كشف مصدر آسيوي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن أن الأداء غير المألوف والتصرفات الغريبة للحكم السوري، حنا حطاب، خلال إدارته مباراة الجزيرة الإماراتي وغل غهر الإيراني، الأربعاء، في «دوري أبطال آسيا 2» في كرة القدم، يعودان إلى تعرضه لوعكة صحية استدعت استبداله بين الشوطين.

وقال المصدر الخميس: «واجه الحكم حالةً صحيةً استوجبت عملية تبديله. خضع للعلاج تحت إشراف أطباء نادي الجزيرة الذين أوصوا بعدم إكماله المباراة، فحصل التغيير».

بدأت فصول الواقعة في الدقيقة 32 من الشوط الأول، عندما ارتكب لاعب الجزيرة، الأنغولي ميلسون، مخالفةً بحق لاعب غل غهر، علي أصغر عاشوري في منتصف الملعب، قبل أن يشهر حطاب البطاقة الصفراء في وجه حارس مرمى الفريق الإماراتي، التركي أرسين ديستان أوغلو، رغم عدم تدخله في المخالفة.

وأثار القرار استغراب لاعبي الفريقين واعتراضات الجهاز الفني للجزيرة، وتوقف اللعب دقائق عدة وسط حالة من الارتباك، قبل استئناف المباراة.

وعقب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، أظهرت كاميرات النقل التلفزيوني مدرب غل غهر، مهدي رحمتي، وهو يتحدَّث إلى أعضاء جهازه الفني بشأن تصرفات الحكم، ونسبت إليه وسائل إعلام إيرانية قوله إن الحكم كان مخموراً دون تأكيد صحة هذه الاتهامات.

وكشف مدير فريق غل غهر، حيدر أفسري، في تصريحات أدلى بها لموقع «ورزش» الإيراني بين الشوطين، عن أن الفريق الإيراني أبلغ مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتراضه على حالة الحكم، وهدَّد بعدم العودة إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة.

وتولى الحكم الرابع، السوري عمار أبو علو، إدارة الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها «ملعب محمد بن زايد» في أبوظبي وانتهت بفوز الجزيرة بهدف دون رد للبرازيلي تاليسكا في الدقيقة 40، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دور المجموعات، بينما واصل حطاب أداءه بصفته حكماً رابعاً خلال الشوط الثاني.

وظهر حطاب بجوار أرض الملعب وهو يرفع اللوحة الإلكترونية للإعلان عن تبديلات الفريقين بشكل طبيعي.

وقال الحكم الرابع عمار أبو علو، للصحافة الفرنسية، «لم يتعاطَ الحكم حطاب أية مشروبات كحولية، بل بدا عليه الإرهاق وتعرَّض لهبوط حاد في الضغط».

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): «زعم أفراد من فريق غل غهر أن الحكم كان قد تناول الكحول ولم يكن في حالة تسمح له بإدارة المباراة، وهو ادعاء لم يتم التحقق منه رسمياً، وقد صدر عن ممثلي النادي الإيراني».

من جهته، قال مصدر في نادي الجزيرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الفريق الإيراني اعترض على الحكم حتى قبل بداية المباراة، بعدما لوحظت تصرفات غريبة تصدر عنه، وزادت الشكوك بعد إشهاره بطاقة صفراء لحارس مرمى الجزيرة، رغم أن الخطأ ارتكبه لاعب آخر في منتصف الملعب».

وأضاف: «بين شوطي المباراة، تم استبدال الحكم الرابع بالحكم الرئيسي، بينما بقي الحكم موضع الشكوى في الملعب وتولى مهام الحكم الرابع».

وأكد المصدر أنه «لم يتم التطرق إلى حالة الحكم خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة من قبل مدربَي ولاعبِي الفريقين، كما نفى المسؤولون عن تنظيم المباراة أي اتهامات طالت الحكم (بشأن تناوله المشروبات الكحولية)».

وكتب حطاب في صفحته على موقع «فيسبوك»: «سأنتظر التواصل الرسمي والموقف الرسمي من الاتحاد السوري، كما سأتواصل مع الأشخاص والجهات المسؤولة عني محلياً وخارجياً، قبل إصدار بيان رسمي أوضح فيه جميع التفاصيل والحقائق المتعلقة بما حدث في مباراة تمثيلي لاتحادي وبلدي بـ(دوري أبطال آسيا 2) أمس، بكل شفافية ووضوح».

تابع: «أؤكد أن الحياة العائلية والشخصية ليست مسؤولية الآخرين، وليست لعبة بين أيديك. فالدين والعقل والأخلاق لا تقبل الإساءة إلى خصوصيات الناس أو التشهير بهم».

وأورد الاتحاد الآسيوي في صفحة المباراة على موقعه الرسمي أن ديستان أوغلو قد حصل على إنذار في الدقيقة 33، من دون الإشارة إلى الحادثة واستبدال الحكم بين الشوطين.