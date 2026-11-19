بيرنهام يلمّح إلى إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343299-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%91%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
بيرنهام يلمّح إلى إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنهام يتحدث إلى وسائل الإعلام في سانت جونز في أنتيغوا وبربودا يوم 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، في قمة وصفها بأنها خطوة نحو معالجة الأضرار التي استمرت عقداً من الزمن، وأشعلها تصويت المملكة المتحدة عام 2016 على مغادرة التكتل الأوروبي.
وقال بيرنهام الأسبوع الحالي: «إن (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بريكست الذي فُرض علينا لم ينجح. لقد خسرنا أكثر مما كسبنا». وأضاف أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة بشأن مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عودة الانضمام إلى التكتل الذي يضم حالياً 27 دولة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وشدد بيرنهام على أن التراجع عن «بريكست» ليس سوى أحد الخيارات المحتملة، وأن تحقيقه ما زال بعيداً. كما أنه يتطلب موافقة الناخبين البريطانيين، إلى جانب موافقة الاتحاد الأوروبي الذي ما زال متشككاً تجاه بريطانيا.
ومع ذلك، فقد كسر بيرنهام الصمت الذي التزمت به الحكومات البريطانية على مدى عقد من الزمن بشأن خيار العودة إلى الاتحاد الأوروبي.
ومرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بتجربة انفصال مريرة، قبل أن يحاولا تدريجياً استعادة علاقات الصداقة بينهما.
والآن، بدأ الجانبان التفكير في إمكانية استعادة العلاقات مجدداً ذات يوم.
ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضر بالاقتصاد البريطاني من خلال إقامة حواجز أمام التجارة مع الدول المجاورة، لكنّ الساسة البريطانيين ظلوا حذرين من إعادة فتح هذا الملف الشائك.
تبدو شخصية أندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، لغزاً للمسؤولين الأوروبيين الذين لم يكن يعرفه كثير منهم...
ميشال أبونجم (باريس)
ميرتس يرغب في التفاوض «كفريق واحد مع كييف وواشنطن» مقابل روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343341-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
ميرتس يرغب في التفاوض «كفريق واحد مع كييف وواشنطن» مقابل روسيا
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع «قمة الراغبين» في مبنى المستشارية في برلين (أ.ب)
أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، رغبة في التفاوض «كفريق واحد مع كييف وواشنطن» مقابل موسكو، بعد استئناف المباحثات بين روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية، سعياً للتوصل إلى تسوية للحرب.
وقال ميرتس عقب اجتماع لحلفاء أوكرانيا في برلين: «نريد أن نشارك في هذه المفاوضات»، مضيفاً: «الاستعدادات تجري على قدم وساق، وبدءاً من هذه الليلة، سيجتمع مستشارون أوروبيون وأوكرانيون وأميركيون هنا في مقر المستشارية تحضيراً للجولة المقبلة».
ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، الخميس، إلى برلين للمشاركة في اجتماع «تحالف الراغبين»، فيما تسعى أوروبا إلى حجز مقعد على طاولة مفاوضات السلام، وإيجاد تمويل للمجهود الحربي الأوكراني.
وبدأ، عصراً، الاجتماع الذي تشارك فيه نحو 30 دولة، ويترأسه قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بعد ساعات من قمة ثلاثية تاريخية في مدينة شنجن الصينية، جمعت دونالد ترمب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ. وقال كوشنر عبر منصة «إكس» إنه أطلع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على «محادثات دونالد ترمب في الصين، والجهود الأخيرة الرامية للتوصل إلى سلام عادل ومستدام في أوكرانيا». وقال ميرتس من جهته إن القمة الثلاثية كانت مجرد «جلسة لالتقاط صور».
بالنسبة إلى ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم، ونظرائهم خصوصاً الأوروبيين، وكذلك أستراليا وكندا واليابان، يهدف اجتماع برلين إلى تنسيق المواقف كي تفرض أوروبا نفسها طرفاً لا غنى عنه على طاولة المفاوضات التي تقتصر حتى الآن على الأوكرانيين والروس والأميركيين.
وأعلن بوتين، الخميس، أنه دعا مسؤولين أوروبيين إلى موسكو لإجراء محادثات تمهيداً لاحتمال مشاركتهم في المفاوضات بشأن حرب أوكرانيا.
وشدّد الرئيس الروسي على أن موسكو لا يمكنها القبول بأي شكل من التعاون العسكري بين أوكرانيا وأوروبا بوصفه جزءاً من أي اتفاق لإنهاء الحرب.
وتسعى روسيا إلى ربط إنهاء النزاع بإعادة صياغة البنية الأمنية الأوروبية التي تعدُّها معادية لها نظراً لكونها قائمة في معظمها على حلف شمال الأطلسي (ناتو). أما الأوروبيون فيرون أنه لا ينبغي إعادة النظر في بنيتهم الأمنية بطلب من دولة أشعلت فتيل النزاع الأكثر عنفاً في القارة منذ عام 1945.
وتبحث قمة برلين أيضاً تمويل أوكرانيا التي يُقدَّر عجزها لعام 2027 بنحو سبعين مليار يورو، فضلاً عن ملف الضمانات الأمنية الغربية لكييف في مرحلة ما بعد الحرب، بهدف ردع موسكو عن أي غزو جديد. وأشار زيلينسكي عبر منصة «إكس» إلى أنه استعرض مع ميرتس وماكرون وبورنم «القضايا والاحتياجات الرئيسية» لأوكرانيا المتمثلة في وسائل الدفاع الجوي وحماية «قطاع الطاقة والبنى التحتية».
ماكرون: إعلان قمة ترمب وشي وبوتين ليس «إعادة تشكيل للعالم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343332-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
ماكرون: إعلان قمة ترمب وشي وبوتين ليس «إعادة تشكيل للعالم»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في قمة «تحالف الراغبين» بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في برلين يوم 19 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الإعلان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية بين رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا، «لا يؤدي إلى إعادة تشكيل العالم» ولا يُمكن مقارنته بمؤتمر يالطا في عام 1945.
وقال ماكرون بعد اجتماع لحلفاء أوكرانيا في العاصمة الألمانية: «اليوم، إذا كان ثمة عنصر حاسم في إعادة تشكيل أوروبا، وأمنها، فهو تحديداً الاجتماع الذي عُقد في برلين»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
أصدرت الصين والولايات المتحدة وروسيا، اليوم الخميس، «إعلان سلام» عقب القمة الثلاثية غير المسبوقة بين رؤسائها في شنجن بجنوب الصين، تعهدت فيه الدخول في حوار للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، حسب ما نشر الكرملين وإعلام رسمي صيني.
واختتم الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، القمة التي دعا خلالها شي إلى بذل كل الجهود «لتجنب حرب نووية»، في حين طرح ترمب بحث خفض الترسانات النووية، وأكد بوتين وجود «مصلحة مشتركة» للدول الثلاث في تسوية الحرب في أوكرانيا.
بوتين ناقش مع ترمب مواجهة «عراقيل» التسوية الأوكرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343318-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
بوتين ناقش مع ترمب مواجهة «عراقيل» التسوية الأوكرانية
صورة جماعية لقادة قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ا.ف.ب)
عكست مجريات ونتائج القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين أولويات الأطراف في أول لقاء من نوعه استضافته مدينة شنجن الصينية، واستمر لتسعين دقيقة. وخرج الزعماء بعد القمة التي وصفت بأنها «تاريخية» ببيان ختامي وجيز حدد نقاط التلاقي، وتجنب الإشارة إلى عناصر خلافية.
وغاب ملف أوكرانيا عن الوثيقة الختامية للقمة، لكنه كان حاضراً في اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب قبل انعقاد القمة الثلاثية، وأكد الكرملين أن الطرفين بحثا مواجهة «العراقيل» التي تعترض جهود التسوية، من دون الإشارة مباشرة إلى مواقف أوروبا، وأوكرانيا.
ولم تحمل مجريات القمة جديداً، أو خروجاً عن التوقعات التي سبقتها. وكان لافتاً أن الدبلوماسية الصينية تعمدت أن يجتمع الزعماء الثلاثة على طاولة مستديرة، في مشهد رمزي قالت الصحافة الحكومية الروسية إنه يعكس تساوي «قادة الدول العظمى وهم يبحثون مستقبل العالم».
وسحبت القمة الثلاثية الأضواء من الحدث الذي اجتمع القادة على هامشه، وهو منتدى التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). وبدا في مستهلها أن الزعماء الثلاثة حددوا أولوياتهم في المناقشات، واستغرقت الكلمات الافتتاحية للزعماء عشر دقائق، وشكلت الجانب المعلن من اللقاء قبل أن تستمر أعمال القمة خلف أبواب مغلقة.
مجريات القمة
وافتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ القمة بتأكيد «الأهمية القصوى للقاء الأول من نوعه في التاريخ»، وعده «حدثاً ذا أهمية بالغة، وغير مسبوقة». وأكد على أنه «عندما تتفق القوى الكبرى يسود السلام في العالم، وعندما تتصارع تسود الفوضى». وقال الزعيم الصيني إن «على الصين وروسيا والولايات المتحدة أن تتعاون في حل المشكلات العالمية، وأن تعمل معاً على ضمان السلام والاستقرار في العالم بأسره».
وفي إشارة إلى ملف التسلح النووي الذي كان واحداً من المحاور الأساسية للاجتماع، أكد شي ضرورة حظر الأسلحة النووية بالكامل، وتدميرها. وكان لافتاً، خلافاً لحديث الرئيسين الأميركي والروسي بعد ذلك، أن شي تجنب التطرق إلى الملف الأوكراني، في انسجام مع مواقف سابقة له أعلن فيها رفض مناقشة هذا الملف بغياب الأطراف المعنية الأخرى، وخصوصاً أوروبا.
بدوره استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمته الافتتاحية بالإعراب عن الامتنان للصين على «تنظيم هذا الاجتماع التاريخي الأول من نوعه».
وأكد أن البلدان الثلاثة يمكنها المساهمة في تعزيز الاستقرار العالمي إذا ما تعاونت بشكل بناء. وشدد بوتين على أن «ما يوحد دولنا ليس فقط صفة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، بل المسؤولية المشتركة عن حفظ السلم والأمن الدوليين».
وقال إن مصالح موسكو وبكين وواشنطن تتقاطع في تسوية النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، مضيفاً أن الأطراف الثلاثة «تشترك في مواجهة تهديدات العصر، كالإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة العابرة للحدود».
وأكد ثقته في أن شعوب روسيا والصين وأميركا قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار عالمياً، عبر شراكة بناءة تقوم على الاحترام المتبادل، والمساواة، وتوازن المصالح.
وبدأ الرئيس دونالد ترمب حديثه بالإشادة بالقيادة الصينية، وتنظيم اللقاء، وقال: «نحن نصنع التاريخ، ولدينا الكثير لنناقشه، وقد ناقشنا الكثير بالفعل».
واستغل المناسبة لمهاجمة سلفه مجدداً، وقال إن القادة السابقين لم يبذلوا جهداً للانفتاح على الحوار. وأعلن رغبته في مناقشة القضايا التي تهم العالم، ملاحظاً المسؤولية الخاصة التي يتحملها قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا عن الحفاظ على الحوار بشأن القضايا «التي تمس الكوكب بأكمله».
وتطرق سريعاً إلى الموضوع الأوكراني، مؤكداً ضرورة مناقشته، وزاد أن «الحوار مهم، والسلام لم يتحقق يوماً بالامتناع عن المفاوضات». كما تطرق إلى الملف الإيراني، مؤكداً أن بلاده «لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ويصعب على الدول التخلص من الأسلحة النووية بعد حصولها عليها». وأكد ترمب أن اللقاء الثلاثي «يوفر فرصاً جديدة لحل مجموعة من القضايا بالغة الأهمية».
كما هاجم محكمة الجنايات الدولية، وقال إنه «من المهم حماية سيادة دولنا من المنظمات العالمية التي خرجت عن السيطرة». وكان لافتاً أن هذا الموضوع الذي تتطابق فيه مواقف روسيا والولايات المتحدة والصين انعكس في بنود البيان الختامي.
البيان الختامي
وعكست صياغة البيان التي تم التوافق بشأنها، بعد مناقشات استمرت خلال اليومين الماضيين، درجة التلاقي بين القوى الثلاثة، وجاءت لهجته محايدة في بعض العناصر، كما تجنب الإشارة إلى ملفات خلافية مباشرة. كما غاب الملف الأوكراني نهائياً عن البيان.
ونشر الكرملين النص الكامل للوثيقة، وجاء فيها أن «الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب أكدوا في ختام قمتهم في الصين اليوم التزام بلدانهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، والأمن الدولي».
وأكد أن «روسيا والصين والولايات المتحدة ستجري حواراً للحد من المخاطر النووية، ومنع الانتشار النووي». وأكد القادة أنه «لا منتصر في الحرب النووية، ويجب ألا تندلع أبداً». وشددوا على التزامهم الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، والأمن الدولي.
وأكد القادة أهمية استقرار إمدادات الطاقة. وأعلنوا في بيانهم أن روسيا والصين والولايات المتحدة تخطط لزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة لصالح جميع الدول. كما اتفق القادة وفقاً للبيان على أنه «لا ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة إساءة استخدام ولايتها القضائية».
وأقر قادة روسيا والصين والولايات المتحدة أهمية احترام حصانة المسؤولين الحكوميين. وأعرب بوتين وشي جينبينغ وترمب عن التزامهم بإصلاح الأمم المتحدة، لكي تتمكن من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية. وتبادل القادة وفقاً للوثيقة «وجهات النظر حول الوضع الدولي الراهن، وأعربوا عن التزامهم بالاستقرار الاستراتيجي، والأمن الدولي».
ووصف بوتين في مؤتمر صحافي أعقب القمة اللقاء بأنه «صفحة جديدة في تاريخ الدبلوماسية». وقال إنه ناقش مع الزعيمين إمكانية إصلاح الأمم المتحدة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وقضايا الأمن الدولي بمعناها الواسع. كما تم خلال الاجتماع بحث قضايا ضمان حرية الملاحة، ووصف النقاش بأنه كان «صريحاً، وشفافاً، ومفيداً».
وزاد أن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة معقد، ويتضمن العديد من آليات التوازن، وأدوات الحفاظ على ميزان القوى السياسية، لكنه أعرب عن ثقته في أن ترمب «يسعى بصدق لحل نزاع أوكرانيا، ولإحياء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة».
وأكد بوتين أن «هناك تفاهماً متبادلاً، وليس من السهل إبرام اتفاقيات نهائية في العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن موقف إدارة ترمب يبعث على التفاؤل».
ورأى أن «الأفضل في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وجود اتفاقيات يصعب تنفيذها من عدم وجود اتفاقيات أصلاً». وتطرق إلى إصلاح الأمم المتحدة، وقال إن عليها أن تعمل وفقاً للواقع العالمي. وأكد أنه «من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز مسؤولياتها». وأكد أنه «لم يتوقع أحد تقريباً حرية تبادل الآراء خلال الاجتماع الثلاثي، لكن شي جينبينغ نجح في تهيئة الأجواء لذلك».
وفي إشارة إلى مستوى التقارب مع واشنطن في الملف الأوكراني، قال بوتين إنه «خلال اجتماعي مع ترمب استذكرنا انقلاب كييف باعتباره أصل النزاع في أوكرانيا».
ورأى أن «مطالب روسيا إنشاء نظام أمني أوروبي أمر قانوني» مضيفاً أن بلاده مستعدة لخوض نقاشات في هذا الأمر. لكنه هاجم في الوقت ذاته أوكرانيا، وأوروبا، وقال إنهما «ليستا مستعدتين بعد للتوصل إلى حل وسط للنزاع»، مؤكداً أن بلاده وافقت على الحل الوسط الذي اقترحته الولايات المتحدة في أوكرانيا، لكن «سلطات كييف لا تريد وقف القتال، لأنها ستضطر عندئذ إلى إجراء الانتخابات».
بوتين وترمب
وسبق القمة الثلاثية اجتماعات ثنائية للقادة. وعقد الرئيسان الروسي والأميركي اجتماعاً استمر نحو أربعين دقيقة، وجرى خلف أبواب مغلقة. وقال ترمب في مستهله إنه يتطلع بشغف إلى محادثة مثمرة، مؤكداً أن علاقته مع بوتين «ممتازة»، وممتدة لسنوات. وأعرب عن ثقته في أن لقاءه ببوتين قد يثمر عن «الكثير من الأمور الرائعة»، مشيراً إلى أن العلاقات الجيدة الممتدة لسنوات مع الرئيس الروسي قد تحقق نتائج إيجابية.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.
وعن الجانب الأميركي شارك وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت. وأكد دميترييف بعد الاجتماع أن الرئيسين يتجهان نحو تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، رغم محاولات تعطيل مساعيهما.
وقال إن الحوار بين الزعيمين «مهم للغاية»، وهما عازمان على التوصل إلى حل سلمي لنزاع أوكرانيا. وأضاف أن أطرافاً أوروبية تحاول عرقلة هذا الحوار، وأن جهات عدة تسعى للحيلولة دون استمراره، فيما العالم بأسره يتابع هذا الحوار. وأكد أن التواصل بين الرئيسين مهم لتطوير العلاقات بين البلدين، وتسوية النزاع في أوكرانيا، وتطوير العلاقات الروسية - الأميركية، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.