبز المصنوع بالفعل من الشوفان أو الشعير يمكن أن يكون خياراً مناسباً للأشخاص الذين يسعون إلى الحفاظ على استقرار مستويات الغلوكوز في الدم.
لا تزال الأوساط الطبية تواصل محاولاتها في فهم جوانب آلية عمل سموم قناديل البحر، ووضع خطوات مستندة إلى أدلة علمية في معالجة لسعاتها.
وضمن عدد 2 سبتمبر (أيلول) الماضي من مجلة «التقدم العلمي» Science Advances، قدم باحثون من بريطانيا وأستراليا والنرويج دراسة حديثة أكثر عمقاً لفهم الآليات التي من خلالها يتسبب سمّ قنديل البحر بالأضرار الصحية عند تلقي لسعاته. وكانت دراستهم بعنوان «سم قنديل البحر يستهدف البروتينات السكريّة (البروتيوغليكانات) مسبباً موت الخلايا والألم».
لسعات مؤلمة... وسامة
تناولت الدراسة بالبحث نوع «قراص البحر» Sea Nettle من قناديل البحر، الأعلى شيوعاً في شواطئ المحيط الأطلسي.
وقال الباحثون فيها: «تتسبب قناديل البحر، كنوع قراص البحر، في ملايين اللسعات المؤلمة سنوياً. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن آلية عمل سمّها ولا تتوفر علاجات قائمة على أسس علمية دقيقة. وفي هذه الدراسة، أجرينا تحليلاً منهجياً للتفاعلات بين سم هذا القنديل والعائل (المُصاب)».
وقالوا في نتائجهم: «أظهر السم نشاطاً ساماً للخلايا، ويعتمد ذلك على مقدار الجرعة التي تلقتها الخلايا البشرية. وباستخدام تقنية فحص كريسبر CRISPR على مستوى الجينوم الكامل، حددنا الجينات والمسارات البشرية التي تعدّل تأثير السم. وكانت مجموعة الجينات الأبرز التي تم تحديدها هي تلك التي تنظم عملية التخليق الحيوي للبروتيوغليكانات».
دواء مضاد للتخثر يحمي من الآلام
وأضافوا: «وأظهرنا أن دواء الهيبارين Heparin وهو دواء يُستخدم إكلينيكياً في المستشفيات مضاداً للتخثر - يمنع سمية السم على الخلايا. وكان لهذا التأثير طابع علاجي؛ إذ ثبّط عمل السم حتى بعد ساعة واحدة من التعرض له. ووفّر الهيبارين كذلك حماية ضد الألم الحاد التلقائي، وفرط التألم الحراري، الذي يسببه السم. وتفتح هذه النتائج آفاقاً واعدة لإعادة استخدامه علاجاً وقائياً أو علاجياً للحد من آثار لسعات قنديل البحر».
قناديل البحر
قناديل البحر كائنات بحرية تعيش في جميع محيطات العالم، وهي من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض. وتتميز بأجسام رخوة تشبه الجرس، ولها زوائد طويلة تشبه الأصابع، تُعرف باسم «المجسات». وتحتوي هذه «المجسات» على خلايا لاسعة تُسمى «الخلايا الخيطية الكيسية اللاسعة». وقد يحتوي المجس الواحد على آلاف منها. وفي هذه الخلايا مادة سامة. وعند تحفيز هذه الخلايا، بلمس قنديل البحر مثلاً، تنطلق الخيوط باندفاع سريع للغاية إلى الخارج كسهام صغيرة، لتحقن السموم في جسد الضحية المباغتة. وتستغرق هذه العملية برمتها جزءاً من الثانية. وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الخلايا اللاسعة إطلاق سمومها حتى وإن انفصلت عن جسم قنديل البحر، بل ويمكنها أيضاً فعل ذلك حتى لو كان القنديل ميتاً.
ويفيد الأطباء من «مايو كلينك» بالقول: «الإصابة بلسعات قنديل البحر من المشكلات الشائعة إلى حد كبير لدى من يسبحون في البحار والمحيطات أو يمارسون رياضات الغوص فيها، حيث يمكن للمجسات الطويلة الخارجة من قنديل البحر أن تحقن جسم الشخص بالسم من خلال آلاف الشوكات اللاسعة المجهرية».
ردة فعل الجسم البشري
والأساس في وجود هذه السموم هو لمساعد قنديل البحر على حماية نفسه، كما تساعده في اصطياد الفرائس عن طريق لسعها. والأساس كذلك أن قنديل البحر لا يتعمد لسع البشر، بل تحدث اللسعة عند الاحتكاك به أثناء السباحة أو المشي على الشاطئ.
وتفيد المصادر الطبية بأن ردة فعل جسم الإنسان تجاه لسعة قنديل البحر تعتمد على عوامل متعددة، من أهمها:
- نوع قنديل البحر.
- عمر الشخص المُصاب وحالته الصحية ووزن جسمه.
- موضع اللسعة في الجسم.
- مساحة الجلد المعرضة للسعة.
- المدة التي ظل فيها السم داخل جسمه.
أعراض اللسعات
ويقول أطباء «كليفلاند كلينك»: «تعتمد أعراض لسعات قنديل البحر على نوع القنديل الذي لامسته. وفي حال كانت اللسعة طفيفة، فقد تشعر بألم خفيف أو حكة أو شعور بالحرقان أو النبض؛ وقد تظهر اللسعة على شكل طفح جلدي مصحوب ببقع حمراء أو أرجوانية أو بنية اللون.
أما اللسعات الأكثر خطورة، فقد تسبب أضراراً أشد؛ لذا يجب عليك طلب الرعاية الطبية فوراً إذا ظهرت عليك أعراض أكثر حدة، والتي قد تشمل:
- صعوبة في التنفس.
- ألماً في الصدر.
- تشنجات عضلية.
- بثوراً جلدية.
- خدراً أو تنميلاً.
- غثياناً أو قيئاً.
- صعوبة في البلع.
- ألماً في البطن
- تعرقاً مفرطاً».
سم قنديل البحر
إن سم قنديل البحر عبارة عن مزيج معقد من أنواع البروتينات والببتيدات والإنزيمات والجزيئات غير البروتينية. وتشمل المكونات الكيميائية الرئيسية له:
- البورينات Porins (السموم التي تشكل الثقوب): تُحدِث هذه البروتينات التفاعلية الرئيسية ثقوباً في أغشية الخلايا؛ ما يسمح للمواد السمّية بالتدفق بحرية إلى داخلها، وتدمير خلايا الدم الأحمر وخلايا الجلد والخلايا العصبية.
- الإنزيمات. يحتوي السم على إنزيمات نشطة مثل الفوسفوليباز Phospholipases (التي تحطم أغشية الخلايا)،
والبروتينات المعدنية Metalloproteinases التي تحلل بروتينات الأنسجة وتسبب تلف الجلد المحلي.
- الببتيدات السامة للأعصاب Neurotoxic Peptides. وتستهدف الخلايا العصبية بسلاسل صغيرة من الأحماض الأمينية (عادة من 10 إلى 50)؛ من أجل إحداث ألم شديد أو شلل أو تأثيرات أخرى على الجهاز العصبي.
- الأمينات النشطة في الأوعية الدموية Vasoactive Amines والجزيئات الصغيرة. وتشمل المكونات غير البروتينية الهستامين، و5-هيدروكسي تريبتامين (السيروتونين)، والمركبات الشبيهة بالكينين، التي تسبب الالتهاب والتورم والألم الموضعي الشديد.
- تسمم القلب Cardiotoxic الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيرات سريعة في معدل ضربات القلب أو انهيار شديد في القلب والأوعية الدموية، خاصة مع الأنواع الخطرة من قنديل البحر.
أنواع مختلفة من قناديل البحر في البحار القريبة والبعيدة
توجد آلاف الأنواع المختلفة من قناديل البحر في محيطات العالم وبحاره. ورغم أن بعضها غير ضار، فإن هناك أنواعاً أخرى يجب الحذر منها وتجنبها. ويشهد فصلا الصيف وأواخر الربيع (من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب) تسجيل أكبر الأعداد من قناديل البحر على الشواطئ؛ وذلك بفضل دفء مياه البحر ووفرة العوالق التي يتغذى عليها قنديل البحر. وتتغير أماكن وجود الأسراب منها بشكل غير متوقع، تبعاً لتيارات البحر والرياح وارتفاع درجات حرارة المياه. ومن بين قناديل البحر التي يمكن أن تسبب لسعاتها أضراراً جسيمة:
* قنديل البحر الصندوقي Box Jellyfish الذي يُعدّ أكثر أنواع قناديل البحر فتكاً في العالم. ويعيش في بحار المناطق الاستوائية حول العالم. وهناك أكثر من 40 نوعاً من قناديل البحر الصندوقية، ويُعدّ قنديل البحر الصندوقي الأسترالي أكثرها سمية في العالم.
قناديل المحيطات
* قنديل عرف الأسد Lion’s Mane Jellyfish الذي يُعدّ أكبر أنواع قناديل البحر في العالم؛ إذ يمكن أن يتجاوز عرضه نحو متر واحد، كما يمكن أن يصل طول مجساته - التي تشبه عرف الأسد- إلى نحو 36 متراً. وهي توجد بعيداً، حيث تعيش في المناخات الباردة في المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الهادئ.
* قنديل قراص البحر Sea Nettle الذي يُعدّ واحداً من أكثر أنواع قناديل البحر شيوعاً على طول سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وهو نوع آخر من القناديل كبيرة الحجم التي يمكن أن يتجاوز عرضها نحو 30 سم. ويمتلك كل قنديل من هذا النوع 24 مجساً يمكن أن يصل طولها إلى نحو 1.8 متر
قناديل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر
* قنديل البحر «الموف ستينغر» Pelagia Noctiluca يُعدّ أكثر أنواع قناديل البحر شيوعاً في البحر الأبيض المتوسط. وهو مشهور بلسعاته السامة المؤلمة؛ إذ يتميز بمظلة ذات لون وردي مائل للأرجواني (يصل قطرها إلى 20 سم) ولوامس طويلة.
* قنديل البحر «البيض المقلي» Cotylorhiza Tuberculata هو أحد أكثر أنواع قناديل البحر شيوعاً في البحر الأبيض المتوسط. ويُطلق عليه غالباً اسم «قنديل البحر المتوسطي». وشكله يشبه البيضة المقلية؛ إذ يتميز بقبة مركزية صفراء وقرص مسطح. ولسعتها غير ضارة للبشر في الغالب.
* قنديل البحر القمري Aurelia Aurita هو نوع شفاف ورقيق يتميز بوجود أربع حلقات بنفسجية واضحة، ومنتشر في البحر المتوسط، وأيضاً هو أكثر أنواع قناديل البحر شيوعاً في البحر الأحمر. ولسعته ضعيفة للغاية ونادراً ما تسبب إزعاجاً للبشر؛ ولذا هو غير ضار في الغالب.
ما الذي يسبب لسعة قنديل البحر وكيف تتعامل معها؟
قد يتعرض المرء للمس الخلايا اللاسعة الموجودة لدى قنديل البحر أثناء السباحة في المحيط أو المشي على الشاطئ. ويؤدي هذا التلامس إلى قيام قنديل البحر بحقن سمه في الجسم. ويؤثر السم على الجلد، كما قد يتسرب أيضاً إلى مجرى الدم.
واعتماداً على نوع قنديل البحر ومساحة الجلد التي تعرضت للسم، قد تتسبب اللسعة في الشعور بالألم أو تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة أخرى؛ إذ يمكن أن تكون بعض لسعات قنديل البحر مهددة للحياة. ولذا؛ من الضروري طلب الرعاية الطبية في حال ظهور أعراض شديدة عقب التعرض للسعة قنديل البحر.
ويلخص أطباء «كليفلاند كلينك» خطوات التعامل مع الحالة والعلاج بقولهم: «لا يحتاج معظم الناس إلى مراجعة مقدم الرعاية الصحية عند التعرض للسعة قنديل البحر؛ إذ يمكن تقديم الإسعافات الأولية لمعظم اللسعات، وذلك حسب نوع قنديل البحر».
الإسعافات الأولية
ويمكن علاج اللسعات الخفيفة باتباع الخطوات التالية:
- غسل المنطقة المصابة بمياه البحر لإزالة بقايا المجسات والسم. تجنب استخدام المياه العذبة. ولا ينبغي التبول على مكان اللسعة. لقد انتشرت هذه الخرافة الشعبية لعلاج لسعات قنديل البحر منذ زمن طويل، وتزعم أن وضع البول على مكان اللسعة يبطل مفعول السم، إلا أنه لا توجد دراسات علمية تدعم هذا الادعاء. بل في الواقع، قد يؤدي التبول على مكان اللسعة إلى زيادة الشعور بالألم.
- استخدم ملقطاً أو ارتدِ قفازات لإزالة أي مجسات عالقة في الجلد.
- ضع الخل أو الكحول الطبي على المنطقة المصابة لمنع إطلاق المزيد من السم من الخلايا اللاسعة.
- لتخفيف الألم، يمكنك وضع غسول الكالامين أو كريم الهيدروكورتيزون على مكان اللسعة. كما يمكن استخدام كمادات الثلج أو الماء الساخن للمساعدة في تخفيف الألم والتورم.
الأدوية
وفي حال ضرورة طلب الرعاية الطبية، قد يعالج الطبيب اللسعات الأكثر خطورة باستخدام الأدوية. وتشمل الأدوية التي قد يستخدمها مقدم الرعاية الصحية ما يلي:
- مسكنات الألم: تساعد في تخفيف الشعور بالألم.
- مضادات السموم: تساعد في إبطال مفعول السم.
- مضادات الهيستامين: تساعد في تخفيف الحكة والطفح الجلدي.
وتتحسن معظم حالات لسعات قنديل البحر في غضون ساعات قليلة، لكن بعض اللسعات قد تؤدي إلى طفح جلدي يستمر لأسابيع. وبعد زوال الطفح الجلدي، قد تتبقى ندبة دائمة مكان اللسعة. تواصل مع مقدم الرعاية الصحية إذا استمرت الحكة في مكان اللسعة بعد مرور بضعة أسابيع.
7 مشروبات لا تتوقعها قد تحسن الهضمhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5343275-7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85
بعض المركبات الموجودة في عصير البرتقال قد تؤثر في تنظيم ضغط الدم (بكساباي)
إذا كنت تعمل على تحسين صحة أمعائك، فقد يكون من المفيد إضافة مشروبات معينة تساعد على الهضم إلى نظامك الغذائي. يمكن لبعض عصائر الفواكه والمشروبات المخمّرة أن تؤثر على بكتيريا الأمعاء. ومع ذلك، لا يتعين عليك شرب عدة أنواع من هذه المشروبات يومياً؛ فقط اختر واحداً أو اثنين يناسبان نظامك الغذائي.
عصير التوت البري
قالت سارة ألسينغ، ماجستير في العلوم، وإخصائية تغذية مسجّلة في كاليفورنيا، لموقع «فيري ويل هيلث»: «تحتوي بعض عصائر الفواكه على مركبات نباتية مفيدة تُسمى البوليفينولات، التي قد تؤثر على أنواع نشاط بكتيريا الأمعاء لدينا».
قد يؤدي شرب عصير التوت البري إلى تحسين صحة أمعائك بفضل هذه البوليفينولات. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول مستخلص التوت البري يرتبط بزيادة في البكتيريا التي تنتج البيوتيرات، وهو حمض دهني في الجسم.
وأوضحت: «يساعد البيوتيرات على تغذية الخلايا المبطّنة للقولون ويدعم وظيفة حاجز الأمعاء. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان شرب عصير التوت البري يوفر الفوائد نفسها كمستخلص التوت البري».
عصير البرتقال
يعدّ شرب عصير البرتقال خياراً جيداً آخر لصحة أمعائك. قالت ألسينغ: «يحتوي عصير البرتقال على مركبات نباتية تُسمى الفلافونويدات، ولا سيما الهسبيريدين والناريروتين، التي قد تساعد في دعم ميكروبيوم أمعاء صحي».
وتشير نتائج دراسات إلى أن عصير البرتقال قد تكون له تأثيرات شبيهة بالبريبيوتيك.
عصير التوت الأزرق
وقال الطبيب ساوراب سيثي، إختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في كاليفورنيا، لموقع «فيري ويل هيلث»: «يحتوي عصير التوت الأزرق على الأنثوسيانينات، وهي مركبات نباتية قوية قد تؤثر بشكل إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء».
عصائر الكيوي المخفوقة
وأشار سيثي إلى أن الكيوي يحتوي على فيتامين «سي» ومركبات نباتية. يمكنك شرب عصير الكيوي أو استخدام الكيوي في عصير مخفوق للاستفادة من فوائده.
وأضاف: «يوفر الكيوي الكامل والكيوي المخفوق أيضاً أليافاً تدعم انتظام حركة الأمعاء».
الكاكاو الساخن
قد يكون هذا مفاجئاً، لأنك على الأرجح لا تربط الكاكاو الساخن بالفوائد الصحية.
يلفت سيثي النظر إلى أن الكاكاو «يحتوي على الفلافانولات وغيرها من البوليفينولات التي قد تدعم بكتيريا الأمعاء المفيدة، بما في ذلك البيفيدوبكتيريا».
الكفير
قالت ألسينغ: «يمكن للمشروبات المخمّرة، مثل الكفير والكومبوتشا، أن توفر كائنات حية دقيقة قد تؤثر بشكل إيجابي على البكتيريا في ميكروبيوم أمعائنا».
وأضافت: «الكفير هو مشروب ألبان مخمّر غالباً ما يحتوي على تنوع أكبر من المزارع الحية والنشطة مقارنة بالزبادي. قد تساعد هذه البكتيريا في دعم تنوع ميكروبيوم الأمعاء والمساهمة في توازن صحي لبكتيريا الأمعاء».
الكومبوتشا
ترى ألسينغ أن الكومبوتشا هي «شاي مخمّر قد يدعم صحة الأمعاء من خلال توفير كائنات حية دقيقة وأحماض عضوية يمكنها التفاعل مع ميكروبيوم الأمعاء».
كيف تضيف هذه المشروبات إلى نظامك الغذائي؟
قال سيثي إنه، كما هو الحال مع أي شيء، ينبغي استهلاك المشروبات المذكورة باعتدال.
وأوضح: «لن أوصي بشرب 6 مشروبات مختلفة كل يوم، بدلاً من ذلك، اختر واحداً أو اثنين يناسبان احتياجاتك ونمطك الغذائي العام».
وتابع: «أكبر قلق بشأن عصائر الفواكه هو محتوى السكر. حتى عصير الفواكه الطبيعي 100 في المائة يحتوي على سكريات موجودة بشكل طبيعي، وتزيل عملية العصر كثيراً من الألياف الموجودة في الفواكه الكاملة. لهذا السبب أوصي عموماً بخفق الفواكه بدلاً من عصرها. يحتفظ الخفق بمزيد من الألياف، ما يساعد على دعم انتظام حركة الأمعاء ويوفر وقوداً لبكتيريا الأمعاء المفيدة».
وأضاف أنه يجدر بالذكر أيضاً أن بعض عصائر الحمضيات قد تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي، وأن بعض منتجات الكفير قد لا تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.
في النهاية، يمكن أن تكون المشروبات التي تعزز الهضم إضافة جيدة إلى نظامك الغذائي، لكنها لا ينبغي أن تحل محل الفواكه والخضراوات الكاملة.
واختتم سيثي: «لا تحتاج إلى مشروبات مكلفة لصحة الأمعاء لتحسين الهضم. ركّز على الفواكه الكاملة، والأطعمة الغنية بالألياف، والأطعمة المخمّرة إذا كنت تتحملها، والترطيب الكافي. يمكن لهذه المشروبات أن تكمل نظاماً غذائياً صحياً، لكنها ليست بديلاً عنه».
ما الذي يمكن أن يقدمه ماء بذور الشيا لمستويات الكوليسترول لديك؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5343272-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%9F
ما الذي يمكن أن يقدمه ماء بذور الشيا لمستويات الكوليسترول لديك؟
بذور الشيا تتميز بصغر حجمها وغناها بالعناصر الغذائية (بيكسلز)
قال موقع «فيري ويل هيلث» إنه لا يوجد دليل قاطع على أن ماء بذور الشيا يخفض الكوليسترول... فأي فائدة محتملة قد تنبع من تناول بذور الشيا الكاملة؟ وذلك نظراً إلى احتوائها على الألياف القابلة للذوبان وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وذلك في جزء من نظام غذائي صحي للقلب.
وذكر أنه يحدث ارتفاع الكوليسترول أو اضطراب دهون الدم عندما ترتفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية، وهي أنواع ضارة من الكوليسترول، بينما تنخفض مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة أو ما يُعرف بـ«الكوليسترول الجيد».
وتزيد هذه الحالة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يرفع احتمالية التعرض لنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو تجلطات دموية، أو أمراض الشرايين المحيطية، وغيرها من الحالات المرتبطة بها.
ويُعد ماء بذور الشيا وسيلة سريعة وفعالة للحصول على كميات جيدة من الألياف القابلة للذوبان وأحماض أوميغا 3 الدهنية؛ وهما عنصران غذائيان يمتلكان خصائص تساعد في خفض الكوليسترول.
وتحتوي حصة مقدارها أونصة واحدة (حوالي 28 غراماً) من بذور الشيا على نحو 35 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها من الألياف، وهي عنصر غذائي يسهم في خفض مستويات الكوليسترول.
وتعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بذور الشيا على جذب الماء والارتباط بالكوليسترول والدهون الغذائية.
ونتيجة لذلك، يمتص الجسم كمية أقل من الكوليسترول، فيقوم الكبد بتعويض ذلك عن طريق حرق الكوليسترول المخزن لديه، مما يساعد في خفض إجمالي مستويات الكوليسترول في الدم.
كما أن بذور الشيا غنية بحمض اللينولينيك أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية، وهو عنصر غذائي آخر يمكن أن يساعد في ضبط مستويات الكوليسترول؛ إذ يعمل هذا الحمض الدهني على تثبيط عملية تصنيع الدهون الثلاثية، مما يؤدي إلى خفض مستوياتها الإجمالية.
ويؤدي ارتفاع الدهون الثلاثية، أو ارتفاع الكوليسترول الضار، أو انخفاض الكوليسترول الجيد إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.
وعلى الرغم من وجود أدلة تربط بين بعض العناصر الغذائية الموجودة في بذور الشيا وانخفاض مستويات الكوليسترول، فإن الأدلة التي تربط بذور الشيا مباشرة بخفض الكوليسترول لا تزال متضاربة.
فقد وجدت دراسة صغيرة أُجريت على بالغين يعانون من «متلازمة التمثيل الغذائي»، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها أن بذور الشيا أسهمت في خفض مستويات الدهون الثلاثية.
ومع ذلك، فقد قُدِّمت بذور الشيا في هذه الدراسة إلى جانب منتجات الصويا والشوفان، وكلاهما معروف أيضاً بدوره في دعم مستويات الكوليسترول الصحية.
وبعد مراجعة بيانات من دراسات متعددة، وجد الباحثون أن استهلاك بذور الشيا لم يؤثر بشكل عام على مستويات الكوليسترول.
ومع ذلك، أظهر التحليل نفسه أنها قد تسهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة في دهون الجسم السمنة، أو مؤشر كتلة جسم يزيد على 25، والمصابين بداء السكري من النوع الثاني.
وأشارت الأبحاث إلى وجود بعض الآثار الإيجابية لبذور الشيا في خفض الكوليسترول؛ إذ بيّنت الأدلة أنها قد تؤدي إلى خفض معتدل في إجمالي الكوليسترول، والكوليسترول الضار، وكذلك الدهون الثلاثية.
وفي أبحاث أخرى، وجد الباحثون أن تناول بذور الشيا لم يؤثر على مستويات الكوليسترول، لكن الأدلة أشارت إلى أنها قد تساعد في تقليل محيط الخصر وخفض ضغط الدم، وهو ما يصب في صالح صحة القلب.