أفادت مصادر محلية داخل مدينة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية، تزايد تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات خلال الفترة الأخيرة في مناطق نفوذ ما يُعرف بـ«الحرس الوطني» خصوصاً بين صغار السن. بينما كشفت مصادر أخرى، أن صعوبة تصريف المخدرات خارج حدود المحافظة دفعت المصنّعين إلى طرح المادة في الداخل بكميات أكبر.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الأوساط الاجتماعية تتحدث عن تزايد تفشي تعاطي المخدرات وخاصة بين صغار السن، مشيرة إلى أن مسلحين من «الحرس الوطني» وبتعليمات من قادتهم يقومون بـ«تطويع واستغلال هؤلاء الأطفال بعد تعطيل دراستهم وتعليمهم». وكان شيخ العقل حكمت الهجري قد شكل بعد وقت قصير من أعمال العنف التي حصلت في السويداء في يوليو (تموز) 2025 «الحرس الوطني» الذي سيطر على مناطق واسعة من محافظة السويداء بما فيها مدينة السويداء.

لافتة رفعها المتظاهرون في السويداء ضد تحول مناطقهم إلى تصنيع المخدرات وترويجها (أرشيفية)

وأشارت المصادر المحلية في حديثها إلى أن مدينة السويداء هي من أكثر المناطق التي يتم فيها الترويج وتعاطي المخدرات بسبب الاكتظاظ السكاني وخاصة بعد هجمة النزوح وما أعقبها من مشكلات اجتماعية وعائلية واقتصادية ساهمت في تفشي الظاهرة.

20 مروجاً في صلخد.. تفاصيل انتشار الشبو بين مراهقي السويداءأكدت مصادر محلية لـ السويداء 24 انتشار تعاطي مخدر الشبو (الكريستال ميث) بشكل ملحوظ بين المراهقين والأهالي في محافظة السويداء خلال الفترة الأخيرة.وقالت المصادر إن صعوبة تصريف المخدرات خارج حدود المحافظة دفعت المصنّعين... pic.twitter.com/FN6Mc4VuGh — السويداء 24 (@suwayda24) November 24, 2026

ولا تتوفر معلومات موثقة لدى المصادر، إن كانت عملية تصنيع المخدرات تتم في داخل مناطق سيطرة «الحرس الوطني» أم تأتي إليها من خلال التهريب. لكنها تحدثت عن «وجود أماكن يتم تجهيز المخدرات فيها، ومن غير المعروف إن كانت عملية التصنيع تتم فيها أم أن ما يجري هو عملية تعليب».

انتشار ملحوظ لـ«الشبو»

وقبل يومين نقلت شبكة «السويداء 24» عن مصادر محلية تأكيدها انتشار تعاطي مادة «الشبو» المخدرة (الكريستال ميث) بشكل ملحوظ بين المراهقين والأهالي في محافظة السويداء خلال الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر، إن صعوبة تصريف المخدرات خارج حدود المحافظة دفعت المصنّعين إلى طرح المادة داخل السويداء بكميات أكبر، مما ساهم في زيادة انتشارها محلياً.

وأوضحت أن مخدر «الشبو» موجود في المحافظة منذ سنوات، إلا أن تجار المخدرات نشطوا في ترويجه بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، مع تركيز خاص على فئة المراهقين.

وذكرت، أن عصابات ترويج المخدرات تستهدف المراهقين بشكل مباشر من خلال توزيع المادة أمام المدارس الثانوية والإعدادية في عموم محافظة السويداء، لافتة إلى أن عدد المروجين في مدينة صلخد وحدها يبلغ نحو 20 مروجاً تقريباً. مضيفة أن تعاطي مادتي«الحشيش» و«الكبتاغون» منتشر أيضاً بشكل كبير في المحافظة، إلى جانب انتشار زراعة الأولى بشكل واسع، خاصة في مدينة شهبا ومحيطها.

صورة نشرتها حركة «رجال الكرامة» بالسويداء لمصنع إنتاج المخدرات في مقر مجموعة مسلحة جنوب سوريا (أرشيفية)

إحباط عملية تهريب

وفيما يعكس رفض فصائل مسلحة محلية في السويداء، لعمليات ترويج وتعاطي وتهريب المخدرات وجهودها لمنع انتشارها، أحبطت «حركة رجال الكرامة» منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي محاولة تهريب كمية كبيرة منها إلى الأردن عبر بالون حراري، وفق مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر، أن مسلحين من الحركة تمكنوا من إسقاط البالون بريف السويداء الجنوبي الشرقي، بعد إطلاقه من مناطق سيطرة «الحرس الوطني»، لافتة إلى أن مسلحي الحركة أحرقوا الكمية بحضور ممثلين للمنطقة.

وكشفت المصادر عن أن هذه الحادثة «أثارت غضب قيادات وعناصر في الحرس الوطني، حيث قاموا بحملة إعلامية ضد (رجال الكرامة) عقب الحادثة».

وفي مايو (أيار) الماضي، نشرت مجلة «نيوز لاينز ماغازين» الأميركية تحقيقاً للكاتب تشارلز ليستر تحت عنوان «كيف أصبحت السويداء المدعومة من إسرائيل عاصمة المخدّرات في سوريا؟».

طائرة مسيّرة آتية من سوريا تحمل مخدرات أسقطها الجيش الأردني في يوليو 2023 (رويترز)

وذكر ليستر أنه بترسيخ الهجري و«الحرس الوطني» سيطرتهما على السويداء، ارتفعت عمليات تهريب المخدرات من المنطقة باتجاه الأردن بأكثر من 325 في المائة، وفق بيانات جمعتها «سوريا ويكلي». وبالأرقام، اعترض الأردن 21 محاولة تهريب مخدرات من المنطقة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2025، مقابل 128 عملية اعتراض إضافية بين يوليو 2025 وأبريل (نيسان) 2026.

آثار قصف جوي بالسويداء جنوب سوريا في صيف 2023 على مزرعة يعتقد أنها كانت تنتج المخدرات (مواقع التواصل)

ووفق ليستر لطالما كانت السويداء ممراً لتجارة المخدرات في سوريا، إذ استخدم النظام السابق هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة وشبكات التهريب المتجذرة فيها لتهريب المخدرات إلى الأردن، في طريقها إلى زبائن أكثر ثراءً في الخليج.

وقد عملت إدارة المخابرات العسكرية التابعة للأسد حينها، وعناصر من «الفرقة الرابعة» النخبوية المدعومة من إيران بقيادة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، على تأسيس ما لا يقل عن 12 منشأة كبيرة لإنتاج الكبتاغون في السويداء.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، قال أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مقابلة، إن ما يقلقه في جنوب سوريا ليس إسرائيل، بل وجود «شيخ درزي» يستغل وهم الدعم الإسرائيلي وبعض التوافق مع واشنطن لاضطهاد دروز آخرين، في إشارة إلى الهجري، مؤكداً أن ادعاء حصول هذا الشيخ على دعم أميركي هو أمر «خاطئ تماماً».

واتهم براك المجموعات المسلحة في السويداء بالاستفادة من تصنيع وتجارة المخدرات لتمويل تسليحها.