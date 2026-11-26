وضع برونو فرنانديز التساؤلات حول مستقبله مع مانشستر يونايتد جانباً، ليقدم أفضل عروضه هذا الموسم أمام ناديه السابق سبورتنغ لشبونة، الأربعاء، مسجلاً هدفين في تعادل مثير 2-2 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدا أن هدفي فرنانديز في طريقهما لمنح المدرب ماوريسيو بوكتينيو فوزه الأول بعد أسبوع من توليه المسؤولية، لكن يونايتد دفع ثمن خطأين فادحين من حارس مرماه سيني لامينس في مباراة شهدت أيضاً 3 ركلات جزاء، وإلغاء هدفين ليونايتد، وطرد يوري تيليمانس في الدقائق الأخيرة.

ورغم الإحباط لعدم حصد النقاط الثلاث، وجد كل من فرنانديز وبوكتينيو أسباباً للتفاؤل في أداء أشار إلى أن الفريق المتعثر ربما بدأ أخيراً في التحرك بالاتجاه الصحيح.

وقال بوكتينيو: «فخور للغاية بلاعبي فريقي. كانت مباراة صعبة حقاً، وأعجبني الفريق وشخصيته وروحه القتالية».

وأضاف: «دفعنا ثمن بعض الهفوات مرة أخرى، لكنني أعتقد أننا أظهرنا ملامح أسلوب اللعب الذي نسعى إليه، رغم أننا لم نعمل معاً سوى لأسبوع واحد. أشعر بفخر كبير بما قدمه اللاعبون، وقد أخبرتهم بذلك بعد المباراة».

وفي ظل التكهنات بشأن مستقبله مع يونايتد، قال فرنانديز يوم الثلاثاء الماضي إن محادثات تجديد عقده يمكن أن تنتظر لحين تحسن النتائج.

وأوضح لاعب وسط البرتغال، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لعام إضافي، أنه يركز على مساعدة يونايتد للخروج من كبوته.

وقال فرنانديز: «علينا أن نبدأ الفوز بالمباريات أولاً، وبعدها يمكننا الحديث عن (عقدي). هذا الأمر ليس مهماً الآن، ولا قيمة له. أشعر بقلق أكبر بشأن تحقيق النتائج، ومحاولة إعادة النادي إلى مكانة تدعو للفخر».

وقام اللاعب، البالغ من العمر 32 عاماً، بأكثر من واجبه في مباراة شهدت تقلبات درامية.

وأنقذ لامينس فريق يونايتد في البداية بتصديه لركلة جزاء ضعيفة سددها لويس سواريز، لكنه تسبب بعد دقيقة واحدة فقط في ركلة جزاء ثانية، إثر عرقلته ماكسي أراوخو، ليتمكن سواريز من وضع سبورتنغ في المقدمة.

وألغى الحكم هدفاً لأماد ديالو بداعي وجود مخالفة في بناء الهجمة، قبل أن يسجل فرنانديز هدفين في غضون 3 دقائق بعد الاستراحة، ليمنح يونايتد التقدم، جاء الأول من ركلة جزاء، والثاني بتسديدة بعيدة المدى خدعت الحارس بعد أن ارتطمت بحفرة في أرضية الملعب.

وسمح لامينس لسواريز بإدراك التعادل عندما أفلتت منه كرة عالية على نحو غير مبرر في الدقيقة 80، لينقض المهاجم الكولومبي ويسجل هدف التعادل 2-2. وتضاعفت خيبة أمل يونايتد بعد إلغاء هدف آخر بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ورفض فرنانديز إلقاء اللوم على حارس مرمى يونايتد، البالغ من العمر 24 عاماً.

وقال فرنانديز، الذي خاض مباراته الأولى ضد فريقه السابق منذ أن دفع يونايتد 47 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار) للتعاقد معه في يناير (كانون الثاني) 2020: «الأخطاء جزء من كرة القدم، ومنها تأتي الأهداف».

وتابع: «إنها ليست رياضة فردية... أهم شيء هو أن ندرك حاجتنا للبقاء معاً في اللحظات الجيدة والسيئة، وهذا لن يُغير من ثقتنا بسيني».

وأبقى هذا التعادل فريق يونايتد في المركز الـ19 بعد خوض 5 مباريات في مرحلة الدوري.

ورغم الإحباط لعدم الفوز بالنقاط الثلاث، أكد فرنانديز أن الأداء كان مشجعاً قبل مواجهة برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت؛ حيث يقبع يونايتد في منطقة الهبوط.

وقال لاعب الوسط البرتغالي: «من الواضح أن كل مباراة تُمثل أهمية قصوى لنا. حان الوقت الآن للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع إدراكنا أن موقفنا هناك هش للغاية، نحتاج حقاً إلى التكاتف، وأن نفهم أن علينا القتال من أجل البقاء؛ لأن هذا هو واقعنا في الوقت الحالي».