بعد عشر سنوات على الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وست سنوات على الانفصال الرسمي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، تعود قضية «بريكست» إلى واجهة النقاش السياسي في المملكة المتحدة، ولكن هذه المرة في ظل مراجعة عميقة لنتائجه الاقتصادية والاستراتيجية، وفي ظل حكومة عمّالية لا حكومة محافظين كما كانت الحال يوم الاستفتاء ويوم الخروج. فالمشروع الذي رُوّج له بوصفه طريقاً لاستعادة السيادة الوطنية والتحرر من القيود الأوروبية، لم يحقق الوعود الاقتصادية التي رافقت حملة الخروج، فيما تقف بريطانيا في عالم مختلف تماماً عن ذلك الذي دفعها إلى اتخاذ قرار الانفصال.

لم يعد السؤال في لندن مقتصراً على ما إذا كان الخروج من الاتحاد الأوروبي خطأً تاريخياً، بل بات يتعلق بطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط بريطانيا بأوروبا في المرحلة المقبلة، وما إذا كان ممكناً تصحيح مسار السنوات الماضية من دون العودة الكاملة إلى المؤسسات الأوروبية.

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام في بروكسل (أ.ب)

وأعاد رئيس الوزراء آندي بيرنهام فتح هذا الملف بعدما أقر، في أول خطاب رئيسي له في السياسة الخارجية، بأن «(بريكست) الذي حصلنا عليه لم ينجح». ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها عن موقفه السلبي من الانفصال، إذ سبق أن وصفه بأنه أحد الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها بريطانيا، مؤكداً أن الخروج ألحق بالبلاد أضراراً تفوق فوائده.

واللافت في موقف الرئيس السابق لبلدية مانشستر الكبرى أنه لم يستبعد أي خيار لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العودة إلى عضويته، وإن ربط ذلك بضرورة استفتاء الشعب أولاً. وهو موقف يعكس تحولاً في المناخ السياسي البريطاني، بعدما ظل الحديث عن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي طوال سنوات موضوعاً شديد الحساسية، خشية إعادة إشعال الانقسامات التي أحدثها استفتاء عام 2016.

*من وعود السيادة إلى تكلفة الانفصال

عندما صوّت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في عهد حكومة ديفيد كاميرون، استندت حملة «بريكست» إلى مجموعة من الوعود، أبرزها استعادة السيطرة على القوانين والحدود والهجرة، والتحرر من المساهمات المالية في الموازنة الأوروبية، فضلاً عن قدرة بريطانيا على عقد اتفاقات تجارية مستقلة مع مختلف دول العالم.

وكانت إحدى الصور التي روّج لها أنصار الخروج تقوم على تحويل بريطانيا إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي مستقل، قادر على الاستفادة من موقعه خارج الاتحاد الأوروبي، على غرار نموذج سنغافورة في آسيا.

غير أن النتائج جاءت مخيّبة. فبعد مرور عقد على الاستفتاء، تشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو ثلثي البريطانيين يعدون أن «بريكست» كان فشلاً. كما تقدر بعض الدراسات أن الانفصال كلّف الاقتصاد البريطاني ما بين 2 و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ أكثر من 4 تريليونات دولار أميركي، نتيجة تراجع المبادلات التجارية.

ديفيد كاميرون الذي أجرت حكومته استفتاء 2016 (رويترز)

فقد أدى الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي إلى إعادة فرض إجراءات جمركية ورقابية على حركة السلع، ما زاد الأعباء على المصدرين والمستوردين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما واجه قطاع الأغذية والزراعة تحديات إضافية مرتبطة بشهادات المطابقة والمعايير الصحية والرقابة على المنتجات.

وفي المقابل، لم يؤدِّ إنهاء حرية التنقل الأوروبية إلى خفض الهجرة بالمستوى الذي وعد به أنصار الانفصال. فقد تراجعت الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، لكن الهجرة من خارج الاتحاد ارتفعت خلال مراحل لاحقة، مدفوعة بالعمل والدراسة والمسارات الإنسانية.

رغم ذلك، لا يمكن القول إن بريطانيا لم تحقق مكاسب من الانفصال. فقد استعادت استقلالها التشريعي والتنظيمي، وأصبحت قادرة على وضع قواعدها الخاصة في مجالات عدة، بما فيها الدعم الزراعي والرسوم الجمركية والسياسات التجارية. كما باتت تملك حرية التفاوض على اتفاقات تجارية خارج الإطار الأوروبي، وأنهت مساهماتها المالية المنتظمة في موازنة الاتحاد.

غير أن المكاسب السيادية لم تكن كافية لتعويض المشكلات الاقتصادية والتجارية التي نشأت عن الابتعاد عن السوق الأوروبية، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي بقي الشريك التجاري الطبيعي والأقرب جغرافياً لبريطانيا.

*عالم جديد يفرض مراجعة الحسابات

لم تتغير النظرة إلى «بريكست» نتيجة الأرقام الاقتصادية وحدها، بل أيضاً بسبب التحولات العميقة التي شهدها النظام الدولي خلال السنوات العشر الماضية.

ففي عام 2016، عندما جرى الاستفتاء، لم تكن الحرب الروسية على أوكرانيا قد اندلعت، ولم تكن الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتخذت أبعادها الحالية، ولم تكن التوترات العسكرية والإقليمية قد بلغت المستوى الذي نشهده اليوم.

بل كان أنصار الخروج يراهنون على نظام عالمي يقوم على التجارة الحرة والانفتاح الاقتصادي، وعلى قدرة بريطانيا المستقلة على استثمار علاقاتها الدولية لتوسيع نفوذها التجاري. لكن العالم يتجه اليوم نحو مزيد من الحمائية الاقتصادية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتنافس على التكنولوجيا والطاقة والموارد الاستراتيجية.

وفي ظل هذه البيئة، يصبح العمل منفرداً أكثر صعوبة بالنسبة إلى دولة متوسطة الحجم، حتى لو كانت تملك اقتصاداً متقدماً ومؤسسات مالية قوية. فالتكتلات الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، تمتلك قدرة تفاوضية وتنظيمية أكبر في مواجهة التحديات العالمية.

مؤيدون لـ«بريكست» في لندن (رويترز)

ومن هنا، صارت مراجعة العلاقة البريطانية الأوروبية جزءاً من البحث عن موقع بريطانيا في نظام دولي يتجه نحو تعددية الأقطاب.

*العودة ليست بهذه البساطة

على الرغم من تراجع شعبية «بريكست»، فإن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ليست قراراً سهلاً أو وشيكاً. فهناك فرق بين اعتقاد البريطانيين أن الانفصال كان خطأً، وبين استعدادهم لتحمل الشروط السياسية والاقتصادية التي قد تفرضها عملية إعادة الانضمام.

فالعودة تعني التفاوض على مساهمات مالية جديدة في الموازنة الأوروبية، وقبول مجموعة من القواعد المشتركة، والتعامل مع ملفات السيادة والتنظيم والهجرة ضمن الإطار المؤسسي للاتحاد. كما أن المفاوضات قد تستغرق سنوات، ولن تكون فوائدها الاقتصادية فورية أو كافية وحدها لإعادة تنشيط الاقتصاد البريطاني. ويضاف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي بكل ما يواجهه من مشكلات ليس في أوج «تألقه».

وتواجه حكومة بيرنهام أيضاً معارضة سياسية من القوى المؤيدة للخروج، وفي طليعتها نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح». وهذا يعني أن فتح النقاش حول العودة قد يعيد إحياء الانقسامات السياسية والاجتماعية الحادة التي رافقت استفتاء 2016.

ويرى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أن إعادة الانضمام يجب أن ترتبط بإصلاحات داخل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجال الابتكار التكنولوجي. فقد حذّر من أن أوروبا تسير في اتجاه خاطئ في هذا المجال، مؤكداً أن العودة إلى الاتحاد لا تكون منطقية إذا لم يكن قادراً على مواكبة الثورة التكنولوجية وتعزيز قدرته التنافسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والحوسبة الكمومية. فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بحرية التجارة أو تسهيل حركة الأفراد، بل بقدرة أوروبا وبريطانيا على بناء بيئة ابتكار قادرة على منافسة الولايات المتحدة والصين.

نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» المؤيد لبقاء بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، شكّل الاتفاق الأخير بين لندن وبروكسل خطوة نحو إعادة بناء الثقة، إذ شمل تسهيلات لتصدير المنتجات الغذائية والزراعية البريطانية، والتعاون في سوق تداول الانبعاثات الكربونية، وبرنامجاً لتسهيل تنقل الشباب بين الجانبين. كما أعلن الجانبان إطلاق شراكة رقمية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمومية.

*شراكة جديدة بدلاً من العودة؟

تبدو بريطانيا اليوم أمام معادلة دقيقة: فهي لا تريد التخلي عن مكاسب الانفصال، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن الابتعاد عن أوروبا فرض عليها تكاليف اقتصادية وسياسية لا يمكن تجاهلها.

ومن هنا، قد يكون الخيار الأكثر واقعية في المرحلة المقبلة هو بناء علاقة أكثر تكاملاً مع الاتحاد الأوروبي، من دون العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتعاون في التجارة والطاقة والتكنولوجيا والأمن، وتسهيل حركة الشباب والعمالة، يمكن أن يخفف جانباً من أضرار الانفصال، من دون فتح معركة سياسية جديدة حول الاستفتاء.

وقد عبّر بيرنهام عن هذا التوجه عندما تحدث عن ضرورة البحث في طبيعة العلاقة بين الجانبين، واستكشاف الخيارات الممكنة.

وقد لا تكون العودة إلى الاتحاد الأوروبي النتيجة المباشرة لمراجعة لندن موقفها، لكن المؤكد أن «بريكست» لم ينهِ علاقة بريطانيا بأوروبا، بل نقلها إلى مرحلة جديدة. فالسيادة الوطنية تبقى مكسباً سياسياً مهماً، لكنها لا تلغي حقيقة أن الجغرافيا والمصالح الاقتصادية والتحديات الدولية تجعل من الشراكة الأوروبية خياراً يصعب على لندن الاستغناء عنه.