تتواصل المنافسة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع انطلاق منافسات الجولة الـ14، في ظل الصراع المحتدم بين ريال مدريد وبرشلونة، ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على منافسه، حيث يخوض الريال مواجهة أمام ديبورتيفو ألافيس، بينما يحل برشلونة ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا، في اختبارين مهمين لطموحات القطبين في سباق اللقب.

ويخوض ريال مدريد مباراته أمام ألافيس مساء السبت على ملعب «سانتياغو برنابيو»، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزاً كبيراً على آيندهوفن الهولندي بنتيجة 5 - 1 في «دوري أبطال أوروبا»، ليواصل نتائجه القوية تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ويحقق انتصاره الـ10 على التوالي في جميع المسابقات.

وكان الريال استعاد نشاطه عقب فترة التوقف الدولي بالفوز على سيلتا فيغو 2 - 1، كما أنهى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بانتصار ثمين على غريمه التقليدي برشلونة بالنتيجة ذاتها، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على لقب الدوري، الذي يسعى لاستعادته هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد قوة هجومية لافتة، بعدما سجل 33 هدفاً في أول 13 مباراة بالمسابقة، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب سوى برشلونة، كما يعول على تألق الفرنسي كيليان مبابي، الذي أحرز 13 هدفاً في 13 مباراة بالدوري، إلى جانب الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي ينتظر أن يعود إلى التشكيل الأساسي بعد تألقه في مواجهة آيندهوفن، بعدما شارك بديلاً وأسهم في انتفاضة فريقه.

وعلى الجانب الآخر، يعاني ألافيس من تذبذب واضح في النتائج، رغم بدايته الجيدة للموسم؛ إذ لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر 9 مباريات بالدوري، قبل أن يستعيد نغمة الفوز بتغلبه على ديبورتيفو لا كورونيا 3 - 1 في الجولة الماضية. وكان الفريق قد تلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 1 - 6 في ختام أكتوبر الماضي؛ مما يعكس الصعوبات التي واجهها مؤخراً.

ويحتل ألافيس المركز الـ9 برصيد 16 نقطة، ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب «سانتياغو برنابيو»، رغم صعوبة المهمة أمام ريال مدريد، خصوصاً أن الفريق لم يحقق سوى انتصار واحد خارج ملعبه في الدوري منذ أبريل (نيسان) الماضي، كما خسر آخر 9 مواجهات أمام النادي الملكي في جميع المسابقات.

وعلى مستوى الغيابات، تأكد غياب البرازيلي الشاب إندريك عن ريال مدريد بسبب إصابة في الفخذ، كما يستمر غياب مواطنه رودريغو، الذي لا تُتوقع عودته قبل عام 2027. وفي المقابل، ينتظر أن يستعيد الفريق جهود بيلينغهام في التشكيل الأساسي، بينما يقود مبابي الخط الأمامي، في ظل تألقه اللافت هذا الموسم.

أما برشلونة، متصدر الترتيب برصيد 36 نقطة، فيحل ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا يوم الأحد المقبل على ملعب «ريازور»، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه القوية والاحتفاظ بفارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

ويدخل برشلونة المباراة بعدما حقق 5 انتصارات في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، كان أبرزها الفوز الكبير على ألافيس 6 - 1، ليؤكد قوته الهجومية التي جعلته يسجل 51 هدفاً في أول 13 مباراة بالدوري، مقابل 15 هدفاً فقط استقبلتها شباكه، وهي أرقام تعكس التفوق الذي يقدمه الفريق تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك.

ويطمح الفريق الكتالوني إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وعدم التفريط في أي نقاط، خصوصاً أن المنافسة مع ريال مدريد لا تحتمل التعثر في هذه المرحلة من الموسم، كما يسعى إلى تأكيد تفوقه الهجومي ومواصلة الابتعاد في الصدارة قبل الدخول في المراحل الأشد صعوبة من المسابقة.

في المقابل، يدخل ديبورتيفو لا كورونيا المواجهة وهو في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، بعدما سجل 16 هدفاً واستقبلت شباكه 17 هدفاً خلال 13 مباراة. ويبحث الفريق؛ بقيادة مدربه أنطونيو هيدالغو، عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، مستفيداً من اللعب على ملعبه وبين جماهيره، بعدما عانى من عدم الاستقرار في نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وحقق ديبورتيفو انتصارين وتعادلاً مقابل خسارتين في آخر 5 مباريات بمختلف المسابقات، كانت الأخيرة الخسارة أمام ألافيس 1 - 3، في حين تعادل سلباً مع إسبانيول، وحقق فوزاً على أوساسونا 2 - 1، إلى جانب انتصاره بثلاثية نظيفة على أورينسي في «كأس ملك إسبانيا». وتبدو مهمته صعبة أمام القوة الهجومية لبرشلونة، لكنه سيحاول الاعتماد على التنظيم الدفاعي واستغلال الهجمات المرتدة لإرباك حسابات الضيوف.

وتشهد الجولة أيضاً مواجهة مهمة لأتلتيكو مدريد، الذي يحل ضيفاً على إلتشي يوم السبت، في لقاء يتطلع خلاله فريق المدرب دييغو سيميوني إلى مواصلة مطاردة ثنائي الصدارة، بعدما جمع 31 نقطة وضعته في المركز الـ3، بفارق نقطتين عن ريال مدريد و5 نقاط عن برشلونة.

ويخوض أتلتيكو المباراة بعدما حقق فوزاً بثلاثية نظيفة على خيتافي في الجولة الماضية، فيما يحتل إلتشي المركز الـ19 برصيد 11 نقطة، ويأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة تساعده على الابتعاد عن مناطق الهبوط.

وتبرز كذلك مواجهة ريال بيتيس ورايو فايكانو يوم السبت، حيث يسعى بيتيس، صاحب المركز الـ4 برصيد 27 نقطة، إلى تعزيز موقعه بين فرق المقدمة ومواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد، بينما يتطلع رايو فايكانو إلى تحسين وضعه بعدما جمع 12 نقطة ويحتل المركز الـ16.

كما يستضيف ملقة فريق أتلتيك بلباو في مواجهة يسعى خلالها الفريق الضيف إلى استثمار موقعه في النصف الأعلى من الجدول، بينما يأمل أصحاب الأرض الخروج من المركز الأخير، بعدما جمعوا 5 نقاط فقط خلال أول 13 مباراة.

وفي مباريات يوم الأحد، يلتقي فالنسيا مع أوساسونا، في مواجهة متقاربة بين فريقين يطمحان إلى الابتعاد عن المراكز المتأخرة، في حين يستضيف سيلتا فيغو فريق فياريال في مواجهة يسعى خلالها الضيوف إلى استعادة التوازن والتقدم في جدول الترتيب. ويلتقي ريال سوسيداد وإشبيلية في مواجهة أخرى تحمل أهمية للفريقين في سباق المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، بينما تختتم الجولة يوم الاثنين بمباراة إسبانيول وخيتافي، في لقاء يبحث خلاله الطرفان عن تعزيز رصيديهما والاقتراب من النصف الأعلى للجدول.

وتنطلق مباريات الجولة مساء الجمعة بمواجهة ليفانتي وراسينغ سانتاندير، حيث يتطلع راسينغ؛ صاحب المركز الـ7 برصيد 17 نقطة، إلى مواصلة تقدمه في جدول الترتيب، بينما يبحث ليفانتي عن انتصار يساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر، بعدما جمع 11 نقطة.