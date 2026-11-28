عقدت كوريا الشمالية وروسيا اجتماعاً للجنة التعاون الاقتصادي في بيونغ يانغ، واتفقتا على تعزيز المشروعات المشتركة في مجالات اقتصادية مختلفة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم (السبت)، أنه عُقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الحكومية الثنائية للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، يوم الجمعة، في قاعة اجتماعات بيونغ يانغ.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع حضره وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي يون جونغ هو، الذي يرأس الجانب الكوري الشمالي في اللجنة، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، الذي يرأس الجانب الروسي، إلى جانب السفير الروسي لدى كوريا الشمالية أندريه بوديليشيف ومسؤولين آخرين.

وقالت الوكالة إن الجانبين، خلال الاجتماع، «جددا تأكيد عزمهما على ترسيخ الأخوّة القتالية والصداقة والتحالف بين البلدين»، وعلى تعزيز رفاهية شعبيهما من خلال تنشيط التعاون الاقتصادي.

وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا مشروعات التعاون في مجالات عدة، منها الطاقة الكهربائية والتجارة والاقتصاد والزراعة والتعليم والصحة العامة، ووقعا بروتوكولاً للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

واتجهت بيونغ يانغ وموسكو إلى توسيع نطاق علاقاتهما لتشمل مجالات غير عسكرية، من بينها الاقتصاد والثقافة، بعد توثيق تعاونهما العسكري.