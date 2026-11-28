قُتل حارسان يعملان لدى منظمة «أطباء بلا حدود» الطبية الخيرية في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ما دفع المنظمة إلى التنديد بمقتلهما.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الرجلين كانا عضوين في حركة «حماس» ويعملان حارسين في عيادة تديرها «أطباء بلا حدود». وقالت المنظمة على منصة «إكس» إنها تشعر بـ«بالغ الحزن والغضب» لمقتلهما.

وذكرت «أطباء بلا حدود» أن الرجلين قُتلا مساء الجمعة جراء إصابة مباشرة للعيادة، التي كانت تحمل شعارات المنظمة بوضوح. وأضافت أنها كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي بموقع العيادة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن أحد الرجلين كان يقود وحدة مدفعية في الجناح العسكري لـ«حماس»، وأن كليهما شارك في جهود لإعادة بناء القدرات العسكرية للجماعات المسلحة في غزة، في انتهاك لوقف إطلاق النار.

وقالت «أطباء بلا حدود» إن مقتلهما رفع عدد أفراد طواقمها الذين قُتلوا في غزة إلى 17 شخصاً.

واتهم الجيش الإسرائيلي «حماس» مراراً بانتحال صفة عاملين في المجال الإنساني، والعمل انطلاقاً من المستشفيات، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية. في المقابل، يتهم منتقدون إسرائيل بانتهاك الأعراف الدولية واستهداف مرافق الرعاية الصحية بشكل متكرر.