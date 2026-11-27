بدأت في العاصمة السورية دمشق، الجمعة، فعاليات الاحتفال بـ«موسم التحرير 2026»، بإحياء ذكرى انطلاق معركة «ردع العدوان» التي كانت الشرارة الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، وأنهت عهد القمع والظلم والقتل التعذيب، وذلك بتنفيذ مسير رياضي جماهيري حاشد، انطلاقاً من وسط دمشق حتى الجامع الأموي.

وشارك في المسير الذي نظمته محافظة دمشق بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث؛ ‏إحياءً للذكرى الثانية لـ«ردع العدوان»، ‏فئات عمرية مختلفة ودراجون، وممارسو رياضة السكيت، وفرق الدفاع ‏المدني. وتجمع المشاركون في ساعات الصباح في ساحة الأمويين، ثم جابوا رافعين الأعلام الوطنية، ورايات بيضاء كُتب عليها عبارة: «لا إله إلا الله... محمد رسول الله»، عدداً من شوارع العاصمة ومعالمها، بينها محيط المتحف الوطني، ومنطقتا جسر فيكتوريا والحجاز ومحيط ‏قلعة دمشق وسوق الحميدية الشهيرة، وصولاً إلى الجامع الأموي.‏

مشاركون بالمسير باتجاه الجامع الأموي مع بدء فعاليات «موسم التحرير 2026» في دمشق الجمعة (أ.ف.ب)

ونشرت منصة إخبارية، مقاطع مصورة لسجدات شكر لله نفذها حشود المشاركين أمام الجامع الأموي، بالترافق مع صحيات «الله اكبر» وزغاريد أطلقتها النساء والفتيات، تعبيراً عن الفرح بعيد التحرير.

من «ردع العدوان» إلى التحرير

وكانت محافظة دمشق نشرت، الخميس، برنامج فعاليات «موسم التحرير 2026» الذي يمتد من الـ27 ‏من نوفمبر (‏تشرين الثاني)، الذي يصادف الذكرى الثانية لانطلاق «ردع العدوان»، وحتى ‌‏الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي يوافق ذكرى يوم تحرير البلاد من نظام الأسد عام 2024.

وترافق المسير مع تنفيذ وحدات قوى الأمن الداخلي في محافظة دمشق انتشاراً أمنياً ومرورياً واسعاً لتأمين مساره وضمان انسيابية حركة السير وسلامة المشاركين والمواطنين.

وأوضح مدير مديرية العلاقات العامة في محافظة دمشق، عبد الرحمن السروجي، في ‏تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن المحافظة عملت على إحياء ذكرى انطلاق «ردع العدوان» ‏من خلال فعاليات وأنشطة ترسّخ هذه المناسبة، مبيناً أن المسير يهدف إلى إتاحة ‏المشاركة في فعاليات الموسم أمام مختلف شرائح المجتمع وفئاته العمرية.

ولفت إلى أن برنامج «موسم التحرير 2026» يتضمن فعاليات رياضية وثقافية ‏واجتماعية وفنية واقتصادية، من أبرزها إطلاق تخفيضات على الأسعار في مختلف ‏أنحاء العاصمة، وإقامة أنشطة متنوعة على أرض المعارض القديمة، واستقبال ‏المغتربين القادمين.‏

مشاركون بالمسير باتجاه الجامع الأموي مع بدء فعاليات «موسم التحرير 2026» في دمشق الجمعة (أ.ف.ب)

وبيّن أن الفعاليات تتضمن أيضاً عروضاً سينمائية في دار الأوبرا لأفلام تُعرض للمرة ‏الأولى حول ذكرى الثورة وأحداثها، ومحاضرات فكرية في المكتبة الوطنية، وستُختتم ‏في يوم التحرير الثامن من ديسمبر المقبل بفعالية مركزية في ساحة الأمويين.‏

وحضرت الذكرى الثانية للتحرير ومعركة «ردع العدوان» في خطب الجمعة في العديد من مساجد دمشق؛، إذ حرص الخطباء على التركيز على رمزية النصر الذي تحقق، وعدّوه «نعمة منّ الله بها على السوريين»، مشددين على أهمية الحفاظ عليه من خلال، رعاية أسر الشهداء ومواساة المصابين وإغاثة المحتاجين والوفاء للتضحيات التي قٌدمت، والمشاركة في إعادة الإعمار، والتعاون والتكافل، وترسيخ العدل والرحمة بين الناس، محذرين من الفرقة والعصبيات والأحقاد.

مشاركون يحملون عَلماً سورياً كبيراً خلال المسير باتجاه الجامع الأموي مع بدء فعاليات «موسم التحرير 2026» في دمشق الجمعة (أ.ف.ب)

«نبنيها معاً»

وبمناسبة الذكرى الثانية لتحرير سوريا، وتحت شعار «استعدناها... ونبنيها معاً»، أطلقت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام منصة رقمية تفاعلية لرصد وتوثيق احتفالات اليوم الوطني السوري حول العالم، وإبراز مشاركة الجاليات السورية.

يذكر أنه مع فجر الـ27 من نوفمبر 2024، كانت سوريا والسوريون على موعد مع معركة «ردع العدوان»، التي شنتها فصائل المعارضة المسلحة المنضوية تحت «إدارة العمليات العسكرية» بقيادة «هيئة تحرير الشام»، من ريف حلب الغربي. ولفتت الانتباهَ خلال اليومين الأول والثاني للمعركة سيطرةُ فصائل المعارضة على غالبية ريف حلب الغربي، وكثير من القرى بريف المدينة الجنوبي، وريف إدلب الشرقي، وصولاً إلى تحرير مدينة حلب بالكامل، وسط انهيارات مستمرة لقوات نظام الأسد وانشقاقات واسعة في صفوفها.

وأدت عملية تبدل خريطة السيطرة خلال يومين، في مشهد غير مسبوق منذ اندلاع الثورة السورية، إلى حالة ترقب شديدة في أوساط السوريين في الداخل والخارج لمسار المعركة، التي أفضت إلى سقوط نظام بشار الأسد بعد 12 يوماً فقط من انطلاقها.

ووفق منصات إخبارية محلية، شهدت أيضاً بلدة قبتان الجبل في ريف حلب الغربي التي انطلقت منها «ردع العدوان» احتفالات بالذكرى السنوية الثانية لانطلاق المعركة، في حين شهد الكورنيش البحري لمحافظة طرطوس مسير سيارات احتفاء بالمناسبة.

مشاركون بالمسير باتجاه الجامع الأموي مع بدء فعاليات «موسم التحرير 2026» في دمشق الجمعة (أ.ف.ب)

وقال الخبير العسكري والأمني الاستراتيجي، عصمت العبسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عيد التحرير ليس موسماً احتفالياً يُضاف إلى التقويم فحسب، بل هو عيد تأسيسي؛ ذلك أنه في السجل الوطني السوري هو نهاية نصف قرن من حكم عائلة واحد، وخروج سوريا من مرحلة الدولة السجينة إلى مرحلة الدولة صاحبة القرار».

وأوضح أن لعملية «ردع العدوان» دلالة مزدوجة فقد أدت إلى انهيار جهاز عسكري بُني على الولاء لا الكفاءة خلال اثني عشر يوماً فقط، مقابل صعود جيش ثوري أثبت قدرة على القيادة والتنظيم والتخطيط.

ولفت إلى أنه على الصعيد الإقليمي، كان سقوط نظام الأسد إعادة توزيع حقيقية للموازين في المشرق، وقطعاً لخط الإمداد الذي كان يغذي التهريب والميليشيات والمخدرات عبر الحدود. أما أهم الدلالات، فهي على الصعيد الداخلي أن الشعب الذي حمل السلاح هو مَن يملك اليوم الدولة، وهذه أول مرة منذ عقود.

مشاركون بالمسير باتجاه الجامع الأموي مع بدء فعاليات «موسم التحرير 2026» في دمشق الجمعة (أ.ف.ب)

ووفق العبسي، فقد خسر الذين راهنوا على فشل سوريا الجديدة، مرتين الأولى: حين لم تنهار الدولة بعد سقوط النظام البائد رغم توقعاتهم بالفوضى، والأخرى: حين خرجت سوريا من عزلتها إلى شراكات عربية ودولية بدل أن تصبح ساحة انهيار، موضحاً أن الحكم الجديد ورث بلداً مفلساً مفككاً محاطاً بالتحديات، ومع ذلك أبرز في عامين ما لم تُبرزه حكومات بأكملها، إذ هناك استقرار أمني نسبي، وتم تفكيك مئات الخلايا الإرهابية وشبكات المخدرات والإجرام، واستعادة لمقاليد السلطة للدولة، مضيفاً أقول للمتنبئين بالفشل: «التنبؤ بالفشل سهم لا يكلّف أحداً شيئاً، أما بناء دولة من الركام فاختبار لا يُجارى بالكلام. ومع ذلك، يبقى الحكم مسؤولاً أمام نتائجه، والاحتفال لا يعفينا من المساءلة، بل يجب أن يزيدنا إصراراً على إنجاز الباقي».

وأوضح العبسي، أن ما تحقق فعلياً خلال عامين على التحرير يتمثل في بناء المؤسسات الناظمة للدولة الجديدة، وإرساء مسار سياسي ودستوري، وتوحيد السلاح بيد الدولة تدريجياً، وتفكيك مئات الخلايا الإرهابية وشبكات المخدرات، إضافة إلى استعادة سوريا مقعدها في المحيطين العربي والإسلامي، ورفع العقوبات، وعودة آلاف العائلات إلى أرضها.

وما يجب أن يتحقق بعد ذلك هو الأصعب، حسب العبسي، ويتمثل في استكمال بناء الجيش الوطني الموحد المتحدر من الثورة بمعايير مهنية، وإنجاز العدالة الانتقالية دون انتقام ودون إفلات، ومعالجة الاقتصاد ومعيشة المواطن؛ لأن الاستقرار الأمني لا يُقاس إلا براحة الشعب، وترسيخ سيادة الدولة في الجنوب والسويداء والساحل بلا استثناء. وختم العبسي قائلاً: «أولوياتي بترتيب: الجيش والعدالة والاقتصاد؛ لأن الدولة التي لا تحمي ولا تُحاسب ولا تُطعم، لا تكتمل مهما احتفلت».